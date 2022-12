Program Guide 09-09-2014

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

(EMI 49769 CD) 32:37

Maurice Ravel: Miroirs (1905)--Pierre-Laurent Aimard, piano (DeutGram 14764 CD) 29:15

Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No. 2 in c Op 18 (1901)--Jean-Yves Thibaudet, piano; Cleveland Orchestra/Vladimir Ashkenazy (Decca 440653 CD) 33:33

Georges Bizet (arr Morton Gould): Carmen for Orchestra (1960)--Morton Gould Orchestra/Morton Gould (RCA 300350 CD) 45:21

Johannes Brahms: Piano Concerto No. 2 in B-Flat Op 83 (1881)--Sviatoslav Richter, piano; Chicago Symphony Orchestra/Erich Leinsdorf (RCA 300350 CD) 46:46

Robert Schumann: Piano Quintet in E-Flat Op 44 (1842)--Emanuel Ax, piano; Cleveland Quartet (RCA 6498 CD) 29:20

Wolfgang Amadeus Mozart: Concertone for 2 Violins in C K 190 (1773)--Shlomo Mintz, violin; Hagai Shaham, violin; English Chamber Orchestra/Shlomo Mintz (Avie 2058 CD) 28:26

Franz Berwald: Symphony No. 2 in D "Capricieuse" (1843)--Helsingborg Symphony/Okko Kamu (Naxos 553051 CD) 31:29

Johann Nepomuk Hummel: String Quartet No. 1 in C Op 30/1 (1804)--Delmé String Quartet (Hyperion 66568 CD) 25:19

Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 3 in D BWV 1068 (1731)--Boston Baroque/Martin Pearlman (Telarc 80619 CD) 18:10

Frédéric Chopin: Mazurka No. 36 in a Op 59/1 (1845)--Ingrid Fliter, piano (EMI 14899 CD) 4:01

Johann Sebastian Bach (arr Ferruccio Busoni): Chorale Prelude "Wachet auf" BWV 645 (1747)--Nikolai Demidenko, piano (Hyperion 67324 CD) 3:03

06:00 BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber - Music and information to get your morning going, including the Sousalarm at 6:55am, Composers Datebook at 9:05 and the Movie Quiz at 9:25

Johann Strauss Jr: Artists Quadrille Op 201 (1858)--Cincinnati Pops Orchestra/Erich Kunzel (Telarc 80314 CD) 4:45

Alexander Borodin: Nocturne from String Quartet No. 2 (1887)--Cleveland Quartet (Telarc 80178 CD) 8:03

John Farmer: Fair Phyllis I saw sitting all alone (c.1601)--King's Singers (EMI 63052 CD) 1:15

Jules Massenet: Thaïs: Méditation (1894)--Yuri Torchinsky, violin; Liverpool Philharmonic Choir; BBC Philharmonic/Yan Pascal Tortelier (Chandos 9765 CD) 4:44

Edwin Franko Goldman: March "Bugles and Drums" (1936)--USAF Heritage of America Band/Col. Lowell Graham (Klavier 11139 CD) 2:12

Franz Lehár: The Merry Widow: Waltz (1905)--Boston Pops Orchestra/Arthur Fiedler (RCA 68793 CD) 5:43

Zoltán Kodály: Háry János: Viennese Musical Clock (1927)--Cleveland Orch Youth Orch/Steven Smith (MAA 10706 CD) 2:12

Thomas Arne (arr Sir Malcolm Sargent): Rule Britannia! (1740)--Bryn Terfel, baritone; BBC Singers; BBC Symphony Chorus; Audience; BBC Symphony Orchestra/Sir Andrew Davis (Teldec 97868 CD) 4:13

Leonard Bernstein: On the Town: Times Square 1944 (1944)--CIM Orchestra/Arie Lipsky (CIM 2003 CD) 5:07

Dmitri Shostakovich: The Gadfly: Galop Op 97 (1955)--Philadelphia Orchestra/Riccardo Chailly (Decca 452597 CD) 2:10

Frédéric Chopin: Polonaise No. 6 in A-Flat Op 53 "Heroic" (1842)--Van Cliburn, piano (RCA 300350 CD) 6:59

Aaron Copland: Rodeo: Buckaroo Holiday (1942)--San Francisco Symphony/Michael Tilson Thomas (RCA 63511 CD) 7:27

Emmanuel Chabrier (arr Maurice Ravel): Dix pièces pittoresques: Menuet pompeux (1881)--Minnesota Orchestra/Eiji Oue (Reference 79 CD) 4:30

Ludwig van Beethoven: Rondo from Piano Concerto No. 3 Op 37 (1801)--Arthur Rubinstein, piano; Symphony of the Air/Josef Krips (RCA 300350 CD) 8:57

David Raksin: Laura: Theme (1944)--New Philharmonia Orchestra/David Raksin (RCA 81268 CD) 5:51

