Program Guide 10-02-2014

WCLV ALL NIGHT WITH ROB GRIER

00:02:00 00:17:36 Johann Sebastian Bach Partita No. 4 in D major

Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334

00:22:00 00:41:32 Ludwig van Beethoven Symphony No. 6 in F major Op 68

George Szell Cleveland Orchestra Sony 46532

01:06:00 00:30:07 Camille Saint-Saëns Piano Concerto No. 3 in E flat major Op 29

WDR Symphony Cologne Thomas Sanderling Anna Malikova, piano Audite 92510

01:38:00 00:42:08 Franz Schmidt Symphony No. 3 in A major

Neeme Järvi Chicago Symphony Orchestra Chandos 9000

02:22:00 00:42:10 Peter Tchaikovsky Piano Concerto No. 2 in G major Op 44

Philharmonia Orchestra Leonard Slatkin Barry Douglas, piano RCA 61633

03:06:00 00:28:13 Ludwig Thuille Sextet for Piano & Winds in B flat major Op 6

Chantilly Quintet Gianluca Luisi, piano Naxos 570790

03:36:00 00:41:54 Franz Schubert Piano Sonata in B flat major

Alexander Schimpf, piano Oehms 867

04:20:00 00:33:27 Johannes Brahms Concerto for Violin & Cello in A minor Op 102

Cleveland Orchestra George Szell David Oistrakh, violin; Mstislav Rostropovich, cello EMI 65701

04:55:00 00:24:28 Richard Strauss Suite for 13 Wind Instruments in B flat Op 4

Minnesota Orchestra Edo de Waart Members of VirginClas 61460

05:21:00 00:17:01 Franz Liszt Réminiscences de Don Juan

Christopher O'Riley, piano Oxingale 2020

05:40:00 00:05:55 Franz Schubert The Friends from Salamanka: Overture

Manfred Huss Haydn Sinfonietta, Vienna Koch Intl 1121

05:55:00 00:04:03 Leonard Bernstein On the Town: Lonely Town

Philharmonia Orchestra David Zinman Joshua Bell, violin Sony 89358

05:58:00 00:01:28 Johann Sebastian Bach Cello Suite No. 1: Gigue

Massimo La Rosa, trombone MLR 2013

BBC NEWS; FIRST PROGRAM WITH JACQUELINE GERBER

06:07:00 00:10:31 Ludwig van Beethoven Allegro from Symphony No. 6 Op 68

Daniel Barenboim West-Eastern Divan Orchestra Decca 16871

06:20:00 00:10:13 Frédéric Chopin Polonaise No. 5 in F sharp minor Op 44

Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334

06:30:00 00:04:46 Johann Sebastian Bach Finale from Flute Sonata No. 5

Joshua Smith, flute; Jory Vinikour, harpsichord; Ann Marie Morgan, cello Delos 3408

06:40:00 00:07:06 Antonín Dvorák Finale from String Quartet No. 10 Op 51

Emerson String Quartet DeutGram 4778765

06:51:00 00:03:11 Leonard Bernstein West Side Story: I Feel Pretty

Canadian Brass RCA 68633

06:55:00 00:03:02 John Philip Sousa March "The Gladiator"

frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

07:05:00 00:04:47 Louis Théodore Gouvy Scherzo from Symphony No. 4

Jacques Mercier German Radio Philharmonic CPO 777382

07:10:00 00:02:53 Georg Philipp Telemann Finale from Concerto in e for Recorder

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Michael Lynn, recorder; Kathie Stewart, flute Koch Intl 7576

07:15:00 00:03:01 Georg Philipp Telemann Bourrée alla Polacca

John Williams, guitar CBS 44518

07:18:00 00:04:49 Alexander Glazunov March on a Russian Theme Op 76

Konstantin Krimets Moscow Symphony Orchestra Naxos 553538

07:25:00 00:02:29 Isaac Albéniz España: Tango Op 165

Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334

07:30:00 00:05:04 Sir Edward Elgar The Wand of Youth Suite No. 2: March

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Capriccio 49241

07:40:00 00:09:05 Tomaso Albinoni Oboe Concerto in C major Op 9

American Classical Orchestra Thomas Crawford Marc Schachman, oboe Centaur 3108

07:50:00 00:04:54 Josef Suk Waltz from Serenade for Strings Op 6

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447109

07:58:00 00:00:30 George Gershwin Gershwin Song-book: Swanee

Peter Donohoe, piano EMI 54280

BBC NEWS

08:07:00 00:06:58 Joseph Martin Kraus Olympie: Overture

Petter Sundkvist Swedish Chamber Orchestra Naxos 553734

08:18:00 00:09:53 Andrei Schulz-Evler Arabesques on "Beautiful Blue Danube" Op 314

Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334

08:32:00 00:10:16 E. J. Moeran Rondo from Cello Concerto

Ulster Orchestra JoAnn Falletta Guy Johnston, cello Naxos 573034

08:44:00 00:08:09 Girolamo Frescobaldi Aria detto Balletto

Eliot Fisk, guitar MusicMast 67130

08:55:00 00:04:55 Cole Porter Anything Goes: Overture

John McGlinn London Sinfonietta EMI 54300

09:05:00 00:14:08 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 27 in G major

Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 45544

09:24:00 00:08:59 Aaron Copland Our Town: Suite

Leonard Slatkin St Louis Symphony RCA 61699

09:35:00 00:05:24 Johann Sebastian Bach Cantata No. 156: Sinfonia "Arioso"

Gary Schocker, flute; Jason Vieaux, guitar Azica 71230

09:40:00 00:10:08 Siegfried Wagner Scherzo

Werner Andreas Albert Hamburg Philharmonic CPO 999366

09:55:00 00:05:42 Vernon Duke Autumn in New York

Anne Akiko Meyers, violin; Reiko Uchida, piano E1 Music 7780

WCLV MIDDAY WITH MARK SATOLA

10:03:00 00:02:00 Morton Gould Boogie Woogie Etude

Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334

10:05:00 00:02:32 Charles L. Cooke Blame It on the Blues

Brian Dykstra, piano Centaur 3340

10:10:00 00:06:56 Gioacchino Rossini Il viaggio a Reims: Overture

George Szell Cleveland Orchestra Sony 62653

10:19:00 00:02:45 Franz Liszt Years of Pilgrimage, Italy: Canzonetta

Lazar Berman, piano DeutGram 4779525

10:23:00 00:05:05 Wolfgang Amadeus Mozart Mitridate: Overture

Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

10:31:00 00:14:20 Michael Haydn Symphony No. 16 in A

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9352

10:46:00 00:03:04 Franz Joseph Haydn Gypsy Rondo from Piano Trio No. 39

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Dorian 90164

10:51:00 00:30:11 Ernö Dohnányi Suite in F sharp minor Op 19

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 572303

11:24:00 00:07:48 Johann Peter Emilius Hartmann The Raven: Overture

Ole Schmidt Odense Symphony DaCapo 226047

11:34:00 00:05:52 Antonio Vivaldi Trumpet Concerto in A flat

Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Maurice André, trumpet EMI 56260

11:42:00 00:10:00 Ludwig van Beethoven Scherzo & Finale from Symphony No. 2 Op 36

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1032

11:53:00 00:04:31 Eric Coates London Suite: Knightsbridge March

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66968



BBC NEWS; MERIDIAN WITH MARK SATOLA

12:13:00 00:07:13 Adolphe Adam If I Were King: Overture

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9765

12:22:00 00:05:47 Herbert L. Clarke The Debutante

Eastman Wind Ensemble Donald Hunsberger Wynton Marsalis, cornet CBS 42137

12:31:00 00:08:22 Ralph Vaughan Williams Coastal Command: Suite

Kenneth Alwyn Philharmonia Orchestra Silva 1094

12:41:00 00:09:32 Johann Strauss Jr Waltz "Artist's Life" Op 316

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 10406

12:52:00 00:06:45 Richard Rodgers State Fair: Suite

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 434932

13:01:00 00:38:08 Franz Schubert Symphony No. 8 in B minor

Sir Charles Mackerras Orch of Age of Enlightenment VirginClas 61305

13:41:00 00:16:46 Richard Strauss Horn Concerto No. 1 in E flat major Op 11

Chicago Symphony Orchestra Daniel Barenboim Dale Clevenger, horn Teldec 23913

14:00:00 00:03:34 Nikolai Rimsky-Korsakov The Snow Maiden: Dance of the Tumblers

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572787

14:04:00 00:04:36 Peter Tchaikovsky The Snow Maiden: Dance of the Tumblers

Vassily Sinaisky BBC Philharmonic BBC 248

14:11:00 00:10:19 Enrique Granados Valses poéticos

Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334

14:26:00 00:20:42 Antonín Dvorák The Water Goblin Op 107

Jun Märkl Indianapolis Symphony Telarc 32927

14:48:00 00:10:12 Claude Debussy Danses sacrée et profane

Oberlin 21 Bridget Reischl Yolanda Kondonassis, harp Telarc 80694

15:02:00 00:13:14 Johann Sebastian Bach Violin Concerto No. 1 in A minor

Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Joshua Bell, violin Sony 308779

