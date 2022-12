Program Guide 10-21-2014

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:36:21 Peter Tchaikovsky Suite No. 1 in D minor Op 43

Sir Neville Marriner Stuttgart Radio Symphony Capriccio 10227

00:40:00 00:21:57 Sir Malcolm Arnold Guitar Concerto Op 67

Melos Ensemble Malcolm Arnold Julian Bream, guitar RCA 300350

01:04:00 01:02:00 Carl Orff Carmina burana

Cleveland Orchestra Michael Tilson Thomas Judith Blegen, soprano; Kenneth Riegel, tenor; Peter Binder, baritone; Cleve Orch Children's Chorus; Cleveland Orchestra Chorus CBS

33172

02:08:00 00:42:28 Alexander Glazunov Symphony No. 8 in E flat major Op 83

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 61939

02:52:00 00:31:06 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 2 in B flat major Op 19

Chamber Orchestra of Europe Nikolaus Harnoncourt Pierre-Laurent Aimard, piano Teldec 47334

03:25:00 00:23:14 E. J. Moeran Serenade in G major

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 573034

03:50:00 00:32:02 Antonín Dvorák String Quartet No. 10 in E flat major Op 51

Emerson String Quartet DeutGram 4778765

04:24:00 00:28:19 Franz Joseph Haydn Symphony No. 86 in D major

Hugh Wolff St Paul Chamber Orchestra Teldec 46313

04:54:00 00:25:20 Johann Nepomuk Hummel Piano Sonata No. 2 in E flat major Op 13

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3127

05:21:00 00:15:03 Hugo Wolf Scherzo & Finale

Daniel Barenboim Orchestra of Paris Erato 45416

05:38:00 00:05:36 Franz Schubert Polonaise in B flat major

Chamber Orchestra of Europe Gidon Kremer Gidon Kremer, violin DeutGram 437535

05:56:00 00:03:05 Gabriel Fauré Masques et bergamasques: Gavotte Op 112

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 449186

05:56:00 00:02:10 Antonín Dvorák Cypress No. 3

Cypress String Quartet Avie 2275

06:00 BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber - Music and information to get your morning going, including the Sousalarm at 6:55am, Composers Datebook at 9:05 and the Movie Quiz at

9:25

06:07:00 00:08:06 Ludwig van Beethoven Allegro con brio from Symphony No. 5 Op 67

Daniel Barenboim West-Eastern Divan Orchestra Decca 16871

06:16:00 00:02:46 Johann Sebastian Bach Violin Partita No. 3: Gavotte

Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Joshua Bell, violin Sony 308779

06:24:00 00:08:16 Sir Malcolm Arnold Overture "Tam O'Shanter" Op 51

Vernon Handley Royal Philharmonic Orchestra Conifer 16847

06:25:00 00:01:33 Aaron Copland Old American Songs Set No. 2: Ching-A

St Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Thomas Hampson, baritone Teldec 77310

06:33:00 00:03:47 Sir Charles Hubert H. Parry An English Suite: Prelude

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

06:40:00 00:07:51 Giles Farnaby Suite of Six Dances

Philip Jones Brass Ensemble Decca 807

06:51:00 00:03:09 Manuel Ponce Por ti mi corazon

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

06:55:00 00:03:38 John Philip Sousa March "The Liberty Bell"

Timothy Foley Nonpareil Wind Band EMI 54130

06:55:00 00:02:14 Peter Warlock Pieds-en-l'air from "Capriol Suite"

José Luis García English Chamber Orchestra Sony 82849

07:05:00 00:04:05 Robert Schumann Novelette No. 6 in A major Op 21

Kotaro Fukuma, piano Naxos 557668

07:10:00 00:10:38 Sir Thomas Beecham Dances from "The Faithful Shepherd"

Yehudi Menuhin Royal Philharmonic Orchestra MCA 6231

07:25:00 00:03:17 Miklós Rózsa Ben-Hur: Parade of the Charioteers

José Serebrier Royal Philharmonic Orchestra Royal Phil 17

07:30:00 00:05:08 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 2: Bergamasca

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

07:40:00 00:07:42 Sir Malcolm Arnold Four Irish Dances Op 126

Andrew Penny Queensland Symphony Naxos 553526

07:51:00 00:03:15 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Serenade No. 11 for Winds

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 431683

08:07:00 00:07:33 E. J. Moeran Serenade in G: Galop, Minuet & Rigadoon

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 573034

08:18:00 00:10:05 George Gershwin Cuban Overture

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 460506

08:30:00 00:04:50 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 3: Air

Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Joshua Bell, violin Sony 308779

08:36:00 00:03:57 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 1 in C major Op 46

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430171

08:46:00 00:08:22 Maurice Ravel Allegro from String Quartet in F major

Jupiter String Quartet OberlinMus 1304

08:55:00 00:04:23 John Barry Out of Africa: Love Theme

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

09:08:00 00:17:25 Frédéric Chopin Variations on "Là ci darem la mano" Op 2

Orch of Age of Enlightenment Sir Charles Mackerras Emanuel Ax, piano Sony 60771

09:29:00 00:04:51 Richard M & Robert B Sherman Mary Poppins: Medley

Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra Azica 72216

09:35:00 00:03:59 Johann Sebastian Bach Cello Suite No. 6: Gavotte

Andrés Díaz, cello Azica 71252

09:51:00 00:03:13 Anonymous Spiritual "Sometimes I Feel Like a Motherless Child"

