Program Guide 09-11-2014

WCLV ALL NIGHT WITH ROB GRIER

00:02:00 00:37:07 Mily Balakirev Symphony No. 2 in D minor

Igor Golovschin Russian State Symphony Naxos 550793

00:41:00 00:23:44 John Adams On the Transmigration of Souls

Atlanta Symphony Orchestra Robert Spano Gwinnett Young Singers; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80673

01:07:00 00:43:50 Peter Tchaikovsky Symphony No. 5 in E minor Op 64

Pierre Monteux Boston Symphony Orchestra RCA 300350

01:53:00 00:38:20 Gabriel Fauré Requiem Op 48

St Cecilia Academy Orchestra Myung-Whun Chung Cecilia Bartoli, mezzo-soprano; Bryn Terfel, baritone; St Cecilia Academy Chorus DeutGram 459365

02:33:00 00:25:00 Claude Debussy String Quartet in G minor Op 10

Cleveland Quartet Telarc 80111

03:00:00 00:25:05 Carl Philipp Emanuel Bach

Flute Concerto in G major CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier Patrick Gallois, flute DeutGram 439895

03:27:00 00:41:53 Sergei Prokofiev Alexander Nevsky Op 78

Chicago Symphony Orchestra Fritz Reiner Rosalind Elias, mezzo-soprano; Chicago Symphony Chorus RCA 300350

04:11:00 00:29:13 Felix Mendelssohn Piano Trio No. 1 in D minor Op 49

Emanuel Ax, piano; Itzhak Perlman, violin; Yo-Yo Ma, cello Sony 52192

04:42:00 00:37:06 Bohuslav Martinu Symphony No. 1

Claus Peter Flor Berlin Symphony Orchestra RCA 60154

05:21:00 00:17:36 Camille Saint-Saëns Septet in E flat major Op 65

Ensemble Vivant OpeningDay 9379

05:41:00 00:05:32 Franz Liszt Three Concert Etudes: Un sospiro

Valentina Lisitsa, piano Decca 17091

05:55:00 00:02:52 Johann Sebastian Bach Finale from Brandenburg Concerto No. 2

Apollo's Fire Jeannette Sorrell John Thiessen, trumpet; Michael Lynn, recorder; Gonzalo X. Ruiz, oboe; Cynthia Roberts, violin Avie 2207

BBC NEWS; WCLV'S FIRST PROGRAM WITH JACQUELINE GERBER

06:07:00 00:06:45 Ludwig van Beethoven Adagio from Piano Concerto No. 5 Op 73

Vienna Philharmonic Rudolf Buchbinder Rudolf Buchbinder, piano Sony 374521

06:20:00 00:05:57 Maurice Ravel Scherzo from String Quartet in F major

Jupiter String Quartet OberlinMus 1304

06:40:00 00:04:24 Sir Edward Elgar Enigma Variations: Nimrod Op 36

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

06:43:00 00:01:14 Julio Sagreras El colibrí

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

06:57:00 00:02:12 Edward V. Cupero March "Honey Boys on Parade"

Loras John Schissel Virginia Grand Military Band WalkFrog 430

07:12:00 00:05:36 Gabriel Fauré Pavane Op 50

Prague Philharmonic Orchestra Charles Olivieri-Munroe Sol Gabetta, cello RCA 735962

07:27:00 00:04:48 Johann Sebastian Bach Finale from Brandenburg Concerto No. 3

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2207

07:41:00 00:04:28 George Gershwin Porgy and Bess: Bess, You is My Woman

Caroline Goulding, violin; Christopher O'Riley, piano Telarc 80744

08:14:00 00:05:41 George Gershwin Girl Crazy: Overture

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic BBC 63

08:27:00 00:05:33 Frédéric Chopin Nocturne No. 7 in C sharp minor Op 27

Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

08:40:00 00:04:21 Jean Sibelius Belshazzar's Feast: Khadra's Dance Op 51

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60434

08:46:00 00:02:57 Astor Piazzolla Libertango European Film Philharmonic

Christoph Israel Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000

09:03:00 00:07:53 Gustav Holst The Planets: Jupiter Op 32

Sir Adrian Boult London Philharmonic Orchestra EMI 28379

09:41:00 00:05:50 Alfredo Catalani Loreley: Dance of the Water Nymphs

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

WCLV MIDDAY WITH MARK SATOLA

10:01:00 00:01:48 Anonymous The Agincourt Song

Philip Jones Brass Ensemble Decca 807

10:02:00 00:12:29 Franz Schubert Piano Sonata No. 5 in A flat major

András Schiff, piano Decca 440307

10:22:00 00:10:02 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Concerto No. 4 Op 58

Symphony of the Air Josef Krips Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

10:44:00 00:07:31 Antonio Vivaldi Concerto for Strings in A major

Thomas Hengelbrock Freiburg Baroque Orchestra DHM 77289

11:02:00 00:11:54 Gioacchino Rossini William Tell: Overture

Chicago Symphony Orchestra Fritz Reiner Mihaly Virizlay ,cello RCA 300350

11:21:00 00:09:13 Isaac Albéniz Iberia: Almería

Alexander Schimpf, piano Genuin 10181

11:41:00 00:07:47 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Finale from Symphony No. 35

