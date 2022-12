Program Guide 12-11-2014

WCLV ALL NIGHT WITH ROB GRIER

00:02:00 00:46:09 Sergei Rachmaninoff Symphony No. 2 in E minor Op 27

Nikolai Sokoloff Cleveland Orchestra MAA 75

00:50:00 00:40:34 Nikolai Rimsky-Korsakov Scheherazade Op 35

Cleveland Orchestra Artur Rodzinski Joseph Fuchs, violin MAA 75

01:33:00 00:22:24 Claude Debussy Pelléas et Mélisande: Concert Suite

Erich Leinsdorf Cleveland Orchestra MAA 75

01:57:00 01:02:43 Franz Schubert Octet in F major

Cleveland Orchestra George Szell Robert Marcellus, clarinet; Myron Bloom, horn; George Goslee, bassoon MAA 97

03:01:00 00:49:10 Gustav Mahler Songs from "Des Knaben Wunderhorn"

Cleveland Orchestra Pierre Boulez Magdalena Kozená, mezzo-sop; Christian Gerhaher, baritone DeutGram 4779060

03:52:00 00:18:28 Alexander Scriabin Symphony No. 4 Op 54

Cleveland Orchestra Lorin Maazel Bernard Adelstein, trumpet Decca 4787779

04:12:00 00:26:52 Franz Schubert Symphony No. 5 in B flat major

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 60803

04:41:00 00:28:19 Igor Stravinsky Symphony in C major

Igor Stravinsky Cleveland Orchestra Sony 63325

05:11:00 00:09:07 Modest Mussorgsky A Night on Bald Mountain

Oliver Knussen Cleveland Orchestra DeutGram 2123

05:22:00 00:10:26 George Gershwin Cuban Overture

Riccardo Chailly Cleveland Orchestra Decca 417326

05:38:00 00:10:05 Claude Debussy Prelude to the Afternoon of a Faun

Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Jeffrey Khaner, flute Decca 417488

05:50:00 00:08:14 Wolfgang Amadeus Mozart Andantino from Concerto for Flute & Harp

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Joshua Smith, flute; Lisa Wellbaum, harp Decca 443175

BBC NEWS; WCLV FIRST PROGRAM WITH JACQUELINE GERBER

06:07:00 00:08:49 Modest Mussorgsky Pictures at an Exhibition: Baba Yaga &

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Teldec 244920

06:17:00 00:04:22 Wolfgang Amadeus Mozart Allegro from Divertimento No. 11

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415669

06:21:00 00:03:56 Felix Mendelssohn Hark! The Herald Angels Sing

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2008

06:28:00 00:06:48 Johann David Heinichen Concerto Grosso in F major

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 437549

06:38:00 00:06:49 Josef Suk Scherzo from Symphony No. 1 Op 14

Václav Neumann Czech Philharmonic Orchestra Supraphon 111964

06:49:00 00:04:10 Anonymous Personet hodie

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2008

06:55:00 00:04:52 Carl Teike March "Old Comrades"

Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7502

07:06:00 00:03:54 Aram Khachaturian Masquerade: Waltz

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

07:13:00 00:08:06 Luigi Boccherini Symphony No. 12 in D major Op 21\

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999174

07:24:00 00:01:57 Peter Wishart Alleluia, a new work is come on hand

Ross Duffin Quire Cleveland Quire 105

07:25:00 00:02:25 Tom Lehrer (I'm Spending) Hanukkah in Santa Monica

Ross Duffin Quire Cleveland Quire 105

07:27:00 00:05:51 Sergei Prokofiev War and Peace: Intermezzo "May Night"

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 10538

07:40:00 00:03:59 Volkmar Andreae Little Suite: Shrove Tuesday Carnival

Marc Andreae Bournemouth Symphony Guild 7377

07:47:00 00:03:11 Leroy Anderson Sleigh Ride

Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2008

07:53:00 00:03:05 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 11 in F major Op 72

