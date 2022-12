Program Guide 10-23-2014

WCLV ALL NIGHT WITH ROB GRIER

00:02:00 00:37:41 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 5 in E flat major Op 73

Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano Sony 305886

00:42:00 00:36:34 Hans Gál Symphony No. 4 Op 105

Kenneth Woods Orchestra of the Swan Avie 2231

01:21:00 00:22:07 Ned Rorem Symphony No. 1

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 559149

01:45:00 00:54:30 Wolfgang Amadeus Mozart Requiem in D minor

Cleveland Orchestra George Szell Judith Raskin, soprano; Florence Kopleff, contralto; Ernst Haefliger, tenor; Thomas Paul, bass; Cleveland Orchestra Chorus MAA 75

02:41:00 00:37:48 Johannes Brahms Clarinet Quintet in B minor Op 115

Emerson String Quartet David Shifrin, clarinet DeutGram 459641

03:21:00 00:34:03 Claude Debussy La boîte à joujoux

Michael Tilson Thomas London Symphony Orchestra Sony 48231

03:57:00 00:27:25 Henryk Wieniawski Violin Concerto No. 1 in F sharp minor Op 14

London Symphony Orchestra Lawrence Foster Gil Shaham, violin DeutGram 431815

04:26:00 00:22:00 Ludwig van Beethoven Fifteen Variations & Fugue in E flat major Op 35

Olli Mustonen, piano Decca 436834

04:50:00 00:30:09 Jean Sibelius Symphony No. 6 in D minor Op 104

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60157

05:22:00 00:18:40 Gabriel Pierné Ramuntcho: Suite No. 1

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10633

05:42:00 00:03:31 John Stanley Trumpet Voluntary

English Chamber Orchestra Anthony Newman Wynton Marsalis, trumpet Sony 66244

BBC NEWS; FIRST PROGRAM WITH JACQUELINE GERBER

06:07:00 00:10:02 Franz Joseph Haydn Divertimento for Winds in B flat major

Quintett.Wien Nimbus 5479

06:20:00 00:06:02 Orlando Gibbons Pavan No. 16 in G minor

Alan Feinberg, piano Steinway 30019

06:30:00 00:04:13 Leos Janácek Idyll for Strings: Andante

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572698

06:33:00 00:03:08 Johann Nepomuk Hummel Turkish Rondo from Piano Trio No. 2 Op 22

Trio Parnassus MD+G 3307

06:35:00 00:03:36 Giuseppe Verdi Otello: Act 2 Finale "Si, pel ciel

Orchestra of La Scala Lorin Maazel Plácido Domingo, tenor; Justino Diaz, bass EMI 72105

06:37:00 00:02:28 Johann Friedrich Fasch Hornpipe from Suite in A minor

Tempesta di Mare Chandos 783

06:40:00 00:06:56 Aaron Copland Danzón Cubano

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Argo 440639

06:51:00 00:03:55 Heitor Villa-Lobos Suite populaire brésilienne: Mazurka-

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000

06:55:00 00:02:40 John Philip Sousa March "King Cotton"

Timothy Foley Nonpareil Wind Band EMI 54130

07:05:00 00:03:59 Eric Coates By the Sleepy Lagoon

Malcolm Nabarro Sinfonia ViVa ASV 2053

07:10:00 00:10:16 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Concerto No. 5 Op 73

Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano Sony 305886

07:25:00 00:02:01 George Frideric Handel Israel in Egypt: He gave them hailstones

English Baroque Soloists Sir John Eliot Gardiner Monteverdi Choir Philips 432110

07:28:00 00:06:21 Johannes Brahms Allegro giocoso from Symphony No. 4 Op 98

Sir Simon Rattle Berlin Philharmonic EMI 67254

07:42:00 00:07:19 Roger Quilter Three English Dances Op 11

Richard Hickox Northern Sinfonia EMI 49933

07:51:00 00:02:22 Giles Farnaby Rosa Solis

Ian Watson, harpsichord Chandos 8892

07:55:00 00:01:40 Gus Edwards In My Merry Oldsmobile

Milan Turkovic, bassoon; Daniele Damiano, bassoon; Clelia Goldings, bassoon; Richard Galler, bassoon; Peter Sadlo, percussion Koch Intl 1374

