Program Guide 09-15-2014

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:41:04 Frédéric Chopin Piano Concerto No. 1 in E minor Op 11

Berlin State Orchestra Andris Nelsons Daniel Barenboim, piano DeutGram 15387

00:45:00 00:41:47 Richard Strauss Aus Italien Op 16

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 425941

01:29:00 00:38:49 Béla Bartók Concerto for Orchestra

Riccardo Chailly Royal Concertgebouw Orchestra Decca 458841

02:10:00 00:36:41 Johannes Brahms Piano Trio No. 1 in B major Op 8

André Previn, piano; Viktoria Mullova, violin; Heinrich Schiff, cello Philips 442123

02:49:00 00:38:18 Charles Ives Symphony No. 2

Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1003

03:29:00 00:25:42 Felix Mendelssohn Cello Sonata No. 2 in D major Op 58

Keith Robinson, cello; Donna Lee, piano Blue Griff 237

03:56:00 00:29:51 Frank Martin Mass for Double Chorus

Robert Shaw Robert Shaw Festival Singers Telarc 80406

04:28:00 00:25:46 Étienne Méhul Symphony No. 1 in G minor

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5184

04:56:00 00:23:40 Georges Bizet Jeux d'enfants Op 22

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 131

05:22:00 00:16:41 Paul Schoenfield Café Music

Almeda Trio Albany 1386

05:40:00 00:06:05 Mario Castelnuovo-Tedesco Rondo Mexicano Op 201

London Philharmonic Orchestra Leonard Slatkin Kazuhito Yamashita, guitar; Naoko Yamashita, guitar RCA 60355

05:58:00 00:01:12 Wolfgang Amadeus Mozart Contradance in E flat major

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429783

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:05:33 Johann Sebastian Bach Finale from Brandenburg Concerto No. 5

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Jeannette Sorrell, harpsichord; Michael Lynn, flute; Cynthia Roberts, violin Avie 2207

06:15:00 00:09:45 Frédéric Chopin Ballade No. 1 in G minor Op 23

Evgeny Kissin, piano RCA 63259

06:28:00 00:08:38 Christoph Willibald Gluck Alessandro: Chaconne

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 445824

06:35:00 00:03:35 Astor Piazzolla Escualo Panorámicos

Lynne Ramsey, viola; Ralph Curry, cello; Thomas Sperl, bass; Randall Fusco, piano Panorámico 2009

06:43:00 00:05:32 Ottorino Respighi The Pines of Rome: The Pines of the Appian Way

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80595

06:47:00 00:03:57 Franz Joseph Haydn Il mondo della luna: Overture

Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 4778117

06:58:00 00:03:09 Edwin Franko Goldman March "On the Mall"

Blossom Festival Band Loras John Schissel Cleveland Orch Youth Chorus MAA 40601

07:05:00 00:03:30 Gioacchino Rossini Galop from "William Tell" Overture

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80141

07:10:00 00:09:01 Johann Strauss Jr Waltz "Vienna Blood" Op 354

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic DeutGram 4763793

07:22:00 00:02:17 Giovanni Gabrieli Canzona Prima à 5

Canadian Brass Steinway 30008

07:25:00 00:02:30 Gilbert & Sullivan The Pirates of Penzance: Policeman's Lot

Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Richard Van Allen, bass; Men of; Welsh National Opera Chorus Telarc 80353

07:29:00 00:06:15 Johann Sebastian Bach Mass in b: Sanctus

Robert Shaw Robert Shaw Chorale & Orch RCA 300350

07:43:00 00:06:05 Henri Herz Rondo espagnol from Piano Concerto No. 7 Op 207

Tasmanian Symphony Howard Shelley Howard Shelley, piano Hyperion 67465

07:51:00 00:03:54 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 2: Caroso Dances

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

07:55:00 00:02:10 David Diamond Romeo and Juliet: Juliet and her Nurse

Gerard Schwarz New York Chamber Symphony Delos 3103

08:07:00 00:05:53 Josef Suk Toward a New Life Op 35

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 62592

08:15:00 00:09:37 Sergei Taneyev Finale from Piano Trio Op 22

Mikhail Pletnev, piano; Vadim Repin, violin; Lynn Harrell, cello DeutGram 4775419

