Program Guide 12-26-2014

00:00 SYMPHONYCAST with Alison Young: Los Angeles Philharmonic/Gustavo Dudamel; Leif Ove Andsnes, piano; Los Angeles Master Chorale

Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 5 in E-Flat Op 73 “Emperor” (1809)

John Adams: Harmonium (1981)

Ludwig van Beethoven: Choral Fantasy in c Op 80 (1808)

02:02:00 00:22:20 Johann Sebastian Bach Christmas Oratorio: Part 3

Academy Ancient Music Berlin René Jacobs Dorothea Röschmann, soprano; Andreas Scholl, counter-tenor; Werner Güra, tenor; Klaus Häger, baritone; RIAS Chamber Chorus Harm Mundi

02:26:00 00:16:15 Carlos Baguer Symphony No. 18 in B flat

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9456

02:44:00 00:22:58 Benjamin Britten A Ceremony of Carols Op 28

Martin Neary Westminster Abbey Choir; Aline Brewer, harp Sony 62615

03:09:00 00:38:07 Antonín Dvorák Piano Quintet in A major Op 81

Concertante Jeremy Denk, piano Meridian 84459

03:49:00 00:30:02 Sergei Prokofiev Symphony No. 7 in C sharp minor Op 131

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 470528

04:21:00 00:39:22 Felix Mendelssohn Concerto for Violin, Piano & Strings in D minor

London Mozart Players Matthias Bamert David Lefèvre, violin; Alain Lefèvre, piano Analekta 9283

05:02:00 00:18:59 Patric Standford A Christmas Carol Symphony

Gavin Sutherland City of Prague Philharmonic Naxos 557099

05:23:00 00:22:00 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 15 in D major Op 28

HJ Lim, piano EMI 64952

05:47:00 00:24:17 Francis Poulenc Gloria

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Sylvia McNair, soprano; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80105

06:13:00 00:18:01 Leopold Kozeluch Symphony in D

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9703

06:33:00 00:14:30 Edvard Grieg Pictures of Country Life Op 19

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 2726

06:56:00 00:03:32 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 3: Siciliana

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

07:00:00 00:09:16 Various "Songs of Angels" Pt. 2

Robert Shaw Robert Shaw Chamber Singers Telarc 80377

07:10:00 00:04:54 Frédéric Chopin Waltz No. 2 in A flat major Op 34

Maurizio Pollini, piano DeutGram 14190

07:16:00 00:09:01 Georg Philipp Telemann Flute Concerto in G major

Berlin Baroque Soloists Rainer Kussmaul Emmanuel Pahud, flute EMI 57397

07:25:00 00:05:12 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from String Quartet #24 Op 20

Daedalus Quartet Bridge 9326

07:30:00 00:07:52 Sir Arthur Sullivan Macbeth: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

07:40:00 00:10:00 Giovanni Battista Sammartini Symphony in A major

Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 557298

07:50:00 00:07:03 Jacques Offenbach Monsieur et Madame Denis: Overture

Antonio de Almeida Philharmonia Orchestra Philips 422057

07:55:00 00:04:23 Benjamin Britten Peter Grimes: Sea Interlude No. 3

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80660

08:00:00 00:09:58 Randol Alan Bass Seasonal Sounds

National Symphony Orchestra Randol Alan Bass Tallis Chamber Choir Kodanja 2003

08:11:00 00:04:06 Johann Sebastian Bach Allegro from Brandenburg Concerto No. 1

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2207

08:16:00 00:12:08 Peter Tchaikovsky The Nutcracker: Act 2 Divertissement

Seiji Ozawa Boston Symphony Orchestra DeutGram 435619

08:30:00 00:10:51 Carl Philipp Emanuel Bach Sinfonia in E flat major

Academy Ancient Music Berlin Harm Mundi 901711

08:41:00 00:09:48 Ludwig van Beethoven Scherzo from Symphony No. 7 Op 92

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 4776409

08:50:00 00:09:54 Ludwig Thuille Gavotte & Finale from Sextet for Piano &

Chantilly Quintet Gianluca Luisi, piano Naxos 570790

09:05:00 00:19:45 Ottorino Respighi Three Botticelli Pictures

James Gaffigan CityMusic Cleveland CityMusic 2

09:26:00 00:03:14 King Henry VIII Green grow'th the Holly

Paul Hillier Theatre of Voices Harm Mundi 907079

09:30:00 00:09:10 Sir Malcolm Arnold English Dances Set 2 Op 33

Andrew Penny Queensland Symphony Naxos 553526

09:40:00 00:07:12 Johann Nepomuk Hummel Allegro from Piano Trio No. 3 Op 35

Beaux Arts Trio Philips 446077

09:48:00 00:07:29 Johann Sebastian Bach Christmas Oratorio: Jauchzet, frohlocket

Academy Ancient Music Berlin René Jacobs RIAS Chamber Chorus Harm Mundi 2908304

10:00:00 00:10:00 Frédéric Chopin Scherzo No. 2 in B flat minor Op 31

Yundi, piano DeutGram 3887

10:10:00 00:16:11 Hector Berlioz L'Enfance du Christ: Part 2 "The Flight

Lyon Opera Orchestra Sir John Eliot Gardiner Anthony Rolfe Johnson, tenor; Monteverdi Choir Erato 45275

