Program Guide 11-02-2014

LA PHILHARMONIC with Brian Lauritzen: Gustavo Dudamel, conductor

00:04:00 00:45:10 Peter Tchaikovsky Symphony No. 1 in g Op 13

00:55:00 00:44:19 Peter Tchaikovsky Symphony No. 6 in b Op 74

01:43:00 00:10:42 Bonus: Bernard Herrmann Fahrenheit 451: Suite

Los Angeles Philharmonic, Esa-Pekka Salonen, conductor (Sony 62700)

EDT 02:02:00 00:57:43 Carl Orff Carmina burana London Philharmonic Orchestra

Franz Welser-Möst Barbara Hendricks, soprano; Michael Chance, countertenor; Jeffrey Black, baritone; St. Albans Cathedral Choir; London Philharmonic Choir EMI 54054

EST 02:02:00 00:36:12 Alexander Glazunov Symphony No. 7 in F Op 77

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 63236

02:40:00 00:19:12 Johannes Brahms Variations on a Theme by Haydn Op 56

Marin Alsop London Philharmonic Orchestra Naxos 557430

03:01:00 00:52:24 Franz Liszt Dante Symphony

Dresden State Orchestra Giuseppe Sinopoli Dresden State Opera Chorus DeutGram 4779525

03:57:00 00:03:07 Andrea Falconieri Ciaccona

Members of Chamber Orchestra of Europe Daniel Hope, violin; Lorenza Borrani, violin DeutGram 13993

04:00 INNOVATIONS with Mark Satola - featuring works by Cleveland area composers, presented in cooperation with the Cleveland Composers’ Guild

Clint Needham: Brass Quintet No. 1 “Circus”

American Brass Quintet (Summit 484) 9:34

Donald Erb: Three Poems for Violin and Piano (1987)

James Stern, violin; Audry Andrist, piano (CRI 857) 17:11

Jennifer Connor: Moments in Time (2003)

Lara Troyer, soprano; Eric Charnofsky, piano (CCG 11-18-12) 7:46

Eric Charnofsky: In Motion (2014)

Solaris Woodwind Quintet (CCG 03-16-14) 10:33

04:51:00 00:08:47 Jean Françaix Divertissement for Bassoon & Strings

Walden Chamber Players Richard Ranti, bassoon Nonantum 2001

05:00 MUSICAL PASSIONS with Eric Kisch: National Dances Part II: Spanish & Latin American

Pedro Guerrero: Moreseca: Di Perra Mora – Hespèrion XXI/Jordi Savall (AliaVox 9834 CD) 3:26

Mikhail Glinka: Jota Aragonesa - USSR Symphony Orchestra/Yevgeny Svetlanov (Angel SR40081 LP) 9:08

Anon: Cachua – Hespèrion XXI/Jordi Savall (AliaVox 9834 CD) 4:14

Silvestre Revueltas: Sensemayá

Simon Bolivar Symphony/Gustavo Dudamel DG 11340 CD) 6:37

Pablo de Sarasate: Zapateado

Ossy Renardy, violin; Walter Robert, piano (Sony 60894 CD) 3:23

Manuel de Falla: Suite from El Amor Brujo

Orchestre de la Suisse Romande/Ataúlfo Argenta (RTVE 65097 CD) 10:53

Enrique Granados: El Pelele (The Straw Man)

Alicia de Larrocha, piano (RCA 60408 CD) 4:37

Leonard Bernstein: Mambo from West Side Story

Simon Bolivar Symphony/Gustavo Dudamel DG 11340 CD) 2.28

06:00 MILLENNIUM OF MUSIC with Robert Aubry Davis: The Tudor Renaissance

06:56:00 00:02:08 Giovanni Palestrina Motet "Exsultate Deo"

John Rutter Cambridge Singers Collegium 134

07:04:00 00:07:00 William Byrd Canticle "Nunc dimittis"

Stile Antico Harm Mundi 907419

07:13:00 00:14:43 William Horwood Magnificat secundi toni à 5

Alexander Blachly Pomerium Archiv 449819

07:30:00 00:25:50 Giovanni Palestrina Mass "Descendit angelus Domini"

Elizabeth C. Patterson Gloriae Dei Cantores GloriaDei 106

07:57:00 00:02:15 Franz Joseph Haydn Mass No. 11: Sanctus "Lord Nelson"

Martin Pearlman Boston Baroque Linn 426

08:00 WITH HEART AND VOICE with Peter DuBois

09:00 FROM THE TOP with Christopher O'Riley and America's finest young musicians; recorded August 4, 2013 - From the Top travels to the Aspen Music Festival and School this week to meet the amazing young musicians who’ve gathered there to study. We’ll hear one of Tchaikovsky’s most playful pieces performed by a talented 16-year-old violinist … we'll hear a wonderfully passionate young pianist perform Preludes by Debussy … and we'll learn how that pianist defied the odds and managed to find his way to America from a very small, rural village in southern China.

