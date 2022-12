Program Guide 12-30-2014

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:30:10 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream Incidental

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 485

00:34:00 00:32:11 Dmitri Kabalevsky Piano Concerto No. 1 in A minor Op 9

NDR Radio Philharmonic Alun Francis Michael Korstick, piano CPO 777658

01:08:00 01:03:56 Anton Bruckner Symphony No. 7 in E major

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430841

02:14:00 00:30:19 Felix Mendelssohn Piano Trio No. 2 in C minor Op 66

Emanuel Ax, piano; Itzhak Perlman, violin; Yo-Yo Ma, cello Sony 52192

02:46:00 00:34:29 Édouard Lalo Symphonie espagnole Op 21

Philharmonia Orchestra Antonio Pappano Maxim Vengerov, violin EMI 57593

03:22:00 00:29:35 Antonín Dvorák Serenade for Strings in E major Op 22

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 433549

03:54:00 00:24:01 Igor Stravinsky Divertimento from "The Fairy's Kiss"

Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

04:20:00 00:15:23 Sergei Prokofiev The Love for Three Oranges: Suite Op 33

Arthur Fiedler Boston Pops Orchestra RCA 300350

04:37:00 00:41:09 Johannes Brahms Symphony No. 2 in D Op 73

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

05:20:00 00:16:30 Knudage Riisager Fool's Paradise Suite No. 1 Op 33

Thomas Dausgaard Helsingborg Symphony DaCapo 224082

05:38:00 00:06:30 George Frideric Handel Judas Maccabaeus: Two Choruses & a March

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Catherine Denley, mezzo; Anthony Rolfe Johnson, tenor; ASMF Chorus Philips 412733

05:51:00 00:06:06 Henryk Wieniawski Finale from Violin Concerto No. 2 Op 22

Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Joshua Bell, violin Decca 421716

06:00 BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber - Music and information to get your morning going, including the Sousalarm at 6:55am, Composers Datebook at 9:05 and the Movie Quiz at

9:25

06:07:00 00:09:08 Peter Tchaikovsky Marche slav Op 31

Zubin Mehta Israel Philharmonic Orchestra Teldec 90201

06:20:00 00:07:28 William Cornysh Woefully arrayed

Stile Antico Harm Mundi 807555

06:30:00 00:05:24 Jean Sibelius Kuolema: Valse triste Op 44

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SF Sym 60

06:35:00 00:03:12 Johann Strauss Radetzky March Op 228

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

06:40:00 00:09:26 Johannes Brahms Finale from Symphony No. 2 Op 73

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

06:52:00 00:03:08 Dmitri Shostakovich Ballet Suite No. 3: Galop

Constantine Orbelian Moscow Chamber Orchestra Delos 3257

06:55:00 00:03:16 Alfredo Javaloyes Pasodoble "El Abanico"

Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

07:07:00 00:05:48 Felix Mendelssohn Finale from Octet for Strings Op 20

Cleveland Quartet Meliora String Quartet Telarc 80142

07:14:00 00:03:54 Gustav Holst The Planets: Mercury Op 32

Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 5086

07:20:00 00:04:41 Scott Martin Playhouse Square

Quicklime WCLV 1001

07:25:00 00:02:13 Sergei Prokofiev Cinderella: Gavotte

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 410162

07:30:00 00:04:00 Peter Tchaikovsky The Seasons: December Op 37

Wu Han, piano ArtistLed 10701

07:40:00 00:07:22 Frederick Delius On Hearing the First Cuckoo in Spring

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SF Sym 60

07:51:00 00:03:01 Ralph Vaughan Williams Five Tudor Portraits: My Pretty Bess

New Philharmonia Orchestra David Willcocks John Carol Case, baritone; Bach Choir EMI 64722

07:57:00 00:02:39 Richard Rodgers The King and I: Shall We Dance?

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 63835

08:07:00 00:06:13 Claude Debussy Clouds from "Three Nocturnes"

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 439896

08:15:00 00:10:40 Joseph Joachim Finale from Violin Concerto No. 2 Op 11

London Philharmonic Orchestra Leon Botstein Elmar Oliveira, violin IMP 27

08:28:00 00:05:16 Aram Khachaturian Gayaneh: Lullaby

John Williams Boston Pops Orchestra Philips 426247

08:35:00 00:05:26 Ernö Dohnányi Finale from Sextet Op 37

András Schiff, piano; Radovan Vlatkovic, horn; Kálmán Berkes, clarinet; Members of Takács Quartet Decca 421423

08:44:00 00:05:02 Sérgio Assad Gypsy Slopes from "Interchange" Delaware Symphony

David Amado William Kanengiser, guitar; Scott Tennant, guitar; John Dearman, guitar; Matthew Greif, guitar Telarc 31754

08:45:00 00:04:40 Peter Tchaikovsky Suite No. 1: Gavotte Op 43

Sir Neville Marriner Stuttgart Radio Symphony Capriccio 10227

08:51:00 00:02:17 Gilbert & Sullivan The Mikado: Chorus of Nobles "If you want to know who we are"

Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Men of; Welsh National Opera Chorus Telarc 80284

