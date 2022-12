Program Guide 12-10-2014

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:36:34 Hans Gál Symphony No. 4 Op 105

Kenneth Woods Orchestra of the Swan Avie 2231

00:40:00 00:29:17 César Franck Violin Sonata in A major

Midori, violin; Robert McDonald, piano Sony 63331

01:11:00 00:40:12 Antonín Dvorák Piano Concerto in G minor Op 33

Odense Symphony Justin Brown Vassily Primakov, piano Bridge 9309

01:53:00 00:52:09 Olivier Messiaen Quartet for the End of Time

Gil Shaham, violin; Paul Meyer, clarinet; Jian Wang, cello; Myung-Whun Chung, piano DeutGram 469052

02:47:00 00:20:03 Johann Sebastian Bach Motet "Jesu meine Freude"

Chamber Ensemble Sir John Eliot Gardiner Monteverdi Choir Soli Deo 716

03:09:00 00:37:32 John Knowles Paine Symphony No. 1 in C minor Op 23

Zubin Mehta New York Philharmonic New World 374

03:49:00 00:30:13 Felix Mendelssohn String Quartet No. 5 in E flat major Op 44

Pacifica Quartet Cedille 82

04:21:00 00:34:39 Morton Gould Stephen Foster Gallery

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 559005

05:01:00 00:21:21 Friedrich Witt Flute Concerto in G Op 8

Sinfonia Finlandia Patrick Gallois Patrick Gallois, flute Naxos 572089

05:26:00 00:19:04 Sir Charles Hubert H. Parry An English Suite

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

05:49:00 00:03:33 Fritz Kreisler La Précieuse

James Ehnes, violin; Eduard Laurel, piano Analekta 3159

05:53:00 00:06:32 Daryl Runswick Fantasia on "The Coventry Carol" and

Geoffrey Simon London Cello Sound Cala 55003

06:00 BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:06:08 Emmanuel Chabrier España

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

06:15:00 00:09:51 Ludwig van Beethoven Allegro con brio from Sonata No. 21 Op 53

HJ Lim, piano EMI 64952

06:30:00 00:08:38 Georg Philipp Telemann Wind Quartet No. 6 in E

European Baroque Soloists Denon 9613

06:40:00 00:06:05 Charles Ives A Concord Symphony: The Alcotts

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SF Sym 60

06:51:00 00:03:47 Emmanuel Chabrier Ronde champêtre

Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

06:55:00 00:03:08 John Philip Sousa March "The Gallant Seventh"

Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

07:05:00 00:03:54 Morton Gould Pavanne from American Symphonette No. 2

David Alan Miller Albany Symphony Orchestra Albany 1174

07:10:00 00:07:46 Josef Strauss Waltz "My Life is Love and Laughter" Op 263

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

07:20:00 00:02:50 John Dowland O sweet woods La Nef

Michael Slattery, tenor Atma 2650

07:25:00 00:02:57 Claude Debussy Mazurka

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460247

07:28:00 00:06:36 César Franck Allegretto from Violin Sonata in A major

Midori, violin; Robert McDonald, piano Sony 63331

07:40:00 00:02:13 Jean-Philippe Rameau Les Indes Galantes: Danse des Sauvages

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4478

07:45:00 00:04:54 Nicolas Chédeville Allegro from Flute Sonata Op 13

Gary Schocker, flute; Jason Vieaux, guitar Azica 71230

07:51:00 00:03:10 Erik Satie Gnossienne No. 3

Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273

07:55:00 00:02:43 John David Born on a New Day

Royal Philharmonic Orchestra John Rutter Cambridge Singers Collegium 133

08:07:00 00:06:16 Franz Joseph Haydn Finale from Sinfonia Concertante

Chamber Orchestra of Europe Claudio Abbado Marieke Blankestijn, violin; William Conway, cello; Douglas Boyd, oboe; Matthew Wilkie, bassoon DeutGram 4778117

08:15:00 00:09:36 George Frideric Handel Water Music Suite No. 2 in D major

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80594

08:30:00 00:07:48 Ottorino Respighi Rossiniana: Tarantella

Salvatore Di Vittorio Respighi Chamber Orchestra Naxos 572332

08:40:00 00:06:56 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 19 in G minor Op 49

Peter Takács, piano Cambria 1175

08:48:00 00:02:09 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 1: Bourrée

Paramount Brass Centaur 2355

08:52:00 00:07:12 Tchaikovsky & Ellington The Nutcracker: March & Peanut Brittle

Steven Richman Harmonie Ensemble New York Harm Mundi 907493

09:05:00 00:15:58 Morton Gould A Symphonic Portrait of "Carousel"

