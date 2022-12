Program Guide 11-13-2014

WCLV ALL NIGHT WITH ROB GRIER

00:02:00 00:14:25 Jean Sibelius Karelia Suite Op 11

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 7765

00:18:00 00:28:39 George W. Chadwick Symphonic Sketches

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9334

00:49:00 00:40:55 Johannes Brahms Piano Quintet in F minor Op 34

Cleveland Orch String Quartet Vladimir Ashkenazy, piano Decca 425839

01:32:00 00:46:02 Sergei Prokofiev Symphony No. 5 in B flat major Op 100

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

02:20:00 00:32:56 Robert Schumann Piano Sonata No. 1 in F sharp minor Op 11

Vladimir Ashkenazy, piano Decca 421290

02:55:00 00:39:37 Antonín Dvorák Symphony No. 9 in E minor Op 95

George Szell Cleveland Orchestra Sony 63151

03:36:00 00:37:05 Ludwig van Beethoven Concerto for Violin, Cello & Piano in C major Op 56

English Chamber Orchestra Sir Alexander Gibson Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Chandos 8409

04:15:00 00:26:00 Richard Strauss Death and Transfiguration Op 24

Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 707

04:43:00 00:36:07 George W. Chadwick Suite symphonique

José Serebrier Czech State Philharmonic Brno Reference 2104

05:21:00 00:16:37 Franz Joseph Haydn Symphony No. 70 in D

Sir Simon Rattle City of Birmingham Symphony EMI 54297

05:40:00 00:06:00 Emmanuel Chabrier Suite pastorale: Scherzo-valse

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

05:53:00 00:04:04 Carl Stamitz Rondo from Cello Concerto No. 3

Prague Chamber Orchestra Christian Benda Christian Benda, cello Naxos 550865

05:58:00 00:01:25 Lars-Erik Larsson A Winter's Tale: Intermezzo Op 18

Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671



06:07:00 00:08:56 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from String Quartet No. 17

Jerusalem Quartet Harm Mundi 902076

06:17:00 00:09:19 Tomaso Albinoni Concerto à 6 for Trumpet & Winds in C major

Wind Ensemble Bob van Asperen Wolfgang Basch, trumpet DHM 7976

06:30:00 00:09:10 Gabriel Pierné Ramuntcho: Rapsodie Basque

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10633

06:40:00 00:07:04 Franz Joseph Haydn Scherzando No. 5 in E major

Haydn Ensemble Berlin Emmanuel Pahud, flute EMI 56577

06:51:00 00:03:49 Jean Sibelius Karelia Suite: Intermezzo Op 11

Leonard Slatkin St Louis Symphony RCA 7716

06:55:00 00:03:11 John Philip Sousa March "Sabre and Spurs"

Loras John Schissel Virginia Grand Military Band WalkFrog 430

07:05:00 00:04:04 Antonín Dvorák Scherzo from Piano Quintet Op 81

Concertante Jeremy Denk, piano Meridian 84459

07:10:00 00:07:59 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Finale from Symphony No. 39

James Gaffigan CityMusic Cleveland CityMusic 4

07:20:00 00:02:55 Sergei Prokofiev War and Peace: Fanfare & Polonaise Op 96

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 10538

07:28:00 00:05:26 Frédéric Chopin Waltz No. 1 in E flat major Op 18

Ingrid Fliter, piano EMI 14899

07:40:00 00:10:08 Sir Edward Elgar Coronation March Op 65

Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 10570

07:55:00 00:03:14 Frank Bridge Cherry Ripe

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

07:57:00 00:01:27 Paul Schoenfield Four Souvenirs: Tin Pan Alley

Caroline Goulding, violin; Christopher O'Riley, piano Telarc 80744

08:07:00 00:06:36 Ludwig van Beethoven King Stephan: Overture Op 117

Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 429762

08:15:00 00:09:55 Gioacchino Rossini La gazza ladra: Overture

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

08:30:00 00:03:58 Raymond Scott Boy Scout in Switzerland

Quartet San Francisco ViolinJazz 105

08:35:00 00:03:07 Jorge Morel Danza Brasileira

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000

08:43:00 00:07:15 Maurice Ravel Menuet antique

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 2121

08:55:00 00:07:08 George Gershwin Strike Up the Band: Overture

Michael Tilson Thomas Buffalo Philharmonic CBS 42240

09:05:00 00:15:15 George Frideric Handel Concerto Grosso in D major Op 6

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733

09:27:00 00:05:31 Giuseppe Verdi Rigoletto: Quartet "Bella figlia dell'