Eastman Wind Ensemble Donald Hunsberger Wynton Marsalis, cornet CBS 42137

09:57:00 00:02:43 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite: Troika Op 60

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 218

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:01:00 00:02:46 Johann Sebastian Bach Violin Partita No. 3: Gavotte

Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Joshua Bell, violin Sony 308779

10:05:00 00:02:02 Ambroise Thomas Mignon: Gavotte

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9765

10:08:00 00:08:04 Franz Schubert Impromptu No. 6 in A flat major

Vassily Primakov, piano Bridge 9327

10:17:00 00:03:59 Johannes Brahms Capriccio in G minor Op 116

Stanislav Khristenko, piano Steinway 30032

10:24:00 00:02:58 Gabriel Pierné Pastorale Op 14

Reykjavik Wind Quintet Chandos 9362

10:28:00 00:12:17 Gunnar de Frumerie Pastoral Suite Op 13

Swedish Chamber Orchestra Petter Sundkvist Sarah Lindloff, flute Naxos 553715

10:51:00 00:28:19 Jean Sibelius Symphony No. 5 in E flat major Op 82

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

11:21:00 00:07:25 Jean-Féry Rebel Ulysses: Suite

Les Délices Délices 2012

11:32:00 00:08:44 Anton Arensky Scherzo from Piano Quintet Op 51

Ying Quartet Adam Neiman, piano Sono Lumin 92143

11:43:00 00:07:37 Alfredo Casella Introduction, Chorale & March Op 57

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10768

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN - Lighter fare for your midday break

12:11:00 00:08:41 Jacques Offenbach Orpheus in the Underworld: Overture

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4776403

12:22:00 00:08:49 Richard Addinsell Suicide Squadron: Warsaw Concerto

BBC Symphony Orchestra Hugh Wolff Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460503

12:31:00 00:09:56 Sir Malcolm Arnold Four Cornish Dances Op 91

Andrew Penny Queensland Symphony Naxos 553526

12:34:00 00:04:04 Franz Schubert Marche militaire No. 1 in D major

Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 63052

12:43:00 00:07:42 Sir Malcolm Arnold Four Irish Dances Op 126

Andrew Penny Queensland Symphony Naxos 553526

12:52:00 00:07:18 Louis Moreau Gottschalk Grand Tarantelle Op 67

Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel William Tritt, piano Telarc 80112

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:27:30 Felix Mendelssohn Violin Concerto in E minor Op 64

Camerata Salzburg Sir Roger Norrington Joshua Bell, violin Sony 89505

13:31:00 00:27:08 Niels Gade Symphony No. 8 in B minor Op 47

Christopher Hogwood Danish National Radio Sym Chandos 9862

14:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

14:00:00 00:04:50 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 3: Air

Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Joshua Bell, violin Sony 308779

14:05:00 00:05:07 Edvard Grieg Holberg Suite: Air Op 40

Domenico Boyagian Ohio Philharmonic Centaur 3311

14:14:00 00:09:48 Johann Melchior Molter Sinfonia Concertante for Trumpet & Winds in D

Wind Ensemble Bob van Asperen Wolfgang Basch, trumpet DHM 7976

14:26:00 00:21:57 Sir Malcolm Arnold Guitar Concerto Op 67

Melos Ensemble Malcolm Arnold Julian Bream, guitar RCA 300350

15:00 WCLV ARTS PARTNERS

15:03:00 00:16:18 Wolfgang Amadeus Mozart mv1-2 String Quartet #23 in F K. 590

Hagen Quartet DG 3454

15:23:00 00:09:19 Johannes Brahms A German Requiem Op. 45: Blessed Are They That Mourn

Franz Welser-Most Vienna Singverein; Cleveland Orchestra MAA 2010

15:33:00 00:05:04 Johannes Brahms A German Requiem Op. 45: How Lovely is thy Dwelling Place

Frans Welser-Most Vienna Singverein; Cleveland Orchestra MAA 2010

16:00 WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell - Music and information for the afternoon commute, including Composers Datebook at 4:00pm and the Movie Quiz at 4:25.

15:58:00 00:03:45 Jean Sibelius Karelia Suite: Intermezzo Op 11

Osmo Vänskä Lahti Symphony Orchestra Bis 918

16:06:00 00:03:11 Sir Malcolm Arnold The Padstow Lifeboat Op 94

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 66

16:12:00 00:11:30 Arthur Benjamin Oboe Concerto after Cimarosa in C major

City of London Sinfonia Nicholas Ward Anthony Camden, oboe Naxos 553433

16:27:00 00:08:00 Sir Malcolm Arnold The Belles of St. Trinian's: Comedy

Rumon Gamba BBC Philharmonic Chandos 9851

16:38:00 00:02:16 Leos Janácek Lachian Dances: Blessing Dance

Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572695

16:41:00 00:07:48 Jean Sibelius Finale from Symphony No. 5 Op 82

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

16:52:00 00:02:26 Johann Sebastian Bach Finale from Violin Concerto No. 2

Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Joshua Bell, violin Sony 308779

16:57:00 00:02:17 Franz Schubert Die schöne Müllerin: Wohin?

