Program Guide 10-16-2014

00:02:00 00:43:47 Peter Tchaikovsky Symphony No. 1 in G minor Op 13

Claudio Abbado Chicago Symphony Orchestra Sony 48056

00:48:00 00:33:01 Aaron Copland Billy the Kid

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Argo 440639

01:23:00 00:22:13 Jan Dismas Zelenka Capriccio No. 4 in A major

Daniel Abraham Bach Sinfonia Sono Lumin 92163

01:47:00 00:32:13 Herbert Howells Suite for Orchestra "The B's"

Richard Hickox London Symphony Orchestra Chandos 9557

02:21:00 00:47:47 Johannes Brahms Symphony No. 1 in C minor Op 68

Marin Alsop London Philharmonic Orchestra Naxos 557428

03:11:00 00:25:29 Aaron Copland Rodeo

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Argo 440639

03:38:00 00:37:33 Johannes Brahms String Sextet No. 1 in B flat major Op 18

Academy Chamber Ensemble Chandos 9151

04:18:00 00:39:49 Vasily Kalinnikov Symphony No. 2 in A major

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 553417

05:00:00 00:20:21 Edward MacDowell Suite No. 1 for Orchestra Op 42

Takuo Yuasa Ulster Orchestra Naxos 559075

05:22:00 00:15:21 Yuriy Leonovich Fantasie on Themes from Dvorák's

Brian Thornton, cello; Spencer Myer, piano Thornton 2013

05:39:00 00:06:45 Jacques Ibert Trois pièces brèves

Reykjavik Wind Quintet Chandos 9362

05:57:00 00:02:12 Gabriel Fauré Dolly Suite: Spanish Dance Op 56

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9416

06:07:00 00:09:25 Franz Schubert Minuet & Finale from Symphony No. 3

Eric Jacobsen The Knights Ancalagon 137

06:20:00 00:05:18 Johann Sebastian Bach Prelude & Fugue in C major

Leonard Slatkin BBC Philharmonic Chandos 9835

06:26:00 00:08:09 Eugène Ysaÿe Caprice after Saint-Saëns's "Etude in

Royal Philharmonic Orchestra Andrew Litton Joshua Bell, violin Decca 433519

06:35:00 00:02:57 Emile Waldteufel High Speed Galop Op 146

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5264

06:40:00 00:08:47 Felix Mendelssohn Finale from String Symphony No. 12

Concerto Cologne Teldec 98435

06:55:00 00:03:46 Sir Malcolm Arnold Overseas March Op 70

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 66

07:05:00 00:04:25 Georges Bizet Carmen Suite No. 2: Gypsy Dance

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

07:10:00 00:11:58 George Frideric Handel Harp Concerto in B flat major Op 4

Seattle Baroque Orchestra Stephen Stubbs Maxine Eilander, harp Atma 2541

07:25:00 00:01:44 John Rutter Praise Ye The Lord

City of London Sinfonia John Rutter Cambridge Singers Collegium 100

07:30:00 00:05:39 Max Richter Vivaldi Recomposed: Autumn 1

Berlin Concert House Orch André de Ridder Daniel Hope, violin DeutGram 4792777

07:40:00 00:08:54 Antonín Dvorák Prague Waltzes

Antal Doráti Detroit Symphony Orchestra Decca 414370

07:55:00 00:04:01 James Scott Skinner Hurricane Set

Chamber Ensemble Nicola Benedetti, violin DeutGram 21290

07:58:00 00:00:45 Claude Debussy Morceau de concours

Burning River Brass BurnRiver 2013

08:07:00 00:06:34 Nikolai Rimsky-Korsakov Scherzo-Finale from Sinfonietta Op 31

André Anichanov St Petersburg State Symphony Naxos 550812

08:15:00 00:08:40 Ludwig van Beethoven March & Finale from Quartet No. 15 Op 132

Cypress String Quartet Cypress 2012

08:25:00 00:09:15 Franz Liszt Soirées de Vienne: Valse-Caprice No. 6

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3280

08:40:00 00:04:02 Robert Burns Auld Lang Syne Variations

Nicola Benedetti, violin DeutGram 21290

08:45:00 00:05:59 Ludwig van Beethoven Piano Trio in B-Flat

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Koch Intl 7724

08:55:00 00:05:40 John Williams Attack of the Clones: Across the Stars

Paul Bateman Royal Philharmonic Orchestra Royal Phil 33

09:08:00 00:15:42 Gustav Holst Indra Op 13

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 572914

09:29:00 00:05:05 Claude Debussy Suite bergamasque: Clair de lune

Hot Club of San Francisco Azica 72241

09:35:00 00:03:55 Johann Strauss Jr Annen Polka Op 117

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 10406

09:55:00 00:03:25 Franz Joseph Haydn Finale from Symphony No. 95

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

10:02:00 00:01:48 Johann Sebastian Bach English Suite No. 3: Gavottes

Margarita Shevchenko, piano CIPC 96523

10:04:00 00:02:04 Sir Thomas Beecham The Faithful Shepherd Suite: Gavotte

Yehudi Menuhin Royal Philharmonic Orchestra MCA 6231

10:09:00 00:07:11 Giacomo Puccini Chrysanthemums

Brodsky Quartet Chandos 10761

10:17:00 00:06:13 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Rose Adagio