Leonard Bernstein: West Side Story: Mambo (1957)--Simón Bolívar Symphony/Gustavo Dudamel (DeutGram 4777457 CD) 2:23

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

John Farmer: Fair Phyllis I saw sitting all alone (c.1601)--King's Singers (EMI 63052 CD) 1:15

Johann Sebastian Bach: Italian Concerto in F BWV 971 (1731)--Angela Hewitt, piano (Hyperion 67306 CD) 12:36

Ludwig van Beethoven: Adagio from Piano Concerto No. 2 Op 19 (1795)--Arthur Rubinstein, piano; Symphony of the Air/Josef Krips (RCA 300350 CD) 9:28

Felix Mendelssohn: Finale from Symphony No. 5 Op 107 "Reformation" (1832)--Quebec Symphony Orchestra/Louis Lortie (Atma 2617 CD) 7:25

Sir Edward Elgar: Introduction & Allegro for Strings Op 47 (1905)--Vienna Philharmonic/Sir John Eliot Gardiner (DeutGram 463265 CD) 12:52

John Stanley: Concerto Grosso in D Op 2/1 (1742)--Collegium Musicum 90/Simon Standage (Chandos 638 CD) 10:18

Modest Mussorgsky: Pictures at an Exhibition: Baba Yaga & The Great Gate of Kiev (1874)--Byron Janis, piano (RCA 300350 CD) 7:05

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN - Lighter fare for your midday break

Nikolai Rimsky-Korsakov: Mlada: Procession of the Nobles (1890)--Seattle Symphony/Gerard Schwarz (Naxos 572787 CD) 4:50

Paul Lincke: Glow Worm Idyll "Gavotte Pavlova" (1902)--New London Orchestra/Ronald Corp (Hyperion 66998 CD) 6:53

Franz Lehár: The Count of Luxemburg: Waltzes (1909)--Boston Pops Orchestra/Arthur Fiedler (RCA 68793 CD) 5:59

13:00 THE BIG WORK AT ONE

Ernest Bloch: Suite symphonique (1944)--Malmö Symphony Orchestra/Sakari Oramo (Bis 639 CD) 23:31

Peter Tchaikovsky: The Nutcracker: Pas de deux (1892)--Chicago Symphony Orchestra/Fritz Reiner (RCA 300350 CD) 12:58

14:00 WCLV MIDDAY

Louis Moreau Gottschalk: Variations on the Portuguese National Hymn (1869)--Michael Gurt, piano; Hot Springs Festival Orchestra/Richard Rosenberg (Naxos 559320 CD) 12:28

Georg Matthias Monn: Symphony in G (1749)--L'arpa festante/Michi Gaigg (CPO 999273 CD) 10:13

Gioacchino Rossini: La Cenerentola: Overture (1816)--Chicago Symphony Orchestra/Fritz Reiner (RCA 300350 CD) 7:20

15:00 SEPTEMBER CHOICE CD

Johannes Brahms: Rondo from Piano Concerto No. 1 Op 15 (1861)

--Gary Graffman, piano; Boston Symphony Orchestra/Charles Munch (RCA 300350 CD) 11:15

Frédéric Chopin: Polonaise No. 6 in A-Flat Op 53 "Heroic" (1842)

--Van Cliburn, piano (RCA 300350 CD) 6:59

16:00 WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell - Music and information for the afternoon commute, including Composers Datebook at 4:00pm and the Movie Quiz at 4:25.

Peter Tchaikovsky: Scherzo from Symphony No. 6 Op 74 "Pathétique" (1893)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 20 K 466 (1785)

Gustav Holst: The Planets: Jupiter Op 32 (1917)

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

Frederick Delius: Intermezzo from "Fennimore and Gerda" (1910)

Franz von Suppé: Poet and Peasant: Overture (1846)

Ottorino Respighi: St. Gregory the Great from "Church Windows" (1927)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Wolfgang Amadeus Mozart: Concerto for Flute & Harp in C K 299 (1778)

Felix Mendelssohn: String Symphony No. 9 in C (1823)

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

Sergei Rachmaninoff: Rhapsody on a Theme of Paganini Op 43 (1934)

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 8 in F Op 93 (1812)

21:00 CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone - Jaap Van Zweden; Chris Martin, trumpet

Dmitri Shostakovich: Festive Overture Op 96 (1954)

Christopher Rouse: Heimdall's Trumpet (2012)

Peter Tchaikovsky: Manfred Symphony Op 58 (1885)

Dmitri Shostakovich (arr Rudolf Barshai): Chamber Symphony in c Op 110 a (1967)

23:00 LATE PROGRAM

Sergei Rachmaninoff: Andante from Piano Concerto No. 1 Op 1 (1891)

Sergei Rachmaninoff: Adagio from Symphony No. 2 Op 27 (1908)

Maurice Ravel: Miroirs: Oiseaux tristes (1905)

Dmitri Shostakovich: Andante from Piano Concerto No. 2 Op 102 (1957)