08:28:00 00:05:28 Charles Gounod Sanctus from "St. Cecilia" Mass

Lyon Opera Orchestra Lawrence Foster Jessye Norman, soprano; Lyon Opera Chorus; Radio France Children's Choir; Choeur Régional d'Ile deFrance Philips 432731

08:34:00 00:01:29 Heitor Villa-Lobos The Baby's Family Suite No. 1: Punch

Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

08:37:00 00:02:21 Wilhelm Friedemann Bach Minuet from String Symphony in F major

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 62720

08:43:00 00:08:50 Joaquín Turina Rapsodia sinfónica Op 66

London Philharmonic Orchestra Rafael Frühbeck de Burgos Alicia de Larrocha, piano Decca 410289

08:55:00 00:01:41 Gustav Holst Japanese Suite: Dance of the Wolves Op 33

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 572914

08:55:00 00:06:14 John Barry Dances With Wolves: Theme

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80319

09:08:00 00:17:26 Maurice Ravel Daphnis et Chloé: Suite No. 2

Lorin Maazel New York Philharmonic DeutGram 9772

09:29:00 00:05:19 Ludwig van Beethoven Adagio from Sonata No. 14 Op 27

Valentina Lisitsa, piano Decca 17091

09:38:00 00:07:33 Wolfgang Amadeus Mozart Allegro from String Quartet No. 4

Jerusalem Quartet Harm Mundi 902076

09:48:00 00:08:01 Robert Schumann March from Piano Quintet Op 44

Cleveland Quartet Emanuel Ax, piano RCA 6498

09:58:00 00:03:31 Gaetano Donizetti Lucia di Lammermoor: Sextet "Chi mi Frena"

Hanover Band Sir Charles Mackerras Bruce Ford, tenor; Anthony Michaels-Moore, bass; Andrea Rost, soprano; Alastair Miles, bass; Paul Charles Clarke, tenor Sony 63174

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:04:00 00:03:01 Jan Dismas Zelenka Villanella from Capriccio No. 5

Daniel Abraham Bach Sinfonia Sono Lumin 92163

10:07:00 00:02:37 Johannes Brahms Capriccio in D minor Op 116

Stanislav Khristenko, piano Steinway 30032

10:12:00 00:07:25 Sir Edward German Nell Gwyn: Overture

John Wilson Royal Liverpool Philharmonic Avie 2194

10:21:00 00:05:18 Gabriel Fauré Masques et bergamasques: Pastorale Op 112

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 449186

10:27:00 00:05:50 Howard Blake Marcia grazioso from Flute Concerto Op 493

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Jaime Martin, flute PentaTone 5186506

10:36:00 00:12:25 Johann Joachim Quantz Concerto for 2 Flutes in G major

Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Jed Wentz, flute; Marion Moonen, flute Archiv 447644

10:51:00 00:25:25 Sergei Rachmaninoff Piano Concerto No. 1 in F sharp minor Op 1

Chicago Symphony Orchestra Fritz Reiner Byron Janis, piano RCA 300350

11:19:00 00:05:52 Antonio Vivaldi Concerto for Strings in C major

I Musici Philips 438876

11:26:00 00:08:43 Charles Tomlinson Griffes Poem for Flute & Orchestra

Cleveland Sinfonietta Louis Lane Maurice Sharp, flute Epic 1116

11:37:00 00:06:02 Franz Joseph Haydn The Apothecary: Overture

Giuseppe Sinopoli Dresden State Orchestra EMI 56535

11:45:00 00:09:48 Hector Berlioz Symphonie fantastique: Dream of the

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 453432

11:55:00 00:03:06 Frank Loesser How to Succeed in Business Without

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN - Lighter fare for your midday break