07:57:00 00:01:25 George Frideric

Handel Music for the Royal Fireworks: Bourrée

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80594

BBC NEWS

08:07:00 00:06:28 Josef Suk Finale from Serenade for Strings Op 6

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447109

08:15:00 00:08:49 Joseph Lanner Schönbrunn Waltz Op 200

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

08:28:00 00:04:26 Johann Joachim Quantz Finale from Flute Concerto in G major

CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier Patrick Gallois, flute DeutGram 439895

08:40:00 00:07:18 Igor Stravinsky Finale from Symphony Op 1

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 453434

08:46:00 00:04:13 Peter Tchaikovsky Mazeppa: Gopak

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 554845

08:49:00 00:02:38 Thomas Tallis In manus tuas, Domine

Stile Antico Harm Mundi 907419

08:53:00 00:06:18 Richard Rodgers The King and I: Overture

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 434932

09:05:00 00:17:46 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 6 in F major Op 10

Peter Takács, piano Cambria 1175

09:31:00 00:05:30 Traditional Red River Valley

Dale Warland Dale Warland Singers; Kathryn Greenbank, oboe; Kathy Kienzle, harp AmerChorCl 122

09:35:00 00:07:29 Joaquín Rodrigo En Aranjuez con tu amor

London Symphony Orchestra Klauspeter Seibel Sir James Galway, flute DeutGram 3024

09:45:00 00:07:12 Erich Wolfgang Korngold Straussiana

Kazuki Yamada Orch de la Suisse Romande PentaTone 518

09:55:00 00:02:38 Juan Tizol Caravan

Center City Brass Quintet Chandos 4554

WCLV MIDDAY WITH MARK SATOLA

10:02:00 00:02:26 Léo Delibes Coppélia: Swanilda's Waltz

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

10:06:00 00:03:22 Dmitri Shostakovich Dolls' Dances: Lyric Waltz

Bavarian Radio Symphony Esa-Pekka Salonen Lisa Batiashvili, violin DeutGram 15203

10:12:00 00:07:05 Henry Purcell Abdelazer: Suite

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Reference 2101

10:20:00 00:02:45 Benjamin Britten Fugue from "Young Person's Guide" Op 34

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 120

10:25:00 00:04:18 Camille Saint-Saëns Marche-Scherzo from Symphony No. 1 Op 2

Eliahu Inbal Frankfurt Radio Symphony PentaTone 5186157

10:31:00 00:13:58 Gabriel Fauré Ballade in F sharp major Op 19

BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier Kathryn Stott, piano Chandos 9416

10:47:00 00:01:17 Georg Philipp Telemann Water Music Suite: Harlequinade

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 413788

10:50:00 00:33:10 Ralph Vaughan Williams Symphony No. 9 in E minor

Sir Andrew Davis BBC Symphony Orchestra BBC 333

11:26:00 00:08:21 Nikolai Rimsky-Korsakov May Night: Overture

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572788

11:37:00 00:06:26 Wolfgang Amadeus Mozart Concert Rondo in E flat major

Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Eric Ruske, horn Telarc 80367

11:45:00 00:09:26 Richard Wagner The Ring Without Words: Finale

Lorin Maazel Berlin Philharmonic Telarc 80154

11:56:00 00:02:31 John Philip Sousa March "Homeward Bound"

