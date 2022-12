Program Guide 12-03-2014

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:36:25 Leopold Stokowski Symphonic Synthesis from Wagner's

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 570293

00:40:00 00:14:24 Anton Webern Im Sommerwind

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 436240

00:56:00 00:50:12 Franz Schubert String Quintet in C major

Miró Quartet Matt Haimovitz, cello Oxingale 2006

01:48:00 00:43:19 Alexander Glazunov Symphony No. 2 in F sharp minor Op 16

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 68904

02:33:00 00:42:13 Emmanuel Chabrier Dix pièces pittoresques

Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

03:17:00 00:11:09 Rodolfo Halffter Three Sonatas by Antonio Soler

Enrique Bátiz Mexico City Philharmonic ASV 894

03:30:00 00:37:31 Antonín Dvorák String Quartet No. 13 in G major Op 106

Cypress String Quartet Avie 2275

04:10:00 00:44:22 Franz Schmidt Symphony No. 1 in E major

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9357

04:56:00 00:22:00 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 15 in B flat major

Cleveland Orchestra George Szell Robert Casadesus, piano Sony 780837

05:20:00 00:16:01 Samuel Coleridge-Taylor Petite Suite de Concert Op 77

Adrian Leaper RTÉ Concert Orchestra Dublin MarcoPolo 223516

05:38:00 00:06:30 Felix Mendelssohn Rondo capriccioso in E major Op 14

Murray Perahia, piano CBS 42401

05:55:00 00:03:09 William Boyce Allegro from Symphony No. 4 Op 2

Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

06:00 BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:06 Giuseppe Tartini Finale from Trumpet Concerto in D major

English Chamber Orchestra Jeffrey Tate Ole Edvard Antonsen, trumpet EMI 54897

06:12:00 00:03:23 Vince Guaraldi What Child is This?

Canadian Brass Steinway 30027

06:18:00 00:09:45 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 26

Odense Symphony Scott Yoo Vassily Primakov, piano Bridge 9328

06:25:00 00:09:49 Josef Strauss Waltz "Music of the Spheres" Op 235

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

06:40:00 00:05:44 Ermanno Wolf-Ferrari Finale from Serenade for Strings

I Solisti Italiani Denon 78838

06:51:00 00:02:34 Giuseppe Verdi Requiem: Sanctus

Chicago Symphony Orchestra Riccardo Muti Chicago Symphony Chorus CSO Res 9011006

06:55:00 00:03:57 Ralph Vaughan Williams March "Sea Songs"

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

07:05:00 00:04:09 Jerry Herman Mame: We Need a Little Christmas

Petri Juutilainen Northern Lights Orch WSchatz 5

07:10:00 00:06:30 Lars-Erik Larsson Scherzo from Symphony No. 1 Op 2

Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

07:20:00 00:03:29 Philippe Gaubert Madrigal

Fenwick Smith, flute; Sally Pinkas, piano Naxos 557305

07:25:00 00:01:15 Sir William Walton Façade: Polka

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 420155

07:28:00 00:05:24 Frédéric Chopin Prelude No. 15 in D flat major Op 28

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728

07:40:00 00:06:49 Antonio Vivaldi Flute Concerto in F major

Orpheus Chamber Orchestra Patrick Gallois, flute DeutGram 437839

07:51:00 00:03:20 Traditional Still, still, still

Patrick Dupré Quigley Seraphic Fire; Jacqueline Kerrod, harp SFM 14

07:55:00 00:02:08 Gabriel Pierné Cydalise: March of the Little Fauns

Leonard Slatkin St Louis Symphony RCA 7716

08:07:00 00:05:42 Wolfgang Amadeus Mozart Allegro from Divertimento for Strings

Anton Steck Concerto Cologne Archiv 4775800

08:15:00 00:09:59 Sergei Rachmaninoff Symphonic Dance No. 2 Op 45

Vasily Petrenko Royal Liverpool Philharmonic Avie 2188

08:30:00 00:09:31 Franz Lachner Minuet & Finale from Wind Quintet No. 2

Vienna-Berlin Ensemble DeutGram 423591

08:40:00 00:06:21 Peteris Vasks Cantabile for String Orchestra

Rudolf Werthen I Fiamminghi Telarc 80457

08:51:00 00:02:40 Ralph Vaughan Williams Wassail Song

John Rutter Cambridge Singers Collegium 120

08:55:00 00:04:11 John Williams Memoirs of a Geisha: Going to School

Chicago Symphony Orchestra John Williams Yo-Yo Ma, cello Sony 752307

09:05:00 00:17:40 Franz Joseph Haydn String Quartet No. 24 in A major Op 20

Daedalus Quartet Bridge 9326

09:25:00 00:05:26 Bernard Herrmann The Snows of Kilimanjaro: Memory Waltz

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

09:35:00 00:06:44 Benjamin Britten

A Ceremony of Carols: Four Carols

Patrick Dupré Quigley Seraphic Fire; Jacqueline Kerrod, harp SFM 14

09:45:00 00:09:29 Jean-Philippe Rameau

Gavotte et Six Doubles David Greilsammer, piano Sony 792969

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:01:00 00:02:58 Sergei Rachmaninoff Prelude in G sharp minor Op 32