12:12:00 00:06:39 Ralph Vaughan Williams The Poisoned Kiss: Overture

George Hurst Bournemouth Sinfonietta Chandos 2419

12:20:00 00:07:12 Erich Wolfgang Korngold Straussiana

Kazuki Yamada Orch de la Suisse Romande PentaTone 518

12:29:00 00:09:50 Franz Waxman Prince Valiant: Suite

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81265

12:41:00 00:07:19 Roger Quilter Three English Dances Op 11

Richard Hickox Northern Sinfonia EMI 49933

12:50:00 00:08:35 Stephen Sondheim Into the Woods: Suite

Don Sebesky London Symphony Orchestra EMI 54285

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:41:53 Sergei Prokofiev Alexander Nevsky Op 78

Chicago Symphony Orchestra Fritz Reiner Rosalind Elias, mezzo-soprano; Chicago Symphony Chorus RCA 300350

13:45:00 00:13:59 Sergei Prokofiev Symphony No. 1 in D major Op 25

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624

14:00 WCLV MIDDAY

14:01:00 00:02:28 Karl King March "Royal Scotch Highlanders"

Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

14:04:00 00:03:13 Amy Beach Scottish Legend Op 54

Alan Feinberg, piano Argo 436121

14:09:00 00:09:49 Max Bruch Swedish Dances Op 63

Kurt Masur Leipzig Gewandhaus Orchestra Philips 420932

14:16:00 00:16:30 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 19 in E flat major

Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 45714

14:21:00 00:17:58 Edvard Grieg Norwegian Dances Op 35

Petri Sakari Iceland Symphony Chandos 9028

14:43:00 00:12:20 Francesco Bonporti Violin Concerto in F major Op 11

Collegium Musicum 90 Simon Standage Simon Standage, violin Chandos 530

14:56:00 00:26:56 Sir William Walton Façade: Excerpts

Philadelphia Orchestra Eugene Ormandy Vera Zorina, narrator Sony 62400

15:00 MONDAY MOZART

15:01:00 00:08:52 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 24 in B flat major

Sir Charles Mackerras Prague Chamber Orchestra Telarc 80186

15:11:00 00:14:18 Wolfgang Amadeus Mozart Variations on a Theme by Gluck

András Schiff, piano Decca 421369

15:27:00 00:20:05 Wolfgang Amadeus Mozart Violin Concerto No. 1 in B flat major

English Chamber Orchestra Shlomo Mintz Shlomo Mintz, violin Avie 2058

15:49:00 00:08:56 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Finale from Symphony No. 30

Sir Charles Mackerras Prague Chamber Orchestra Telarc 80186

WCLV DRIVE TIME with Bill O'Connell

15:58:00 00:04:10 Manuel de Falla El amor brujo: Ritual Fire Dance

Rafael Frühbeck de Burgos London Symphony Orchestra MCA 25887

16:06:00 00:03:36 Manuel de Falla El amor brujo: Ritual Fire Dance

Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

16:13:00 00:10:38 Felix Mendelssohn Capriccio brillante in B minor Op 22

Sinfonia da Camera Ian Hobson Ian Hobson, piano Arabesque 6688

16:27:00 00:04:31 Hans Zimmer Batman Begins: Eptesicus

Tolga Kashif Royal Philharmonic Orchestra Royal Phil 33

16:38:00 00:04:11 Franz Joseph Haydn Finale from String Quartet No. 51 Op 64

American String Project MSR 1386

16:41:00 00:08:44 Jenö Hubay Fantaisie brillante on "Carmen"

Gil Shaham, violin; Akira Eguchi, piano DeutGram 447640

16:52:00 00:03:06 Claude Debussy Petite Suite: Ballet

Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

16:56:00 00:03:20 George Frideric Handel Minuet from Concerto Grosso Op 6

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733

17:05:00 00:04:53 Horatio Parker Reverie from "Six Lyrics" Op 25

Peter Kairoff, piano Albany 315

17:12:00 00:08:51 John Williams The Cowboys: Overture

John Williams Boston Pops Orchestra Philips 420178

17:23:00 00:11:48 Francis Poulenc Suite Française after Claude Gervaise

Eric Parkin, piano Chandos 8847

17:40:00 00:03:51 Frédéric Chopin Nocturne No. 5 in F sharp major Op 15

Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

17:45:00 00:02:41 Giuseppe Verdi Requiem: Sanctus

Boston Symphony Orchestra Erich Leinsdorf Boston Chorus Pro Musica RCA 300350

17:51:00 00:03:14 Erik Satie Sonatine bureaucratique

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290

17:55:00 00:03:26 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 15 in C major Op 72