10:26:00 00:26:31 Wolfgang Amadeus Mozart Violin Concerto No. 3 in G major

Schleswig-Holstein Festival Christoph Eschenbach Ray Chen, violin Sony 544775

11:00:00 00:28:40 Ermanno Wolf-Ferrari Concertino for English horn in A flat major Op 34

Rome Symphony Orchestra Francesco La Vecchia William Moriconi, English horn Naxos 572921

11:28:00 00:11:26 Felix Mendelssohn String Symphony No. 1 in C major

Nicholas Ward Northern Chamber Orchestra Naxos 553161

11:40:00 00:16:17 Alexander Glazunov Stenka Razin Op 13

Konstantin Krimets Moscow Symphony Orchestra Naxos 553538

11:57:00 00:01:40 Peter Hurford Sunny Bank

Stephen Cleobury Choir King's College Cambridge King'sColl 1

12:10:00 00:02:37 Chris Coletti Bach's Bells

Canadian Brass Steinway 30027

12:12:00 00:06:48 Modest Mussorgsky Khovanshchina: Dance of the Persian

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 71

12:19:00 00:06:53 Paul Lincke Glow Worm Idyll "Gavotte Pavlova"

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66998

12:26:00 00:07:44 Franz Waxman Sunset Boulevard: Suite

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81265

13:00:00 00:56:21 Maurice Ravel Daphnis et Chloé

Cleveland Orchestra Lorin Maazel Cleveland Orchestra Chorus Decca 4787779

13:33:00 00:19:01 Ludwig van Beethoven Choral Fantasy in C minor Op 80

Swedish Radio Symphony Esa-Pekka Salonen Hélène Grimaud, piano; Swedish Radio Choir DeutGram 1732

14:00:00 00:13:53 Antonio Vivaldi Magnificat in G minor

Academy of Ancient Music Stephen Cleobury Sarah Fox, soprano; Deborah Norman, soprano; Michael Chance, countertenor; James Gilchrist, tenor; Choir King's College Cambridge EMI 57265

14:13:00 00:19:29 Sergei Rachmaninoff Caprice bohémien Op 12

Alexander Anissimov National Symphony of Ireland Naxos 550806

14:33:00 00:19:52 Edvard Grieg Holberg Suite Op 40

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423060

15:00:00 00:08:09 Gregorio Allegri Miserere

Karel Mark Chichon Elina Garanca, mezzo; Latvian Radio Choir DeutGram 21327

15:08:00 00:06:44 Benjamin Britten A Ceremony of Carols: Four Carols

Patrick Dupré Quigley Seraphic Fire; Jacqueline Kerrod, harp SFM 14

15:14:00 00:24:56 Ludwig van Beethoven Symphony No. 8 in F major Op 93

Sir John Eliot Gardiner Révolutionaire et Romantique Soli Deo 721

16:00:00 00:08:46 Jaromir Weinberger Schwanda the Bagpiper: Polka & Fugue

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80595

16:11:00 00:09:31 Billy May Holiday Cheer

John Williams Boston Pops Orchestra Philips 416287

16:23:00 00:10:38 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 1 for Orchestra

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra DeutGram 4779525

16:36:00 00:08:24 Jonathan Smith A Little Christmas Medley

Mainstreet Brass MSR 1325

16:47:00 00:06:16 Ugis Praulins The Time of the Spirits

German Radio Philharmonic Karel Mark Chichon Elina Garanca, mezzo; Latvian Radio Choir DeutGram 21327

16:56:00 00:03:45 William Gomez Ave Maria

German Radio Philharmonic Karel Mark Chichon Elina Garanca, mezzo DeutGram 21327

16:58:00 00:01:27 Traditional I Saw Three Ships

Burning River Brass BurnRiver 2008

17:02:00 00:05:32 Michel-Richard Delalande Symphonies of Carols

Bernard Labadie Les Violons du Roy Dorian 90180

17:10:00 00:07:51 George Frideric Handel Music for the Royal Fireworks: Overture

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80594

17:20:00 00:14:07 Richard Addinsell A Christmas Carol: Suite

Royal Philharmonic Orchestra David Newman Ambrosian Singers Telarc 88801

17:37:00 00:06:45 Frédéric Chopin Polonaise No. 6 in A flat major Op 53

Olga Kern, piano Harm Mundi 907402

17:46:00 00:03:32 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 3: Siciliana