15:17:00 00:12:49 Frédéric Chopin Andante spianato & Grande Polonaise Op 22

Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334

15:34:00 00:18:32 Ludwig van Beethoven Choral Fantasy in C minor Op 80

Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano; Prague Philharmonic Choir Sony 305886

15:54:00 00:03:33 Manuel de Falla La Vida breve: Spanish Dance No. 1

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

15:58:00 00:03:59 Johann Sebastian Bach Easter Oratorio: Sinfonia

Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 23416



WCLV DRIVE TIME WITH BILL O'CONNELL

16:06:00 00:02:46 Antonio Vivaldi Giustino: La gloria del mio sangue

Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Yo-Yo Ma, cello Sony 90916

16:12:00 00:11:51 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 17 in G major

Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 45714

16:27:00 00:07:21 Robert Farnon Captain Horatio Hornblower: Introduction

Robert Farnon Royal Philharmonic Orchestra Reference 47

16:39:00 00:01:39 Domenico Scarlatti Sonata in G major

Yuja Wang, piano DeutGram 16606

16:41:00 00:07:20 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 88

Thomas Fey Heidelberg Symphony Hänssler 98265

16:52:00 00:02:37 Alexander Scriabin Mazurka in G sharp minor Op 3

Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334

16:56:00 00:02:56 Giacomo Puccini Turandot: Nessun dorma

London Philharmonic Orchestra Zubin Mehta Luciano Pavarotti, tenor; John Alldis Choir Decca 417011

17:05:00 00:05:12 Henry Purcell The Indian Queen: Symphony

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Capriccio 49240

17:26:00 00:08:25 Jean Sibelius Finlandia Op 26

Osmo Vänskä Lahti Symphony Orchestra Bis 575

17:40:00 00:04:44 Johann Sebastian Bach Partita No. 4: Allemande

Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334

17:46:00 00:03:50 Alexander Scriabin Mazurka in E Op 3

Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334

17:52:00 00:02:37 Sergei Prokofiev Cinderella: Mazurka

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 410162

17:56:00 00:02:20 Isaac Albéniz Suite Española: Cataluña Op 47

Jason Vieaux, guitar Azica 71224

BBC NEWS; DINNER CLASSICS WITH BILL O'CONNELL

18:09:00 00:16:30 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 19 in E flat major

Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 45714

18:28:00 00:05:28 Alexander Scriabin Waltz in A flat Op 38

Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334

18:36:00 00:02:11 Alexander Scriabin Mazurka in C sharp minor Op 3

Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334

18:41:00 00:13:05 Hugo Alfvén Swedish Rhapsody No. 1 Op 19

Esa-Pekka Salonen Swedish Radio Symphony Sony 46668

18:55:00 00:03:34 Franz Liszt Paraphrase on Chopin's "Maiden's Wish"

Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421

SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:24:16 Ignaz Pleyel Symphony in G Op 68

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9525

19:28:00 00:26:38 Camille Saint-Saëns Piano Concerto No. 4 in C minor Op 44

WDR Symphony Cologne Thomas Sanderling Anna Malikova, piano Audite 92509

CARNEGIE HALL OPENING NIGHT CONCERT (recorded Oct. 1)

20:06:00 00:34:19 Sergei Rachmaninoff Symphonic Dances Op 45

Sir Simon Rattle Berlin Philharmonic

20:45:00 00:25:11 Max Bruch Violin Concerto No. 1 in G minor Op 26

Sir Simon Rattle Berlin Philharmonic Anne-Sophie Mutter, violin

21:20:00 00:07:19 Igor Stravinsky The Firebird: Lullaby & Finale

Sir Simon Rattle Berlin Philharmonic

SYMPHONYCAST with Alison Young - Last Night of the 2014 BBC Proms

BBC Symphony Orchestra, Sakari Oramo, conductor

Janine Jansen, violin; Elizabeth Watts, soprano; John Daszak, tenor; Roderick Williams, baritone; BBC Symphony Chorus; BBC Singers

Gavin Higgins: Velocity (2014) [world premiere, BBC commission]

Ernest Chausson: Poème (1896)

Richard Strauss: Taillefer (1903)

Aram Khachaturian: Gayaneh: Sabre Dance (1942)

Traditional (arr Alekset Igudesman): La Cucaracha

Richard & Robert Sherman: Mary Poppins Medley (1964)

John Ansell: Plymouth Hoe (1914)

Thomas Arne: Rule, Britannia! (1740)

Sir Edward Elgar: Pomp and Circumstance March No. 1 ‘Land of Hope and Glory’ (1901)

Sir Charles Hubert H. Parry (arr Elgar): Jerusalem (1916)

Benjamin Britten: The National Anthem (1961)