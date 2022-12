Program Guide 11-12-2014

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:26:51 Nikolai Rimsky-Korsakov The Golden Cockerel: Suite

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

00:31:00 00:45:50 Frédéric Chopin Piano Concerto No. 1 in E minor Op 11

Polish Festival Orchestra Krystian Zimerman Krystian Zimerman, piano DeutGram 459684

01:19:00 00:28:31 Alexander Borodin String Quartet No. 2 in D major

Cleveland Quartet Telarc 80178

01:49:00 00:38:46 Ralph Vaughan Williams Symphony No. 3

London Philharmonic Orchestra Bernard Haitink Amanda Roocroft, soprano EMI 56564

02:30:00 00:42:10 Peter Tchaikovsky Piano Concerto No. 2 in G major Op 44

Philharmonia Orchestra Leonard Slatkin Barry Douglas, piano RCA 61633

03:14:00 00:39:03 Antonín Dvorák String Quartet No. 11 in C major Op 61

Emerson String Quartet DeutGram 4778765

03:55:00 00:27:37 Richard Strauss Metamorphosen for 23 Solo Strings

New Century Chamber Orch NSS Music 10

04:25:00 00:25:36 Arrigo Boito Mefistofele: Prologue in Heaven

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw John Cheek, bass; Atlanta Symphony Chorus; Morehouse-Spelman Chorus; Young Singers of Callanwolde Telarc 80109

04:52:00 00:16:01 Michael Haydn Symphony No. 25 in G major

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9352

05:10:00 00:27:59 Alexander Borodin Symphony No. 2 in B minor

Sir Simon Rattle Berlin Philharmonic EMI 273

05:40:00 00:05:42 Giuseppe Torelli Trumpet Concerto in D major

German Chamber Philharmonic Alison Balsom, trumpet EMI 16213

05:52:00 00:04:08 Arvo Pärt Passacaglia

English Chamber Orchestra David Lockington Anne Akiko Meyers, violin E1 Music 7790

05:58:00 00:01:48 Frédéric Chopin Etude No. 5 in G flat major Op 10

Irena Portenko, piano Blue Griff 213

06:00 BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:11:26 Ludwig van Beethoven Scene by the Brook from Symphony No. 6 Op 68

Douglas Boyd Manchester Camerata Avie 2242

06:20:00 00:06:12 Ferruccio Busoni Bagatelles Op 28

Per Enoksson, violin; Kathryn Stott, piano Bis 784

06:30:00 00:06:07 William Boyce Solomon: Overture

Roy Goodman Parley of Instruments Hyperion 66378

06:36:00 00:01:50 Johann Strauss Cachucha Galop Op 97

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

06:40:00 00:07:38 Peter Tchaikovsky Finale from Piano Concerto No. 2 Op 44

Philharmonia Orchestra Leonard Slatkin Barry Douglas, piano RCA 61633

06:50:00 00:03:08 Claude Pascal Ouverture from Wind Octet

Robert J. Ambrose Atlanta Chamber Winds Albany 1127

06:55:00 00:03:03 Henry Fillmore March "His Honor"

Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7502

07:05:00 00:04:07 Ernö Dohnányi Rondo from Serenade for Strings Op 10

Dmitry Sitkovetsky NES Chamber Orchestra Nonesuch 79545

07:13:00 00:06:50 Alexander Borodin Scherzo from Symphony No. 1

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572786

07:20:00 00:03:45 Jean-Baptiste Lully Phaëton: Chaconne in G

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1001

07:26:00 00:01:19 Alexander Glazunov Ballet Scenes: Scherzino Op 52

Edo de Waart Minnesota Orchestra Telarc 80347

07:27:00 00:05:31 Michael Easton Overture to an Italianate Comedy

Brett Kelly State Orchestra of Victoria Naxos 554368

07:40:00 00:03:58 Wolfgang Amadeus Mozart March in D

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Sony 372068

07:45:00 00:04:09 Franz Schubert Schwanengesang: Serenade

Gil Shaham, violin; Göran Söllscher, guitar DeutGram 471568

07:52:00 00:03:20 Traditional Down in the River to Pray

Sandra Simon, soprano; Abigail Lennox, soprano; Scott Mello, tenor; Paul Shipper, bass Avie 2205

07:57:00 00:01:29 Henry Purcell The Gordian Knot Untied: Aire

Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 570149

08:07:00 00:06:05 Mario Castelnuovo-Tedesco Rondo Mexicano Op 201

London Philharmonic Orchestra Leonard Slatkin Kazuhito Yamashita, guitar; Naoko Yamashita, guitar RCA 60355