Loras John Schissel Virginia Grand Military Band WalkFrog 430

BBC NEWS; MERIDIAN WITH MARK SATOLA

12:12:00 00:06:19 Albert Lortzing Zar und Zimmermann: Overture

Werner Feder MDR Symphony Orchestra MarcoPolo 220310

12:19:00 00:05:03 Johann Strauss Jr Spanish March Op 433

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

12:27:00 00:10:41 Armstrong Gibbs Miniature Dance Suite Op 124

David Lloyd-Jones Royal Ballet Sinfonia Naxos 554186

12:41:00 00:11:02 George Enescu Roumanian Rhapsody No. 2 in D major Op 11

Lawrence Foster Monte Carlo Philharmonic Erato 75179

12:41:00 00:05:03 Henry Mancini March with Mancini

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80183

THE BIG WORK AT ONE WITH MARK SATOLA

13:01:00 00:39:55 Ludwig van Beethoven Septet in E flat major Op 20

Chamber Music Soc Linc Center Delos 3177

13:43:00 00:16:28 Johann Christian Bach Piano Concerto in E flat major Op 7

Hamburg Camerata Ralf Gothóni Anastasia Injushina, piano Ondine 1224

WCLV MIDDAY WITH MARK SATOLA

14:02:00 00:02:46 Felix Mendelssohn Song without Words No. 25 in G major Op 62

Sergei Babayan, piano Discover 920155

14:06:00 00:03:11 Frédéric Chopin Etude No. 13 in A flat major Op 25

Lang Lang, piano Sony 771901

14:12:00 00:11:02 Igor Stravinsky Serenade in A major

Jenny Lin, piano Steinway 30028

14:27:00 00:14:10 Charles Avison Concerto Grosso No. 2 after Scarlatti in G major

Roy Goodman Brandenburg Consort Hyperion 66891

14:43:00 00:12:29 Franz Schubert Piano Sonata No. 5 in A flat major

András Schiff, piano Decca 440307

15:00:00 00:05:18 Traditional Bonnie Banks of Loch Lomond

BBC Scottish Symphony Rory Macdonald Nicola Benedetti, violin DeutGram 21290

15:09:00 00:17:36 Johann Sebastian Bach Partita No. 4 in D major

Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334

15:29:00 00:18:32 Ludwig van Beethoven Choral Fantasy in C minor Op 80

Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano; Prague Philharmonic Choir Sony 305886

15:50:00 00:06:30 Ferdinand Hérold Le pré aux clercs: Overture

Wolf-Dieter Hauschild Swiss Italian Orch Dynamic 282

15:58:00 00:04:01 Igor Stravinsky The Firebird: Infernal Dance

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80587

WCLV DRIVE TIME WITH BILL O'CONNELL

16:06:00 00:02:23 Ned Rorem The Lordly Hudson

Kyle Bielfield, tenor; Lachlen Glen, piano Delos 3445

16:12:00 00:11:56 Heinrich Stölzel Concerto Grosso for 4 Trumpets in D major

Paris Orchestral Ensemble Jean-Pierre Wallez Maurice André, trumpet; Bernard Soustrot, trumpet; Guy Touvron, trumpet; Thierry Caens, trumpet EMI 64100

