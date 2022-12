Program Guide 01-08-2015

WCLV ALL NIGHT WITH ROB GRIER

00:02:00 00:15:36 Sergei Prokofiev Piano Concerto No. 1 in D flat major Op 10

London Symphony Orchestra Michael Tilson Thomas Vladimir Feltsman, piano CBS 44818

00:20:00 00:40:20 Léo Delibes Sylvia: Suite

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

01:02:00 00:29:53 Lars-Erik Larsson Symphony No. 1 in D major Op 2

Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

01:34:00 00:40:20 Franz Schubert Piano Sonata in A major

Wu Han, piano ArtistLed 10401

02:16:00 00:38:05 Sergei Taneyev Piano Trio in D major Op 22

Mikhail Pletnev, piano; Vadim Repin, violin; Lynn Harrell, cello DeutGram 4775419

02:56:00 00:37:29 Dmitri Shostakovich Violin Concerto No. 1 in A minor Op 77

Oslo Philharmonic Orchestra Marek Janowski Hilary Hahn, violin Sony 89921

03:35:00 00:45:45 Reinhold Glière Symphony No. 2 in C minor Op 25

Zdenek Mácal New Jersey Symphony Delos 3178

04:23:00 00:22:03 Leo Brouwer Guitar Concerto No. 3 "Elegiaco"

RCA Victor Chamber Orchestra Leo Brouwer Julian Bream, guitar RCA 7718

04:47:00 00:32:25 Luigi Cherubini Symphony in D major

Howard Griffiths Zurich Chamber Orchestra CPO 999521

05:21:00 00:16:01 Germaine Tailleferre Concertino for Harp & Orchestra

Women's Philharmonic JoAnn Falletta Gillian Benet, harp Koch Intl 7169

05:39:00 00:06:00 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 2: Pastorale

José Serebrier Barcelona Symphony Bis 1305

05:52:00 00:05:03 Ludwig van Beethoven The Creatures of Prometheus: Overture Op 43

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 460506



BBC NEWS; FIRST PROGRAM WITH JACQUELINE GERBER

06:07:00 00:03:57 Reinhold Glière The Red Poppy: Heroic Coolie Dance

Zdenek Mácal New Jersey Symphony Delos 3178

06:10:00 00:01:56 Reinhold Glière The Red Poppy: Chinese Dance

Zdenek Mácal New Jersey Symphony Delos 3178

06:12:00 00:02:21 Reinhold Glière The Red Poppy: Waltz

Zdenek Mácal New Jersey Symphony Delos 3178

06:19:00 00:06:02 Franz Joseph Haydn The Apothecary: Overture

Giuseppe Sinopoli Dresden State Orchestra EMI 56535

06:25:00 00:03:09 François Dompierre The Devil's Beauties

La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8723

06:30:00 00:08:51 Georg Philipp Telemann Concerto Polonois in G major

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Koch Intl 7576

06:40:00 00:07:49 Ludwig van Beethoven Scherzo & Rondo from Sonata No. 15 Op 28

Peter Takács, piano Cambria 1175

06:51:00 00:02:13 Alexander Glazunov Ballet Scenes: Marionettes Op 52

Edo de Waart Minnesota Orchestra Telarc 80347

06:55:00 00:03:16 Kenneth J. Alford March "On the Quarterdeck"

Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

07:05:00 00:03:52 Lars-Erik Larsson Pastoral Suite: Scherzo Op 19

Dorrit Matson New York Scandia Symphony Centaur 2607

07:10:00 00:03:18 Johann Sebastian Bach Violin Partita No. 3: Gavotte

Piers Lane, piano Hyperion 67344

07:15:00 00:08:23 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Finale & Apotheosis

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

07:25:00 00:02:53 George Gershwin Promenade "Walking the Dog"

Los Angeles Philharmonic Michael Tilson Thomas Michael Tilson Thomas, piano CBS 39699