08:15:00 00:08:51 John Williams The Cowboys: Overture

John Williams Boston Pops Orchestra Philips 420178

08:27:00 00:05:52 Peter Tchaikovsky Waltz from Symphony No. 5 Op 64

Daniel Barenboim West-Eastern Divan Orchestra Warner 62190

08:35:00 00:03:28 Sergei Prokofiev Cinderella: Waltz

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

08:40:00 00:09:37 Johan Wagenaar Waltz Cycle "Vienna in 3/4 Time" Op 38

Riccardo Chailly Royal Concertgebouw Orchestra Decca 425833

08:55:00 00:06:26 Erich Wolfgang Korngold The Sea Hawk: Suite

Paul Bateman City of Prague Philharmonic Silva 3009

09:05:00 00:16:26 Sir Edward Elgar The Wand of Youth Suite No. 2 Op 1

Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 1014

09:10:00 00:04:37 Michael Giacchino Ratatouille: End Credits

City of Prague Philharmonic Silva 1398

09:35:00 00:09:31 Nikolai Rimsky-Korsakov Scheherazade: The Sea and Sinbad's Ship Op 35

Cleveland Orchestra Lorin Maazel Daniel Majeske, violin Decca 4787779

09:45:00 00:09:48 Jean-Baptiste Loeillet Trio Sonata No. 1 in F

Geminiani Ensemble Christoph 74590

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:02:01 Jean-Marie Leclair Recréation de Musique No. 2: Badinage

Florilegium Channel 7595

10:02:00 00:02:28 Johann Sebastian Bach Orch Suite No. 2: Minuet & Badinerie

Ensemble Sonnerie Monica Huggett Gonzalo X. Ruiz, oboe Avie 2171

10:04:00 00:07:22 Franz Schubert Rondo for Piano 4 hands in D

Paul Badura-Skoda, piano; Jörg Demus, piano Valois 4622

10:11:00 00:05:39 Franz Schubert Scherzo from "Grand Duo" Sonata

Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 423655

10:17:00 00:04:02 Reynaldo Hahn À Chloris

Academy St. Martin in Fields Mathias Mönius Albrecht Mayer, English horn Decca 4782564

10:21:00 00:12:52 Francis Poulenc Trio for Oboe, Bassoon & Piano

Maurice Bourgue, oboe; Amaury Wallez, bassoon; Pascal Rogé, piano Decca 421581

10:51:00 00:29:14 Felix Mendelssohn String Quintet No. 1 in A major Op 18

Raphael Ensemble Hyperion 66993

11:22:00 00:05:44 Gustav Holst Capriccio

Richard Hickox London Symphony Orchestra Chandos 9420

11:30:00 00:09:08 Peter Tchaikovsky Swan Lake: White Swan Pas de Deux

Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Kirill Terentiev, violin; Zenon Zalitsailo, cello Decca 10104

11:41:00 00:05:43 Isaac Albéniz Suite Española: Cuba Op 47

Jason Vieaux, guitar Azica 71224

11:48:00 00:08:37 Ludwig van Beethoven Shepherd's Song from Symphony No. 6 Op 68

Douglas Boyd Manchester Camerata Avie 2242

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN

12:11:00 00:10:31 Alexander Borodin Prince Igor: Overture

Robert Shaw Atlanta Symphony Orchestra Telarc 80039

12:24:00 00:05:50 Julius Fucik Florentine March Op 214

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

12:32:00 00:06:16 Camille Saint-Saëns Caprice-Waltz "Wedding Cake" Op 76

Royal Philharmonic Orchestra André Previn Jean-Philippe Collard, piano EMI 73356

12:40:00 00:06:34 Cole Porter The Snake in the Grass Ballet

John McGlinn London Sinfonietta EMI 54300

12:48:00 00:09:58 Franz von Suppé Poet and Peasant: Overture

Zubin Mehta Vienna Philharmonic CBS 44932

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:35:28 Alexander Borodin Symphony No. 1 in E flat major

Valéry Gergiev Rotterdam Philharmonic Philips 422996

13:38:00 00:21:01 Ottorino Respighi The Pines of Rome

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

14:00 WCLV MIDDAY

14:01:00 00:02:07 Grigoras Dinicu Hora Staccato

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 92

14:04:00 00:04:09 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 3 in B flat minor

Roberto Szidon, piano DeutGram 4779525

14:09:00 00:10:11 Johann Christian Bach Symphony in D major Op 18

Anthony Halstead Hanover Band CPO 999752

14:23:00 00:18:06 William Schuman Symphony No. 5 for Strings

Mikhail Gurewitsch do.gma chamber orchestra MD+G 9121717

14:43:00 00:14:07 Robert Schumann Konzertstück in G major Op 92

Berlin Philharmonic Claudio Abbado Murray Perahia, piano Sony 64577

14:58:00 00:01:11 Johann Sebastian Bach Two-Part Invention No. 14 in B flat

Angela Hewitt, piano Hyperion 66746

15:00 CLEVELAND ORCHESTRA SHOWCASE

15:02:00 00:07:53 Hector Berlioz Harold in Italy: Pilgrims' March Op 16

Cleveland Orchestra Lorin Maazel Robert Vernon, viola Decca 4787779

15:13:00 00:16:15 Giuseppe Verdi Don Carlos: Ballet of the Queen

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

15:37:00 00:16:02 César Franck Symphonic Variations Cleveland Orchestra

Lorin Maazel Pascal Rogé, piano Decca 4787779

15:54:00 00:01:20 George Gershwin Porgy and Bess: Oh Lord, I'm on My Way

Cleveland Orchestra Lorin Maazel Sir Willard White, baritone; Cleveland Orchestra Chorus Decca 4787779

