Program Guide 09-10-2014

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:27:08 Niels Gade Symphony No. 8 in B minor Op 47

Christopher Hogwood Danish National Radio Sym Chandos 9862

00:31:00 00:28:40 Ermanno Wolf-Ferrari Concertino for English horn in A flat major Op 34

Rome Symphony Orchestra Francesco La Vecchia William Moriconi, English horn Naxos 572921

01:02:00 00:40:05 Antonín Dvorák String Quintet No. 2 in G major Op 77

Chamber Music Soc Linc Center Delos 3152

01:44:00 00:21:57 Sir Malcolm Arnold Guitar Concerto Op 67

Melos Ensemble Malcolm Arnold Julian Bream, guitar RCA 300350

02:08:00 00:36:34 Hans Gál Symphony No. 4 Op 105

Kenneth Woods Orchestra of the Swan Avie 2231

02:47:00 00:38:28 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 5 in E flat major Op 73

Symphony of the Air Josef Krips Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

03:27:00 00:40:15 Hector Berlioz Harold in Italy Op 16

London Symphony Orchestra Sir Colin Davis Tabea Zimmermann, viola LSO Live 40

04:09:00 00:40:55 Johannes Brahms Piano Quintet in F minor Op 34

Cleveland Orch String Quartet Vladimir Ashkenazy, piano Decca 425839

04:52:00 00:11:00 Leopold Mozart Concerto for 2 Horns in E flat major

Academy St. Martin in Fields Iona Brown Hermann Baumann, horn; Radovan Vlatkovic, horn Philips 416815

05:05:00 00:34:21 Alexander Borodin Symphony No. 1 in E flat major

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572786

05:41:00 00:04:50 Cyril Scott Lotus Land Op 47

Jack Richard Crossan, piano Cambria 1086

05:47:00 00:11:33 Richard Wagner A Faust Overture

George Szell Cleveland Orchestra Sony 62403

05:54:00 00:02:40 Gabriel Fauré Dolly Suite: Berceuse Op 56

Kathryn Stott, piano; Martin Roscoe, piano Hyperion 66911

05:58:00 00:01:09 Jean-Baptiste Lully Marche militaire

Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623

06:00 BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:08:00 00:04:18 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream: Scherzo Op 61

Olga Kern, piano Harm Mundi 907336

06:20:00 00:07:07 Sir Arthur Sullivan The Pirates of Penzance: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

06:27:00 00:02:02 Louiguy La vie en rose

Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30015

06:40:00 00:04:26 Aram Khachaturian Masquerade: Waltz

Kirill Kondrashin RCA Victor Symphony RCA 300350

06:58:00 00:02:15 John Philip Sousa March "The Mikado"

Timothy Foley Nonpareil Wind Band EMI 54130

07:12:00 00:05:16 Wolfgang Amadeus Mozart The Abduction from the Seraglio:

Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

07:18:00 00:01:55 John Novacek Intoxication Rag

Leila Josefowicz, violin; John Novacek, piano Philips 462948

07:27:00 00:04:29 Leonard Bernstein Candide: Overture

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 87

07:43:00 00:04:36 Coldplay Viva la Vida

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30006

08:14:00 00:05:28 Wolfgang Amadeus Mozart Allegro from Divertimento for Strings

Cuarteto Casals Harm Mundi 987060

08:27:00 00:04:46 William Bolcom Graceful Ghost Rag

Christina Dahl, piano S&W 1

08:33:00 00:01:17 Georg Philipp Telemann Water Music Suite: Harlequinade

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 413788

08:42:00 00:04:22 Frédéric Chopin Nocturne No. 2 in E flat major Op 9

Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

08:47:00 00:01:15 Sir William Walton Façade: Polka

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 420155

09:03:00 00:07:38 Giuseppe Verdi Aïda: Grand March "Gloria all' Egitto!"

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80595

09:21:00 00:07:24 Charles Strouse Annie: Overture Cleveland Pops Orchestra

Carl Topilow Ryan Anthony, trumpet; Paul Ferguson, trombone Azica 72216

09:41:00 00:05:52 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat: Final Dance

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10694

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:03:00 00:15:53 Claude Debussy Printemps

Charles Munch Boston Symphony Orchestra RCA 300350

10:23:00 00:09:06 Anton Rubinstein The Demon: Ballet Music

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 71

10:41:00 00:06:45 Hugo Wolf Italian Serenade in G major

Brodsky Quartet Chandos 10761

11:03:00 00:11:44 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 14 in F major

Roberto Szidon, piano DeutGram 4779525

11:23:00 00:09:56 Carl Maria von Weber Der Freischütz: Overture

Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5154

11:44:00 00:07:24 Frédéric Chopin Ballade No. 3 in A flat Op 47

Van Cliburn, piano RCA 300350

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN

12:10:00 00:03:52 Johannes Hanssen Valdres March

Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7502

12:23:00 00:07:30 Jean-Baptiste Arban Variations on "The Carnival of Venice"

Eastman Wind Ensemble Donald Hunsberger Wynton Marsalis, trumpet Sony 60804

12:40:00 00:06:12 Paul Schoenfield Café Music: Allegro

Almeda Trio Albany 1386

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:05:00 00:17:51 Aram Khachaturian Masquerade: Suite

