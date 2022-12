Program Guide 11-08-2014

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:41:27 Manuel Rosenthal Gaîté Parisienne

Manuel Rosenthal Monte Carlo Philharmonic EMI 63136

00:45:00 00:40:01 Hector Berlioz Harold in Italy Op 16

Cleveland Orchestra Lorin Maazel Robert Vernon, viola Decca 4787779

01:27:00 00:40:05 Antonín Dvorák String Quintet No. 2 in G major Op 77

Chamber Music Soc Linc Center Delos 3152

02:09:00 00:49:12 Johannes Brahms Piano Concerto No. 1 in D minor Op 15

Berlin State Orchestra Kurt Sanderling Hélène Grimaud, piano Erato 21633

03:00:00 00:26:11 Ludwig van Beethoven Piano Quartet in E flat major Op 16

Wu Han, piano; Arnaud Sussmann, violin; Beth Guterman, viola; David Finckel, cello CMS Studio 82503

03:28:00 00:30:04 Wolfgang Amadeus Mozart Sinfonia Concertante for Winds in E flat

English Chamber Orchestra Ralf Gothóni Anthony Pike, clarinet; John Anderson, oboe; John Thurgood, horn; Julie Price, bassoon Avie 35

04:00:00 00:25:05 Richard Strauss Piano Sonata in B minor Op 5

David Golub, piano Arabesque 6664

04:27:00 00:26:18 Muzio Clementi Symphony No. 4 in D

Francesco d'Avalos Philharmonia Orchestra ASV 804

04:55:00 00:26:22 Franz Schubert Sonata in a "Arpeggione"

Sharon Robinson, cello; Joseph Kalichstein, piano Bridge 9376

05:23:00 00:15:04 Aaron Copland Music for Movies

Leonard Slatkin St Louis Symphony RCA 61699

05:40:00 00:05:00 Edvard Grieg Peer Gynt: Overture

Paavo Järvi Estonian National Symphony VirginClas 45722

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:07:51 Hector Berlioz Reverie and Caprice Op 8

Orpheus Chamber Orchestra Guillermo Figueroa, violin DeutGram 431680

06:17:00 00:06:08 Sergei Rachmaninoff Suite No. 2: Tarantella Op 17

Yefim Bronfman, piano; Emanuel Ax, piano Sony 61767

06:25:00 00:02:55 Percy Grainger I'm Seventeen Come Sunday

English Country Gardiner Orch Sir John Eliot Gardiner Monteverdi Choir Philips 446657

06:30:00 00:07:07 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 4: Ouverture

Monica Huggett Ensemble Sonnerie Avie 2171

06:40:00 00:10:49 Leonard Bernstein On the Town: Three Dance Episodes

Leonard Slatkin St Louis Symphony EMI 63905

06:55:00 00:03:14 Frank H. Losey March "Gloria"

Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

07:05:00 00:04:51 Frédéric Chopin Berceuse in D flat major Op 57

Hélène Grimaud, piano DeutGram 4048

07:10:00 00:03:10 Anonymous Gigue-Duet from Concerto in D for

Wind Ensemble Bob van Asperen Wolfgang Basch, trumpet DHM 7976

07:15:00 00:03:05 Mikis Theodorakis Epitáphios No. 3 "A Day in May"

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 15579

07:20:00 00:03:18 Maurice Ravel Mother Goose: Laideronnette, Empress

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80601

07:25:00 00:02:59 Leroy Anderson Chicken Reel

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559313

07:30:00 00:05:15 George Butterworth English Idyll No. 1

John Wilson Royal Liverpool Philharmonic Avie 2194

07:40:00 00:09:15 Sir John Barbirolli Oboe Concerto after Corelli in A major

City of London Sinfonia Nicholas Ward Anthony Camden, oboe Naxos 553433

07:51:00 00:02:26 Virgil Thomson The Plow that Broke the Plains: Cattle

Sir Neville Marriner Los Angeles Chamber Orchestra EMI 6612

07:55:00 00:02:09 John Williams Aloft... To the Royal Masthead!

