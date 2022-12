Program Guide 10-27-2014

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:36:04 Robert Schumann Symphony No. 2 in C major Op 61

Kenneth Woods Orchestra of the Swan Avie 2231

00:40:00 00:30:57 Max Bruch Scottish Fantasy Op 46

BBC Scottish Symphony Rory Macdonald Nicola Benedetti, violin DeutGram 21290

01:13:00 00:38:04 Franz Schubert Symphony No. 7 in E major

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 412176

01:53:00 00:43:13 Ludwig Thuille Piano Quintet in E flat major Op 20

Gigli Quartet Gianluca Luisi, piano Naxos 570790

02:38:00 00:39:57 Ralph Vaughan Williams Symphony No. 5 in D major

Robert Spano Atlanta Symphony Orchestra Telarc 80676

03:20:00 00:25:32 Ottorino Respighi Roman Festivals

Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 55600

03:47:00 00:29:54 Nicolò Paganini Violin Concerto No. 2 in B minor Op 7

German Radio Philharmonic Marcello Viotti Alexander Markov, violin Erato 45788

04:19:00 00:37:06 Bohuslav Martinu Symphony No. 1

Claus Peter Flor Berlin Symphony Orchestra RCA 60154

04:58:00 00:20:32 Ignaz Pleyel Sinfonia Concertante No. 2 in F major

Zurich Chamber Orchestra Howard Griffiths Jakub Dzialak, violin; Riccardo Bovino, piano CPO 999759

05:20:00 00:18:30 Johann Nepomuk Hummel Piano Trio No. 7 in E flat Op 96

Beaux Arts Trio Philips 446077

05:40:00 00:04:40 Emmanuel Chabrier Suite pastorale: Danse villageoise

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

05:49:00 00:04:01 Frédéric Chopin Mazurka No. 36 in A minor Op 59

Ingrid Fliter, piano EMI 14899

05:53:00 00:06:58 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 4 in F major Op 46

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430171

05:57:00 00:01:45 Franz Schubert Moment Musical No. 3 in F minor

Mitsuko Uchida, piano Philips 473686

06:00 BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber - Music and information to get your morning going, including the Sousalarm at 6:55am, Composers Datebook at 9:05 and the Movie Quiz at 9:25

06:07:00 00:10:10 Antonín Dvorák Finale from Symphony No. 6 Op 60

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572698

06:20:00 00:07:58 Frederick Delius Dance Rhapsody No. 2

Sir Charles Mackerras Welsh National Opera Orchestra Argo 433704

06:34:00 00:04:05 Peter Tchaikovsky Suite No. 2: Danse baroque Op 53

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9454

06:35:00 00:03:10 Pietro Castrucci Finale with Echo from Concerto Grosso Op 3

Catherine Mackintosh Orch of Age of Enlightenment BBC 201

06:40:00 00:08:07 George Frideric Handel Organ Concerto No. 5 in F major Op 4

Ensemble Sonnerie Monica Huggett Matthew Halls, organ Avie 2055

06:51:00 00:02:28 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 2: Cradle Song Op 38

Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

06:55:00 00:03:27 John Philip Sousa March "The Pathfinder of Panama"

Timothy Foley Nonpareil Wind Band EMI 54130

07:05:00 00:05:18 Traditional Bonnie Banks of Loch Lomond

BBC Scottish Symphony Rory Macdonald Nicola Benedetti, violin DeutGram 21290

07:10:00 00:08:16 Camille Saint-Saëns Finale from Symphony No. 3 Op 78

Cleveland Orchestra Sir Andrew Davis Joela Jones, organ MAA 2001

07:20:00 00:03:20 Dominick Argento The Dream of Valentino: Tango

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Argo 444454

07:25:00 00:01:59 Vincenzo Galilei Saltarello

Kristo Käo, guitar Kitarrikoo 2008

07:30:00 00:06:21 William Boyce Symphony No. 2 in A major Op 2

Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

07:40:00 00:06:45 Franz Joseph Haydn Piano Sonata No. 54 in G major

Soyeon Lee, piano CIPC 2003

07:48:00 00:05:25 Johann Ernst Altenburg Concerto for 7 Trumpets & Timpani in C major