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 446404

09:28:00 00:04:00 George Frideric Handel Messiah: For unto us a Child is born

Harry Christophers The Sixteen Choir & Orch Coro 16062

09:45:00 00:05:32 Michel-Richard Delalande Symphonies of Carols

Bernard Labadie Les Violons du Roy Dorian 90180

09:53:00 00:04:09 William Mathias Bell Carol John Hugh Thomas

BBC National Chorus of Wales; Huw Tregelles Williams, organ Nimbus 5310

09:58:00 00:01:33 Jule Styne Let it Snow

Pittsburgh Symphony Brass Four Winds 3029

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:01:00 00:02:08 Eric Robertson Grand Angelic March

Canadian Brass Eric Robertson, organ OpeningDay 7345

10:04:00 00:03:43 John Wasson Festival Fanfare for Christmas

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 126

10:09:00 00:06:11 George Frideric Handel Messiah: Comfort Ye...Every valley shall

Orch del Teatro Comunale Michele Mariotti Juan Diego Flórez, tenor Decca 14875

10:17:00 00:06:00 Johann Sebastian Bach Christmas Oratorio: Pastoral Symphony

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields EMI 47027

10:26:00 00:05:25 Sergei Rachmaninoff Vocalise Op 34 Michael Tilson Thomas

San Francisco Symphony SF Sym 60

10:35:00 00:11:50 Gustav Mahler Scherzo from Symphony No. 10

Riccardo Chailly Deutsches Symphonie Berlin Decca 421182

10:50:00 00:19:57 Ludwig van Beethoven Violin Sonata No. 8 in G major Op 30

Anne-Sophie Mutter, violin; Lambert Orkis, piano DeutGram 457619

11:12:00 00:06:19 Gabriel Fauré Pavane Op 50

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SF Sym 60

11:25 A CLEVELAND ORCHESTRA CHRISTMAS

11:20:00 00:02:26 Anonymous Spiritual "Go Tell It on the Mountain"

Cleveland Orchestra Robert Page Cleveland Orchestra Chorus MAA 1999

11:23:00 00:01:37 Michael Praetorius In dulci jubilo

Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2011

11:25:00 00:03:07 William Mathias A Babe is Born Op 55

Cleveland Orchestra Gareth Morrell Cleveland Orchestra Chorus MAA 1999

11:29:00 00:02:54 Ralph Vaughan Williams The Blessed Son of God from "Hodie"

Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2002

11:33:00 00:03:53 Franz Gruber Silent Night

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2011

11:40:00 00:02:42 John Williams Home Alone 2: Merry Christmas, Merry

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2014

11:44:00 00:03:48 Leslie Adams Christmas Lullaby

Cleveland Orchestra Gareth Morrell Cleve Orch Children's Chorus MAA 1993

11:48:00 00:03:12 Stephen Paulus Hallelu!

Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus; Trina Struble, harp MAA 2002

11:52:00 00:03:43 George Frideric Handel Messiah: Hallelujah

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2008

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN

12:11:00 00:08:40 Anthony DiLorenzo Christmas 'Toons

Burning River Brass BurnRiver 2008

12:21:00 00:04:04 Franz Schubert Marche militaire No. 1 in D major

Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 63052

12:28:00 00:07:24 Henry Charles Litolff Scherzo from Concerto Symphonique No. 4 Op 102

San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas Yuja Wang, piano SF Sym 60

12:38:00 00:15:58 Morton Gould A Symphonic Portrait of "Carousel"

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 446404

12:56:00 00:03:30 Mel Tormé The Christmas Song

Burning River Brass BurnRiver 2004

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:34:15 Kara Karayev Seven Beauties: Suite

