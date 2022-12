Program Guide 09-28-2014

LA PHILHARMONIC with Brian Laurizen: Gustavo Dudamel, conductor; Pedro Carneiro, percussion; Yefim Bronfman, piano

00:00:00 00:11:00 Peter Lieberson Shing Kham

00:20:00 00:36:05 Franz Schubert Symphony No. 4 in C minor

01:10:00 00:36:55 Peter Tchaikovsky Piano Concerto No. 1 in B flat minor Op 23

CLASSICAL WEEKEND

02:02:00 00:10:23 Luigi Cherubini Concert Overture in G

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields EMI 54438

02:14:00 00:30:32 Camille Saint-Saëns Piano Concerto No. 5 in F Op 103

WDR Symphony Cologne Thomas Sanderling Anna Malikova, piano Audite 92510

02:47:00 01:08:25 Ludwig van Beethoven Symphony No. 9 in D minor Op 125

Chicago Symphony Orchestra Fritz Reiner Phyllis Curtin, soprano; Florence Kopleff, contralto; John McCollum, tenor; Donald Gramm, baritone; Chicago Symphony Chorus RCA 300350

03:57:00 00:01:49 Adriano Banchieri Concerto No. 3 for Brass "Magnificat"

Empire Brass Telarc 80204

04:00 INNOVATIONS with Mark Satola - featuring works by Cleveland area composers, presented in cooperation with the Cleveland Composers’ Guild

Margaret Brouwer: Shattered Glass (2007)

Blue Streak Ensemble (Naxos 559 763) 13:33

Frank Wiley: Rituals of Earth and Fire (1999)

Jameson Cooper, violin (Centaur 3310) 11:37

Margi Griebling-Haigh: Sinfonia Concertante (2010)

Frank Rosenwein, Danna Sundet, oboes; Barrick Stees, bassoon; Peter Otto, Emma Shook, violins; Stanley Konopka, viola; Richard Weiss, cello; Scott Haigh, double bass; Sasha Mäkilä, conductor (Kent/Blossom CD) (23:40)

04:55:00 00:04:02 Benjamin Britten Peter Grimes: Sea Interlude No. 1

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 120

05:00 MUSICAL PASSIONS with Eric Kisch: Horowitz Live in Carnegie Hall II

Muzio Clementi: Sonata Op.24 No 3: I & III

Vladimir Horowitz, piano (Sony 84172 CD) 7:36

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No.13

Vladimir Horowitz, piano (Sony 84172 CD) 15:17

Frederic Chopin: Ballade No.3

Vladimir Horowitz, piano (Sony 84172 CD) 6:45

Samuel Barber: Sonata: Third movement

Vladimir Horowitz, piano (Sony 84172 CD) 5:10

Mily Balakirev: Islamey

Vladimir Horowitz, piano (Sony 84172 CD) 7:01

06:00 MILLENNIUM OF MUSIC with Robert Aubry Davis: Bulgaria, Portugal, and the New World - Three new releases take us on a journey from the Old World to the New.

06:58:00 00:01:08 Felix Mendelssohn Song without Words No. 28 in G Op 62

Daniel Gortler, piano Jerusalem 2006

MUSICA SACRA

07:04:00 00:06:43 Johann Sebastian Bach Cantata No. 82: Ich habe genug

Ensemble Caprice Matthias Maute Shannon Mercer, soprano Analekta 9848

07:12:00 00:20:14 George Frideric Handel Chandos Anthem No. 6 "As pants the Hart"

The Sixteen Choir & Orch Harry Christophers Lynne Dawson, soprano; Ian Partridge, tenor Chandos 504

07:34:00 00:20:16 Ignacio de Jerúsalem (attrib.): Polychoral Mass in D

Chanticleer Sinfonia Joseph Jennings Chanticleer Teldec 96353

07:55:00 00:03:20 Gregorian Chant Adoro te devote

Dominican Sisters of Mary Decca 18696

08:00 WITH HEART AND VOICE with Peter DuBois

09:00 FROM THE TOP with Christopher O'Riley and America's finest young musicians; recorded June 29, 2014 - This week’s program was recorded at The Peabody Essex Museum in Salem, Massachusetts, and given the show’s art museum venue, each young performer discusses a connection between the music they’re performing and a work of visual art in the museum’s collection. We hear an award-winning string quartet from Chicago perform the music of Bartok, and a teenager from Maryland performs an epic piece on the traditional Chinese instrument, the guzheng.