SWR Symphony Orch Marco Armiliato Anna Netrebko, soprano; Elina Garanca, mezzo; Ramón Vargas, tenor; Ludovic Tézier, baritone DeutGram 4777177

09:35:00 00:10:23 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 4

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra Arthaus 101682

09:49:00 00:05:09 Erik Satie Je te veux

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290

09:55:00 00:01:55 Fritz Kreisler Syncopation

James Ehnes, violin; Eduard Laurel, piano Analekta 3159

10:01:00 00:02:56 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 15 in C major Op 72

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 209

10:05:00 00:02:38 Kara Karayev Seven Beauties: Slavonic Dance

Rauf Abdullayev Moscow Radio & TV Symphony Delos 2009

10:09:00 00:07:14 Modest Mussorgsky Boris Godunov: Coronation Scene

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Karl Dent, tenor; Kevin Maynor, bass; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80333

10:18:00 00:04:07 Alexander Glazunov Etude in E major Op 31

Jenny Lin, piano Hänssler 98037

10:25:00 00:03:10 Wolfgang Amadeus Mozart Les Petits riens: Overture

Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

10:28:00 00:12:46 Leopold Mozart Symphony in D major

Georg Mais Lithuanian Chamber Orchestra ArteNova 897710

10:43:00 00:05:02 Peter Tchaikovsky Suite No. 2: Scherzo burlesque Op 53

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9454

10:51:00 00:28:39 George W. Chadwick Symphonic Sketches

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9334

11:22:00 00:10:20 Johannes Brahms Academic Festival Overture Op 80

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

11:35:00 00:08:52 William Boyce Symphony No. 7 in B flat major Op 2

Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

11:46:00 00:10:04 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 103

Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 4778117

12:12:00 00:09:08 Hector Berlioz Roman Carnival Overture Op 9

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

12:22:00 00:04:07 Jean Sibelius Karelia Suite: Alla marcia Op 11

Osmo Vänskä Lahti Symphony Orchestra Bis 918

12:29:00 00:06:12 Paul Schoenfield Café Music: Allegro

Almeda Trio Albany 1386

12:37:00 00:07:05 Isaac Albéniz Iberia: Fête-dieu à Séville

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

12:46:00 00:08:45 Edvard Grieg Sigurd Jorsalfar: Homage March Op 56

Esa-Pekka Salonen Swedish Radio Symphony Sony 46668

12:56:00 00:02:32 Leroy Anderson The Waltzing Cat

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559356

13:00:00 00:33:20 Zdenek Fibich Symphony No. 2 in E flat Op 38

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9328

13:35:00 00:23:22 Josef Suk Fantasy in G minor Op 24

Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Michael Ludwig, violin Naxos 572323

14:00:00 00:02:37 Claude Debussy Children's Corner: Golliwog's Cakewalk

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460247

14:03:00 00:03:52 Percy Grainger In Dahomey "Cakewalk Smasher"

Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884

14:09:00 00:07:01 Franz Schubert Scherzo from Piano Trio No. 2

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Bridge 9376

14:20:00 00:18:28 Alexander Scriabin Symphony No. 4 Op 54

Cleveland Orchestra Lorin Maazel Bernard Adelstein, trumpet Decca 4787779

15:00:00 00:05:08 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: The Montagues and the

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

15:09:00 00:11:35 Georges Bizet Jeux d'enfants: Petite Suite Op 22

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

15:26:00 00:24:25 Claude Debussy Three Nocturnes Cleveland Orchestra

Lorin Maazel Women of the; Cleveland Orchestra Chorus Decca 4787779

15:51:00 00:05:00 Ludwig van Beethoven The Creatures of Prometheus: Overture Op 43

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

15:58:00 00:04:23 Gian Carlo Menotti Amelia Goes to the Ball: Overture

James Conlon Metropolitan Opera Orchestra RCA 61509

16:06:00 00:03:36 Oscar Lorenzo Fernandez Batuque

Keri-Lynn Wilson Simón Bolívar Symphony Dorian 90254

16:13:00 00:10:22 George W. Chadwick Rip Van Winkle Overture

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9439

16:27:00 00:05:54 Howard Shore The Two Towers: Gollum's Song

City of Prague Philharmonic Nic Raine Crouch End Festival Choir Silva 1160

16:37:00 00:02:50 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 1: Gavotte