Richard Kapp David Bilger, trumpet; Stephen Burns, trumpet; Edward Carroll, trumpet; Raymond Mase, trumpet; Ben Harms, timpani ESS.A.Y 1035

07:55:00 00:03:20 Luigi Boccherini Minuet from String Quintet in E major Op 13

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782

08:07:00 00:04:50 Nikolai Rimsky-Korsakov Mlada: Procession of the Nobles

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572787

08:15:00 00:10:25 Peter Tchaikovsky Finale from Symphony No. 2 Op 17

Kurt Masur Leipzig Gewandhaus Orchestra Teldec 44943

08:30:00 00:07:57 Antonín Dvorák Scherzo from String Quintet No. 2 Op 77

Chamber Music Soc Linc Center Delos 3152

08:37:00 00:02:26 Sir Charles Hubert H. Parry Jerusalem

London Philharmonic Orchestra Sir Andrew Davis Royal Choral Society EMI 28379

08:40:00 00:07:16 Ludwig van Beethoven Finale from Septet Op 20

Chamber Music Soc Linc Center Delos 3177

08:51:00 00:03:35 Robert Burns My Love is Like a Red Red Rose

BBC Scottish Symphony Rory Macdonald Nicola Benedetti, violin DeutGram 21290

08:55:00 00:06:06 John Williams Saving Private Ryan: Hymn to the Fallen

Boston Pops Orchestra John Williams Tanglewood Festival Chorus Sony 51333

08:59:00 00:02:11 Sir Arnold Bax Oliver Twist: Fagin's Romp

Kenneth Alwyn Royal Philharmonic Orchestra Silva 1094

09:05:00 00:12:27 Nicolò Paganini Intro & Variations on "Non più mesta" Op 12

Philippe Quint, violin; Dmitriy Cogan, piano Naxos 570703

09:20:00 00:03:35 George Frideric Handel Solomon: Arrival of the Queen of Sheba

Robert Moody Canadian Brass Ensemble OpeningDay 7347

09:35:00 00:03:57 Antonio Vivaldi Allegro from Concerto in a Op 3

Harp Consort Andrew Lawrence-King Andrew Lawrence-King, harp; Thomas Ihlenfeldt, theorbo; Mike Fentross, guitar DHM 77366

09:55:00 00:03:25 Antonio Salieri Tarare: Act 2 Overture

Thomas Fey Heidelberg Symphony Hänssler 98269

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:02:48 Miklós Rózsa King of Kings: Theme

Kenneth Alwyn City of Prague Philharmonic Silva 1056

10:04:00 00:04:12 Miklós Rózsa Quo Vadis: March "Ave Caesar"

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80631

10:10:00 00:06:21 Enrique Granados Spanish Dance No. 2 in C minor Op 5

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 15579

10:16:00 00:04:36 Joaquín Turina Silueta nocturna Op 65

Jenny Lin, piano Hänssler 98037

10:25:00 00:02:41 Charles Gounod Faust: Mephistopheles' Serenade "Vous qui faîtes l'endormie"

Dresden State Orchestra Sebastian Weigle René Pape, bass DeutGram 4776408

10:28:00 00:11:33 Richard Wagner A Faust Overture

George Szell Cleveland Orchestra Sony 62403

10:42:00 00:06:29 Franz Schubert Rosamunde: Entr'acte No. 3 in B flat major

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782

10:52:00 00:29:54 Nicolò Paganini Violin Concerto No. 2 in B minor Op 7

German Radio Philharmonic Marcello Viotti Alexander Markov, violin Erato 45788

11:26:00 00:05:41 Witold Lutoslawski Variations on Theme by Paganini

Westhuizen Duo Westhuizen 2007

11:34:00 00:08:30 Antonio Vivaldi Trio Sonata in D minor Op 1

I Furiosi Baroque Ensemble Dorian 90802

11:45:00 00:08:33 Peter Tchaikovsky Finale from Symphony No. 3 Op 29

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 449967

11:54:00 00:02:53 Leroy Anderson Blue Tango

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559313

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN - Lighter fare for your midday break