08:55:00 00:06:14 John Barry Dances With Wolves: Theme

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80319

09:05:00 00:14:53 Dmitri Kabalevsky The Comedians Suite Op 26

Kirill Kondrashin RCA Victor Symphony RCA 300350

09:27:00 00:05:24 Iosif Ivanovici Waltz "Danube Waves"

István Bogár Budapest Strauss Ensemble Naxos 550900

09:35:00 00:11:17 César Franck Finale from Symphony in d

Yannick Nézet-Séguin Orchestre Métropolitaine Atma 2647

09:50:00 00:08:35 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Piano Quartet No. 2

Fauré Quartet DeutGram 6609

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:01:00 00:05:39 Léo Delibes Sylvia: Cortège de Bacchus

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SF Sym 60

10:07:00 00:03:03 Claude Debussy Petite Suite: Cortège

Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

10:12:00 00:07:03 Sir Edward Elgar Caractacus: Triumphal March Op 35

James Judd New Zealand Symphony Naxos 557273

10:20:00 00:02:59 Ralph Vaughan Williams The Wasps: March Past of the Kitchen

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

10:24:00 00:04:52 Sergei Prokofiev Pastoral Sonatina in C major Op 59

Lara Downes, piano Steinway 30016

10:30:00 00:14:27 Dmitri Kabalevsky Violin Concerto in C Op 48

Russian National Orchestra Mikhail Pletnev Gil Shaham, violin DeutGram 457064

10:46:00 00:04:31 Peter Tchaikovsky Eugene Onegin: Polonaise

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Telarc 80130

10:53:00 00:29:59 Robert Schumann Piano Quintet in E flat major Op 44

Maria João Pires, piano; Augustin Dumay, violin; Renaud Capuçon, violin; Gérard Caussé, viola; Jian Wang, cello DeutGram 463179

11:24:00 00:10:18 John Stanley Concerto Grosso in D major Op 2

Simon Standage Collegium Musicum 90 Chandos 638

11:36:00 00:05:41 Antonín Dvorák Legend No. 6 in C sharp minor Op 59

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SF Sym 60

11:45:00 00:10:04 Samuel Barber Serenade for Strings Op 1

Mikhail Gurewitsch do.gma chamber orchestra MD+G 9121717

11:57:00 00:01:07 Howard Hanson Fanfare for the Signal Corps

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80649

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN - Lighter fare for your midday break

12:11:00 00:04:33 Dmitri Kabalevsky Colas Breugnon: Overture

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 92

12:17:00 00:07:04 Anatoly Liadov Kikimora Op 63

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 447084

12:25:00 00:08:06 Johann Strauss Jr Waltz "Fairy Tales from the Orient" Op 444

Daniel Barenboim Vienna Philharmonic Decca 12569

12:34:00 00:07:05 Isaac Albéniz Iberia: Fête-dieu à Séville

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

12:42:00 00:10:53 Frederick Loewe Paint Your Wagon: Suite

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80375

12:54:00 00:04:01 Charles S. Belsterling March of the Steel Men

Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:37:05 Ludwig van Beethoven Concerto for Violin, Cello & Piano in C major Op 56

English Chamber Orchestra Sir Alexander Gibson Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Chandos 8409

13:40:00 00:20:32 Ignaz Pleyel Sinfonia Concertante No. 2 in F major

Zurich Chamber Orchestra Howard Griffiths Jakub Dzialak, violin; Riccardo Bovino, piano CPO 999759

14:00 WCLV MIDDAY

14:02:00 00:03:44 Johann Sebastian Bach WTC-1: Prelude & Fugue No. 3 in C sharp major

Daniel Barenboim, piano Warner 61553

14:07:00 00:02:41 Antonio Vivaldi Fugue from Concerto for 2 Violins Op 3

Chamber Orchestra of Europe Daniel Hope, violin; Lorenza Borrani, violin DeutGram 4777463

14:11:00 00:10:05 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 7

Sir Georg Solti Chicago Symphony Orchestra Decca 417631

14:24:00 00:20:38 Josef Myslivecek Cello Concerto in C major

Camerata Chicago Drostan Hall Wendy Warner, cello Cedille 142

14:46:00 00:11:09 Richard Wagner The Flying Dutchman: Overture

George Szell Cleveland Orchestra Sony 62403

15:00 WCLV ARTS PARTNERS

15:01:00 00:04:57 Johannes Brahms Finale from String Quintet No. 2 Op 111

Chiara String Quartet Roger Tapping, viola Azica 71289

15:08:00 00:13:40 Wolfgang Amadeus Mozart mv2-3 Oboe Concerto in C K. 314

John Mack, oboe Cleveland Orchestra Christoph von Dohnanyi Decca 443 176

15:26:00 00:06:05 Margaret Brouwer Pulse: A 50th Anniversary Fanfare

Gerard Schwarz Royal Liverpool Philharmonic Naxos 559250

15:35:00 00:15:41 Edvard Grieg Peer Gynt Suite No. 1 Op 46

Herbert Blomstedt San Francisco Symphony Decca 425857

15:52:00 00:05:23 Alexander Borodin Prince Igor: Polovetsian March

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Philips 442011

15:55:00 00:03:43 Franz Schubert Scherzo from Piano Quintet

Emanuel Ax, piano; Pamela Frank, violin; Yo-Yo Ma, cello; Edgar Meyer, double bass; Rebecca Young, viola Sony 61964

16:00 WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell - Music and information for the afternoon commute, including Composers Datebook at 4:00pm and the Movie Quiz at 4:25.

