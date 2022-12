Program Guide 10-03-2014

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:25:11 Ralph Vaughan Williams The Wasps: Aristophanic Suite

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

00:29:00 00:18:32 Ludwig van Beethoven Choral Fantasy in C minor Op 80

Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano; Prague Philharmonic Choir Sony 305886

00:50:00 00:48:17 Johannes Brahms Serenade No. 1 in D major Op 11

Sir Charles Mackerras Scottish Chamber Orchestra Telarc 80522

01:40:00 00:30:02 Camille Saint-Saëns Piano Quintet in A minor Op 14

Fine Arts Quartet Cristina Ortiz, piano Naxos 572904

02:12:00 01:03:56 Anton Bruckner Symphony No. 7 in E major

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430841

03:18:00 00:27:12 Maurice Ravel Mother Goose Ballet

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 20604

03:47:00 00:25:43 Sir William Walton Viola Concerto in A minor

London Symphony Orchestra André Previn Yuri Bashmet, viola RCA 63292

04:15:00 00:27:06 Robert Schumann Piano Quartet in E flat major Op 47

Cleveland Quartet Emanuel Ax, piano; Members of RCA 6498

04:42:00 00:37:41 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 5 in E flat major Op 73

Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano Sony 305886

05:22:00 00:13:00 Ralph Vaughan Williams Five Variants of "Dives & Lazarus"

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Iona Brown, violin; Kenneth Heath, cello; Skaila Kanga, harp Decca 414595

05:37:00 00:08:07 Carl Philipp Emanuel Bach String Symphony in G major

Academy Ancient Music Berlin Harm Mundi 901711

05:55:00 00:04:56 Franz Joseph Haydn Armida: Overture

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437783

06:07:00 00:09:09 Nikolai Tcherepnin The Distant Princess: Prelude Op 4

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 447084

06:20:00 00:04:20 Antonio Caldara Coriolanus: Overture

Philharmonia Orchestra Simon Wright Wallace Collection Nimbus 5079

06:25:00 00:03:30 Franz Joseph Haydn Finale from Symphony No. 12

Roy Goodman Hanover Band Hyperion 66529

06:30:00 00:07:01 Franz Schubert Scherzo from Piano Trio No. 2

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Bridge 9376

06:40:00 00:07:04 Cécile Chaminade Concertino for Flute & Orchestra Op 107

The Hague Philharmonic Neeme Järvi Sharon Bezaly, flute Bis 1679

06:51:00 00:02:45 Zoltán Kodály Háry János: Entrance of the Emperor

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra Philips 462824

06:55:00 00:03:54 Frank W. Meacham The American Patrol

Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

07:05:00 00:04:50 Benjamin Britten Peter Grimes: Sea Interlude No. 4

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80660

07:10:00 00:11:12 Johannes Brahms Minuet & Rondo from Serenade No. 2 Op 16

Sir Charles Mackerras Scottish Chamber Orchestra Telarc 80522

07:25:00 00:02:21 Traditional Appalachian Barn Dance

Jeannette Sorrell Apollo'sFireCountrysidePlayers Avie 2205

07:30:00 00:04:41 Bedrich Smetana The Bartered Bride: Polka

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Chorus Decca 444867

07:40:00 00:04:23 John Williams Star Wars: Princess Leia's Theme

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic DeutGram 4763793

07:45:00 00:05:50 Johann Strauss Jr Kiss Waltz Op 400

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

07:51:00 00:03:49 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 3: Erotik Op 43

Per Tengstrand, piano Azica 71207

08:07:00 00:05:57 Felix Mendelssohn Finale from Symphony No. 4 Op 90

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

08:15:00 00:05:53 Gustav Holst Brook Green Suite

Howard Griffiths English Sinfonia Naxos 570339

08:25:00 00:06:34 Giuseppe Torelli Trumpet Concerto in D major

Chamber Ensemble Genevieve Leclair Josh Rzepka, trumpet Rzepka 2010

08:33:00 00:06:55 Franz Schubert Scherzo from String Quartet No. 15

Takács Quartet Decca 452854

08:40:00 00:08:51 Amilcare Ponchielli La Gioconda: Dance of the Hours

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

08:51:00 00:03:52 Claude Debussy Pour le piano: Toccata

Barry Douglas, piano RCA 68127

08:55:00 00:03:36 Vangelis Theme from "1492: Conquest of Paradise"

Boston Pops Orchestra John Williams Tanglewood Festival Chorus Sony 62592

09:05:00 00:18:32 Ludwig van Beethoven Choral Fantasy in C minor Op 80

Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano; Prague Philharmonic Choir Sony 305886

09:32:00 00:04:50 Burt Bacharach South American Getaway

Berlin Philharmonic Cellists EMI 56981

09:35:00 00:03:45 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from String Quartet No. 22

Jerusalem Quartet Harm Mundi 902076

09:54:00 00:01:58 John Williams Sound the Bells!

