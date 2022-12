Program Guide 11-21-2014

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:40:01 Hector Berlioz Harold in Italy Op 16

Cleveland Orchestra Lorin Maazel Robert Vernon, viola Decca 4787779

00:44:00 00:49:36 Dmitri Shostakovich Symphony No. 5 in D minor Op 47

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 70904

01:36:00 00:25:44 Ludwig van Beethoven Cello Sonata No. 2 in G minor Op 5

Zuill Bailey, cello; Simone Dinnerstein, piano Telarc 80740

02:04:00 00:32:51 Franz Schubert Symphony No. 4 in C minor

Pablo Heras-Casado Freiburg Baroque Orchestra Harm Mundi 902154

02:39:00 00:44:41 Joseph Joachim Violin Concerto No. 2 in D minor Op 11

London Philharmonic Orchestra Leon Botstein Elmar Oliveira, violin IMP 27

03:25:00 00:25:15 Ermanno Wolf-Ferrari Suite Concertino in F major Op 16

Rome Symphony Orchestra Francesco La Vecchia Giuseppe Giabocchi, bassoon Naxos 572921

03:55:00 00:35:19 Johan Halvorsen Symphony No. 1 in C minor

Neeme Järvi Bergen Philharmonic Chandos 10584

04:33:00 00:16:20 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 1 in F major

Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9996

04:52:00 00:32:50 Dmitri Shostakovich Symphony No. 6 in B minor Op 54

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2013

05:27:00 00:16:04 Franz Joseph Haydn Piano Sonata No. 48 in C major

Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10668

05:47:00 00:05:55 Franz Schubert The Friends from Salamanka: Overture

Manfred Huss Haydn Sinfonietta, Vienna Koch Intl 1121

05:54:00 00:04:16 Claude Debussy Preludes Book 2: La terrasse des

Alexander Schimpf, piano Genuin 10181

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:08:01 Ludwig van Beethoven Scherzo & Finale from Sonata No. 3 Op 2

HJ Lim, piano EMI 64952

06:15:00 00:09:24 Johann Strauss Jr Waldmeister: Overture

Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 431628

06:30:00 00:05:09 Francisco Tárrega Recuerdos de la Alhambra

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

06:37:00 00:08:18 Carl Friedrich Abel Symphony in B flat major Op 7

Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8648

06:48:00 00:08:22 George Frideric Handel Harp Concerto in F major Op 4

Seattle Baroque Orchestra Stephen Stubbs Maxine Eilander, harp Atma 2541

06:55:00 00:03:02 John Philip Sousa March "The New York Hippodrome"

Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559092

07:05:00 00:04:16 Sergei Rachmaninoff Prelude in C sharp minor Op 3

Vassily Primakov, piano Bridge 9348

07:13:00 00:08:23 Franz Joseph Haydn First movement from Symphony No.102

Martin Pearlman Boston Baroque Linn 426

07:20:00 00:03:19 Clarice Assad Impressions: Perpetual Motion

New Century Chamber Orch Nadja Salerno-Sonnenberg, vn NSS Music 8

07:25:00 00:08:12 José de Nebra Five Seguidillas & Canción

Pablo Heras-Casado Concerto Cologne Archiv 4792050

07:40:00 00:08:21 Tomaso Albinoni Oboe Concerto in D major Op 7

London Virtuosi John Georgiadis Anthony Camden, oboe Naxos 553035

07:51:00 00:02:10 Franz Schubert Winterreise: Die Post

Jonas Kaufmann, tenor; Helmut Deutsch, piano Sony 379565

07:55:00 00:02:20 Claude Debussy Children's Corner: Dr. Gradus ad

Paul Crossley, piano Sony 53111

08:07:00 00:07:27 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 2

Daniel Barenboim Berlin Philharmonic Teldec 21485

08:15:00 00:08:14 Philip Glass Harpsichord Concerto: Movement I

West Side Chamber Orchestra Kevin Mallon Christopher D. Lewis, hc Naxos 573146

08:30:00 00:04:10 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite: Birth of Kijé Op 60

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 10481

08:35:00 00:03:27 Franz Schubert Minuet from Symphony No. 4

Pablo Heras-Casado Freiburg Baroque Orchestra Harm Mundi 902154

08:40:00 00:07:43 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 20

Orchestra Mozart Claudio Abbado Martha Argerich, piano DeutGram 4791033

08:51:00 00:04:24 John Williams Superman: March

John Williams Boston Pops Orchestra Philips 420178

08:58:00 00:03:28 John Dowland Kemp's Jig, Mistress Winter's Jump & My

La Nef Atma 2650

09:05:00 00:15:30 Nikolai Rimsky-Korsakov Capriccio espagnol Op 34

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

09:27:00 00:06:17 Gabriel Fauré Pavane Op 50

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9416

09:35:00 00:09:12 Erik Satie Trois gymnopédies

Anne Queffélec, piano VirginClas 90754

09:48:00 00:07:19 Wolfgang Amadeus Mozart La finta semplice: Overture

Mario Bernardi Calgary Philharmonic CBC 5149

09:55:00 00:02:28 Anthony Holborne Almaine "The Choise"