Alasdair Neale Bay Brass Harm Mundi 807556

08:07:00 00:06:02 Franz Joseph Haydn The Apothecary: Overture

Giuseppe Sinopoli Dresden State Orchestra EMI 56535

08:15:00 00:10:08 Peter Tchaikovsky Scherzo from Manfred Symphony Op 58

Lorin Maazel Cleveland Orchestra MAA 75

08:30:00 00:06:05 Aaron Copland Prelude for Chamber Orchestra

Oliver Knussen London Sinfonietta Argo 443203

08:35:00 00:03:12 Johann Strauss Radetzky March Op 228

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

08:40:00 00:06:47 Gabriel Fauré Pavane Op 50

Boston Symphony Orchestra Seiji Ozawa Tanglewood Festival Chorus DeutGram 423089

08:51:00 00:03:04 Ludwig van Beethoven Scherzo from Septet Op 20

Chamber Music Soc Linc Center Delos 3177

08:55:00 00:06:03 Frederick Loewe Gigi: Suite

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

09:05:00 00:17:14 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 28 in C major

George Szell Cleveland Orchestra Sony 86793

09:29:00 00:02:10 Danny Elfman Batman: Theme

Carl Davis Royal Liverpool Philharmonic Naxos 572111

09:35:00 00:09:16 Richard Wagner Lohengrin: Act 1 Prelude

George Szell Cleveland Orchestra Sony 62403

09:46:00 00:07:38 Giuseppe Verdi La forza del destino: Overture

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

09:56:00 00:02:00 Morton Gould Boogie Woogie Etude

Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:01:00 00:03:11 Leos Janácek Idyll for Strings: Scherzo & Trio

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572698

10:05:00 00:02:32 Eugène Bozza Scherzo for Winds Op 48

Scandinavian Wind Quintet Members of Paula 58

10:09:00 00:06:59 Frédéric Chopin Polonaise No. 6 in A flat major Op 53

Van Cliburn, piano RCA 300350

10:16:00 00:02:28 Georg Philipp Telemann Two Pieces from "Heroic Music"

Empire Brass Michael Murray, organ Telarc 80218

10:21:00 00:06:52 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo for Violin & Orchestra in B flat major

Philharmonia Orchestra Thomas Zehetmair Thomas Zehetmair, violin Teldec 46448

10:29:00 00:11:45 Antonín Dvorák Romance in F minor Op 11

Berlin Radio Symphony Marek Janowski Arabella Steinbacher, violin PentaTone 5186353

10:42:00 00:05:54 Felix Mendelssohn Finale from Piano Concerto No. 1 Op 25

Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Saleem Ashkar, piano Decca 4810778

10:51:00 00:26:54 Joseph Eybler Symphony No. 2 in D minor

Michael Hofstetter Geneva Chamber Orchestra CPO 777104

11:20:00 00:05:55 Claude Debussy Three Nocturnes: Festivals

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

11:28:00 00:08:37 Lars-Erik Larsson Lyric Fantasy Op 54

Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

11:39:00 00:10:28 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony in C major

Sir Charles Mackerras Prague Chamber Orchestra Telarc 80273

11:52:00 00:05:17 Isaac Albéniz Iberia: Triana

Yuja Wang, piano DeutGram 16606

BBC NEWS; MERIDIAN

12:11:00 00:05:32 H. Balfour Gardiner Shepherd Fennel's Dance

Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 3303

12:18:00 00:10:01 Maurice Jarre A Passage to India: Suite

Maurice Jarre Royal Philharmonic Orchestra Milan 10131

12:30:00 00:07:19 Joseph Lanner Waltz "The Suitors" Op 103

Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 431628

12:39:00 00:06:47 Sir Arthur Sullivan Ruddigore: Overture

Alexander Faris Scottish Chamber Orchestra Nimbus 5066

12:47:00 00:09:52 Jerome Kern Portrait for Orchestra "Mark Twain"

Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Tony Chipurn, trombone Vox 3035

THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:56:21 Maurice Ravel Daphnis et Chloé

Cleveland Orchestra Lorin Maazel Cleveland Orchestra Chorus Decca 4787779

WCLV MIDDAY

14:00:00 00:03:54 Gustav Holst The Planets: Mercury Op 32

Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 5086

14:04:00 00:02:53 Richard Wagner Tannhäuser: Song to the Evening Star

Metropolitan Opera Orchestra James Levine Bryn Terfel, baritone DeutGram 445866

14:10:00 00:10:20 Johann Stamitz Symphony in D Op 3

Donald Armstrong New Zealand Chamber Orch Naxos 553194

14:23:00 00:17:34 Alexander Borodin Symphony No. 3 in A minor

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572786

14:43:00 00:15:30 Nikolai Rimsky-Korsakov Capriccio espagnol Op 34

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

NOVEMBER CHOICE CD

15:02:00 00:12:33 Johannes Brahms Tragic Overture Op 81

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

15:17:00 00:05:45 Giuseppe Verdi Four Seasons Ballet: Winter

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

15:26:00 00:25:37 Ottorino Respighi Roman Festivals

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

15:53:00 00:03:19 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Juliet the Young Girl

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

15:58:00 00:04:05 John Williams The Olympic Spirit

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 62592

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

16:06:00 00:03:05 Keith Jarrett Dance from Violin Sonata

Michelle Makarski, violin; Keith Jarrett, piano ECM 1450

16:13:00 00:11:06 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Balcony Scene

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

16:28:00 00:02:34 William Alwyn A Night to Remember: Prelude

Paul Bateman City of Prague Philharmonic Silva 1094

16:32:00 00:03:40 James Horner Titanic: My Heart Will Go On

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

16:37:00 00:01:42 Tylman Susato The Danserye: La Mourisque

Philip Pickett New London Consort l'Oiseau 436131

16:42:00 00:07:42 H. Balfour Gardiner Overture to a Comedy

Richard Hickox Northern Sinfonia EMI 49933

16:52:00 00:03:48 Florence Foster Jenkins Laughing Song from "Die Fledermaus"

Florence Foster Jenkins, s; Cosme McMoon, piano RCA 61175

16:57:00 00:02:10 Jean Sibelius King Christian II: Musette Op 27

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60434

17:05:00 00:04:42 Ernesto Lecuona Rumba-Rhapsody

Polish Nat'l Radio Symphony Michael Bartos Thomas Tirino, piano; Silesia Philharmonic Choir Bis 874

17:12:00 00:07:01 Johannes Brahms Rhapsody in G minor Op 79

Hélène Grimaud, piano DeutGram 6904

17:22:00 00:11:35 Georges Bizet Jeux d'enfants: Petite Suite Op 22

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

17:40:00 00:04:27 Garry Schyman BioShock: The Ocean on his Shoulders

La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8737

17:46:00 00:03:26 Eleanor Farjeon Morning Has Broken

La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8737

17:52:00 00:03:06 Wolfgang Amadeus Mozart Così fan tutte: Soave sia il vento

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30022

17:56:00 00:03:13 Johann Strauss Jr The Gypsy Baron: Entrance March

Daniel Barenboim Vienna Philharmonic Decca 12569

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:22:26 Claude Debussy La mer

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

18:34:00 00:03:28 Johann Sebastian Bach Chorale Prelude "Wir glauben all' an

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 557883

18:40:00 00:02:39 Johann Sebastian Bach Cantata No. 147: Jesu, Joy of Man's

Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Yo-Yo Ma, cello Sony 60680

18:45:00 00:09:25 Johann Sebastian Bach Prelude & Fugue in A minor

Hélène Grimaud, piano DeutGram 12504

18:55:00 00:02:56 Johann Sebastian Bach Fugue à la gigue in G major

Leonard Slatkin BBC Philharmonic Chandos 9835

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:22:59 Sergei Rachmaninoff Rhapsody on a Theme of Paganini Op 43

