Program Guide 11-18-2014

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:36:54 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 41 in C major

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 6506

00:41:00 00:32:32 Ignace Jan Paderewski Piano Concerto in A minor Op 17

London Symphony Orchestra Arthur Fiedler Earl Wild, piano Elan 82266

01:15:00 00:27:45 Richard Strauss Dance Suite after Couperin

Erich Leinsdorf Chamber Orchestra of Europe ASV 809

01:45:00 00:33:01 Robert Schumann Kreisleriana Op 16

Jonathan Biss, piano EMI 65391

02:20:00 00:48:45 Johannes Brahms Symphony No. 1 in C minor Op 68

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

03:11:00 00:34:44 Richard Strauss Sonatina No. 1 for 16 Winds in F major

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 445849

03:47:00 00:25:04 Carl Maria von Weber Symphony No. 1 in C major Op 19

John Georgiadis Queensland Symphony Naxos 550928

04:14:00 00:25:03 Francis Poulenc Concerto for Organ, Strings & Timpani in G minor

Philadelphia Orchestra Christoph Eschenbach Olivier Latry, organ Ondine 1094

04:41:00 00:37:20 Zdenek Fibich Symphony No. 3 in E minor Op 53

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9328

05:20:00 00:16:47 Johann Stamitz Symphony in E flat Op 11

Donald Armstrong New Zealand Chamber Orch Naxos 553194

05:39:00 00:06:45 Hugo Wolf Italian Serenade in G major

Brodsky Quartet Chandos 10761

05:54:00 00:02:19 Giovanni Gabrieli Sonata on the 9th tone for 8 parts

Vittorio Negri Edward Tarr Brass Ensemble CBS 42645

05:57:00 00:01:38 Déodat de Séverac An Old Music Box

Christopher O'Riley, piano CPI 3294112

06:00 BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber - Music and information to get your morning going, including the Sousalarm at 6:55am, Composers Datebook at 9:05 and the Movie Quiz at 9:25

06:08:00 00:05:12 Carl Stamitz Rondo from Flute Concerto Op 29

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Irena Grafenauer, flute Philips 426318

06:15:00 00:05:08 John Johnson Lute Duet "Greensleeves"

Sharon Isbin, guitar Sony 745456

06:24:00 00:10:25 Wolfgang Amadeus Mozart Rondeau from Concerto for Flute & Harp

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Joshua Smith, flute; Lisa Wellbaum, harp Decca 443175

06:35:00 00:03:38 Antonín Dvorák Scherzo from String Quartet No. 12 Op 96

Brodsky Quartet Chandos 10801

06:41:00 00:01:35 Gilbert & Sullivan The Mikado: The flowers that bloom in the Spring

Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Anthony Rolfe Johnson, tenor; Richard Suart, baritone Telarc 80284

06:43:00 00:08:47 Frédéric Chopin Rondo from Piano Concerto No. 2 Op 21

Berlin State Orchestra Andris Nelsons Daniel Barenboim, piano DeutGram 15387

06:55:00 00:02:58 Kenneth J. Alford Colonel Bogey March

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 46747

07:05:00 00:03:54 Frederick Loewe My Fair Lady: Main Title

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

07:10:00 00:07:07 Antonín Dvorák Waltz from Serenade for Strings Op 22

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 433549

07:19:00 00:03:35 Ola Gjeilo The Ground Harrington String Quartet

Charles Bruffy Phoenix Chorale; Ola Gjeilo, piano Chandos 5100

07:25:00 00:01:26 André Grétry Lucille: Air de danse

Stefan Sanderling Orchestre de Bretagne ASV 1095

07:27:00 00:07:22 Ludwig van Beethoven Finale from Piano Trio No. 2 Op 1

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Koch Intl 7724

07:40:00 00:07:58 Johann David Heinichen Concerto Grosso in C

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 437549

07:52:00 00:02:29 Eduard Strauss Polka "Bahn frei" Op 45

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80098

07:57:00 00:02:41 Leroy Anderson Plink, Plank, Plunk!

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

08:07:00 00:05:59 Sergei Prokofiev War and Peace: Waltz "Since we met"

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic BBC 228

08:18:00 00:10:38 Sir Edward Elgar Serenade for Strings in E minor Op 20

Conrad van Alphen Rotterdam Chamber Orchestra Telarc 80623

08:30:00 00:03:00 Jacques Ibert Entr'acte

Paul Fried, flute; David Sussman, guitar GoldenTone 1

08:35:00 00:03:16 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Divertimento No. 1