Jordi Savall Hespèrion XXI AliaVox 9813

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:03:00 00:03:03 Johann Sebastian Bach Chorale Prelude "Wachet auf"

Nikolai Demidenko, piano Hyperion 67324

10:06:00 00:02:10 Johann Sebastian Bach Cantata No.167: Chorale "Sei Lob und

Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Yo-Yo Ma, cello Sony 60680

10:10:00 00:07:14 Sir William Walton Capriccio burlesco

James Judd Florida Philharmonic Harm Mundi 907070

10:20:00 00:04:27 Constant Lambert Horoscope: Dance for the Followers of

Barry Wordsworth BBC Concert Orchestra Argo 436118

10:26:00 00:04:05 Franz Schubert Scherzo from String Quartet No. 14

Franz Welser-Möst Camerata Salzburg EMI 56813

10:31:00 00:12:33 Johannes Brahms Tragic Overture Op 81

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

10:46:00 00:03:25 Franz Joseph Haydn Finale from Symphony No. 95

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

10:50:00 00:32:19 Dmitri Shostakovich Symphony No. 6 in B minor Op 54

Vladimir Jurowski Russian National Orchestra PentaTone 5186068

11:24:00 00:08:39 Antonio Vivaldi Concerto for 4 Violins in B minor Op 3

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429390

11:35:00 00:08:44 Antonín Dvorák Rondo in G minor Op 94

St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Han-Na Chang, cello EMI 82390

11:45:00 00:10:13 Georg Matthias Monn Symphony in G

Michi Gaigg L'arpa festante CPO 999273

11:57:00 00:02:19 Ludwig van Beethoven March from Serenade for String Trio Op 8

Leopold String Trio Hyperion 67253

BBC NEWS; MERIDIAN

12:12:00 00:05:41 George Gershwin Girl Crazy: Overture

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic BBC 63

12:19:00 00:07:55 Riccardo Drigo Pas de deux for Adam's "Le Corsaire"

Richard Bonynge London Symphony Orchestra Decca 433862

12:30:00 00:07:47 Johann Strauss Jr Waltz "Farewell to America"

Johannes Wildner Slovak Radio Symphony MarcoPolo 223247

12:40:00 00:06:57 Camille Saint-Saëns La princesse jaune: Overture Op 30

José Serebrier BBC Concert Orchestra BBC 63

12:48:00 00:08:48 Franz Lehár Waltz "Gold and Silver" Op 79

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

12:58:00 00:01:15 Carlos López Buchardo Bailecito

Mirian Conti, piano Steinway 30010

THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:39:19 Jean Sibelius Symphony No. 1 in E minor Op 39

Sir Colin Davis Boston Symphony Orchestra Philips 446157

13:43:00 00:17:05 Robert Schumann Overture, Scherzo and Finale Op 52

Thomas Dausgaard Swedish Chamber Orchestra Bis 1569

WCLV MIDDAY

14:01:00 00:02:30 Johann Strauss Jr Polka "Express" Op 311

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2003

14:04:00 00:02:29 Eduard Strauss Polka "Bahn frei" Op 45

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80098

14:10:00 00:09:02 Paul Hindemith Concert of Angels from "Mathis der

Wolfgang Sawallisch Philadelphia Orchestra EMI 55230

14:21:00 00:17:06 Peter Tchaikovsky Variations on a Rococo Theme Op 33

Cleveland Orchestra Lorin Maazel Lynn Harrell, cello Decca 4787779

14:53:00 00:02:40 Wolfgang Amadeus Mozart The Marriage of Figaro: Non so più

Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Isabel Leonard, mezzo-soprano MAA 2009

NOVEMBER CHOICE CD

15:00:00 00:07:38 Giuseppe Verdi La forza del destino: Overture

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

15:09:00 00:05:55 Claude Debussy Three Nocturnes: Festivals

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

15:24:00 00:28:15 Sir Edward Elgar Cello Concerto in E minor Op 85

Cleveland Orchestra Lorin Maazel Lynn Harrell, cello Decca 4787779

15:58:00 00:03:16 Brian Dykstra Caffeinated Rag

Brian Dykstra, piano Centaur 3161

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

16:05:00 00:04:13 Paul Hindemith March from "Symphonic Metamorphosis"

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

16:11:00 00:10:55 Carl Philipp Emanuel Bach Sinfonia in E minor

Pablo Heras-Casado Concerto Cologne Archiv 4792050

16:27:00 00:05:26 Bernard Herrmann The Snows of Kilimanjaro: Memory Waltz

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

16:35:00 00:04:01 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Russian Dance

