Program Guide 12-02-2014

00:02:00 00:42:18 Richard Strauss Don Quixote Op 35

Berlin Philharmonic Zubin Mehta Mischa Maisky, cello; Tabea Zimmermann, viola DeutGram 2054

00:46:00 00:32:12 John Field Piano Concerto No. 3 in E flat

Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras John O'Conor, piano Telarc 80370

01:20:00 00:42:20 Karl Goldmark Rustic Wedding Symphony in E flat major Op 26

Stephen Gunzenhauser National Symphony of Ireland Naxos 550745

02:04:00 00:21:00 Saverio Mercadante Flute Concerto in E major

I Solisti Veneti Claudio Scimone Sir James Galway, flute RCA 7703

02:27:00 00:42:15 Franz Schubert Piano Sonata in B flat major

Leif Ove Andsnes, piano EMI 16448

03:11:00 00:39:08 Johannes Brahms Symphony No. 3 in F major Op 90

Sir Simon Rattle Berlin Philharmonic EMI 67254

03:52:00 00:20:04 Paul Juon Viola Sonata in D major Op 15

Eliesha Nelson, viola; Glen Inanga, piano Sono Lumin 92136

04:14:00 00:42:15 Arnold Schoenberg Pelléas und Mélisande Op 5

Zubin Mehta Israel Philharmonic Orchestra Sony 45870

04:58:00 00:20:32 William Wallace Sir William Wallace

Martyn Brabbins BBC Scottish Symphony Hyperion 66848

05:20:00 00:17:06 Claude Debussy Suite bergamasque

Vassily Primakov, piano Bridge 9350

05:39:00 00:05:30 Johan Halvorsen Mascarade: Holberg Overture

Neeme Järvi Bergen Philharmonic Chandos 10584

05:51:00 00:05:50 Maurice Ravel Pavane for a Princess of the Past

Academy St. Martin in Fields Mathias Mönius Albrecht Mayer, oboe Decca 4782564

05:58:00 00:01:14 Traditional March of the Kings

Robert Shaw Robert Shaw Chamber Singers Telarc 80377

06:07:00 00:09:03 Antonín Dvorák Carnival Overture Op 92

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 433548

06:20:00 00:03:14 King Henry VIII Green grow'th the Holly

Paul Hillier Theatre of Voices Harm Mundi 907079

06:25:00 00:12:46 Gioacchino Rossini Semiramide: Overture

Thomas Fey Heidelberg Symphony Hänssler 98269

06:40:00 00:06:36 Peter Tchaikovsky Allegretto from String Sextet Op 70

Emerson String Quartet Paul Neubauer, viola; Colin Carr, cello Sony 547060

06:49:00 00:02:07 Leonard Bernstein Waltz from Divertimento for Orchestra

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 87

06:53:00 00:01:51 Traditional Gloucestershire Wassail

Pittsburgh Symphony Brass Four Winds 3029

06:55:00 00:03:02 John Philip Sousa March "Corcoran Cadets"

Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559092

07:05:00 00:03:58 Johann Sebastian Bach Finale from Brandenburg Concerto No. 3

Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9996

07:10:00 00:09:39 Joaquín Rodrigo Adagio from Concierto de Aranjuez

Naples Philharmonic Erich Kunzel David Russell, guitar Telarc 80459

07:20:00 00:02:54 Antonín Dvorák Scherzo from Sonatina Op 100

Gil Shaham, violin; Orli Shaham, piano DeutGram 449820

07:25:00 00:02:03 John Bull Galliard

Alan Feinberg, piano Steinway 30019

07:29:00 00:05:43 Erik Satie Jack in the Box

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290

07:40:00 00:06:27 Johann Furchheim Sonatella for Strings in A major

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Challenge 72032

07:48:00 00:03:43 Johann Mattheson Air from Harpsichord Suite No. 5

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572050

07:58:00 00:02:09 Traditional My Dancing Day

Robert Shaw Robert Shaw Chamber Singers Telarc 80377

08:07:00 00:03:34 Aaron Copland The Red Pony: Finale

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80708

08:11:00 00:03:42 Padre Antonio Soler Sonata No. 6 in F major

Martina Filjak, piano Naxos 572515

08:15:00 00:09:06 Darius Milhaud Suite for 2 Pianos "Scaramouche"

Katia Labèque, piano; Marielle Labèque, piano Philips 426284

08:25:00 00:11:32 Richard Wagner Rienzi: Overture

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra DeutGram 4778773

08:40:00 00:03:54 John Rutter There is a Flower

King's Singers Signum 502

08:45:00 00:07:03 Artur Lemba Scherzo from Symphony in C sharp minor

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8656

08:51:00 00:02:58 Alfonso Ferrabosco Jr Convertere Domine

Ross Duffin Quire Cleveland Quire 2013

08:55:00 00:05:51 David Raksin Laura: Theme

David Raksin New Philharmonia Orchestra RCA 81268

09:05:00 00:16:56 Michael Haydn Symphony No. 31 in F

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999179

09:21:00 00:03:20 Alfred Schnittke Musica Nostalgica

Wendy Warner, cello; Irina Nuzova, piano Cedille 120

09:35:00 00:02:51 Igor Stravinsky Pastorale

Boston Sym Chamber Players Joseph Silverstein, violin DeutGram 463667

10:04:00 00:02:11 George Frideric Handel Il pastor fido: Allegro

Trevor Pinnock English Concert Archiv 419219

10:06:00 00:01:59 Percy Grainger Shepherd's Hey!