Academy Chamber Ensemble Philips 420181

08:40:00 00:09:56 Frédéric Chopin Scherzo No. 4 in E major Op 54

Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421

08:53:00 00:03:44 Carl Maria von Weber Turandot: Overture

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8766

08:59:00 00:03:55 Maurice Jarre Lawrence of Arabia: Overture

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

09:11:00 00:16:07 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 1

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

09:30:00 00:05:11 Ludwig van Beethoven Adagio from Sonata No. 14 Op 27

Peter Takács, piano Cambria 1175

09:35:00 00:04:13 Maurice Ravel Finale from Piano Concerto in G major

Cleveland Orchestra Pierre Boulez Pierre-Laurent Aimard, piano DeutGram 14764

09:55:00 00:03:32 Frank Bridge Sally in our Alley

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:02:00 00:03:14 Carl Maria von Weber Momento capriccioso Op 12

Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6584

10:05:00 00:01:44 Peter Tchaikovsky Mozartiana Suite: Gigue Op 61

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8777

10:09:00 00:07:43 Eduard Tubin Festive Prelude

Neeme Järvi Gothenburg Symphony Bis 286

10:18:00 00:05:39 Karl-Birger Blomdahl Adagio from "The Wakeful Night"

Petter Sundkvist Swedish Chamber Orchestra Naxos 553715

10:26:00 00:05:05 Wolfgang Amadeus Mozart Mitridate: Overture

Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

10:32:00 00:12:39 Ludwig van Beethoven Leonore Overture No. 2 Op 72

Daniel Harding German Chamber Philharmonic VirginClas 45364

10:46:00 00:02:12 Domenico Scarlatti Sonata in G major

Sergei Babayan, piano ProPiano 224506

10:51:00 00:26:07 Vincent d'Indy Symphony on a French Mountain Air Op 25

National Symphony of Ireland Antonio de Almeida François-Joël Thiollier, piano Naxos 550754

11:18:00 00:08:34 Sergei Prokofiev Allegro from Symphony No. 5 Op 100

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

11:29:00 00:09:20 George Frideric Handel Organ Concerto No. 2 in B flat major Op 4

Brandenburg Consort Roy Goodman Paul Nicholson, organ Hyperion 67291

11:42:00 00:09:13 Carl Maria von Weber Andante & Hungarian Rondo Op 35

Solistes de Montpellier-Moscou Gerard Caussé Gérard Caussé, viola EMI 54817

11:52:00 00:05:16 Igor Stravinsky Ragtime for 11 Instruments

Jenny Lin, piano Steinway 30028

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN - Lighter fare for your midday break

12:10:00 00:05:41 Gerónimo Giménez La boda de Luis Alonso: Intermezzo

Burning River Brass Dorian 90316

12:18:00 00:06:48 Modest Mussorgsky Khovanshchina: Dance of the Persian Slaves

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 71

12:27:00 00:06:40 Frank Loesser Guys and Dolls: Medley

Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra ClevPops 2008

12:36:00 00:08:04 Johann Strauss Jr The Gypsy Baron: Overture

Daniel Barenboim Vienna Philharmonic Decca 12569

12:45:00 00:11:54 Gioacchino Rossini William Tell: Overture

Chicago Symphony Orchestra Fritz Reiner Mihaly Virizlay,cello RCA 300350

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:35:48 Niels Gade Symphony No. 1 in C minor Op 5

Dmitri Kitayenko Danish National Radio Sym Chandos 9422

13:38:00 00:21:06 Carl Maria von Weber Piano Concerto No. 2 in E flat major Op 32

Bavarian Radio Symphony Sir Colin Davis Gerhard Oppitz, piano RCA 68219

14:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

14:01:00 00:02:13 Henry Purcell Funeral March for Queen Mary

Equale Brass Ensemble; David Corkhill, percussion Erato 45123

14:04:00 00:06:06 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite: Burial of Kijé Op 60

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 10481

14:13:00 00:10:23 Luigi Cherubini Concert Overture in G major

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields EMI 54438

14:26:00 00:16:13 Arthur Foote Suite for Strings in E major Op 63

Mikhail Gurewitsch do.gma chamber orchestra MD+G 9121717

14:44:00 00:13:48 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 14 in C sharp minor Op 27

HJ Lim, piano EMI 64952

15:00 WCLV ARTS PARTNERS

15:03:00 00:17:10 Roy Harris Symphony No. 3

Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 60594

15:24:00 00:03:21 Pietro Mascagni Cavalleria rusticana: Intermezzo

Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 56576

15:28:00 00:06:14 Pietro Mascagni Cavalleria rusticana: Easter Hymn

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Christine Brewer, soprano; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80333

15:36:00 00:03:56 Maurice Ravel Finale from Piano Concerto in G major

Cleveland Orchestra Pierre Boulez Krystian Zimerman, piano DeutGram 449213

16:00 WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell - Music and information for the afternoon commute, including Composers Datebook at 4:00pm and the Movie Quiz at 4:25.