16:06:00 00:02:46 Orlando Gibbons Hosanna to the Son of David

Stile Antico Harm Mundi 807555

16:12:00 00:11:01 Benjamin Britten Soirées musicales Op 9

Okko Kamu Helsingborg Symphony Ondine 825

16:34:00 00:04:54 Giacomo Puccini Scherzo for Orchestra

Riccardo Chailly Verdi Symphony Milan Decca 2141

16:40:00 00:06:57 Joachim Raff Finale from Symphony No. 4 Op 167

Hilary Davan Wetton Milton Keynes City Orchestra Hyperion 66628

16:51:00 00:01:53 Wolfgang Amadeus Mozart German Dance in C major

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429783

16:53:00 00:04:56 Franz Liszt Paganini Etude No. 6 in A minor

Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67370

17:06:00 00:02:43 Sergei Prokofiev Summer Night Suite: Minuet Op 123

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 10538

17:10:00 00:08:39 Jacques Offenbach La belle Hélène: Overture

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9765

17:20:00 00:04:41 Ludwig van Beethoven Finale from Sonata No. 18 Op 31

Peter Takács, piano Cambria 1175

17:25:00 00:04:53 Avner Dorman Memory Games

Hilary Hahn, violin; Cory Smythe, piano DeutGram 19103

17:32:00 00:03:06 Léo Delibes Coppélia: Galop final

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

17:40:00 00:07:24 Henry Charles Litolff Scherzo from Concerto Symphonique No. 4 Op 102

San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas Yuja Wang, piano SF Sym 60

17:51:00 00:03:05 Wolfgang Amadeus Mozart The Marriage of Figaro: Deh vieni, non

Vienna Philharmonic Nikolaus Harnoncourt Anna Netrebko, soprano DeutGram 4776558

17:54:00 00:04:04 Antonín Dvorák Legend No. 3 in G minor Op 59

Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Orchestra Supraphon 3533

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:08:00 00:01:10 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 4: Norwegian Dance Op 47

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 2930

18:10:00 00:14:30 Frederick the Great Flute Concerto No. 3 in C major

CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier Patrick Gallois, flute DeutGram 439895

18:24:00 00:03:04 George Frideric Handel Music for the Royal Fireworks: La Paix

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80594

18:27:00 00:04:01 Osvaldo Golijov The Man Who Cried: Close Your Eyes

La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8737

18:31:00 00:14:24 Franz Danzi Wind Quintet in G minor Op 56

Quintett.Wien Nimbus 5479

18:50:00 00:09:32 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Black Swan Pas de deux

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:11:50 Gioacchino Rossini Semiramide: Overture

Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 431653

19:16:00 00:39:46 Johannes Brahms Symphony No. 2 in D Op 73

Sir Simon Rattle Berlin Philharmonic EMI 67254

19:56:00 00:02:32 Antonín Dvorák Humoresque No. 1 in E flat minor Op 101

Orion Weiss, piano Bridge 9355

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:16:52 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 6 in B flat major

Orchestra of St Luke's Louise Schulman, viola; Maureen Gallagher, viola StLukeColl 302

20:21:00 00:34:29 Édouard Lalo Symphonie espagnole Op 21

Philharmonia Orchestra Antonio Pappano Maxim Vengerov, violin EMI 57593

20:55:00 00:03:53 Virgil Thomson The River: Finale

Sir Neville Marriner Los Angeles Chamber Orchestra EMI 6612

21:00 CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone

Prokofiev: Piano Concerto No 2 --Kirill Gerstein, piano

Walton: Symphony No. 1

Bonus: Poulenc: Concerto for 2 Pianos in d --Katia and Marielle Labèque, pianos

John Williams: Excerpt from Lincoln soundtrack --John Williams, conductor

23:00 LATE PROGRAM

23:02:00 00:05:41 Antonín Dvorák Legend No. 6 in C sharp minor Op 59

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SF Sym 60

23:07:00 00:06:09 Grace Williams Calm Sea in Summer

David Atherton English Chamber Orchestra Lyrita 323

23:16:00 00:25:09 Anton Bruckner Adagio from Symphony No. 7

Sir Georg Solti Chicago Symphony Orchestra Decca 417631

23:43:00 00:05:05 Henry Cowell Hymn for String Orchestra

David Amos City of London Sinfonia Harm Mundi 906011

23:48:00 00:06:20 Claude Debussy La plus que lente

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SF Sym 60

23:56:00 00:02:46 Claude Debussy Preludes Book 2: Bruyères

Spencer Myer, piano Harm Mundi 907477

23:56:00 00:02:44 Joseph Canteloube Lullaby from "Songs of the Auvergne"

Prague Philharmonic Orchestra Charles Olivieri-Munroe Sol Gabetta, cello RCA 735962