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

10:10:00 00:07:41 Franz Liszt Years of Pilgrimage, 3rd Year: Les jeux d;eau a la Villa d'Este

Lazar Berman, piano DeutGram 4779525

10:19:00 00:03:01 Jules Massenet Impromptu "Eau dormant"

Aldo Ciccolini, piano EMI 64277

10:24:00 00:02:55 Leroy Anderson Sleigh Ride

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 126

10:28:00 00:13:08 Bernard Herrmann Currier and Ives Suite

James Sedares New Zealand Symphony Koch Intl 7224

10:43:00 00:12:59 Jean Sibelius Pohjola's Daughter Op 49

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60401

11:00:00 00:09:18 Antonio Vivaldi Cello Concerto in B flat major

Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Yo-Yo Ma, cello Sony 90916

11:11:00 00:07:38 Padre Antonio Soler Sonata No. 11 in B major

Martina Filjak, piano Naxos 572515

11:20:00 00:03:56 Claude Debussy Valse romantique

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460247

11:25:00 00:01:21 Mikola Leontovich Carol of the Bells

Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2005

11:27:00 00:02:50 Traditional O Come, O Come, Emmanuel

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2002

11:30:00 00:06:15 Gian Carlo Menotti Amahl and the Night Visitors: Suite

Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2002

11:36:00 00:04:32 John Francis Wade O Come, All Ye Faithful

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2011

11:43:00 00:04:17 Leon Jessel Parade of the Wooden Soldiers

Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2011

11:47:00 00:03:28 Traditional God Rest Ye Merry, Gentlemen

Cleveland Orchestra Gareth Morrell Cleveland Orchestra Chorus MAA 1993

11:50:00 00:02:06 Edmund Walters As Joseph was a walking

Cleveland Orchestra Gareth Morrell Cleve Orch Children's Chorus MAA 1993

11:53:00 00:01:23 Anonymous Spiritual "Ain'ta That Good News!"

Robert Page Cleveland Orchestra Chorus MAA 1999

11:57:00 00:01:43 Giacomo Puccini March "Electric Shock"

Riccardo Chailly Verdi Symphony Milan Decca 2141

12:12:00 00:07:27 Camille Saint-Saëns Samson et Dalila: Bacchanale

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80595

12:21:00 00:05:03 Johann Strauss Jr Spanish March Op 433

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

12:29:00 00:05:03 Miklós Rózsa All the Brothers Were Valiant: Suite

Kenneth Alwyn City of Prague Philharmonic Silva 1056

12:35:00 00:09:19 Gustav Holst A Somerset Rhapsody Op 21

Richard Hickox London Symphony Orchestra Chandos 9420

12:45:00 00:10:28 Adolphe Adam Giselle: Danse des vignerons & Peasant

Richard Bonynge London Symphony Orchestra Decca 433861

12:56:00 00:02:14 Leroy Anderson Goldilocks: Pirate Dance

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559382

13:45:00 00:14:17 Sergei Rachmaninoff The Rock Op 7

Charles Dutoit Philadelphia Orchestra Decca 440604

14:02:00 00:02:03 Edward MacDowell Woodland Sketches: To a Wild Rose Op 51

Eugene Ormandy Philadelphia Orchestra Sony 82849

14:04:00 00:03:35 Duke Ellington A Single Petal of a Rose

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460811

14:10:00 00:11:21 Felix Mendelssohn Rondo brilliant in E flat Op 29

Sinfonia da Camera Ian Hobson Ian Hobson, piano Arabesque 6688

14:24:00 00:16:51 Ralph Vaughan Williams Concerto Grosso for Strings

Bryden Thomson London Symphony Orchestra Chandos 9262

14:43:00 00:14:22 George Frideric Handel Organ Concerto No. 4 in F major Op 4

Brandenburg Consort Roy Goodman Paul Nicholson, organ Hyperion 67291

15:08:00 00:05:35 George Frideric Handel Messiah: Behold, A Virgin shall conceive

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Elizabeth Shammash, mezzo; Apollo's Singers Avie 2208

15:14:00 00:05:06 George Frideric Handel Messiah: He shall feed His flock

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Elizabeth Shammash, mezzo; Amanda Forsythe, soprano Avie 2208

15:20:00 00:11:03 Ludwig van Beethoven Finale from Symphony No. 3 Op 55

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1032

15:53:00 00:03:12 Jean-Philippe Rameau Castor and Pollux: Gavottes

Frans Brüggen Orchestra of the 18th Century Philips 426714

15:58:00 00:04:31 Gary Ruschman Pat-a-Drummer

Cantus Cantus 1211

16:06:00 00:03:12 Traditional Noël nouvelet "Sing We Now of Christmas"

