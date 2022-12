Program Guide 01-21-2015

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:36:14 Felix Mendelssohn Symphony No. 3 in A minor Op 56

Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5318

00:40:00 00:14:48 Percy Grainger Lincolnshire Posy

Gerard Schwarz United States Marine Band Naxos 573121

00:57:00 00:48:08 Alexander Glazunov Symphony No. 3 in D major Op 33

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 68904

01:47:00 00:41:53 Sergei Rachmaninoff Piano Concerto No. 3 in D minor Op 30

Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Simon Trpceski, piano Avie 2192

02:31:00 00:47:21 Erich Wolfgang Korngold Symphony in F sharp Op 40

Franz Welser-Möst Philadelphia Orchestra EMI 56169

03:20:00 00:37:34 Wolfgang Amadeus Mozart String Quintet No. 3 in C major

Tokyo String Quartet Pinchas Zukerman, viola RCA 60940

04:00:00 00:21:57 Johann Sebastian Bach Violin Concerto in D minor

Ensemble Sonnerie Monica Huggett Monica Huggett, violin Gaudeamus 356

04:24:00 00:27:52 Johan Halvorsen Mascarade Suite

Neeme Järvi Bergen Philharmonic Chandos 10584

04:54:00 00:27:00 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 32 in C minor Op 111

Peter Takács, piano Cambria 1175

05:23:00 00:17:01 Franz Liszt Réminiscences de Don Juan

Christopher O'Riley, piano Oxingale 2020

05:42:00 00:05:01 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No.4 in G major Op 39

Sir Adrian Boult London Philharmonic Orchestra EMI 28379

05:53:00 00:04:15 Antonín Dvorák Humoresque No. 6 Op 101

Orion Weiss, piano Bridge 9355

06:08:00 00:10:23 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 3 in G major

CityMusic Cleveland Members of CityMusic 2011

06:20:00 00:09:26 Richard Wagner The Ring Without Words: Finale

Lorin Maazel Berlin Philharmonic Telarc 80154

06:30:00 00:09:08 Eric Whitacre Alleluia

Eric Whitacre Eric Whitacre Singers Decca 16636

06:43:00 00:06:05 Vittorio Monti Csárdás Virtuosi

Maxim Vengerov, violin; Vag Papian, piano EMI 57164

06:51:00 00:01:54 Paul Dukas Fanfare from "La Péri"

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

06:55:00 00:03:34 Samuel Barber Commando March

Gerard Schwarz United States Marine Band Naxos 573121

07:05:00 00:04:09 Edvard Grieg Holberg Suite: Rigaudon Op 40

Conrad van Alphen Rotterdam Chamber Orchestra Telarc 80623

07:10:00 00:06:39 Ralph Vaughan Williams The Poisoned Kiss: Overture

George Hurst Bournemouth Sinfonietta Chandos 2419

07:17:00 00:05:52 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat: Final Dance

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10694

07:25:00 00:01:53 Antonio Veracini Vivace from Violin Concerto Op 3

Paramount Brass Centaur 2355

07:30:00 00:05:07 Leonard Bernstein On the Town: Times Square 1944

Arie Lipsky CIM Orchestra CIM 2003

07:40:00 00:08:58 Joaquín Rodrigo Adagietto from Concierto en modo galante

London Symphony Orchestra Enrique Bátiz Robert Cohen, cello EMI 67435

07:51:00 00:02:19 Leonard Bernstein West Side Story: Mambo

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Argo 444454

07:55:00 00:01:57 Lou Harrison Gigue & Musette

Michael Boriskin, piano Koch Intl 7465

08:07:00 00:05:54 Ernö Dohnányi The Veil of Pierrette: Wedding Waltz Op 18

Matthias Bamert BBC Philharmonic Chandos 9733

08:15:00 00:08:49 Gerard Schwarz Above and Beyond

Gerard Schwarz United States Marine Band Naxos 573121

08:27:00 00:05:43 Franz Liszt Ballade from "The Flying Dutchman"

Daniel Barenboim, piano DeutGram 4779525

08:32:00 00:06:21 Johannes Brahms Allegro giocoso from Symphony No. 4 Op 98

Sir Simon Rattle Berlin Philharmonic EMI 67254

08:40:00 00:08:09 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 23

Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 13276

08:53:00 00:02:02 Giacomo Puccini The Girl of the Golden West: Ch'ella mi

Orch of the Royal Opera House John Barker Plácido Domingo, tenor EMI 49811

08:57:00 00:08:57 Franz Waxman Hotel Berlin: Cafe Waltzes

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

09:11:00 00:17:18 Georg Philipp Telemann Don Quixote: Suite

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Koch Intl 7576

09:30:00 00:04:14 Miklós Rózsa El Cid: Love Theme

Kenneth Alwyn City of Prague Philharmonic Silva 1056

09:51:00 00:04:05 Pablo de Sarasate Spanish Dance No. 5 "Playera" Op 23

Julia Fischer, violin; Milana Chernyavska, piano Decca 4785950

10:00:00 00:03:34 Samuel Barber Commando March

Gerard Schwarz United States Marine Band Naxos 573121

10:04:00 00:02:15 John Philip Sousa March "Riders for the Flag"

Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

10:08:00 00:07:37 Carl Friedrich Abel Symphony in C major Op 7

Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8648

10:17:00 00:04:11 Luigi Boccherini Rondo No. 1 from Cello Concerto No. 5

Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Yo-Yo Ma, cello Sony 60680

10:22:00 00:04:04 Gabriel Fauré Barcarolle No. 9 in A minor Op 101

Charles Owen, piano Avie 2240

10:27:00 00:13:13 Jan Blockx Flemish Dances

Alexander Rahbari BRT Philharmonic Brussels MarcoPolo 223418

10:43:00 00:07:29 William Boyce Symphony No. 5 in D major Op 2

Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

10:54:00 00:26:22 Franz Schubert Sonata in a "Arpeggione"

Sharon Robinson, cello; Joseph Kalichstein, piano Bridge 9376

11:22:00 00:10:29 Aaron Copland Emblems

Gerard Schwarz United States Marine Band Naxos 573121

11:35:00 00:08:10 Wolfgang Amadeus Mozart Horn Concerto No. 1 in D major

Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Eric Ruske, horn Telarc 80367

11:45:00 00:09:26 Richard Wagner The Ring Without Words: Finale

Lorin Maazel Berlin Philharmonic Telarc 80154

11:56:00 00:02:25 Leroy Anderson Ticonderoga March

Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7505

12:11:00 00:06:19 Albert Lortzing Zar und Zimmermann: Overture

Werner Feder MDR Symphony Orchestra MarcoPolo 220310

12:19:00 00:06:06 Sir William Walton Coronation March "Crown Imperial"

Chicago Symphony Brass CSO Res 9011101

12:27:00 00:08:29 Maurice Jarre Ryan's Daughter: Suite

Maurice Jarre Royal Philharmonic Milan 10131

12:38:00 00:09:49 Josef Strauss Waltz "Music of the Spheres" Op 235

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

12:50:00 00:08:04 Louis Moreau Gottschalk Grand Tarantelle Op 67

Northwest Sinfonietta Christophe Chagnard Joel Fan, piano Reference 134

13:01:00 00:32:38 Franz Joseph Haydn Symphony No.103 in E flat major

Nikolaus Harnoncourt Vienna Philharmonic ViennaPhil 2009

13:35:00 00:25:48 Antonín Vranicky Violin Concerto in C major Op 11

Prague Chamber Orchestra Milan Lajcík Gabriela Demeterová, violin Supraphon 2

14:03:00 00:03:04 Bernard Herrmann North by Northwest: Main Title

Bernard Herrmann London Philharmonic Orchestra Decca 443895

14:06:00 00:04:04 Sir Edward Elgar In Moonlight from "In the South" Op 50

Paul Goodwin English Chamber Orchestra Harm Mundi 907258

14:13:00 00:13:31 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 5

Franz Welser-Möst London Philharmonic Orchestra EMI 55125

14:30:00 00:14:48 Percy Grainger Lincolnshire Posy

Gerard Schwarz United States Marine Band Naxos 573121

14:46:00 00:11:03 Robert Schumann Overture to Byron's "Manfred" Op 115

George Szell Cleveland Orchestra Sony 62349

15:00 CLEVELAND ORCHESTRA PREVIEWS: Friday and Saturday at Severance Hall:

The Cleveland Orchestra, Jakub Hruša, conductor; William Preucil, violin

15:02:00 15:13:00 Antonin Dvorak Violin Concerto in a, Op. 53 - 2nd mvmt

Kyung-Wha Chung, violin Philadelphia Orchestra/Riccardo Muti EMI 49858

15:17:00 00:33:58 Modest Mussorgsky Pictures at an Exhibition

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Teldec 244920

15:53:00 00:03:26 Johann Strauss Jr Polka française "Figaro" Op 320

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2003

15:58:00 00:06:13 Edvard Grieg Norwegian Dance No. 1 Op 35

Petri Sakari Iceland Symphony Chandos 9028

16:08:00 00:01:05 Jacques Offenbach Marine's Hymn

Gerard Schwarz United States Marine Band Naxos 573121

16:12:00 00:11:30 Antonín Dvorák Finale from Piano Concerto Op 33

Odense Symphony Justin Brown Vassily Primakov, piano Bridge 9309

16:28:00 00:03:55 James Horner Willow: Willow's Theme

Paul Bateman City of Prague Philharmonic Silva 3010

16:34:00 00:05:27 Alexander Glazunov Scherzo from Symphony No. 7 Op 77

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 63236

16:41:00 00:07:51 Paul Creston Celebration Overture Op 61

Gerard Schwarz United States Marine Band Naxos 573121

16:52:00 00:03:36 Giuseppe Verdi Otello: Act 2 Finale "Si, pel ciel

Orchestra of La Scala Lorin Maazel Plácido Domingo, tenor; Justino Diaz, bass EMI 72105