Quartet Fuoco [17-year-old violinist Rachel Stenzel from Holiday Hills, Illinois; 16-year-old violinist Aidan Perreault from Skokie, Illinois; 18-year-old violist David Berghoff from Chicago, Illinois; 17-year-old cellist Christopher Gao from Long Grove, Illinois]

Allegro molto from String Quartet No. 4 by Béla Bartók (1881–1945)

18-year-old soprano Katherine Leidlein from Lake Jackson, Texas

Chanson triste by Henri Duparc (1848–1933), with pianist Christopher O’Riley

18-year-old guzheng player Rujia Teng from Rockville, Maryland

The Eternal Sorrow of Lin’An” by Zhanhao He (b. 1933), with pianist Christopher O’Riley

14-year-old pianist Andrew Li from Lexington, Massachusetts

Hungarian Rhapsody No. 6 in D-flat S 244/6 by Franz Liszt (1811–1886)

Guest composer and pianist Matthew Aucoin

Corona from his Celan Fragments, with 17-year-old violinist Yuki Beppu from Lexington, Massachusetts

Quartet Fuoco

Allegro molto from String Quartet No. 2 in a by William Walton (1902–1983)

MILWAUKEE SYMPHONY with Suzanne Nance: Gilbert Varga, conductor; Susan Babini, cello

10:04:00 00:13:05 Sir Edward Elgar Serenade for Strings in E minor Op 20

10:20:00 00:25:14 Robert Schumann Cello Concerto in A minor Op 129

10:48:00 00:37:00 Antonín Dvorák Eight Slavonic Dances Op 46

11:29:00 00:31:11 Bonus: Robert Schumann Movements from Symphony No. 3 in E flat Op 97

Edo de Waart, conductor

11:59:00 00:01:35 Robert Schumann Carnaval: Chopin Op 9

Vassily Primakov, piano Bridge 9300

BBC NEWS; CLASSICAL WEEKEND with Nancy Sinning

12:10:00 00:24:24 Joaquín Rodrigo Concierto Andaluz Delaware Symphony

David Amado William Kanengiser, guitar; Scott Tennant, guitar; John Dearman, guitar; Matthew Greif, guitar Telarc 31754

12:37:00 00:10:27 Étienne Méhul Young Henry's Hunt: Overture

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5184

12:50:00 00:04:38 Ludwig van Beethoven Variations on a Theme by Paisiello

Olli Mustonen, piano Decca 436834

12:55:00 00:04:11 Luigi Boccherini Rondo No. 1 from Cello Concerto No. 5

Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Yo-Yo Ma, cello Sony 60680

13:00 THE DENNIS LEWIN RADIO PROGRAM, turning you on to classical music; this week, Part 1 of the life and music of Dmitri Shostakovich.

WCLV CLASSICAL WEEKEND

15:04:00 00:25:47 Antonín Dvorák Serenade for Winds in D minor Op 44

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415364

15:33:00 00:11:35 Zoltán Kodály Dances of Marosszék

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra Philips 462824

15:47:00 00:06:18 Camille Saint-Saëns Tarantelle in A minor Op 6

Tapiola Sinfonietta Jean Jacques Kantorow Sharon Bezaly, flute; Harri Mäki, clarinet Bis 1359

15:52:00 00:03:14 Sergei Prokofiev The Stone Flower: Wedding Dance Op 118

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 10481

THE CLEVELAND ORCHESTRA ON THE RADIO with Robert Conrad - The Cleveland Orchestra, Franz Welser-Möst, conductor; Julia Fischer, violin – recorded live in Severance Hall