Cantus Cantus 1211

16:12:00 00:10:46 Carl Maria von Weber Scherzo & Finale from Symphony No. 1 Op 19

John Georgiadis Queensland Symphony Naxos 550928

16:26:00 00:04:23 Michael Chertock God Rest Ye Merry / O Come O Come

Michael Chertock, piano Telarc 80485

16:35:00 00:02:43 Jan Pieterszoon Sweelinck

Hodie Christus natus est Brass Ensemble Sir John Eliot Gardiner Monteverdi Choir Philips 462050

16:41:00 00:07:37 Franz von Suppé Beautiful Galatea: Overture

Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 61830

16:52:00 00:02:38 George Frideric Handel Water Music Suite No. 1: Minuet

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80594

16:55:00 00:04:48 Tchaikovsky & Ellington The Nutcracker: Dance of the Reed Flutes

Steven Richman Harmonie Ensemble New York Harm Mundi 907493

17:05:00 00:02:37 Traditional Sussex Carol "On Christmas Night"

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Meredith Hall, soprano; Apollo's Singers Avie 2269

17:07:00 00:02:56 Traditional Come, My Children Dere

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Meredith Hall, soprano; Apollo's Singers Avie 2269

17:26:00 00:09:04 Max Reger Fugue from Variations on a Theme of Hiller

Neeme Järvi Royal Concertgebouw Orchestra Chandos 8794

17:40:00 00:04:21 Léo Delibes Sylvia: Valse lente

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

17:46:00 00:04:20 Léo Delibes Sylvia: The Huntresses

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

17:53:00 00:02:09 Ottorino Respighi La boutique fantasque: Tarantella

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80396

17:56:00 00:02:30 Vince Guaraldi Christmas Time is Here

Christopher O'Riley, piano CPI 3294112

18:09:00 00:21:58 Antonín Dvorák Symphonic Variations Op 78

Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Orchestra Supraphon 3533

18:33:00 00:03:58 John Bull Dr. Bull's Goodnight

Alan Feinberg, piano Steinway 30019

18:39:00 00:03:18 John Bull In Nomine V

Alan Feinberg, piano Steinway 30019

18:45:00 00:08:53 Ludwig van Beethoven Leonore Overture No. 1 Op 138

Daniel Harding German Chamber Philharmonic VirginClas 45364

18:55:00 00:01:51 John Bull Lord Lumley's Galliard

Alan Feinberg, piano Steinway 30019

19:02:00 00:23:20 Richard Wagner Tannhäuser: Overture & Venusberg Music

Riccardo Chailly Royal Concertgebouw Orchestra Decca 448155

19:27:00 00:28:26 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 39 in E flat major

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 436421

19:57:00 00:01:53 Felix Mendelssohn Song without Words No. 26 in B flat Op 62

Daniel Gortler, piano Jerusalem 2006

20:02:00 00:12:32 Sergei Prokofiev Symphony No. 1 in D major Op 25

George Szell Cleveland Orchestra MAA 75

20:17:00 00:39:08 Johannes Brahms Symphony No. 3 in F major Op 90

Sir Simon Rattle Berlin Philharmonic EMI 67254

20:56:00 00:02:47 Claude Debussy Children's Corner: Serenade of the Doll

Yoav Talmi Quebec Symphony Orchestra Atma 2377

21:04:00 00:03:00 Igor Stravinsky Elegy for JFK

21:11:00 01:25:44 Gustav Mahler Symphony No. 9 in D major

22:40:00 00:05:53 Gustav Mahler Blumine from Symphony No. 1 in D major

22:48:00 00:04:24 Giovanni Gabrieli Sacred Symphonies: Canzona on the 12th

Chicago Symphony Brass CSO Res 9011101

22:52:00 00:03:03 Giovanni Gabrieli Sacred Symphonies: Canzona on the 7th

Chicago Symphony Brass CSO Res 9011101

23:02:00 00:08:43 Franz Joseph Haydn Adagio from Symphony No. 43

Ádám Fischer Austro-Hungarian Haydn Orch Nimbus 5530

23:10:00 00:07:49 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from Clarinet Concerto

Seattle Symphony Gerard Schwarz Jon Manasse, clarinet Harm Mundi 907516

23:21:00 00:07:56 Richard Wagner Siegfried: Forest Murmurs

Donald Runnicles Dresden State Orchestra Teldec 17109

23:28:00 00:06:16 Camille Saint-Saëns Samson et Dalila: Mon coeur s'ouvre à ta

London Symphony Orchestra Klauspeter Seibel Sir James Galway, flute DeutGram 3024

23:37:00 00:06:04 Anatoly Liadov The Enchanted Lake Op 62

George Szell Cleveland Orchestra Sony 93019

23:43:00 00:11:10 César Franck Allegretto from Symphony in D minor

Yannick Nézet-Séguin Orchestre Métropolitaine Atma 2647

23:55:00 00:03:15 Felix Mendelssohn Song without Words No. 12 in F sharp minor Op 30

Vassily Primakov, piano Bridge 9350

23:57:00 00:02:11 Claude Debussy Children's Corner: The Little Shepherd

Simon Trpceski, piano EMI 272