12:12:00 00:04:55 Hector Berlioz The Damnation of Faust: Rákóczy March

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

12:18:00 00:07:02 Blas Galindo Sones de Mariachi

Enrique Bátiz Festival Orchestra of Mexico Naxos 550838

12:27:00 00:06:53 Paul Lincke Glow Worm Idyll "Gavotte Pavlova"

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66998

12:35:00 00:07:18 Johann Strauss Jr Die Fledermaus: Ballet Music

Slovak Radio Symphony Johannes Wildner Bratislava City Choir MarcoPolo 223247

12:45:00 00:09:47 Alexander Glazunov Concert Waltz No. 2 in F major Op 51

Neeme Järvi Bamberg Symphony Orfeo 157101

12:55:00 00:02:20 Johann Strauss Jr Polka "At the Hunt" Op 373

John Georgiadis London Symphony Orchestra MCA 25236

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:34:29 Igor Stravinsky The Rite of Spring

Pierre Boulez Cleveland Orchestra Sony 64109

13:36:00 00:20:57 Sergei Rachmaninoff The Isle of the Dead Op 29

Vasily Petrenko Royal Liverpool Philharmonic Avie 2188

13:59:00 00:02:49 Carl Michael Ziehrer Schönfeld March Op 422

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

14:00 WCLV MIDDAY

14:03:00 00:02:49 Johannes Brahms Feldeinsamkeit Op 86

Zuill Bailey, cello; Awadagin Pratt, piano Telarc 32664

14:09:00 00:09:44 Gerald Finzi Eclogue for Piano & Strings Op 10

English String Orchestra William Boughton Martin Jones, piano Nimbus 5366

14:22:00 00:16:28 Giuseppe Verdi Don Carlos: Ballet of the Queen

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572818

14:40:00 00:13:07 George Frideric Handel Organ Concerto No. 13 in F major

English Concert Trevor Pinnock Simon Preston, organ Archiv 413468

14:54:00 00:04:31 Constant Lambert Bacchanale from "Horoscope" Suite

Barry Wordsworth BBC Concert Orchestra Argo 436118

15:00 MONDAY MOZART

15:01:00 00:12:38 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento No. 14 for Winds in B flat major

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415669

15:16:00 00:16:59 Michael Haydn Symphony No. 21 in D major

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999179

15:35:00 00:11:57 Wolfgang Amadeus Mozart Flute Quartet No. 4 in A major

Boston Sym Chamber Players BSO Clas 601

15:49:00 00:06:25 Franz Joseph Haydn Finale from Cello Concerto No. 1

Camerata Chicago Drostan Hall Wendy Warner, cello Cedille 142

16:00 WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell - Music and information for the afternoon commute, including Composers Datebook at 4:00pm and the Movie Quiz at 4:25.

15:58:00 00:04:08 Peter Boyer Silver Fanfare

Peter Boyer London Philharmonic Orchestra Naxos 559769

16:06:00 00:02:52 Robert Moran Trinity Requiem: Agnus Dei

Chamber Ensemble Robert Ridgell Trinity Youth Chorus Innova 244

16:12:00 00:11:28 Richard Wagner The Flying Dutchman: Overture

Yakov Kreizberg Netherlands Philharmonic PentaTone 5186041

16:27:00 00:04:50 Henry Mancini Victor/Victoria: Finale

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80183

16:35:00 00:03:28 Franz Joseph Haydn Rondo from Piano Concerto No. 4

Norwegian Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano EMI 56960

16:41:00 00:08:38 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 22 in C major

Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 45714

16:52:00 00:04:01 James Scott Skinner Hurricane Set Chamber Ensemble

Nicola Benedetti, violin DeutGram 21290

16:58:00 00:00:57 Wolfgang Amadeus Mozart Contradance in C major

Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 431628

17:05:00 00:04:29 Leo Arnaud & John Williams Fanfare from "Bugler's Dream" & Olympic Fanfare