07:30:00 00:04:30 Jan Dismas Zelenka Allemande from Capriccio No. 3

Daniel Abraham Bach Sinfonia Sono Lumin 92163

07:40:00 00:08:53 Ludwig van Beethoven Leonore Overture No. 1 Op 138

Daniel Harding German Chamber Philharmonic VirginClas 45364

07:52:00 00:02:13 Richard Rodgers Blue Moon

Jenny Lin, piano Steinway 30011

07:55:00 00:03:26 Johann Nepomuk Hummel Rondo from Piano Trio No. 3 Op 35

Beaux Arts Trio Philips 446077

08:07:00 00:06:29 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 14\

Berlin Philharmonic Daniel Barenboim Daniel Barenboim, piano Teldec 16827

08:15:00 00:03:59 Elmer Bernstein The Magnificent Seven: Theme

José Serebrier Royal Philharmonic Orchestra Royal Phil 17

08:20:00 00:04:41 Marin Marais The Bells of St. Genevieve "La Sonnerie"

Guildhall Strings RCA 61275

08:30:00 00:09:16 Michel Corrette Concerto comique No. 25 in G minor

Arion Baroque Orchestra early-mus 7768

08:44:00 00:04:48 Felix Mendelssohn War March of the Priests

Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 61843

08:51:00 00:04:15 John Adams Short Ride in a Fast Machine

Sir Simon Rattle City of Birmingham Symphony EMI 55051

09:00:00 00:04:47 Miklós Rózsa Madame Bovary: Waltz

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

09:12:00 00:16:04 Franz Joseph Haydn Piano Sonata No. 48 in C major

Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10668

09:31:00 00:08:29 Franz Waxman A Place in the Sun: Suite

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81265

09:48:00 00:09:00 Radiohead Paranoid Android

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30006

09:57:00 00:01:18 George Gershwin Of Thee I Sing: Wintergreen for

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357



WCLV MIDDAY WITH MARK SATOLA

10:00:00 00:02:28 Georg Philipp Telemann Two Pieces from "Heroic Music"

Empire Brass Michael Murray, organ Telarc 80218

10:04:00 00:02:28 Dimitri Tiomkin The Guns of Navarone: Main Theme

José Serebrier Royal Philharmonic Orchestra Royal Phil 17

10:09:00 00:10:09 Alphons Diepenbrock Overture "The Birds"

Hans Vonk The Hague Philharmonic Chandos 8821

10:20:00 00:09:37 Johan Wagenaar Waltz Cycle "Vienna in 3/4 Time" Op 38

Riccardo Chailly Royal Concertgebouw Orchestra Decca 425833

10:33:00 00:16:01 Michael Haydn Symphony No. 25 in G majo

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9352

10:51:00 00:29:53 Lars-Erik Larsson Symphony No. 1 in D major Op 2

Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

11:23:00 00:06:06 Modest Mussorgsky The Fair at Sorochinsk: Overture

Evgeny Svetlanov Russian State Symphony RCA 68406

11:32:00 00:10:09 Franz Danzi Fantasy on Mozart's "La ci darem la

Württemberg Chamber Orch Jörg Faerber Sabine Meyer, clarinet RCA 61976

11:45:00 00:09:57 Francesco Geminiani Concerto Grosso No. 7 in D minor

Andrew Manze Academy of Ancient Music Harm Mundi 907261

11:56:00 00:02:53 Earl McCoy March "Lights Out"

Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7503

BBC NEWS; MERIDIAN WITH MARK SATOLA

12:11:00 00:05:50 Dmitri Shostakovich Festive Overture Op 96

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 13458

12:19:00 00:06:26 Gerónimo Giménez La boda de Luis Alonso: Malagueña y

Los Romeros, guitars Philips 442781

12:27:00 00:08:46 Jaromir Weinberger Schwanda the Bagpiper: Polka & Fugue

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80595

12:38:00 00:06:27 August Soederman Swedish Festival Music

Okko Kamu Helsingborg Symphony Naxos 553115

12:47:00 00:09:08 Peter Tchaikovsky Marche slav Op 31

Zubin Mehta Israel Philharmonic Orchestra Teldec 90201

12:57:00 00:02:30 David Guion Arkansas Traveler

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 67067

BIG WORK AT ONE WITH MARK SATOLA



13:01:00 00:36:31 Johannes Brahms Symphony No. 3 in F major Op 90

Marin Alsop London Philharmonic Orchestra Naxos 557430

13:39:00 00:20:14 Carl Maria von Weber Piano Concerto No. 1 in C major Op 11

Bavarian Radio Symphony Sir Colin Davis Gerhard Oppitz, piano RCA 68219



WCLV MIDDAY WITH MARK SATOLA

14:00:00 00:02:50 Wolfgang Amadeus Mozart Don Giovanni: Là ci darem la mano

Orch of Age of Enlightenment Sir Charles Mackerras Danielle de Niese, soprano; Bryn Terfel, baritone Decca 13277

14:04:00 00:04:55 Giacomo Puccini La bohème: Che gelida manina

Orch del Teatro Regio di Parma Pier Giorgio Morandi Vittorio Grigolo, tenor Sony 775257

14:11:00 00:11:23 Sir Arthur Sullivan Overture di ballo

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

14:26:00 00:17:03 Muzio Clementi Symphony in B flat Op 18

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9234

14:45:00 00:12:52 Sir Edward Elgar Introduction & Allegro for Strings Op 47

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463265

15:00:00 00:10:09 Lars-Erik Larsson A Winter's Tale: Suite Op 18

Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

15:13:00 00:07:17 Bernard Herrmann Vertigo: Prelude & Love Scene

Richard Glazier, piano Centaur 3347

15:22:00 00:22:17 Joaquín Rodrigo Fantasía para un gentilhombre

London Philharmonic Orchestra Yannick Nézet-Séguin Milos Karadaglic, guitar DeutGram 20039

15:46:00 00:09:59 Johannes Brahms Finale from String Quartet No. 3 Op 67

Chiara String Quartet Azica 71289

15:58:00 00:04:21 Gustav Holst Second Suite for Military Band: March Op 28

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80038

DRIVE TIME WITH BILL O'CONNELL

16:06:00 00:03:30 Robert Moran Trinity Requiem: Sanctus

Chamber Ensemble Robert Ridgell Trinity Youth Chorus Innova 244

16:13:00 00:10:49 Leonard Bernstein On the Town: Three Dance Episodes

Leonard Slatkin St Louis Symphony EMI 63905

16:27:00 00:05:47 Sir William Walton As You Like It: Prelude & Moonlight

Andrew Penny RTÉ Concert Orchestra Dublin Naxos 553344

16:35:00 00:04:20 Franz Schubert Finale from Violin Sonatina No. 1

Gil Shaham, violin; Göran Söllscher, guitar DeutGram 471568

16:41:00 00:08:43 Robert Schumann Allegro brillante from Piano Quintet Op 44

Maria João Pires, piano; Augustin Dumay, violin; Renaud Capuçon, violin; Gérard Caussé, viola; Jian Wang, cello DeutGram 463179

16:52:00 00:03:21 Lars-Erik Larsson A Winter's Tale: Siciliana Op 18

Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

16:56:00 00:02:57 Isaac Albéniz Minuetto from Piano Sonata No. 5 Op 82

Albert Guinovart, piano Harm Mundi 987007

17:05:00 00:04:43 Wolfgang Amadeus Mozart La clemenza di Tito: Overture

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 31827

17:12:00 00:07:12 Reinhold Glière Scherzo from Symphony No. 2 Op 25

Zdenek Mácal New Jersey Symphony Delos 3178

17:22:00 00:12:19 Gustav Holst St. Paul's Suite Op 29

Howard Griffiths English Sinfonia Naxos 570339

17:40:00 00:06:30 Lars-Erik Larsson Scherzo from Symphony No. 1 Op 2

Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

17:48:00 00:01:25 Lars-Erik Larsson A Winter's Tale: Intermezzo Op 18

Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

17:52:00 00:02:43 Traditional Oh, Shenandoah

Thomas Hampson, baritone; Wolfram Rieger, piano THM 5432

17:55:00 00:04:09 Franz Joseph Haydn Rondo from Piano Sonata No. 58

András Schiff, piano Teldec 17141



BBC NEWS; DINNER CLASSICS WITH BILL O'CONNELL

18:09:00 00:15:36 Sergei Prokofiev Piano Concerto No. 1 in D flat major Op 10

London Symphony Orchestra Michael Tilson Thomas Vladimir Feltsman, piano CBS 44818