16:00 WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:58:00 00:04:43 Alexander Borodin Scherzo from String Quartet No. 2

Cleveland Quartet Telarc 80178

16:06:00 00:03:34 Alexander Borodin Petite Suite: Rustic Mazurka

Gennady Rozhdestvensky Royal Stockholm Philharmonic Chandos 9386

16:13:00 00:10:04 George Gershwin Cuban Overture

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

16:27:00 00:06:29 Robert Wright & George Forrest Borodin's Music from "Kismet" Suite

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

16:35:00 00:03:54 Claude Debussy Suite bergamasque: Menuet

Vassily Primakov, piano Bridge 9350

16:41:00 00:08:32 Carl Maria von Weber Peter Schmoll: Overture Op 8

Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5154

16:52:00 00:02:50 Carlos Salzedo Suite of Eight Dances: Bolero

Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273

16:56:00 00:03:21 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Divertimento for Strings

Cuarteto Casals Harm Mundi 987060

17:05:00 00:06:05 Emmanuel Chabrier Dix pièces pittoresques: Menuet pompeux

Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

17:27:00 00:05:55 Claude Debussy Three Nocturnes: Festivals

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

17:40:00 00:05:30 Alexander Borodin Scherzo from Symphony No. 2

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572786

17:47:00 00:02:03 Alexander Borodin Petite Suite: Serenade

Gennady Rozhdestvensky Royal Stockholm Philharmonic Chandos 9386

17:52:00 00:02:33 George Gershwin Porgy and Bess: I Got Plenty of Nothing

Cleveland Orchestra Lorin Maazel Sir Willard White, baritone; Cleveland Orchestra Chorus Decca 4787779

17:55:00 00:03:57 Reinhold Glière The Red Poppy: Heroic Coolie Dance

Zdenek Mácal New Jersey Symphony Delos 3178

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:20:24 Sir Edward Elgar Overture "In the South" Op 50

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463265

18:32:00 00:03:32 Vladimir Horowitz Carmen Variations

Yuja Wang, piano DeutGram 16606

18:38:00 00:03:43 Frédéric Chopin Waltz No. 7 in C sharp minor Op 64

Yuja Wang, piano DeutGram 16606

18:44:00 00:10:02 Maurice Ravel Four Movements from Schumann's

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 79

18:55:00 00:03:28 Franz Liszt Schubert Song "Gretchen am Spinnrade"

Yuja Wang, piano DeutGram 16606

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:09:47 Alexander Glazunov Concert Waltz No. 2 in F major Op 51

Neeme Järvi Bamberg Symphony Orfeo 157101

19:14:00 00:42:10 Peter Tchaikovsky Piano Concerto No. 2 in G major Op 44

Philharmonia Orchestra Leonard Slatkin Barry Douglas, piano RCA 61633

20:00 CLEVELAND OVATIONS: CityMusic Cleveland, Avner Dorman, conductor;

Rachel Barton Pine, violin; recorded October 2013

Avner Dorman: Concerto Grosso (2003)

Wolfgang Amadeus Mozart: Violin Concerto No. 2 in D K 211 (1775)

Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Oboes & 2 Clarinets in C RV 560 (c.1720)

Franz Schubert: Symphony No. 3 in D (1815)

21:34:00 00:25:37 Ottorino Respighi Roman Festivals

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims:

recordings by soprano Louise Toppin

Albany/Troy 1314 Louise Toppin, soprano Dvorak Symphony Orchestra Julius P. Williams, conductor

Robert Owens: Heart on the Wall

Julius P Williams: Myths of History

Nkeiru Okoye: My name is Araminta

Nkeiru Okoye: My name is Harriet, Now

Robert L. Morris: Lyric Suite

23:00 LATE PROGRAM

23:02:00 00:07:39 Alexander Borodin Andante from Symphony No. 1

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572786

23:09:00 00:09:14 Felix Mendelssohn Adagio from String Symphony No. 11

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss Claves 9002

23:21:00 00:09:33 Vítezslav Novák Slovak Suite: The Night Op 32 Libor Pesek

Royal Liverpool Philharmonic VirginClas 45251

23:30:00 00:08:17 Alexander Borodin Nocturne from String Quartet No. 2

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 435757

23:41:00 00:07:45 Alexander Borodin In the Steppes of Central Asia

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Philips 470840

23:48:00 00:05:16 Sergei Prokofiev Divertimento: Nocturne Op 43

Frederic Chiu, piano Harm Mundi 907195

23:56:00 00:03:16 Robert Schumann Fantasy Pieces: In the Evening Op 12

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3177

23:56:00 00:02:55 Igor Stravinsky The Firebird: Berceuse

Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

23:57:00 00:03:07 Frédéric Chopin Prelude No. 13 in F sharp Op 28

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728