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Sony 372068



BBC NEWS; MERIDIAN

12:11:00 00:03:54 Morton Gould Pavanne from American Symphonette No. 2

David Alan Miller Albany Symphony Orchestra Albany 1174

12:21:00 00:08:06 Johann Strauss Jr Waltz "Fairy Tales from the Orient" Op 444

Daniel Barenboim Vienna Philharmonic Decca 12569

12:41:00 00:06:51 Joseph Lanner Styrian Dances Op 165

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

BIG WORK AT ONE

13:03:00 00:19:09 Alan Hovhaness Symphony No. 2 Op 132

Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

13:32:00 00:06:43 Don Gillis Paul Bunyan

Ian Hobson Sinfonia Varsovia Albany 768

13:48:00 00:06:23 Aaron Copland Letter from Home

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559240



WCLV DRIVE TIME WITH BILL O'CONNELL

14:03:00 00:12:38 Johannes Brahms Andante from Piano Concerto No. 2 Op 83

Chicago Symphony Orchestra Erich Leinsdorf Sviatoslav Richter, piano RCA 300350

14:21:00 00:09:41 Luigi Cherubini The Portuguese Hotel: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields EMI 54438

14:39:00 00:06:42 Albert Roussel Divertissement Op 6

Catherine Cantin, flute; Maurice Bourgue, oboe; Michel Portal, clarinet; Amaury Wallez, bassoon; Pascal Rogé, piano Decca 425861

15:02:00 00:11:15 Johannes Brahms Rondo from Piano Concerto No. 1 Op 15

Boston Symphony Orchestra Charles Munch Gary Graffman, piano RCA 300350

15:21:00 00:09:12 Gioacchino Rossini La gazza ladra: Overture

Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

15:38:00 00:08:12 Richard Wagner Götterdämmerung: Siegfried's Funeral

Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

16:11:00 00:08:57 Giuseppe Verdi I vespri siciliani: Overture

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 68468

16:28:00 00:03:37 Stanley Myers The Deer Hunter: Cavatina

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

16:40:00 00:08:28 Alexander Glazunov Allegro from Symphony No. 7 Op 77

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 63236

17:11:00 00:08:39 Frédéric Chopin Barcarolle in F sharp major Op 60

Daniil Trifonov, piano Mariinsky 530

17:26:00 00:08:29 Johannes Brahms Rondo from Piano Quartet No. 1 Op 25

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 75

17:40:00 00:07:24 Antonio Vivaldi Concerto for 2 Trumpets in C major

Chamber Ensemble Genevieve Leclair Josh Rzepka, trumpet Rzepka 2010

BBC NEWS; DINNER CLASSICS WITH BILL O'CONNELL

18:08:00 00:06:13 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Rose Adagio

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

18:19:00 00:10:11 Camille Saint-Saëns Rhapsodie d'Auvergne Op 73

Royal Philharmonic Orchestra André Previn Jean-Philippe Collard, piano EMI 49757

18:39:00 00:08:18 Ludwig van Beethoven Scherzo from Symphony No. 7 Op 92

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 20081

SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:11:11 Friedrich Kuhlau Overture to "Elf-Hill" Op 100

Michael Schonwandt Danish National Radio Sym Chandos 9648

19:15:00 00:39:28 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 9 in D major

Cleveland Orchestra George Szell Bernard Adelstein, posthorn Sony 86793

19:57:00 00:02:20 Sir Thomas Beecham The Faithful Shepherd Suite: Bourrée

Yehudi Menuhin Royal Philharmonic Orchestra MCA 6231

ESSENTIAL CLASSICS WITH JOHN SIMNA

20:02:00 00:21:43 Claude Debussy La mer

George Szell WDR Symphony Cologne IMG 75962

20:25:00 00:30:31 Sir Edward Elgar Enigma Variations Op 36

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Telarc 80192

SYMPHONYCAST

21:04:00 00:08:00 Franz Schreker Scherzo for String Orchestra

Orpheus Chamber Orchestra

21:12:00 00:08:55 Ludwig van Beethoven Romance No. 2 in F major Op 50

Orpheus Chamber Orchestra Viviane Hagner, violin

21:20:00 00:18:55 Henri Vieuxtemps Violin Concerto No. 5 in A minor Op 37

Orpheus Chamber Orchestra Viviane Hagner, violin

21:39:00 00:37:58 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 40 in G minor

Orpheus Chamber Orchestra

22:17:00 00:08:00 Gioacchino Rossini L'Italiana in Algeri: Overture

Orpheus Chamber Orchestra

22:25:00 00:30:57 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 17 in G major

English Chamber Orchestra Jeffrey Tate Mitsuko Uchida, piano Philips 422592

LATE PROGRAM WITH JOHN SIMNA

23:02:00 00:10:16 Arvo Pärt Spiegel im Spiegel

Lisa Batiashvili, violin; Hélène Grimaud, piano DeutGram 15203

23:12:00 00:07:31 Jean Sibelius Suite champêtre Op 98

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5169

23:22:00 00:11:01 Don Gillis Prayer and Hymn for a Solemn Occasion

Ian Hobson Sinfonia Varsovia Albany 618

23:35:00 00:11:06 Johannes Brahms Adagio from Clarinet Quintet Op 115

Emerson String Quartet David Shifrin, clarinet DeutGram 459641

23:46:00 00:07:32 Ludwig van Beethoven Elegiac Song Op 118

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80248

23:55:00 00:03:20 John Dowland A Fancy

Paul O'Dette, lute Harm Mundi 907164

23:55:00 00:02:56 Gabriel Fauré Nocturne No. 8 in D flat Op 84

Kathryn Stott, piano Hyperion 66911