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 209

07:59:00 00:01:03 Traditional Boar's Head Carol

Robert Shaw Robert Shaw Chamber Singers Telarc 80377

BBC NEWS

08:07:00 00:06:12 Ludwig van Beethoven Presto from String Quartet No. 14 Op 131

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra TCO 821

08:16:00 00:03:04 Marguerite Monnot Hymne à l'amour

Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30015

08:19:00 00:06:45 Anton Bruckner Scherzo from Symphony in D minor

Riccardo Chailly Deutsches Symphonie Berlin Decca 421593

08:29:00 00:09:55 Hector Berlioz Benvenuto Cellini: Overture

Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68790

08:42:00 00:02:31 Jeremiah Ingalls Jesus Christ the Apple Tree

Ross Duffin Quire Cleveland Quire 105

08:46:00 00:02:40 Elizabeth Poston Jesus Christ, the Apple Tree

Ross Duffin Quire Cleveland Quire 105

08:51:00 00:03:17 John Jacob Niles I Wonder As I Wander

Burning River Brass BurnRiver 2008

08:56:00 00:06:03 David Lovrien Minor Alterations

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 126

09:07:00 00:12:23 Hector Berlioz Roméo Alone & Festivities at the

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 1301

09:22:00 00:06:00 Hector Berlioz Symphonie fantastique: A Ball

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 453432

09:45:00 00:06:30 Ottorino Respighi Church Windows: The Flight into Egypt

Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2014

09:54:00 00:03:13 Richard Wagner Lohengrin: Act 3 Prelude

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra DeutGram 4778773



WCLV MIDDAY WITH MARK SATOLA

10:01:00 00:01:12 Sir William Walton What Cheer?

Ross Duffin Quire Cleveland Quire 105

10:03:00 00:02:29 Charles Wood The Lamb

Ross Duffin Quire Cleveland Quire 105

10:08:00 00:08:45 Alberto Ginastera Overture to "The Creole Faust" Op 9

Josep Pons City of Granada Orchestra Harm Mundi 901808

10:18:00 00:03:36 Oscar Lorenzo Fernandez Batuque

Keri-Lynn Wilson Simón Bolívar Symphony Dorian 90254

10:24:00 00:05:49 Hector Berlioz Festivities at the Capulets from "Roméo

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 1301

10:32:00 00:13:30 Hector Berlioz The Damnation of Faust: Suite

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

10:47:00 00:21:42 Joaquín Turina Sinfónia sevillana Op 23

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80574

11:12:00 00:06:46 Peter Tchaikovsky Suite No. 1: Scherzo Op 43

Sir Neville Marriner Stuttgart Radio Symphony Capriccio 10227

11:21:00 00:05:16 Irving Berlin White Christmas Cleveland Orchestra

Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2008

11:26:00 00:01:27 John Joubert Torches Op 7 Cleveland Orchestra

Gareth Morrell Cleve Orch Children's Chorus MAA 1993

11:27:00 00:03:15 Traditional Of the Father's Love Begotten Cleveland Orchestra

Gareth Morrell Cleveland Orchestra Chorus MAA 1993

11:32:00 00:01:47 Peter Tchaikovsky The Nutcracker: Dance of the Sugar Plum

Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2002

11:33:00 00:03:10 Traditional A Maiden Most Gentle Cleveland Orchestra

Gareth Morrell Cleveland Orchestra Chorus MAA 1996

11:40:00 00:02:28 Alan Silvestri The Polar Express: Spirit of the Season

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2011

11:43:00 00:00:53 Anonymous Gaudete, Christus est natus

Gareth Morrell Cleveland Orchestra Chorus MAA 1996

11:44:00 00:01:48 Traditional In dulci jubilo Cleveland Orchestra

Gareth Morrell Cleveland Orchestra Chorus MAA 1999

11:46:00 00:06:16 Randol Alan Bass Gloria Cleveland Orchestra

Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2005

BBC NEWS; MERIDIAN WITH MARK SATOLA

12:12:00 00:06:41 Franz von Suppé Light Cavalry: Overture

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 10406

12:20:00 00:03:55 Johann Strauss Jr Annen Polka Op 117

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 10406

12:26:00 00:13:31 Johann Strauss Jr Waltz "Tales from the Vienna Woods" Op 325

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2003

12:43:00 00:06:51 Leroy Anderson A Christmas Festival

Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2005

12:50:00 00:07:07 Sir Arthur Sullivan The Pirates of Penzance: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