18:27:00 00:05:16 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 4 in F sharp minor

Neeme Järvi London Symphony Orchestra Chandos 8885

18:35:00 00:03:29 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 17 in F sharp minor

Marin Alsop London Philharmonic Orchestra Naxos 557429

18:41:00 00:13:42 Johann Sebastian Bach Passacaglia & Fugue in C minor

Leonard Slatkin BBC Philharmonic Chandos 9835

18:53:00 00:04:45 Edvard Grieg Peer Gynt: Arabian Dance

Herbert Blomstedt San Francisco Symphony Decca 425857



SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:17:25 Luigi Boccherini Cello Concerto No. 7 in G major

Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Yo-Yo Ma, cello Sony 60680

19:21:00 00:34:08 Antonín Dvorák Symphony No. 3 in E flat major Op 10

José Serebrier Bournemouth Symphony Warner 65775

19:57:00 00:01:49 Adriano Banchieri Concerto No. 3 for Brass "Magnificat"

Empire Brass Telarc 80204

ESSENTIAL CLASSICS WITH JOHN SIMNA

20:02:00 00:16:19 Ralph Vaughan Williams Fantasia on a Theme by Thomas Tallis

Robert Spano Atlanta Symphony Orchestra Telarc 80676

20:20:00 00:34:50 Robert Schumann Symphony No. 2 in C major Op 61

Yannick Nézet-Séguin Chamber Orchestra of Europe DeutGram 4792437

20:56:00 00:02:57 Johann Sebastian Bach Lute Suite No. 4: Gavotte

David Russell, guitar Telarc 80584

SYMPHONYCAST WITH ALISON YOUNG

21:04:00 00:08:00 Franz Schreker Scherzo for String Orchestra

Orpheus Chamber Orchestra

21:14:00 00:09:46 Ludwig van Beethoven Romance No. 2 in F major Op 50

Orpheus Chamber Orchestra Vivane Hagner, violin

21:26:00 00:21:02 Henri Vieuxtemps Violin Concerto No. 5 in A minor Op 37

Orpheus Chamber Orchestra Vivane Hagner, violin

21:49:00 00:27:13 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 40 in G minor

Orpheus Chamber Orchestra

22:18:00 00:07:47 Gioacchino Rossini L'Italiana in Algeri: Overture

Orpheus Chamber Orchestra

22:27:00 00:29:09 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 17 in G major

Orpheus Chamber Orchestra Richard Goode, piano

WCLV LATE PROGRAM WITH JOHN SIMNA

23:02:00 00:07:34 Henryk Wieniawski Légende in G minor Op 17

London Symphony Orchestra Lawrence Foster Gil Shaham, violin DeutGram 431815

23:09:00 00:09:12 Frédéric Chopin Larghetto from Piano Concerto No. 2 Op 21

Orch of Age of Enlightenment Sir Charles Mackerras Emanuel Ax, piano Sony 63371

23:21:00 00:06:44 Rupert Ignaz Mayr Passacaglia-Grave in B flat

Cologne Musica Antiqua Members of Archiv 453418

23:27:00 00:11:28 Domenico Scarlatti Sonata in E minor

Duo Amaral DuoAmaral 501592

23:41:00 00:06:48 William Grant Still Land of Romance from "Africa"

Lara Downes, piano Steinway 30016

23:47:00 00:06:59 Claude Debussy Pastorale from Sonata for Flute, Viola

Joshua Smith, flute; Cynthia Phelps, viola; Yolanda Kondonassis, harp Telarc 80694

23:56:00 00:02:23 Clemens non Papa Ave Maria

Erik Van Nevel Capella Currende Telarc 80521

23:56:00 00:03:09 Sir Malcolm Arnold Solitaire: Sarabande

Bryden Thomson Philharmonia Orchestra Chandos 8867