16:04:00 00:27:43 Alban Berg Violin Concerto

16:36:00 01:10:35 Anton Bruckner Symphony No. 5 in B flat

KEYNOTES: WCLV’s Bill O’Connell with recordings and updates from past medalists of the Cleveland International Piano Competition and CIPC news; this week, 2005 medalist Spencer Myer

18:03:00 00:10:40 Max Bruch Kol Nidrei Op 47

Brian Thornton, cello; Spencer Myer, piano Thornton 2013

18:15:00 00:12:08 Ferruccio Busoni Variations & Fugue on a Chopin Prelude

Spencer Myer, piano Harm Mundi 907477

18:30 MUSIC AND THE SPOKEN WORD with Lloyd Newell & the Mormon Tabernacle Choir

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:10:23 Luigi Cherubini Concert Overture in G

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields EMI 54438

19:14:00 00:30:32 Camille Saint-Saëns Piano Concerto No. 5 in F Op 103

WDR Symphony Cologne Thomas Sanderling Anna Malikova, piano Audite 92510

19:47:00 01:08:25 Ludwig van Beethoven Symphony No. 9 in D minor Op 125

Chicago Symphony Orchestra Fritz Reiner Phyllis Curtin, soprano; Florence Kopleff, contralto; John McCollum, tenor; Donald Gramm, baritone; Chicago Symphony Chorus RCA 300350

21:55:00 00:04:54 Gerald Finzi Prelude Op 25

Richard Hickox City of London Sinfonia Chandos 9888

21:00 INNOVATIONS with Mark Satola - featuring works by Cleveland area composers, presented in cooperation with the Cleveland Composers’ Guild

Margaret Brouwer: Shattered Glass (2007)

Blue Streak Ensemble (Naxos 559 763) 13:33

Frank Wiley: Rituals of Earth and Fire (1999)

Jameson Cooper, violin (Centaur 3310) 11:37

Margi Griebling-Haigh: Sinfonia Concertante (2010)

Frank Rosenwein, Danna Sundet, oboes; Barrick Stees, bassoon; Peter Otto, Emma Shook, violins; Stanley Konopka, viola; Richard Weiss, cello; Scott Haigh, double bass; Sasha Mäkilä, conductor (Kent/Blossom CD) (23:40)

22:00 RELEVANT TONES with Seth Boustead: Starting from Scratch

Alvin Lucier -- I am sitting in a room (excerpt)

James Tenney – Cellogram--William Jason Raynovich, cello (Live in WFMT Studio)

Lou Harrison -- Cornish Lancaran

Musicians of the Gamelan Si Betty, Berkeley Chamber Singers

Colin McPhee -- Tabuh-Tabuhan, Toccata for Orchestra (excerpts)

Eastman-Rochester Symphony/Howard Hanson

Harry Partch -- Delusion and the Fury: A Ritual of Dream and Delusion (excerpt)

Christopher Preissing -- Pales

Angela DiOrio, clarinet (Live in WFMT Studio)

Steve Mackey -- Indigenous instruments

eighth blackbird

LATE PROGRAM

23:02:00 00:06:00 Jean-Philippe Rameau Les Boréades: Entrée de Polymnie

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4478

23:08:00 00:10:36 Remo Giazotto Albinoni's Adagio for Strings & Organ in G minor

Royal Philharmonic Orchestra Charles Rosekrans Clio Gould, violin Telarc 80562

23:21:00 00:06:32 Richard Strauss Love Scene from "Feuersnot"

Christian Thielemann Berlin German Opera Orchestra DeutGram 449571

23:27:00 00:10:08 Florent Schmitt La tragédie de Salomé: Prélude Op 50

Yannick Nézet-Séguin Orchestre Métropolitaine Atma 2647

23:40:00 00:03:53 Robert Schumann Fantasy Pieces: Duet Op 88

Martha Argerich, piano; Gidon Kremer, violin; Mischa Maisky, cello DeutGram 463700

23:43:00 00:10:52 Franz Schubert Andante in B minor

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 75

23:56:00 00:03:05 Mikhail Antsev Berceuse

Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

23:57:00 00:01:27 Gregorian Chant Ave regina celorum

Anonymous 4 Harm Mundi 2907546