15:58:00 00:04:38 Richard Strauss Der Rosenkavalier: Act 2 Finale

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

16:06:00 00:03:30 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Madrigal

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

16:13:00 00:10:12 Frédéric Chopin Rondo from Piano Concerto No. 1 Op 11

Berlin State Orchestra Andris Nelsons Daniel Barenboim, piano DeutGram 15387

16:27:00 00:08:48 Carl Maria von Weber Invitation to the Dance Op 65

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Stephen Geber, cello Decca 430201

16:41:00 00:09:48 Jean-Baptiste Loeillet Trio Sonata No. 1 in F

Geminiani Ensemble Christoph 74590

16:53:00 00:02:13 Carl Maria von Weber Turandot: March

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8766

16:57:00 00:02:48 Johann Sebastian Bach Chorale Prelude "To God Alone on High"

Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 3303

17:05:00 00:04:29 Max Richter Vivaldi Recomposed: Winter 3

Berlin Concert House Orch André de Ridder Daniel Hope, violin DeutGram 4792777

17:12:00 00:10:09 Lars-Erik Larsson A Winter's Tale: Suite Op 18

Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

17:25:00 00:08:42 Antonio Vivaldi Four Seasons: "Winter" Concerto in F minor Op 8

English Chamber Orchestra David Lockington Anne Akiko Meyers, violin E1 Music 7790

17:40:00 00:03:53 Maria Schneider My Wife and I Walk the Cold Road

Australian Chamber Orchestra Dawn Upshaw, soprano; Frank Kimbrough, piano; Jay Anderson, double bass; Scott Robinson, clarinet; Members of ArtistShar 121

17:45:00 00:03:54 Frédéric Chopin Etude No. 23 in A minor Op 25

Irena Portenko, piano Blue Griff 213

17:52:00 00:02:38 Gilbert & Sullivan HMS Pinafore: When I was a lad

Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Richard Suart, baritone; Welsh National Opera Chorus Telarc 80374

17:56:00 00:02:39 Ermanno Wolf-Ferrari Strimpellata from Suite Concertino Op 16

Rome Symphony Orchestra Francesco La Vecchia Giuseppe Giabocchi, bassoon Naxos 572921

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:12:25 Antonín Dvorák Hussite Overture Op 67

Theodore Kuchar Janácek Philharmonic Brilliant 92297

18:24:00 00:06:10 Carl Maria von Weber Rondo from Clarinet Concerto No. 1 Op 73

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Andrew Marriner, clarinet Philips 432146

18:33:00 00:05:29 Carl Maria von Weber Overture to The Ruler of the Spirits

Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5154

18:41:00 00:13:30 Georgs Pelécis Concertino Bianco in C major

German Chamber Philharmonic Heinrich Schiff Alexei Lubimov, piano Erato 12709

18:56:00 00:02:41 Carl Maria von Weber Der Freischütz: Hunters' Chorus

Dresden State Orchestra Silvio Varviso Leipzig Radio Chorus Philips 422410

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:25:04 Carl Maria von Weber Symphony No. 1 in C major Op 19

John Georgiadis Queensland Symphony Naxos 550928

19:29:00 00:26:20 Peter Tchaikovsky Francesca da Rimini Op 32

Christoph Eschenbach Philadelphia Orchestra Ondine 1150

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:25:36 Franz Joseph Haydn Symphony No.101 in D major

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

20:30:00 00:26:03 Ludwig van Beethoven Symphony No. 8 in F major Op 93

Rafael Kubelik Cleveland Orchestra DeutGram 459463

21:00 CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone - Bernard Haitink, conductor; Emanuel Ax, piano

21:04:00 00:32:22 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 27 in B flat major

21:38:00 01:06:14 Anton Bruckner Symphony No. 4 in E flat major

22:46:00 00:10:36 Frederick Delius The Walk to the Paradise Garden

Sir Mark Elder cond.

23:00 LATE PROGRAM

23:02:00 00:09:17 Johannes Brahms Adagio from Piano Trio No. 1 Op 8

André Previn, piano; Viktoria Mullova, violin; Heinrich Schiff, cello Philips 442123

23:11:00 00:07:35 Ludwig van Beethoven Adagio from Serenade for String Trio Op 8

Leopold String Trio Hyperion 67253

23:21:00 00:06:43 Percy Grainger Ramble on the Last Love Duet in Strauss

Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884

23:27:00 00:11:06 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Balcony Scene

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

23:41:00 00:06:57 Carl Maria von Weber Romanza from Clarinet Concerto No. 2 Op 74

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Andrew Marriner, clarinet Philips 432146

23:47:00 00:06:30 Victor Herbert Andante from Cello Concerto No. 2

New York Philharmonic Kurt Masur Yo-Yo Ma, cello Sony 67173

23:56:00 00:02:58 John Dowland Come, heavy Sleep

La Nef Michael Slattery, tenor Atma 2650

23:57:00 00:01:48 Leroy Anderson Melody on Two Notes

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357