Vassily Primakov, piano Bridge 9348

10:05:00 00:02:17 Dmitri Shostakovich Fugue No. 7 in A major Op 87

Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9996

10:09:00 00:07:01 Peter Tchaikovsky Andante cantabile Op 11 Eiji Oue

Minnesota Orchestra Reference 99

10:17:00 00:04:06 Alexander Glazunov Meditation in D major Op 32

Russian National Orchestra José Serebrier Rachel Barton Pine, violin Warner 67946

10:24:00 00:04:56 Franz Joseph Haydn Armida: Overture

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437783

10:31:00 00:14:24 Wolfgang Amadeus Mozart Horn Concerto No. 3 in E flat major

Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Eric Ruske, horn Telarc 80367

10:48:00 00:22:16 Moritz Moszkowski From Foreign Lands Op 23

Antoni Wit Polish Nat'l Radio Symphony Naxos 553989

11:12:00 00:10:02 Bernhard Crusell Divertimento for Oboe & Strings in C major Op 9

Allegri String Quartet Sarah Francis, oboe Helios 55015

11:25 A CLEVELAND ORCHESTRA CHRISTMAS

11:25:00 00:03:44 Traditional The Twelve Days of Christmas

Cleveland Orchestra Gareth Morrell Cleveland Orchestra Chorus MAA 1996

11:28:00 00:02:27 Peter Tchaikovsky The Nutcracker: March

Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2002

11:31:00 00:03:38 Bob Chilcott The Time of Snow

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleve Orch Children's Chorus MAA 2011

11:34:00 00:02:01 James Pierpont Jingle Bells

Cleveland Orchestra Gareth Morrell Cleveland Orchestra Chorus MAA 1996

11:40:00 00:04:36 Hector Berlioz L'Enfance du Christ: The Shepherds'

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2002

11:44:00 00:01:31 Traditional Patapan

Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2011

11:46:00 00:03:01 Anonymous Personet hodie

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2005

11:49:00 00:03:01 George Frideric Handel Messiah: And the glory of the Lord

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2002

11:52:00 00:02:09 Traditional I Saw Three Ships

Cleveland Orchestra Gareth Morrell Cleveland Orchestra Chorus MAA 1999

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN

12:12:00 00:07:39 Jacques Offenbach Voyage dans la lune: Overture

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5303

12:22:00 00:06:12 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 1: Prelude

José Serebrier Barcelona Symphony Bis 1305

12:30:00 00:04:53 Nino Rota Romeo and Juliet: Love Theme La Pietà

Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8733

12:38:00 00:08:39 Sir Malcolm Arnold Four Scottish Dances Op 59

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 68901

12:48:00 00:07:48 Johann Strauss Jr A Night in Venice: Overture

Daniel Barenboim Vienna Philharmonic Decca 12569

12:57:00 00:02:16 Leroy Anderson The Syncopated Clock

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:33:05 José Serebrier Symphony on Bizet's "Carmen"

José Serebrier Barcelona Symphony Bis 1305

13:36:00 00:22:07 Ned Rorem Symphony No. 1

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 559149

14:00 WCLV MIDDAY

14:00:00 00:02:33 Antonín Dvorák Legend No. 9 in D major Op 59

Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Orchestra Supraphon 3533

14:03:00 00:04:45 Frank Bridge Norse Legend

Richard Hickox BBC National Orch of Wales Chandos 10012

14:10:00 00:09:38 George Frideric Handel Concerto Grosso in D minor Op 3

Richard Egarr Academy of Ancient Music Harm Mundi 907415

14:22:00 00:05:59 Leos Janácek Lachian Dances: Wedding Dance

Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572695

14:40:00 00:15:46 Bedrich Smetana Má vlast: The High Castle

Nikolaus Harnoncourt Vienna Philharmonic RCA 54331

15:00 CLEVELAND ORCHESTRA PREVIEWS:

A look at this week’s concerts in Severance Hall

15:02:00 00:09:11 Ludwig van Beethoven Minuet & Finale from Symphony No. 1 Op 21

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 4776409

15:14:00 00:19:12 Paul Hindemith Symphonic Metamorphosis on Themes

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

15:36:00 15:51:00 Ludwig van Beethoven Symphony No. 2 in D, Op. 36 - mvmts 2 and 3

George Szell Cleveland Orchestra CBS Sony 484

15:53:00 00:03:25 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin: Rigaudon

Carlton Woods Blue Water Chamber Orchestra Blue Water 2010

16:00 WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:58:00 00:02:44 Padre Antonio Soler Sonata No. 84 in D major