Alumni Piano Trio [Haruno Sato, violin, age 18 from Cleveland, OH; Adria Ye, piano, age 15 from Feasterville, PA; Austin Huntington, cello, age 19 from South Bend, IN

Finale from the Piano Trio No. 1 in d Op 49 by Felix Mendelssohn (1809-1847)

Brian Mangrum, horn, age 18 from Montreal, Canada

Villanelle by Paul Dukas (1865-1935), accompanied by Christopher O'Riley, piano

Sterling Elliott, cello, age 14 from Newport News, VA

Introduction: andante – Allegro vivace from the Cello Concerto in d by Édouard Lalo (1823-1892), accompanied by Christopher O'Riley, piano

Jiacheng Xiong, piano, age 15 from Fujian, China

Les fées sont d'exquises danseuses & Général Lavine – eccentric" from Préludes, Book 2 by Claude Debussy (1862-1918)

Angela Wee, violin, age 16 from Woodbury, NY

Waltz-Scherzo Op 34 by Peter Tchaikovsky (1840-1893), accompanied by Christopher O'Riley, piano

Colton Peltier, piano, age 19 from Hastings, MN

Transcendental Etude No. 5 in B-flat "Feux Follets" by Franz Liszt (1811-1886)

PITTSBURGH SYMPHONY with Jim Cunningham: Yan Pascal Tortelier, conductor; Daniil Trifonov, piano

10:06:00 00:32:44 Sergei Prokofiev Piano Concerto No. 2 in G minor Op 16

10:43:00 00:07:18 Encore: Maurice Ravel Miroirs: Alborada del gracioso

10:59:00 01:01:28 Sergei Rachmaninoff Symphony No. 2 in E minor Op 27

BBC NEWS; CLASSICAL WEEKEND with Nancy Sinning

12:10:00 00:20:13 Karl Ditters von Dittersdorf Symphony in C major

Concerto Cologne Capriccio 10280

12:33:00 00:12:03 Hector Berlioz Requiem: Dies Irae - Tuba mirum

Cleveland Orchestra Lorin Maazel Cleveland Orchestra Chorus Decca 4787779

12:48:00 00:06:20 Hector Berlioz Harold in Italy: Serenade Op 16

Cleveland Orchestra Lorin Maazel Robert Vernon, viola Decca 4787779

12:56:00 00:04:31 Eric Coates London Suite: Knightsbridge March

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66968

13:00 THE DENNIS LEWIN RADIO PROGRAM, turning you on to classical music ; this week, Part 1 of the life and music of Franz Joseph Haydn

Franz Joseph Haydn: Keyboard Sonata No.5 in G "Divertimento" (1767)

Byron Schenkman, harpsichord (Centaur CRC2733 CD)

Franz Joseph Haydn: Symphony No.1 in D (1759)

Sinfonia Finlandia/Patrick Gallois (Naxos 557571 CD)

Franz Joseph Haydn: Sinfonia Concertante in B-Flat Major (1792)

Chamber Orchestra Kremlin/Misha Rachlevsky (Naxos 554762 CD)

Franz Joseph Haydn: Cello Concerto No.1 in C (1761-65)

Mstislav Rostropovich, cello; English Chamber Orchestra/Sir Benjamin Britten (Decca 4783577 CD)

Franz Joseph Haydn: Keyboard Sonata No.1 in G (1766)

Jenö Jandó, piano (Naxos 501042 CD)

Franz Joseph Haydn: Keyboard Sonata No.5 in G (1760)

Jenö Jandó, piano (Naxos 501042 CD)

Franz Joseph Haydn: Keyboard Sonata No.7 in D (1760)

Jenö Jandó, piano (Naxos 501042 CD)

Franz Joseph Haydn: Keyboard Sonata No.16 in D (1760)

Jenö Jandó, piano (Naxos 501042 CD)