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

17:52:00 00:05:29 Peter Tchaikovsky The Nutcracker: Final Waltz & Apotheosis

Seiji Ozawa Boston Symphony Orchestra DeutGram 435619

17:54:00 00:02:22 Johann Sebastian Bach Christmas Oratorio: Pastoral Symphony

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Decca 468503

18:02:00 00:17:42 Johann Christoph Pez Concerto Pastorale in F major

Bernard Labadie Les Violons du Roy Dorian 90180

18:22:00 00:10:38 Leroy Anderson Suite of Carols for Winds

BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Members of Naxos 559382

18:35:00 00:05:04 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Waltz

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

18:42:00 00:16:08 Alan Danson A Christmas Carol - A Dickens of a Tale

Mainstreet Brass Alan Danson, narrator MSR 1325

19:02:00 00:19:05 Richard Wagner A Siegfried Idyll

George Szell Cleveland Orchestra MAA 75

19:23:00 00:31:03 Edvard Grieg Symphonic Dances Op 64

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 419431

19:56:00 00:03:25 Jan Pieterszoon Sweelinck Hodie Christus natus est

Peter Bennett Quire Cleveland Quire 101

20:02:00 00:18:21 Franz Liszt Piano Concerto No. 1 in E flat major

Dallas Symphony Orchestra Andrew Litton André Watts, piano Telarc 80429

20:20:00 00:32:27 Aaron Copland Appalachian Spring

Aaron Copland Chamber Ensemble CBS 42431

20:56:00 00:03:03 George Frideric Handel Messiah: Pastoral Symphony

Karl Richter London Philharmonic Orchestra DeutGram 469376

21:00 MAD ABOUT MUSIC with Gilbert Kaplan and former President of the World Bank James Wolfensohn on being a groupie of Leonard Bernstein: “I have two remarkable photographs of Lenny, which are inscribed to me as “leader of his groupies.” I had the great good fortune to get to know him as an admirer and subsequently as a friend. My history with Leonard Bernstein really goes back to Australia where I was born. I applied to come to study at University in the United States and I remember the very first night that I got here I went to West Side Story, which subsequently I saw 13 times. As you can see, I get these crazy passions.”

Schumann: Cello Concerto in a Op 129 - Third Movement --London Philharmonic Orchestra, Daniel Barenboim; Jacqueline du Pré, cello

Bernstein: Candide Overture --New York Philharmonic/Leonard Bernstein

Mahler: Songs of a Wayfarer [First 2 songs: Wenn mein Schatz Hochzeit macht and Ging heut’ morgen übers Feld] --Vienna Philharmonic/Leonard Bernstein; Thomas Hampson, baritone

Bach: Goldberg Variations 28, 29, 30 and Aria --Vladimir Feltsman, piano

Tchaikovsky: Piano Trio in a Op 50 [Variation Finale and Coda: Allegro risoluto e con fuoco] --Arthur Rubinstein, piano; Jascha Heifetz, violin; Gregor Piatigorsky, cello

22:00 CITY CLUB FORUM – recorded at The City Club of Cleveland, a citadel of free speech, “Quiet Crisis”

23:02:00 00:08:13 Eric Coates The Three Elizabeths Suite: Springtime

Sinfonia ViVa Malcolm Nabarro Gareth Hulse, oboe ASV 2053

23:10:00 00:09:01 Wolfgang Amadeus Mozart Romance from Piano Concerto No. 20

Orchestra Mozart Claudio Abbado Martha Argerich, piano DeutGram 4791033

23:21:00 00:08:09 Gregorio Allegri Miserere

Karel Mark Chichon Elina Garanca, mezzo; Latvian Radio Choir DeutGram 21327

23:29:00 00:09:00 George Gershwin Lullaby for Strings

Brodsky Quartet Chandos 10801

23:40:00 00:05:42 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 2: Aria

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

23:45:00 00:08:15 Max Reger The Violin-Playing Hermit Op 128

Royal Concertgebouw Orchestra Neeme Järvi Jaap van Zweden, violin Chandos 8794

23:56:00 00:02:41 Nikolai Rimsky-Korsakov Sadko: Song of India

Gil Shaham, violin; Akira Eguchi, piano DeutGram 447640