Rauf Abdullayev Moscow Radio & TV Symphony Delos 2009

13:38:00 00:23:24 Dmitri Kabalevsky Piano Concerto No. 2 in G minor Op 23

NDR Radio Philharmonic Alun Francis Michael Korstick, piano CPO 777658

14:00 WCLV MIDDAY

14:03:00 00:02:10 Johann Georg Ebeling All My Heart This Night Rejoices

John Rutter Cambridge Singers Collegium 503

14:06:00 00:02:20 Giovanni Bassano Hodie Christus est natus

Brass Ensemble Sir John Eliot Gardiner Monteverdi Choir Philips 462050

14:10:00 00:11:18 Johann Melchior Molter Concerto Pastorale in G major

La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8730

14:24:00 00:04:29 Gioacchino Rossini Il signor Bruschino: Overture

Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

14:39:00 00:16:16 Carl Nielsen Flute Concerto

The Hague Philharmonic Neeme Järvi Sharon Bezaly, flute Bis 1679

14:57:00 00:03:20 Jules Massenet Le Cid Ballet Suite: Navarraise

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Capriccio 10569

15:00 CLEVELAND ORCHESTRA SHOWCASE

15:02:00 00:11:03 Robert Schumann Overture to Byron's "Manfred" Op 115

George Szell Cleveland Orchestra Sony 62349

15:15:00 00:16:02 César Franck Symphonic Variations Cleveland Orchestra

Lorin Maazel Pascal Rogé, piano Decca 4787779

15:33:00 00:14:10 Richard Wagner Götterdämmerung: Siegfried's Funeral

George Szell Cleveland Orchestra CBS 46286

15:49:00 00:08:07 Richard Strauss Neapolitan Folk Life from "Aus Italien" Op 16

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 425941

16:00 WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

16:00:00 00:04:06 Morton Gould Blues from "Interplay" Albany Symphony Orchestra

David Alan Miller Findlay Cockrell, piano Albany 1174

16:08:00 00:03:27 César Franck Panis Angelicus Orch del Teatro Comunale

Michele Mariotti Juan Diego Flórez, tenor Decca 14875

16:14:00 00:11:01 César Franck Les Éolides

Armin Jordan Basle Symphony Orchestra Erato 88167

16:32:00 00:05:35 John Du Prez The Crimson Permanent Assurance Overture

David Snell London Symphony Orchestra Silva 3009

16:37:00 00:03:10 Sergei Rachmaninoff Scherzo Op 11

Antonio Pompa-Baldi, piano; Emanuela Friscioni, piano Centaur 3062

16:43:00 00:07:23 Nigel Hess A Christmas Overture

John Rutter Royal Philharmonic Orchestra Collegium 133

16:53:00 00:02:23 Wolfgang Amadeus Mozart German Dance in F

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429783

16:56:00 00:02:37 Richard Wagner Die Meistersinger: Entry of Hans Sachs

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80333

17:05:00 00:04:55 George W. Chadwick Scherzo from Symphony No. 2 Op 21

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9334

17:13:00 00:10:38 Leroy Anderson Suite of Carols for Winds

BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Members of Naxos 559382

17:27:00 00:07:22 Frederick Delius On Hearing the First Cuckoo in Spring

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SF Sym 60

17:41:00 00:03:18 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 1 in C major Op 46

Katia Labèque, piano; Marielle Labèque, piano Philips 426264

17:45:00 00:05:41 Antonín Dvorák Legend No. 6 in C sharp minor Op 59

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SF Sym 60

17:52:00 00:02:02 Giacomo Puccini The Girl of the Golden West: Ch'ella mi

Orch of the Royal Opera House John Barker Plácido Domingo, tenor EMI 49811

17:56:00 00:04:13 Edvard Grieg Holberg Suite: Rigaudon Op 40

Domenico Boyagian Ohio Philharmonic Centaur 3311

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:15:39 Morton Gould Interplay Albany Symphony Orchestra

David Alan Miller Findlay Cockrell, piano Albany 1174

18:27:00 00:06:20 Claude Debussy La plus que lente

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SF Sym 60

18:36:00 00:02:15 Claude Debussy Preludes Book 2: Hommage à S. Pickwick,

Paul Crossley, piano Sony 53111

18:41:00 00:12:46 César Franck Prelude, Fugue & Variations Op 18

Paul Crossley, piano Sony 58914

18:54:00 00:05:26 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Waltz

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:06:52 Franz Schubert Rosamunde: Entr'acte No. 3 in B flat major

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SF Sym 60

19:11:00 00:43:32 Ludwig van Beethoven Violin Concerto in D major Op 61

German Chamber Philharmonic Lisa Batiashvili Lisa Batiashvili, violin Sony 733400

20:00 CLEVELAND OVATIONS: CIM Live, recorded 12/5 -

Cavani String Quartet [Annie Fullard, violin; Mari Sato, violin; Kirsten Docter, viola; Merry Peckham, cello]; Joel Krosnick, cello, guest artist

Cavani 30th Anniversary Year

20:04:00 00:21:14 Franz Schubert String Quartet No. 10 in E flat major

20:28:00 00:29:07 Béla Bartók String Quartet No. 6

21:05:00 00:53:14 Franz Schubert String Quintet in C major

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims:

recordings by soprano Harolyn Blackwell

RCA Victor 09026-61944-2

Maury Yeston: December Songs

Ricky Ian Gordon: Genius Child

23:00 LATE PROGRAM

23:02:00 00:05:01 Bill Douglas Earth Prayer Chamber Ensemble

Richard Stoltzman, clarinet; Bill Douglas, keyboard RCA 68416

23:07:00 00:07:19 Morton Gould American Ballads: Amber Waves

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 559005

23:14:00 00:09:43 John Cage In a Landscape

Yolanda Kondonassis, harp Azica 71281

23:26:00 00:06:10 George Walker Lyric for Strings

Edwin London Cleveland Chamber Symphony Albany 270

23:32:00 00:04:16 Olivier Messiaen Vocalise from Concert à quatre

Catherine Cantin, flute; Heinz Holliger, oboe; Yvonne Loriod, piano; Mstislav Rostropovich, cello DeutGram 445947

23:38:00 00:09:24 César Franck Psyché and Eros

Armin Jordan Basle Symphony Orchestra Erato 88167

23:47:00 00:05:16 Henri Rabaud Eglogue Op 7

Leif Segerstam Rheinland-Pfalz Philharmonic MarcoPolo 223503

23:54:00 00:04:00 John Rutter What Sweeter Music?

John Rutter Royal Philharmonic Orchestra Decca 1821