16:28:00 00:07:53 John Williams War of the Worlds: Suite

Tolga Kashif Royal Philharmonic Orchestra Royal Phil 33

16:37:00 00:02:44 Nikolai Rimsky-Korsakov The Snow Maiden: Bird's Dance

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572787

16:41:00 00:07:55 Albert Lortzing Hans Sachs: Overture

A. F. Guhl Berlin Radio Symphony MarcoPolo 220310

16:52:00 00:02:44 Ottorino Respighi The Birds: The Hen

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533

16:56:00 00:02:59 Peter Tchaikovsky None But the Lonely Heart Op 6

Lisa Batiashvili, violin; Yannick Nézet-Séguin, piano DeutGram 4790835

17:05:00 00:06:25 Claudio Monteverdi Vespers of the Blessed Virgin: Laetatus

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Apollo's Singers Avie 2206

17:27:00 00:07:07 Claudio Monteverdi Vespers of the Blessed Virgin: Dixit

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Apollo's Singers Avie 2206

17:40:00 00:04:39 Franz Schmidt Notre Dame: Intermezzo

Lawrence Foster Monte Carlo Philharmonic Erato 88103

17:46:00 00:03:34 Giacomo Puccini Suor Angelica: Intermezzo

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

17:52:00 00:03:31 John Duke Stopping By Woods on a Snowy Evening

Kyle Bielfield, tenor; Lachlen Glen, piano Delos 3445

17:57:00 00:02:20 Ned Rorem Stopping By Woods on a Snowy Evening

Kyle Bielfield, tenor; Lachlen Glen, piano Delos 3445

BBC NEWS; DINNER CLASSICS WITH BILL O'CONNELL

18:09:00 00:19:07 Bedrich Smetana The Bartered Bride: Overture & Dances

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Chorus Decca 444867

18:31:00 00:03:44 Johann Sebastian Bach WTC-1: Prelude & Fugue No. 3 in C sharp major

Daniel Barenboim, piano Warner 61553

18:37:00 00:02:44 Johann Sebastian Bach WTC-1: Prelude & Fugue No. 21 in B flat major

Till Fellner, piano ECM 1853

18:42:00 00:12:35 Antonín Dvorák Scherzo capriccioso Op 66

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 414422

18:56:00 00:01:54 Johann Sebastian Bach The Art of Fugue: Canon at the Twelfth

Pierre-Laurent Aimard, piano DeutGram 10765

SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:22:14 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 14 in E flat major

Berlin Philharmonic Daniel Barenboim Daniel Barenboim, piano Teldec 16827

19:26:00 00:29:34 Franz Schubert Symphony No. 10 in D major

Sir Charles Mackerras Scottish Chamber Orchestra Hyperion 67000

19:57:00 00:01:34 Franz Liszt Schubert Song "Das Wandern"

Evgeny Kissin, piano RCA 58420

ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:12:11 Georges Bizet Carmen Suite No. 1

Charles Dutoit Montreal Symphony Orchestra Decca 417839

20:16:00 00:37:41 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 5 in E flat major Op 73

Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano Sony 305886

20:54:00 00:04:58 Sir Edward Elgar Sospiri Op 70 English Chamber Orchestra

Paul Goodwin Osian Ellis, harp Harm Mundi 907258

SYMPHONYCAST

21:04:00 00:50:43 Johannes Brahms Piano Concerto No. 2 in B flat major Op 83

Alan Gilbert New York Philharmonic Rudolf Buchbinder, piano

21:56:00 00:45:18 Peter Tchaikovsky Symphony No. 6 in B minor Op 74

Alan Gilbert New York Philharmonic

22:43:00 00:02:57 Ludwig van Beethoven Für Elise

Rudolf Buchbinder, piano

22:47:00 00:10:26 George Gershwin Cuban Overture

Zubin Mehta New York Philharmonic Teldec 46318

LATE PROGRAM WITH JOHN SIMNA

23:07:00 00:05:03 Volkmar Andreae Little Suite: Love Scene of Pierrot &

Marc Andreae Bournemouth Symphony Guild 7377

23:12:00 00:05:11 Ermanno Wolf-Ferrari The Jewels of the Madonna: Intermezzo

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 99

23:20:00 00:07:34 Henryk Wieniawski Légende in G minor Op 17

London Symphony Orchestra Lawrence Foster Gil Shaham, violin DeutGram 431815

23:27:00 00:06:59 Ludwig van Beethoven Adagio from Piano Concerto No. 5 Op 73

Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano Sony 305886

23:36:00 00:04:48 Edvard Grieg Peer Gynt: Act 2 Prelude "Ingrid's

Paavo Järvi Estonian National Symphony VirginClas 45722

23:40:00 00:06:20 Jules Mouquet Pan and the Birds from "La Flûte de Pan"

Helsingborg Symphony Philippe Auguin Manuela Wiesler, flute Bis 529

23:47:00 00:05:55 Frederick Delius Summer Night on the River

Sir Charles Mackerras Welsh National Opera Orchestra Argo 433704

23:55:00 00:02:46 Claude Debussy Preludes Book 2: Bruyères

Spencer Myer, piano Harm Mundi 907477

23:57:00 00:02:00 Aaron Copland Midsummer Nocturne

Leo Smit, piano Sony 82849