David Greilsammer, piano Sony 792969

16:05:00 00:04:08 Leonard Bernstein Candide: Overture

Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 63085

16:12:00 00:11:43 Alexander Glazunov The Seasons: Autumn Op 67

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 61434

16:27:00 00:03:47 Nino Rota The Godfather Part 2: Main Title

John Williams London Symphony Orchestra Sony 62788

16:36:00 00:02:54 George Frideric Handel Messiah: Pastoral Symphony

William Christie Les Arts Florissants Harm Mundi 2908304

16:41:00 00:07:29 Johann Sebastian Bach Christmas Oratorio: Jauchzet, frohlocket

Academy Ancient Music Berlin René Jacobs RIAS Chamber Chorus Harm Mundi 2908304

16:53:00 00:02:21 Traditional Quittez, pasteurs

Patrick Dupré Quigley Seraphic Fire; Jacqueline Kerrod, harp SFM 14

16:56:00 00:02:47 Erik Satie Gymnopédie No. 1

Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9848

17:05:00 00:05:30 Carl Philipp Emanuel Bach Finale from Cello Concerto

English Chamber Orchestra Sir Andrew Davis Matt Haimovitz, cello DeutGram 429219

17:13:00 00:07:23 Robert Schumann March from Fantasie in C major Op 17

Stanislav Khristenko, piano Steinway 30032

17:23:00 00:12:08 Antonín Dvorák Slavonic Rhapsody No. 1 in D major Op 45

Kurt Masur Leipzig Gewandhaus Orchestra Philips 416623

17:40:00 00:05:00 Jean de Brébeuf The Huron Carol

Patrick Dupré Quigley Seraphic Fire SFM 14

17:47:00 00:02:12 Traditional Angels We Have Heard on High

Patrick Dupré Quigley Seraphic Fire; Jacqueline Kerrod, harp SFM 14

17:52:00 00:03:07 Johann Strauss Jr Perpetual Motion Op 257

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80314

17:56:00 00:02:42 Traditional Joseph est bien marié

Ross Duffin Quire Cleveland Quire 102

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:21:06 Luigi Boccherini Cello Concerto in B flat major

English Chamber Orchestra Sir Andrew Davis Matt Haimovitz, cello DeutGram 429219

18:33:00 00:01:44 Traditional This Day is Full of Joyfulness

Cantus Cantus 1211

18:37:00 00:02:19 Anonymous Salutation Carol

Cantus Cantus 1211

18:42:00 00:13:37 Anton Webern Langsamer Satz

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572770

18:56:00 00:01:38 Mikola Leontovich Carol of the Bells

Cantus Cantus 1211

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:24:52 Franz Joseph Haydn Cello Concerto No. 1 in C major

English Chamber Orchestra Sir Andrew Davis Matt Haimovitz, cello DeutGram 429219

19:29:00 00:26:54 Reinhold Glière The Red Poppy: Suite

Zdenek Mácal New Jersey Symphony Delos 3178

20:00 CLEVELAND OVATIONS

Oberlin Conservatory Concerto Competition Winners

20:04:00 00:26:26 Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No. 4 in g Op 40 (1926)--Joseph Hauer, a student of Peter Takács, with the Oberlin Orchestra (April 12, 2014)

20:33:00 00:24:34 Ernest Bloch: Schelomo (1916)--Charles Colwell, cello, a student of Darrett Adkins with the Oberlin Chamber Orchestra (April 5, 2014)

21:01:00 00:28:14 Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No. 1 in f-Sharp Op 1 (1891)--YiQiao Li, piano, a student of Robert Shannon and native of Harbin, China with the Oberlin Orchestra (May 9, 2014)

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims:

recordings of music by composer/arranger Harry T. Burleigh

Oral Moses, bass-baritone, Ann Sears, piano

Lovely Dark and Lonely One

Ethopia Saluting The Colors

Exile

The Soldiers

The Spring, My Dear, Is No Longer Spring

Little Mother Of Mine

Thy Heart

The Trees Have Grown So

Oh! Rock Me, Julie

Mammy’s Li’l Baby

Dry Bones

Deep River

Stan’ Still, Jordan

Wade In De Water

Don’t You Weep When I’m Gone

Hear De Lambs A-Cryin’

Hard Trials

Didn’t My Lord Deliver Daniel?

23:00 LATE PROGRAM

23:02:00 00:05:42 Ludwig van Beethoven Adagio from Sonata No. 3 Op 2

HJ Lim, piano EMI 64952

23:07:00 00:08:02 Franz Joseph Haydn Adagio from Cello Concerto No. 1

English Chamber Orchestra Sir Andrew Davis Matt Haimovitz, cello DeutGram 429219

23:17:00 00:06:22 Edward MacDowell Suite No. 2: Love Song Op 48

Takuo Yuasa Ulster Orchestra Naxos 559075

23:23:00 00:09:15 George W. Chadwick Suite Symphonique: Romanza

José Serebrier Czech State Philharmonic Brno Reference 2104

23:34:00 00:04:36 Frédéric Chopin Nocturne No. 9 in B major Op 32

Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

23:38:00 00:14:18 Franz Schubert Adagio from String Quintet

Miró Quartet Matt Haimovitz, cello Oxingale 2006

23:54:00 00:02:34 Sergei Rachmaninoff Daisies Op 38

Olga Kern, piano Harm Mundi 907336