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

10:26:00 00:05:06 Carl Stamitz Rondo from Cello Concerto No. 1

Prague Chamber Orchestra Christian Benda Christian Benda, cello Naxos 550865

10:34:00 00:13:08 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 13 in E flat major Op 27

HJ Lim, piano EMI 64952

10:49:00 00:26:46 Carl Nielsen Wind Quintet Op 43

Reykjavik Wind Quintet Chandos 9849

11:17:00 00:08:22 Max Bruch Adagio from Scottish Fantasy Op 46

BBC Scottish Symphony Rory Macdonald Nicola Benedetti, violin DeutGram 21290

11:28:00 00:09:04 Jean-Philippe Rameau Concert No. 4 en sextuor

Christophe Rousset Les Talens Lyriques Decca 1845

11:39:00 00:10:09 Franz Danzi Fantasy on Mozart's "La ci darem la

Württemberg Chamber Orch Jörg Faerber Sabine Meyer, clarinet RCA 61976

11:51:00 00:07:22 Michael Torke Blue Pacific

Hana Chu, piano Ecstatic 92209

12:12:00 00:05:01 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No.4 in G major Op 39

Sir Adrian Boult London Philharmonic Orchestra EMI 28379

12:19:00 00:06:08 Emmanuel Chabrier España

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

12:26:00 00:08:56 George Gershwin Variations on "I Got Rhythm"

Baltimore Symphony Orchestra Marin Alsop Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 14091

12:38:00 00:07:39 Jacques Offenbach Voyage dans la lune: Overture

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5303

12:47:00 00:08:50 Marvin Hamlisch A Chorus Line: Medley

Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 62

12:58:00 00:02:18 Karl King March "Tiger Triumph"

Loras John Schissel Virginia Grand Military Band WalkFrog 430

13:02:00 00:32:11 Dmitri Kabalevsky Piano Concerto No. 1 in A minor Op 9

NDR Radio Philharmonic Alun Francis Michael Korstick, piano CPO 777658

13:37:00 00:23:13 Zoltán Kodály Háry János: Suite Op 35

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 218

14:02:00 00:02:54 Sir Edward Elgar Salut d'amour Op 12

Royal Liverpool Philharmonic Vernon Handley Natalie Clein, cello EMI 1409

14:05:00 00:02:33 Harry Warren An Affair to Remember: Our Love Affair

Richard Glazier, piano Centaur 3347

14:10:00 00:09:58 Sir Arnold Bax The Happy Forest

John Wilson Royal Liverpool Philharmonic Avie 2194

14:45:00 00:13:23 Jan Václav Vorísek Introduction & Rondo Brilliant Op 22

Prague Chamber Orchestra Ivan Parík Boris Krajný, piano Supraphon 3868

15:00:00 00:08:01 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 19

Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 4786763

15:11:00 00:04:33 Robert Burns Ae fond kiss BBC Scottish Symphony

Rory Macdonald Nicola Benedetti, violin DeutGram 21290

15:18:00 00:06:33 George I. Gurdjieff Sayyid Chant & Dance No. 3; Hymn No. 7

Anja Lechner, cello; François Couturier, piano ECM 2367

15:22:00 00:08:07 Ludwig van Beethoven Andante favori in F major

Peter Takács, piano Cambria 1175

15:27:00 00:19:55 Ludwig van Beethoven Allegro from Piano Concerto No. 5 Op 73

Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano Sony 305886

15:50:00 00:06:32 Johann Sebastian Bach Andante from Violin Concerto No. 1

Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Joshua Bell, violin Sony 308779