Alasdair Neale Bay Brass Harm Mundi 807556

09:55:00 00:03:37 Leroy Anderson Fiddle-Faddle

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559313

10:00:00 00:03:36 Johann Sebastian Bach WTC-1: Prelude & Fugue No. 17 in A flat major

Till Fellner, piano ECM 1853

10:03:00 00:03:19 Jerome Moross Fugue from Symphony No. 1

JoAnn Falletta London Symphony Orchestra Albany 1403

10:09:00 00:07:43 Johann Adolph Hasse Sinfonia in D major Op 3

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 453435

10:18:00 00:04:25 Padre Antonio Soler Sonata No. 14 in G major

Martina Filjak, piano Naxos 572515

10:29:00 00:04:39 Silvestre Revueltas The Wandering Tadpole

Maximiano Valdés Simón Bolívar Symphony Dorian 90227

10:32:00 00:11:50 Carlos Chávez Symphony No. 2

Eduardo Mata Simón Bolívar Symphony Dorian 90179

10:46:00 00:03:12 Mason Bates Ford's Farm

Hilary Hahn, violin; Cory Smythe, piano DeutGram 19103

11:55:00 00:03:10 Johann Sebastian Bach Largo from Keyboard Concerto No. 5 in F minor

English Chamber Orchestra Steven Mercurio Anne Akiko Meyers, violin E1 Music 7785

11:58:00 00:01:11 Anthony Holborne Coranto: Heigh Ho Holiday

Canadian Brass CBS 45792

12:12:00 00:04:03 Richard Hayman Servicemen on Parade

Leonard Slatkin St Louis Symphony RCA 60983

12:18:00 00:06:48 Modest Mussorgsky Khovanshchina: Dance of the Persian

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 71

12:26:00 00:06:16 Frederick Loewe My Fair Lady: Suite

Richard Glazier, piano Centaur 3347

12:35:00 00:08:30 Johann Strauss Jr Waltz "Mephisto's Calls from Hell" Op 101

Zubin Mehta Vienna Philharmonic Sony 66860

12:44:00 00:10:50 Lars-Erik Larsson Little Serenade Op 12

Petter Sundkvist Swedish Chamber Orchestra Naxos 553715

12:56:00 00:02:25 Jaime Teixidor Pasodoble "Amparita Roca"

Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7504

13:00:00

LIVE FROM THE KEYBANK STUDIO: Classical Revolution Cleveland:

Ariel Clayton, violin; Julian Machala, viola; Erica Snowden, cello; Drew Sullivan, clarinet; Maddie Lucas, flute; Emily Rapson, horn; Mary Kausek, oboe; Arleigh Savage, bassoon; Tara Lynn Ramsey, violin; Andrew Rosenblum, piano

14:05:00 00:10:00 Ernö Dohnányi: Serenade in C 10:00

14:17:00 00:12:30 Gaspar Cassadó: Suite for Cello Solo 12:30

14:35:00 00:07:30 Jacques Ibert: Trois Pieces for Woodwind Quintet 7:30

14:44:00 00:15:00 Johannes Brahms: Violin Sonata in A Op 100 15:00

15:03:00 00:13:25 Johann Sebastian Bach Violin Partita No. 2: Chaconne

Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Joshua Bell, violin Sony 308779

15:20:00 00:11:05 Carl Nielsen Allegro from Symphony No. 4 Op 29

Alan Gilbert New York Philharmonic DaCapo 220624

15:34:00 00:10:16 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Concerto No. 5 Op 73

Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano Sony 305886

15:46:00 00:10:13 Frédéric Chopin Polonaise No. 5 in F sharp minor Op 44

Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334

15:58:00 00:04:29 Steve Reich Nagoya Marimbas

Bob Becker, marimba; James Preiss, marimba Nonesuch 79430

16:06:00 00:03:17 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 11 in F major Op 72

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430171

16:12:00 00:11:50 Gioacchino Rossini Semiramide: Overture

Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 431653

16:27:00 00:05:41 Bernard Herrmann Cape Fear: Suite

Paul Bateman City of Prague Philharmonic Silva 1093

16:36:00 00:03:34 Alexander Borodin Petite Suite: Rustic Mazurka

Gennady Rozhdestvensky Royal Stockholm Philharmonic Chandos 9386

16:41:00 00:08:51 Johannes Brahms Scherzo & Rondo from Serenade No. 1 Op 11

Sir Charles Mackerras Scottish Chamber Orchestra Telarc 80522

16:52:00 00:03:00 Michael Flanders &Donald Swann Ill Wind

Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Richard Suart, baritone Telarc 80367