Monica Huggett Ensemble Sonnerie Avie 2171

16:41:00 00:07:51 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 23

Stuttgart Chamber Orchestra Leon Fleisher Leon Fleisher, piano Sony 743505

16:52:00 00:02:54 Ola Gjeilo Prelude

Charles Bruffy Phoenix Chorale Chandos 5100

16:58:00 00:00:56 Johannes Brahms Waltz No. 6 in C sharp major Op 39

Yaara Tal, piano; Andreas Groethuysen, piano Sony 53285

17:05:00 00:04:29 George Gershwin Of Thee I Sing: Overture

Michael Tilson Thomas Orchestra of St Luke's CBS 44798

17:12:00 00:09:26 Johannes Brahms Finale from Symphony No. 2 Op 73

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

17:24:00 00:10:32 Franz Liszt Paraphrase on Wagner's Tannhäuser

Daniel Barenboim, piano DeutGram 4779525

17:40:00 00:04:13 Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras No. 2: Little

Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 56576

17:46:00 00:02:16 Eduard Strauss Non-Stop Polka Op 112

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

17:51:00 00:03:50 Johann Sebastian Bach WTC-1: Prelude & Fugue No. 1 in C major

Till Fellner, piano ECM 1853

17:56:00 00:02:22 George Frideric Handel Allegro from Concerto Grosso Op 6

Guildhall Strings RCA 61275



18:09:00 00:18:10 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 8 in C minor Op 13

Peter Takács, piano Cambria 1175

18:30:00 00:04:41 Johann Joseph Fux Rondeau à 7 in C

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Challenge 72032

18:37:00 00:05:09 Wolfgang Amadeus Mozart Rondeau from Divertimento No. 11

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415669

18:45:00 00:10:43 Ralph Vaughan Williams Norfolk Rhapsody No. 1

Barry Wordsworth New Queen's Hall Orchestra Argo 440116

18:56:00 00:02:22 Jean-Philippe Rameau Musette en rondeau

Christopher O'Riley, piano CPI 3294112

19:02:00 00:25:40 Charles Gounod Symphony No. 1 in D major

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 462125

19:33:00 00:20:51 Carl Maria von Weber Clarinet Concerto No. 1 in F minor Op 73

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Andrew Marriner, clarinet Philips 432146

19:55:00 00:03:25 Edvard Grieg Norwegian Dance No. 3 Op 35

Petri Sakari Iceland Symphony Chandos 9028

20:02:00 00:06:38 Maurice Ravel Pavane for a Princess of the Past

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 2121

20:11:00 00:47:08 Wolfgang Amadeus Mozart Requiem in D minor

Orchestre des Champs-Élysées Philippe Herreweghe Sibylla Rubens, soprano; Annette Markert, alto; Ian Bostridge, tenor; Hanno Müller-Brachmann, br; La Chapelle Royale Harm Mundi 2908304

21:00 SYMPHONYCAST

with Alison Young: Los Angeles Chamber Orchestra/Jeffrey Kahane, piano;

Jeremy Denk, piano; Ray Ushikubo, piano; Joanne Pearce Martin, piano

21:04:00 00:17:40 Johann Sebastian Bach: Concerto for 2 Keyboards & Strings in c BWV 1061 (1740)

21:24:00 00:25:11 Wolfgang Amadeus Mozart: Concerto for 2 Pianos in E-Flat K 365 (1779)

21:52:00 00:03:00 György Ligeti: Etude No. 1 “Disorder” (1985)

21:55:00 00:04:00 György Ligeti: Etude No. 4 “Fanfares” (1985)

21:59:00 00:04:12 György Ligeti: Etude No. 6 “Autumn in Warsaw” (1985)

22:04:00 00:33:18 Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 1 in C Op 15 (1798)

22:39:00 00:17:53 Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin (1917)



23:02:00 00:06:26 Jean Sibelius Karelia Suite: Ballade Op 11

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 7765

23:08:00 00:08:53 Guillaume Lekeu Larghetto for Cello & Ensemble

Ensemble Musique Oblique Isabelle Veyrier, cello Harm Mundi 901455

23:19:00 00:07:24 Franz Liszt Die Zelle in Nonnenwerth

Leif Ove Andsnes, piano EMI 57002

23:26:00 00:09:39 Johannes Brahms Adagio from Symphony No. 2 Op 73

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

23:38:00 00:06:22 Arvo Pärt Summa

Paul Hillier Theatre of Voices Harm Mundi 907182

23:44:00 00:09:15 George W. Chadwick Suite Symphonique: Romanza

José Serebrier Czech State Philharmonic Brno Reference 2104

23:55:00 00:03:04 Armas Järnefelt Berceuse

Swedish Radio Symphony Esa-Pekka Salonen Mats Zetterqvist, violin; Mats Rondin, cello Sony 46668

23:57:00 00:01:41 Johannes Brahms Wie Melodien zieht es mir Op 105

Zuill Bailey, cello; Awadagin Pratt, piano Telarc 32664