15:58:00 00:04:06 Mark O'Connor Americana Symphony: Open Plains Hoedown

Marin Alsop Baltimore Symphony Orchestra OMAC 12

16:05:00 00:01:54 Zoltán Kodály Háry János: Viennese Musical Clock

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra Philips 462824

16:10:00 00:13:10 Richard Wagner Götterdämmerung: Dawn & Siegfried's

Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

16:28:00 00:04:44 Leonard Rosenman East of Eden: Main title

John Adams London Sinfonietta Warner 79402

16:35:00 00:03:04 Alberto Ginastera Ollantay: The Warriors Op 17

Gisèle Ben-Dor BBC National Orch of Wales Naxos 570999

16:40:00 00:07:28 Peter Tchaikovsky Scherzo from Symphony No. 1 Op 13

Claudio Abbado Chicago Symphony Orchestra Sony 48056

16:51:00 00:06:14 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 16 in A flat major Op 72

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 209

17:06:00 00:06:14 Jan Pieterszoon Sweelinck Variations on "Mein junges Leben hat

David Greilsammer, piano Sony 792969

17:27:00 00:09:19 Emmanuel Chabrier Gwendoline: Overture

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

17:43:00 00:05:18 Traditional Bonnie Banks of Loch Lomond

BBC Scottish Symphony Rory Macdonald Nicola Benedetti, violin DeutGram 21290

17:50:00 00:03:35 Robert Burns My Love is Like a Red Red Rose

BBC Scottish Symphony Rory Macdonald Nicola Benedetti, violin DeutGram 21290

17:55:00 00:03:07 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Scène

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

18:09:00 00:18:48 Aaron Copland Rodeo: Four Dance Episodes

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559240

18:30:00 00:02:59 Szymon Ansky Mipnei Ma

Brian Thornton, cello; Spencer Myer, piano Thornton 2013

18:35:00 00:02:53 Lev Aronson Hasidic Dance

Brian Thornton, cello; Spencer Myer, piano Thornton 2013

18:40:00 00:13:57 Johannes Brahms Tragic Overture Op 81

Marin Alsop London Philharmonic Orchestra Naxos 557428

18:55:00 00:04:54 Giacomo Puccini Scherzo for Orchestra

Riccardo Chailly Verdi Symphony Milan Decca 2141

19:02:00 00:20:12 Adalbert Gyrowetz Symphony in F major Op 6

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9791

19:24:00 00:30:57 Max Bruch Scottish Fantasy Op 46

BBC Scottish Symphony Rory Macdonald Nicola Benedetti, violin DeutGram 21290

20:02:00 00:14:33 Franz Joseph Haydn Trumpet Concerto in E flat major

German Chamber Philharmonic Alison Balsom, trumpet EMI 16213

20:19:00 00:36:31 Johannes Brahms Symphony No. 3 in F major Op 90

Marin Alsop London Philharmonic Orchestra Naxos 557430

20:55:00 00:04:27 Claude Debussy Arabesque No. 1 in E major

Simon Trpceski, piano EMI 272

National Youth Orchestra of the United States of America/David Robertson; Gil Shaham, violin

21:03:00 00:21:40 Leonard Bernstein West Side Story: Symphonic Dances

David Robertson National Youth Orchestra of the United States of America

21:24:00 00:32:35 Benjamin Britten Violin Concerto Op 15

David Robertson National Youth Orchestra of the United States of America Gil Shaham, violin

21:57:00 00:08:00 Samuel Adams Radial Play

David Robertson National Youth Orchestra of the United States of America

22:07:00 00:32:48 Modest Mussorgsky (arr. Ravel) Pictures at an Exhibition

David Robertson National Youth Orchestra of the United States of America

22:40:00 00:23:21 George Gershwin Catfish Row Suite with Scenes from

David Robertson National Youth Orchestra of the United States of America

23:02:00 00:03:53 Aaron Copland Rodeo: Corral Nocturne

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony RCA 63511

23:05:00 00:06:03 Dave Brubeck Regret

Brodsky Quartet Chandos 10801

23:11:00 00:06:10 George Walker Lyric for Strings

Edwin London Cleveland Chamber Symphony Albany 270

23:20:00 00:09:38 Joachim Raff In the Twilight from Symphony No. 3 Op 153

Hilary Davan Wetton Milton Keynes City Orchestra Hyperion 66628

23:29:00 00:06:03 Phil Cunningham The Gentle Light That Wakes Me

Nicola Benedetti, violin; Aly Bain, fiddle; Phil Cunningham, piano DeutGram 21290

23:35:00 00:05:59 Heino Eller Symphonic Poem "Twilight"

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8656

23:44:00 00:03:51 Aaron Copland Billy the Kid: Waltz

Hugh Wolff St Paul Chamber Orchestra Teldec 77310

23:47:00 00:07:18 William Grant Still Mother and Child

Richard Auldon Clark Manhattan Chamber Orchestra Newport 85596

23:56:00 00:01:57 Zoltán Kodály Háry János: The Flute-playing Hussar

Budapest Festival Orchestra Iván Fischer Erika Sebök, flute Philips 462824