16:57:00 00:01:58 Joaquín Rodrigo Danza from "Fantasía para un

London Philharmonic Orchestra Yannick Nézet-Séguin Milos Karadaglic, guitar DeutGram 20039

17:05:00 00:04:46 Sergei Rachmaninoff Aleko: Men's Dance

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80670

17:12:00 00:09:28 Georg Philipp Telemann Water Music Suite: Overture

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 413788

17:24:00 00:11:04 Louis Moreau Gottschalk Méhul's Overture to "Young Henry's Hunt"

Hot Springs Festival Orchestra Richard Rosenberg Richard & John Contiguglia; Angela Draghicescu, piano;

Chin-Ming Lin, piano; Joshua Pepper, piano Naxos 559320

17:40:00 00:04:34 Robert Schumann Scherzo from Piano Quintet Op 44

Maria João Pires, piano; Augustin Dumay, violin; Renaud Capuçon, violin; Gérard Caussé, viola; Jian Wang, cello DeutGram 463179

17:46:00 00:02:48 Robert Schumann Scenes from Childhood: Träumerei Op 15

Vladimir Ashkenazy, piano Decca 421290

17:52:00 00:02:42 Maria Schneider I Saw a Dust Devil This Morning Australian Chamber Orchestra

Dawn Upshaw, soprano; Frank Kimbrough, piano; Jay Anderson, double bass; Scott Robinson, clarinet; Members of ArtistShar 121

17:56:00 00:03:03 Dag Wirén Praeludium from Serenade for Strings Op 11

William Boughton English String Orchestra Nimbus 7020

18:09:00 00:22:19 Antonín Dvorák Czech Suite Op 39

Sir John Eliot Gardiner North German Radio Symphony DeutGram 437506

18:34:00 00:04:22 Frédéric Chopin Nocturne No. 2 in E flat major Op 9

Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

18:41:00 00:03:00 Franz Liszt Valse oubliée No. 1 in F sharp major

Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

18:46:00 00:09:19 Gustav Holst A Somerset Rhapsody Op 21

Richard Hickox London Symphony Orchestra Chandos 9420

18:53:00 00:04:57 Frédéric Chopin Nocturne No. 6 in G minor Op 15

Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

19:02:00 00:22:04 Carl Philipp Emanuel Bach Keyboard Concerto in D major

Hamburg Camerata Ralf Gothóni Anastasia Injushina, piano Ondine 1224

19:26:00 00:29:40 Muzio Clementi Symphony No. 3 in G

Francesco d'Avalos Philharmonia Orchestra ASV 803

19:57:00 00:01:21 Johannes Brahms Waltz No. 15 in A flat major Op 39

Yaara Tal, piano; Andreas Groethuysen, piano Sony 53285

20:00 CLEVELAND OVATIONS: CityMusic Cleveland Chamber Orchestra/Peter Bennett;

Laura Koepke, bassoon; Joshua Blue, tenor; Michael Floriano, baritone; La Sagrada Familia Choir & Friends (rec 12/14)

Antonio Sarrier: Sinfonia in D (c.1750)

Wolfgang Amadeus Mozart: Bassoon Concerto in B-Flat K 191 (1774)

Ariel Ramirez: Misa Criolla (1964)

Ludwig van Beethoven: Triple Concerto

Igor Stravinsky: Dances Concertantes

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims:

recordings by pianist William Chapman Nyaho

Oswald Russell: 3 Jamaican Dances

Gamal Abdel-Rahim: Variations on an Egyptian Folksong

Samuel Coleridge-Taylor: Deep River

Margaret Bonds: Troubled Waters

Coleridge-Taylor Perkinson: Scherzo

23:02:00 00:05:07 Edvard Grieg Holberg Suite: Air Op 40

Domenico Boyagian Ohio Philharmonic Centaur 3311

23:07:00 00:10:12 Georges Bizet Adagio from Symphony No. 1 in C major

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 131

23:17:00 00:05:00 Claude Debussy Images, Book 2: Et la lune descend sur

Simon Trpceski, piano EMI 272

23:22:00 00:12:52 Ernest Bloch Suite Modale New Zealand Chamber Orch

Nicholas Braithwaite Alexa Still, flute Koch Intl 7063

23:36:00 00:04:43 Antonín Dvorák Moderato from Serenade for Strings Op 22

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 433549

23:40:00 00:10:26 Ludwig van Beethoven Largo from Piano Concerto No. 1 Op 15

Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano Sony 542058

23:52:00 00:02:42 Hildegard von Bingen Beata nobis gaudia

Anonymous 4 Harm Mundi 2907546

23:54:00 00:03:22 Johann Sebastian Bach Chorale Prelude "I Call to Thee"

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572050

23:56:00 00:03:44 Sir Edward Elgar Sospiri

Natalie Clein, cello Royal Liverpool Philharmonic/Vernon Handley EMI 1409