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 62592

17:12:00 00:08:52 Aaron Copland An Outdoor Overture

Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 62401

17:24:00 00:10:42 Franz Schubert Scherzo from String Quintet

Cypress String Quartet Gary Hoffman, cello Avie 2307

17:40:00 00:04:55 Antônio Carlos Jobim A Felicidade

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

17:46:00 00:03:23 Isaac Albéniz Capricho catalán from "España" Op 165

Jason Vieaux, guitar Azica 71224

17:52:00 00:02:25 Sir William Walton Façade: Popular Song

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 420155

17:56:00 00:02:36 Alfonso Ferrabosco Jr Ego dixi Domine

Ross Duffin Quire Cleveland Quire 2013

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:17:47 Benjamin Britten A Simple Symphony Op 4

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624

18:29:00 00:04:02 Robert Burns Auld Lang Syne Variations

Nicola Benedetti, violin DeutGram 21290

18:36:00 00:04:33 Robert Burns Ae fond kiss

BBC Scottish Symphony Rory Macdonald Nicola Benedetti, violin DeutGram 21290

18:43:00 00:11:12 Knudage Riisager Concertino for Trumpet & Strings Op 29

Helsingborg Symphony Thomas Dausgaard Hakan Hardenberger, trumpet DaCapo 224082

18:55:00 00:03:09 Traditional My love is like a red, red rose La Nef

Meredith Hall, soprano Atma 2336

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:16:08 Antonio Rosetti Symphony in G minor

Concerto Cologne Teldec 98420

19:20:00 00:35:05 Nicolò Paganini Violin Concerto No. 1 in D major Op 6

London Symphony Orchestra Leonard Slatkin Midori, violin Philips 420943

19:57:00 00:01:44 Claude Debussy Danse bohemiènne

Burning River Brass BurnRiver 2013

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:22:59 Sergei Rachmaninoff Rhapsody on a Theme of Paganini Op 43

Mahler Chamber Orchestra Claudio Abbado Yuja Wang, piano DeutGram 15338

20:27:00 00:26:51 Ludwig van Beethoven Symphony No. 1 in C major Op 21

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 4776409

20:55:00 00:03:12 Jean-Philippe Rameau Castor and Pollux: Gavottes

Frans Brüggen Orchestra of the 18th Century Philips 426714

21:00 THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin

21:05:00 01:22:05 Anton Bruckner Symphony No. 8 in C minor Zubin Mehta, conductor

22:30:00 00:25:47 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 38 in D Neeme Järvi, conductor

23:00 LATE PROGRAM

23:02:00 00:06:55 Nicolò Paganini Caprice No. 6 in G minor Op 1

Brodsky Quartet Chandos 10761

23:08:00 00:10:09 Franz Liszt Transcendental Etude No. 9 in A flat major

Alice Sara Ott, piano DeutGram 4778362

23:21:00 00:08:56 Carl Philipp Emanuel Bach Largo from Flute Concerto in A major

Württemberg Chamber Orch Jörg Faerber Sir James Galway, flute RCA 60244

23:29:00 00:05:49 Wolfgang Amadeus Mozart Andante No. 2 from Symphony No. 31

Sir John Eliot Gardiner English Baroque Soloists Philips 420937

23:38:00 00:08:22 Max Bruch Adagio from Scottish Fantasy Op 46

BBC Scottish Symphony Rory Macdonald Nicola Benedetti, violin DeutGram 21290

23:46:00 00:07:47 Edvard Grieg In Folk Style from "Nordic Melodies" Op 63

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 437520

23:55:00 00:03:11 Máximo Diego Pujol Preludio No. 2 "Tristón"

Jason Vieaux, guitar Naxos 553449

23:55:00 00:02:30 Edvard Grieg Ich liebe dich Op 5

Evgeny Kissin, piano Sony 52567