Franz Joseph Haydn: Keyboard Sonata No.29 in E-Flat (1766)

Jenö Jandó, piano (Naxos 501042 CD)

Franz Joseph Haydn: Keyboard Sonata No.34 in D (1778)

Jenö Jandó, piano (Naxos 501042 CD)

15:04:00 00:24:25 Claude Debussy Three Nocturnes Cleveland Orchestra

Lorin Maazel Women of the; Cleveland Orchestra Chorus Decca 4787779

15:31:00 00:15:18 Nikolai Rimsky-Korsakov Russian Easter Overture Op 36

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

15:49:00 00:04:39 Ottorino Respighi The Pines of Rome: The Pines of the Appian Way

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

15:54:00 00:04:06 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Minuet

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 452970

THE CLEVELAND ORCHESTRA ON THE RADIO with Robert Conrad - The Cleveland Orchestra, Lorin Maazel, conductor; Bruno Leonardo Gelber, piano – Archival broadcast in memory of Mr. Maazel, recorded live in Severance Hall, 5/05/78 and 3/26/81

16:04:00 00:17:45 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 13 in G

16:23:00 00:12:25 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 13 in F

16:36:00 00:09:21 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony in D

16:47:00 00:31:37 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 26 in D

17:20:00 00:20:56 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 33 in B flat

17:46:00 00:13:02 Hector Berlioz The Damnation of Faust: Suite

George Szell Cleveland Orchestra MAA 97

KEYNOTES: WCLV’s Bill O’Connell with recordings and updates from past medalists of the Cleveland International Piano Competition and CIPC news; this week, Stanislav Khristenko and Sergei Babayan

18:04:00 00:12:00 Alexander Zemlinsky Fantasies on Poetry of Richard Dehmel Op 9

Stanislav Khristenko, piano Steinway 30032

18:19:00 00:05:05 Ottorino Respighi Notturno in G flat

Sergei Babayan, piano ProPiano 224517

18:24:00 00:04:11 Franz Liszt Schubert Song "Gretchen am Spinnrade"

Sergei Babayan, piano Discover 920155

18:30 MUSIC AND THE SPOKEN WORD with Lloyd Newell & the Mormon Tabernacle Choir

SYPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:36:12 Alexander Glazunov Symphony No. 7 in F major Op 77

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 63236

19:40:00 00:19:12 Johannes Brahms Variations on a Theme by Haydn Op 56

Marin Alsop London Philharmonic Orchestra Naxos 557430

20:01:00 00:52:24 Franz Liszt Dante Symphony Dresden State Orchestra

Giuseppe Sinopoli Dresden State Opera Chorus DeutGram 4779525

20:57:00 00:02:49 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 1: Watchman's Song Op 12

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 2930

21:49:00 00:08:45 Alberto Ginastera Overture to "The Creole Faust" Op 9

Josep Pons City of Granada Orchestra Harm Mundi 901808

22:00 PIPEDREAMS with Michael Barone: Verizon Hall Spotlight - select solos and works for organ and orchestra, featuring the Fred J. Cooper Memorial Pipe Organ (by Dobson) in Verizon Hall at Philadelphia’s Kimmel Center

HANDEL: Organ Concerto in g, Op. 4, no. 1

Matt Glandorff, organist

JOSEPH JONGEN: Priere, Op. 37, no. 3

Alan Morrison, organist

STEPHEN PAULUS: Organ Concerto No. 1 (1992)

Alan Morrison, organist

23:02:00 00:09:38 Sir William Walton Lento from Sonata for Strings

Guildhall Strings RCA 7846

23:11:00 00:09:14 Arthur Foote A Night Piece for Flute & Strings

New Zealand Chamber Orch Nicholas Braithwaite Alexa Still, flute Koch Intl 7063

23:23:00 00:11:16 Henryk Górecki Totus tuus Op 60

Robert Shaw Robert Shaw Festival Singers Telarc 80531

23:36:00 00:07:49 Franz Schubert Andante from Piano Sonata No. 16

Arcadi Volodos, piano Sony 89647

23:43:00 00:09:53 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Symphony No. 41

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 6506

23:55:00 00:03:25 Maurice Ravel Vocalise en forme d'Habañera

Academy St. Martin in Fields Edward Gardner Kate Royal, soprano EMI 94419

23:56:00 00:02:56 Alexander Scriabin Poème in F sharp Op 32

Valentina Lisitsa, piano Decca 17091