Kirill Kondrashin RCA Victor Symphony RCA 300350

13:35:00 00:07:21 Isaac Albéniz Iberia: Rondeña

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80470

13:48:00 00:05:57 Hector Berlioz Festivities at the Capulets from "Roméo

Charles Munch Boston Symphony Orchestra RCA 300350

14:00 WCLV MIDDAY

14:02:00 00:11:45 Antonín Dvorák Romance in F minor Op 11

Berlin Radio Symphony Marek Janowski Arabella Steinbacher, violin PentaTone 5186353

14:21:00 00:09:01 Claude Debussy Prelude to the Afternoon of a Faun

Charles Munch Boston Symphony Orchestra RCA 300350

14:38:00 00:07:29 Sir Arthur Sullivan Iolanthe: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

15:00 CLEVELAND ORCHESTRA SHOWCASE: Franz Welser-Möst

15:03:00 00:10:40 Dmitri Shostakovich Finale from Symphony No. 5 Op 47

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 70904

15:22:00 00:08:37 Johann Strauss Jr Waltz "Danube Maidens" Op 427

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2003

15:43:00 00:07:16 Richard Wagner Lohengrin: Act 1 Prelude

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra DeutGram 4778773

16:00 WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

16:11:00 00:08:41 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 99

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

16:28:00 00:03:31 Randy Newman The Natural: Suite

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80468

16:40:00 00:09:49 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Sonata No. 15 in C major

Daniel-Ben Pienaar, piano Avie 2209

17:12:00 00:08:47 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Concerto No. 1 Op 15 Symphony of the Air

Josef Krips Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

17:26:00 00:07:25 Carl Nielsen Allegro sanguineo from Symphony No. 2 Op 16

Alan Gilbert New York Philharmonic DaCapo 220623

17:41:00 00:09:55 Hector Berlioz Benvenuto Cellini: Overture

Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68790

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:08:00 00:05:43 Franz Liszt Paraphrase on Verdi's "Rigoletto"

Byron Janis, piano RCA 300350

18:19:00 00:03:45 Jean-Baptiste Lully Phaëton: Chaconne in G

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1001

18:25:00 00:04:54 Giacomo Puccini Scherzo for Orchestra

Riccardo Chailly Verdi Symphony Milan Decca 2141

18:39:00 00:08:56 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from String Quartet No. 17

Jerusalem Quartet Harm Mundi 902076

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:21:07 Antonio Casimir Cartellieri Symphony No. 4

Gernot Schmalfuss Evergreen Symphony Orchestra CPO 777667

19:25:00 00:28:56 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 2 in B flat major Op 19

Symphony of the Air Josef Krips Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

21:38:00 00:22:37 Ludwig van Beethoven Symphony No. 1 in C major Op 21

Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

20:00 CLEVELAND OVATIONS –

debut of a new series presenting performances by Northeast Ohio musicians

recorded here in greater Cleveland -

THE LAND OF HARMONY: AMERICAN CHORAL GEMS with Quire Cleveland,

Ross W. Duffin, Artistic Director - recorded April 6 at Historic St. Peter Church, Cleveland

Star-spangled banner (1814) John Stafford Smith (1750–1836) arr. R. Duffin

Psalm 98 Thomas Ravenscroft (ca.1590–ca.1635) from the Bay Psalm Book, 1640

Psalm 23 John Playford (1623–1686) from the Bay Psalm Book, 9th ed. 1698

The Lord descended (psalm 18:9-10) (1761) James Lyon (1735–1794)

When Jesus wep’t the falling tear (1770) William Billings (1746–1800)

The dying Christian’s last farewell (1794) William Billings

I am the rose of Sharon (1778) William Billings Solomon 2:1-8,10-11

Down steers the bass (1786) Daniel Read (1757–1836)

Modern Music (1781) William Billings

O look to Golgotha (1843) Lowell Mason (1792–1872)

Amazing Grace (1847) arr. William Walker (1809–1875)

Flow gently, sweet Afton (1857) J. E. Spilman (1812–1896) arr. J. S. Warren

Come where my love lies dreaming (1855) Stephen Foster (1826–1864)

Hymn of Peace (1869) O. W. Holmes (1809–1894)/Matthias Keller (1813–1875)

Minuet (1903) Patty Stair (1868–1926)

Through the house give glimmering light (1897) Amy Beach (1867–1944)

So sweet is she (1916) Patty Stair

The Witch (1898) Edward MacDowell (1860–1908) writing as Edgar Thorn

Don’t be weary, traveler (1920) R. Nathaniel Dett (1882–1943)

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims:

music by composer Frederick Tillis

23:00 LATE PROGRAM

23:02:00 00:06:50 Ludwig van Beethoven Adagio from Sonata No. 3 Op 2

Peter Takács, piano Cambria 1175

23:08:00 00:09:19 Joseph Joachim Notturno in A major Op 12

Royal Stockholm Philharmonic Sakari Oramo Daniel Hope, violin DeutGram 15312

23:20:00 00:06:21 Claude Debussy Images, Book 1: Hommage à Rameau

Simon Trpceski, piano EMI 272

23:26:00 00:10:47 Ludwig van Beethoven Largo from Piano Concerto No. 1 Op 15

Symphony of the Air Josef Krips Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

23:39:00 00:06:50 Franz Strauss Nocturno Op 7

Peter Landgren, horn; Ann Schein, piano Elan 82260

23:45:00 00:09:07 Bright Sheng Moonlight Shadows from "Never Far Away"

San Diego Symphony Jahja Ling Yolanda Kondonassis, harp Telarc 80719

23:56:00 00:02:18 William Boyce Moderato from Symphony No. 1 Op 2

Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761