Mahler Chamber Orchestra Claudio Abbado Yuja Wang, piano DeutGram 15338

19:27:00 00:28:16 Frédéric Chopin Les Sylphides

Richard Bonynge National Philharmonic Decca 433864

19:57:00 00:01:14 Henry Purcell Amphitrion: Bourrée

Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 570149

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:21:09 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite Op 60

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 10481

20:25:00 00:31:09 Robert Schumann Piano Concerto in A minor Op 54

Dresden State Orchestra Esa-Pekka Salonen Hélène Grimaud, piano DeutGram 6904

21:00 MAD ABOUT MUSIC with Gilbert Kaplan and actor Alec Baldwin on why he doesn’t connect to Mozart: “This is going to sound blasphemous in a way, I would imagine some people are going to cringe, but I think the person who I listen to the least is Mozart. For some reason, I just don’t respond as much to Mozart’s music. Again, I don’t hate it, but I would much rather have a dark, brooding piece from Mahler or Beethoven than the gaiety of some of Mozart’s music.”

Berlioz: March to the Scaffold from Symphonie fantastique Op. 14 --Cincinnati Symphony Orchestra/Paavo Järvi

Mahler: Symphony No. 6 [Excerpt from Movement 1] --London Philharmonic/Klaus Tennstedt

Mahler: Symphony No. 4 [Excerpt from Movement 4] --Cleveland Orchestra/George Szell; Judith Raskin, soprano

C.Coleman/C.Leigh: “Firefly” --Tony Bennett At Carnegie Hall [Live] June 9, 1962

Chopin: Impromptu No. 4 Op 66 “Fantaisie-Impromptu” --Murray Perahia, piano

Mahler: Symphony No. 9 [Excerpts from Movements 3 & 4] --Chicago Symphony Orchestra/Sir Georg Solti

Copland: Rodeo: “Hoe-Down” --St. Louis Symphony/Leonard Slatkin

22:00 CITY CLUB FORUM – recorded today at The City Club of Cleveland, a citadel of free speech, “Healthcare Delivery, from Volume to Value: a panel discussion”

LATE PROGRAM

23:02:00 00:07:27 Johann Sebastian Bach WTC-1: Prelude & Fugue No. 4 in C sharp minor

Hélène Grimaud, piano DeutGram 12504

23:09:00 00:07:54 Georg Matthias Monn Adagio from Cello Concerto in G minor

Camerata Salzburg Jian Wang, cello DeutGram 474236

23:19:00 00:06:08 Astor Piazzolla Four Seasons of Buenos Aires: Autumn

Almeda Trio Albany 1386

23:25:00 00:10:50 William Alwyn Autumn Legend

Royal Liverpool Philharmonic David Lloyd-Jones Rachael Pankhurst, Eng. horn Naxos 570704

23:38:00 00:06:03 Maurice Ravel Miroirs: La vallée des cloches

Pierre-Laurent Aimard, piano DeutGram 14764

23:44:00 00:10:16 Arvo Pärt Spiegel im Spiegel

Lisa Batiashvili, violin; Hélène Grimaud, piano DeutGram 15203

23:56:00 00:02:24 John Alden Carpenter Looking Glass River

Thomas Hampson, baritone; Craig Rutenberg, piano THM 5432

23:57:00 00:02:38 Claude Debussy Syrinx

Alison Balsom, trumpet EMI 53255

23:57:00 00:02:57 Johann Sebastian Bach Largo from Keyboard Concerto No. 5 in F minor

Berlin State Orchestra Simone Dinnerstein Simone Dinnerstein, piano Sony 81742