BIG WORK AT ONE WITH MARK SATOLA

13:01:00 00:37:59 Georges Bizet Symphony No. 1 in C major

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 131

13:41:00 00:18:06 Camille Saint-Saëns Cello Concerto No. 2 in D minor Op 119

North German Radio Symphony Christoph Eschenbach Steven Isserlis, cello RCA 63518



WCLV MIDDAY WITH MARK SATOLA

14:01:00 00:04:49 Elliott Carter Elegy

Gerard Schwarz Los Angeles Chamber Orchestra Nonesuch 79002

14:07:00 00:01:26 William Grant Still If You Should Go

Alexa Still, flute; Susan DeWitt Smith, piano Koch Intl 7192

14:11:00 00:09:35 Hector Berlioz The Trojans: Royal Hunt and Storm

Berlin Philharmonic James Levine RIAS Chamber Chorus DeutGram 431624

14:23:00 00:06:22 Dieterich Buxtehude Chaconne in E minor

Keri-Lynn Wilson Simón Bolívar Symphony Dorian 90254

14:44:00 00:13:45 Arcangelo Corelli Concerto Grosso in G minor Op 6

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429390

15:03:00 00:08:19 Gustav Mahler Blumine from Symphony No. 1 in D major

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SF Sym 60

15:16:00 00:05:18 Adolphe Adam O Holy Night German Radio Philharmonic

Karel Mark Chichon Elina Garanca, mezzo; Latvian Radio Choir DeutGram 21327

15:24:00 00:24:56 Ludwig van Beethoven Symphony No. 8 in F major Op 93

Sir John Eliot Gardiner Révolutionaire et Romantique Soli Deo 721

15:51:00 00:06:16 Camille Saint-Saëns Caprice-Waltz "Wedding Cake" Op 76

Northwest Sinfonietta Christophe Chagnard Joel Fan, piano Reference 134

15:58:00 00:03:58 Nikolai Rimsky-Korsakov The Snow Maiden: Dance of the Tumblers

Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2014

WCLV DRIVE TIME WITH BILL O'CONNELL

16:06:00 00:03:26 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 15 in C major Op 72

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430171

16:12:00 00:12:18 Hector Berlioz Overture to "Les Francs Juges" Op 3

Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68790

16:29:00 00:07:24 William Alwyn The Crimson Pirate: Pirate Capers

Paul Bateman City of Prague Philharmonic Silva 3009

16:41:00 00:07:55 Sergei Prokofiev Finale from Symphony No. 7 Op 131

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 470528

16:52:00 00:02:52 Traditional The Holly and the Ivy (English)

Ross Duffin Quire Cleveland Quire 105

16:55:00 00:03:49 Benjamin Britten Peter Grimes: Sea Interlude No. 1

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80660

17:05:00 00:04:44 Frank Bridge Sir Roger de Coverley

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

17:25:00 00:09:15 Franz Liszt Soirées de Vienne: Valse-Caprice No. 6

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3280

17:40:00 00:02:49 Sir John Tavener The Lamb

Ross Duffin Quire Cleveland Quire 105

17:42:00 00:01:16 John Jacob Niles Kentucky [Ohio] Wassail Song

Ross Duffin Quire Cleveland Quire 105

17:46:00 00:02:50 Benjamin Britten A Hymn to the Virgin

Ross Duffin Quire Cleveland Quire 105

17:52:00 00:02:50 Johnny Marks Rudolph the Red-Nosed Reindeer

Canadian Brass Steinway 30027

17:57:00 00:02:25 Maurice Ravel Berceuse on the Name "Fauré"

Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

BBC NEWS; DINNER CLASSICS WITH BILL O'CONNELL

18:09:00 00:16:09 Hector Berlioz Love Scene from "Roméo et Juliette" Op 17

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80578

18:28:00 00:02:40 Michael Praetorius Lo, how a rose e'er blooming

Cleveland Orchestra Members of MAA 2014

18:33:00 00:03:21 Johann Sebastian Bach Mass in b: Dona nobis pacem

Cleveland Orchestra Robert Shaw Cleveland Orchestra Chorus MAA 1999

18:39:00 00:14:29 Antonín Dvorák Othello Overture Op 93

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 436289

KEY BANK SYMPHHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:13:23 Jan Václav Vorísek Introduction & Rondo Brilliant Op 22

Prague Chamber Orchestra Ivan Parík Boris Krajný, piano Supraphon 3868

19:17:00 00:38:22 Peter Tchaikovsky Suite No. 2 in C major Op 53

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9454

ESSENTIAL CLASSICS WITH JOHN SIMNA

20:02:00 00:42:16 Ludwig van Beethoven Symphony No. 6 in F major Op 68

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Telarc 80145

20:46:00 00:09:55 Gioacchino Rossini La gazza ladra: Overture

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

20:57:00 00:02:29 Charles Wood The Lamb

Ross Duffin Quire Cleveland Quire 105

SYMPHONYCAST WITH ALLISON YOUNG

21:04:00 00:11:21 Ludwig van Beethoven Twelve Contredances

Jeffrey Kahane Los Angeles Chamber Orchestra

21:19:00 00:30:40 Wolfgang Amadeus Mozart Violin Concerto No. 5 in A major

Jeffrey Kahane Los Angeles Chamber Orchestra Benjamin Beilman, vioin

21:53:00 00:18:11 Witold Lutoslawski Dialogue for Violin & Orchestra

Jeffrey Kahane Los Angeles Chamber Orchestra Benjamin Beilman, vioin

22:14:00 00:15:27 Zoltán Kodály Dances of Galánta

Jeffrey Kahane Los Angeles Chamber Orchestra

22:30:00 00:09:52 Antonio Vivaldi Four Seasons: "Winter" Concerto in F minor Op 8

Gerard Schwarz Los Angeles Chamber Orchestra

22:40:00 00:15:25 Arthur Honegger Concerto da camera Op 188

Gerard Schwarz Los Angeles Chamber Orchestra David Shostac, flute Allan Vogel, English Horn



LATE PROGRAM WITH JOHN SIMNA

23:02:00 00:04:12 Traditional The Coventry Carol

Ross Duffin Quire Cleveland Quire 105

23:06:00 00:12:01 Johannes Brahms Andante from Piano Concerto No. 2 Op 83

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Garrick Ohlsson, piano MAA 1032

23:20:00 00:04:36 Hector Berlioz L'Enfance du Christ: The Shepherds'

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2002

23:24:00 00:03:08 Eric Whitacre Lux aurumque

Ross Duffin Quire Cleveland Quire 105

23:27:00 00:06:40 Morten Lauridsen O magnum mysterium

Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2002

23:36:00 00:06:02 Orlando Gibbons Pavan No. 16 in G minor

Alan Feinberg, piano Steinway 30019

23:42:00 00:10:52 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Sinfonia Concertante

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Daniel Majeske, violin; Robert Vernon, viola Decca 443175

23:55:00 00:03:03 George Frideric Handel Messiah: Pastoral Symphony

Karl Richter London Philharmonic Orchestra DeutGram 469376

23:57:00 00:02:07 Gabriel Fauré Dolly Suite: Dolly's Garden Op 56

Kathryn Stott, piano; Martin Roscoe, piano Hyperion 66911