Olga Kern, piano Harm Mundi 907336

17:05:00 00:05:24 Claude Debussy Tarantelle styrienne "Danse"

Hugh Wolff St Paul Chamber Orchestra Teldec 74006

17:25:00 00:09:18 Alexander Glazunov Mazurka in G major Op 18

Konstantin Krimets Moscow Symphony Orchestra Naxos 553538

17:40:00 00:05:49 Joseph Canteloube Songs of the Auvergne: Baïlèro

Academy St. Martin in Fields Edward Gardner Kate Royal, soprano EMI 94419

17:47:00 00:02:30 Carl Orff Carmina burana: In trutina

Academy St. Martin in Fields Edward Gardner Kate Royal, soprano EMI 94419

17:52:00 00:02:53 Robert Schumann Album for the Young: Andante cantabile Op 68

Christopher Parkening, guitar EMI 54853

17:55:00 00:03:18 Jules Mouquet Suite for Winds: Scherzo

Robert J. Ambrose Atlanta Chamber Winds Albany 1127

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:23:34 Franz Joseph Haydn Symphony No. 85 in B flat major

Hugh Wolff St Paul Chamber Orchestra Teldec 46313

18:35:00 00:01:29 Frédéric Chopin Prelude No. 20 in C minor Op 28

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728

18:39:00 00:00:48 Frédéric Chopin Prelude No. 3 in G major Op 28

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728

18:42:00 00:13:14 Johann Sebastian Bach Violin Concerto No. 1 in A minor

Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Joshua Bell, violin Sony 308779

18:57:00 00:01:25 Nikolai Medtner Fairy Tale in E flat major Op 26

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with Robert Conrad, live from the Westfield Insurance Studio Theater in the Idea Center at Playhouse Square, a special broadcast marking the 50th anniversary of

KeyBank’s underwriting support for Symphony at Seven – CIM Chamber Orchestra; Carl Topilow, conductor

19:10:00 00:37:03 Antonín Dvorák Symphony No. 7 in D minor Op 70

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:21:08 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 5 in D major

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Jeannette Sorrell, harpsichord; Michael Lynn, flute; Cynthia Roberts, violin Avie 2207

20:25:00 00:13:25 Johann Sebastian Bach Violin Partita No. 2: Chaconne

Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Joshua Bell, violin Sony 308779

20:40:00 00:15:28 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 6 in B flat major

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2207

21:00 CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone - Sir Mark Elder, conductor; Richard Goode, piano

21:04:00 00:41:14 Charles Ives Symphony No. 2

21:47:00 00:26:17 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 23 in A major

21:56:00 00:03:25 Edvard Grieg Norwegian Dance No. 3 Op 35

22:15:00 00:15:23 Richard Strauss Till Eulenspiegel's Merry Pranks Op 28

22:31:00 00:25:11 Wolfgang Amadeus Mozart Concerto for 2 Pianos in E flat major

Emanuel Ax, Benjamin Hochman, Orli Shaham, Orion Weiss, pianos; David Robertson, conductor

22:58:00 00:01:21 Maurice Ravel Waltz "in the style of Borodin"

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 433515

23:00 LATE PROGRAM

23:02:00 00:05:53 Johann Sebastian Bach Adagio from Violin Concerto No. 2

Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Joshua Bell, violin Sony 308779

23:07:00 00:06:04 Franz Joseph Haydn Adagio from Violin Concerto No. 1

Orchestra of Paris Semyon Bychkov Mischa Maisky, cello DeutGram 435781

23:13:00 00:06:18 Francis Poulenc Intermezzo from Violin Sonata

Midori, violin; Robert McDonald, piano Sony 89699

23:22:00 00:03:09 Sir Malcolm Arnold Solitaire: Sarabande

Bryden Thomson Philharmonia Orchestra Chandos 8867

23:25:00 00:06:44 Constant Lambert Sarabande for the Followers of Virgo

Barry Wordsworth BBC Concert Orchestra Argo 436118

23:31:00 00:04:55 Joseph Canteloube La delaïssádo from "Songs of the Aubergne"

Academy St. Martin in Fields Edward Gardner Kate Royal, soprano EMI 94419

23:38:00 00:05:30 Claude Debussy Estampes: Pagodes

Emil de Cou San Francisco Ballet Orchestra Arabesque 6734

23:43:00 00:09:04 Samuel Barber Andante from Violin Concerto Op 14

St Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Hilary Hahn, violin Sony 89029

23:54:00 00:03:31 Robert Schumann Album for the Young: Lento Op 68

Stephen Hough, piano VirginClas 90770

23:56:00 00:03:23 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Panorama

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634