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430171

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:22:37 Ludwig van Beethoven Symphony No. 1 in C major Op 21

Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

18:34:00 00:03:45 Robert Schumann Romance in F sharp Op 28

Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

18:41:00 00:03:17 Frédéric Chopin Waltz No. 7 in C sharp minor Op 64

Van Cliburn, piano RCA 300350

18:47:00 00:07:51 Gustav Mahler Scherzo from Symphony No. 1

Erich Leinsdorf Boston Symphony Orchestra RCA 300350

18:55:00 00:03:00 Franz Liszt Valse oubliée No. 1 in F sharp major

Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:20:45 Franz Joseph Haydn Sinfonia Concertante in B flat major

Orch of Age of Enlightenment Elizabeth Wallfisch Elizabeth Wallfisch, violin; David Watkin, cello; Anthony Robson, oboe; Felix Warnock, bassoon VirginClas 59266

19:25:00 00:31:08 Johannes Brahms Serenade No. 2 in A Op 16

Sir Charles Mackerras Scottish Chamber Orchestra Telarc 80522

19:57:00 00:01:49 William Boyce Jig from Symphony No. 7 Op 2

Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:04:00 00:53:02 Gustav Mahler Symphony No. 1 in D major

Erich Leinsdorf Boston Symphony Orchestra RCA 300350

20:56:00 00:02:10 Antonín Dvorák Cypress No. 3

Cypress String Quartet Avie 2275

21:00 THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin - Alan Gilbert, conductor; Liang Wang, oboe - recorded 7/20/2014 at the Bravo! Vail Valley Music Festival

21:04:00 00:17:24 Richard Strauss Don Juan Op 20

Edo de Waart Minnesota Orchestra VirginClas 61460

21:30:00 00:15:23 Richard Strauss Till Eulenspiegel's Merry Pranks Op 28

Eliahu Inbal Orch de la Suisse Romande Denon 18067

22:01:00 00:20:00 Christopher Rouse Oboe Concerto

New York Philharmonic WFMT 1

22:33:00 00:21:37 Peter Tchaikovsky Romeo and Juliet Fantasy Overture

Tadaaki Otaka BBC National Orch of Wales Nimbus 5306

23:00 LATE PROGRAM

23:02:00 00:06:39 Emmanuel Chabrier Prélude pastorale

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 447751

23:08:00 00:04:54 Jenö Hubay Idylle from Suite for Violin & Orchestra Op 5

BBC Scottish Symphony Martyn Brabbins Hagai Shaham, violin Hyperion 67498

23:13:00 00:06:49 Johannes Brahms Romanze from String Quartet No. 1 Op 51

Chiara String Quartet Azica 71289

23:22:00 00:06:10 Isaac Albéniz Suite Española: Granada Op 47

Rafael Frühbeck de Burgos London Symphony Orchestra MCA 25887

23:28:00 00:08:44 Aram Khachaturian Spartacus: Adagio

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Philips 442011

23:39:00 00:05:28 Horatio Parker Nocturne from Four Sketches Op 19

Peter Kairoff, piano Albany 315

23:44:00 00:09:44 Gerald Finzi Eclogue for Piano & Strings Op 10

English String Orchestra William Boughton Martin Jones, piano Nimbus 5366

23:55:00 00:02:46 Frank Bridge Entr'acte "Canzonetta"

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

23:57:00 00:02:39 Einojuhani Rautavaara Whispering

Hilary Hahn, violin; Cory Smythe, piano DeutGram 19103