16:58:00 00:01:56 Reinhold Glière The Red Poppy: Chinese Dance

Zdenek Mácal New Jersey Symphony Delos 3178

17:05:00 00:05:05 Sir Arthur Sullivan The Yeoman of the Guard: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

17:13:00 00:09:32 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Black Swan Pas de deux

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

17:25:00 00:09:08 Enrique Granados Goyescas: Coloquia en la reja

Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732

17:40:00 00:04:31 Pablo de Sarasate Introduction & Tarantella Op 43

Abbey Road Ensemble Lawrence Foster Itzhak Perlman, violin EMI 55475

17:46:00 00:03:19 Goff Richards Homage to the Noble Grape: Chianti

London Brass Teldec 46069

17:52:00 00:03:03 Fritz Kreisler Liebesfreud

Orpheus Chamber Orchestra Gil Shaham, violin DeutGram 449923

17:56:00 00:03:06 Léo Delibes Coppélia: Galop final

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

18:09:00 00:22:01 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 35 in D major

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Sony 372068

18:09:00 00:01:06 Frédéric Chopin Mazurka No. 8 in A flat major Op 7

Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6730

18:34:00 00:03:47 Franz Schubert Five Minuets: Minuet No. 1 in C major

Chamber Orchestra of Europe Gidon Kremer, violin DeutGram 437535

18:40:00 00:03:27 Franz Schubert Minuet from Symphony No. 4

Pablo Heras-Casado Freiburg Baroque Orchestra Harm Mundi 902154

18:46:00 00:09:33 Johan Halvorsen Dances from "Mascarade"

Neeme Järvi Bergen Philharmonic Chandos 10584

18:55:00 00:04:22 Nikolai Rimsky-Korsakov Christmas Eve: Polonaise

Eugene Ormandy Philadelphia Orchestra Sony 62647

19:02:00 00:19:24 Franz Joseph Haydn Violin Concerto No. 1 in C

Orch of Age of Enlightenment Elizabeth Wallfisch Elizabeth Wallfisch, violin VirginClas 59266

19:23:00 00:32:25 Luigi Cherubini Symphony in D major

Howard Griffiths Zurich Chamber Orchestra CPO 999521

19:57:00 00:01:34 Frédéric Chopin Mazurka No. 3 in E major Op 6

Kotaro Fukuma, piano CIPC 2003

20:02:00 00:13:48 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 14 in C sharp minor Op 27

HJ Lim, piano EMI 64952

20:18:00 00:37:41 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 5 in E flat major Op 73

Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano Sony 305886

20:56:00 00:03:23 Carlos López Buchardo Canción del carretero

Mirian Conti, piano Steinway 30010

MAD ABOUT MUSIC with Gilbert Kaplan and Bill Keller, former Editor of The New York Times

22:00:00

Peter Tchaikovsky: Eugene Onegin: “Kuda kuda vy udalilis"

--Metropolitan Opera Orchestra/Valéry Gergiev; Ramon Vargas, tenor (Decca DVD 074 3248)

Giuseppe Verdi: Rigoletto: “La donna e mobile

” --London Symphony/Richard Bonynge; Luciano Pavarotti, tenor (Decca 414269)

Richard Wagner: Tannhäuser: Overture (excerpt

)--Staatskapelle Berlin/Daniel Barenboim (Teldec 88064)

Alfredo Catalani: La Wally (arr Vladimir Cosma for the soundtrack of Diva, excerpt)

--London Symphony/Vladimir Cosma; Wilhelmina Wiggins Fernandez, soprano (Pomme Music: 950 622)

Kate McGarrigle: “Go Leave” (Nonesuch 2-527267)

Jules Massenet: Manon, “Je marche sur tous les chemins… Obeissons quand leur voix appelle"

--English Chamber Orchestra/Jeffrey Tate; Renée Fleming, soprano (Decca 458858)

CITY CLUB FORUM – recorded today at The City Club of Cleveland, a citadel of free speech,

Anne D. Neal, President and Co-Founder, American Council of Trustees and Alumni. Political correctness in higher education

22:56:00 00:01:21 Wolfgang Amadeus Mozart Les petits riens: Gavotte

Anton Steck Concerto Cologne Archiv 4775800

23:02:00 00:06:59 Ludwig van Beethoven Adagio from Piano Concerto No. 5 Op 73

Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano Sony 305886

23:08:00 00:09:12 Samuel Barber Adagio for Strings Op 11

New Century Chamber Orch NSS Music 10

23:20:00 00:14:24 Johannes Brahms Adagio from Serenade No. 1 in D major Op 11

Sir Charles Mackerras Scottish Chamber Orchestra Telarc 80522

23:36:00 00:07:00 Woldemar Bargiel Adagio in G major Op 38

German Chamber Philharmonic Christoph Eschenbach Steven Isserlis, cello RCA 63665

23:43:00 00:10:12 Georges Bizet Adagio from Symphony No. 1 in C major

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 131