Royal Philharmonic Orchestra Barry Wordsworth Janine Jansen, violin Decca 475011

16:41:00 00:09:08 Hector Berlioz Roman Carnival Overture Op 9

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

16:54:00 00:03:25 Sigfrid Karg-Elert Praise the Lord with Drums and Cymbals Op 101

Dallas Wind Symphony Frederick Fennell Paul Riedo, organ Reference 58

16:58:00 00:01:25 Emmanuel Chabrier Ballabile

Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

17:05:00 00:04:13 Isaac Albéniz Iberia: El Puerto

Soyeon Lee, piano Koch Intl 7759

17:24:00 00:10:15 Hector Berlioz Requiem: Sanctus Op 5

Cleveland Orchestra Lorin Maazel Kenneth Riegel, tenor; Cleveland Orchestra Chorus Decca 4787779

17:40:00 00:05:07 Francisco Tárrega Capricho árabe

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

17:46:00 00:03:36 Johannes Brahms Capriccio in F sharp minor Op 76

Alessio Bax, piano Signum 309

17:52:00 00:02:47 Peter Schickele Last Tango in Bayreuth

Daniele Damiano, bassoon; Clelia Goldings, bassoon; Richard Galler, bassoon; Milan Turkovic, bassoon Koch Intl 1374

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:16:02 César Franck Symphonic Variations

Cleveland Orchestra Lorin Maazel Pascal Rogé, piano Decca 4787779

18:28:00 00:05:43 Niccolò Jommelli Periodical Overture

Pablo Heras-Casado Concerto Cologne Archiv 4792050

18:36:00 00:04:53 Francesco Corradini Baile de las máscaras: Excerpts

Pablo Heras-Casado Concerto Cologne Archiv 4792050

18:44:00 00:09:21 Johann Adolph Hasse Sinfonia Op 5

Pablo Heras-Casado Concerto Cologne Archiv 4792050

18:54:00 00:05:26 Sir Arnold Bax Malta, G.C.: Finale

Kenneth Alwyn Royal Philharmonic Orchestra Silva 1094

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:14:05 Antonín Dvorák The Noonday Witch Op 108

Nikolaus Harnoncourt Royal Concertgebouw Orchestra Teldec 24487

19:18:00 00:36:14 Felix Mendelssohn Symphony No. 3 in A minor Op 56

Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5318

19:56:00 00:02:01 Léo Delibes Sylvia: Pizzicato

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:16:07 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 1

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

20:18:00 00:16:07 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 2

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

20:36:00 00:19:28 Claude Debussy Images: Ibéria Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

20:57:00 00:01:30 Grazyna Bacewicz Oberek No. 2

Midori, violin; Robert McDonald, piano Sony 52568

21:00 MAD ABOUT MUSIC with Gilbert Kaplan and conductor Zubin Mehta - on being ready to conduct Bruckner: “Karajan once told me that you cannot conduct a Bruckner symphony unless you’re at least 80 years old, and I told him, yes, but you didn’t say that when you were 40, did you!”

Wagner: Tristan und Isolde: Liebestod --Berlin Philharmonic Orchestra/Wilhelm Furtwängler

Beethoven: Violin Concerto D Op 61 [excerpt] --NBC Symphony Orchestra/Arturo Toscanini; Jascha Heifetz, violin

Elgar: Cello Concerto in e Op 85 [excerpt] --Philadelphia Orchestra/Daniel Barenboim; Jacqueline du Pré, cello

“Raga Mishra Piloo” adapted by Ravi Shankar [excerpt] --Ravi Shankar, sitar. Alla Rakha, tabla. Kamala Chakvravarty, tamboura

Brahms: Symphony No. 4 in e Op 98 [excerpt] --Israel Philharmonic Orchestra/Zubin Mehta

Mahler: Symphony No. 5 [excerpt] --New York Philharmonic/Zubin Mehta

22:00 CITY CLUB FORUM – recorded today at The City Club of Cleveland, a citadel of free speech, Noura Erakat, Assistant Professor, New Century College at George Mason University and Co-Editor of Jadaliyya. Placing the crisis of the Gaza Strip into historical, political, and legal context

LATE PROGRAM

23:02:00 00:16:03 Ralph Vaughan Williams The Lark Ascending

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Iona Brown, violin Decca 414595

23:20:00 00:10:08 Florent Schmitt La tragédie de Salomé: Prélude Op 50

Yannick Nézet-Séguin Orchestre Métropolitaine Atma 2647

23:30:00 00:09:13 Franz Schubert Andante from Symphony No. 4

Pablo Heras-Casado Freiburg Baroque Orchestra Harm Mundi 902154

23:41:00 00:12:32 Wilhelm Stenhammar Andante from Piano Concerto No. 1

Royal Stockholm Philharmonic Gennady Rozhdestvensky Mats Widlund, piano Chandos 9074

23:55:00 00:03:03 John Dowland Time stands still

La Nef Michael Slattery, tenor Atma 2650