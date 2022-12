Program Guide 09-08-2014

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:14:53 Dmitri Kabalevsky The Comedians Suite Op 26

Kirill Kondrashin RCA Victor Symphony RCA 300350

00:19:00 00:36:19 Antonín Dvorák Symphony No. 8 in G major Op 88

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 414422

00:57:00 00:24:58 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Sonata No. 11 in A major

Lars Vogt, piano EMI 36080

01:24:00 00:40:39 Antonín Dvorák Legends Op 59

Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Orchestra Supraphon 3533

02:06:00 01:22:51 Gustav Mahler Symphony No. 2 in C minor

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Ruth Ziesak, soprano; Nancy Maultsby, mezzo-soprano; Cleveland Orchestra Chorus MAA 1032

03:31:00 00:12:05 Volkmar Andreae Notturno & Scherzo Op 30

Marc Andreae Bournemouth Symphony Guild 7377

03:45:00 00:33:59 Sergei Rachmaninoff Cello Sonata in G minor Op 19

Wendy Warner, cello; Irina Nuzova, piano Cedille 120

04:21:00 00:29:23 Leos Janácek Idyll for String Orchestra

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572698

04:52:00 00:14:00 Antonio Vivaldi Oboe Concerto in C major

New Brandenburg Collegium Anthony Newman Alex Klein, oboe Cedille 7003

05:08:00 00:29:25 Alan Hovhaness Symphony No. 50 Op 360

Gerard Schwarz Royal Liverpool Philharmonic Telarc 80604

05:39:00 00:06:24 Alexander Scriabin Waltz in A flat Op 38

Sean Chen, piano Steinway 30029

05:52:00 00:05:02 Jean-Philippe Rameau Les Fêtes d'Hébé: Overture

Raymond Leppard English Chamber Orchestra EMI 65732

05:58:00 00:01:27 Nikolai Rimsky-Korsakov The Tale of Tsar Saltan: Flight of the Bumblebee

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572693

06:00 BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber - Music and information to get your morning going, including the Sousalarm at 6:55am, Composers Datebook at 9:05 and the Movie Quiz at 9:25

06:08:00 00:04:49 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Waltz

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

06:19:00 00:08:07 Franz von Suppé Morning, Noon and Night in Vienna

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

06:40:00 00:05:13 Carl Orff Carmina burana: Fortune Empress of the World

Bavarian Radio Symphony Daniel Harding Tölz Boys Choir; Bavarian Radio Chorus DeutGram 4778778

06:57:00 00:02:17 Karl King Barnum & Bailey's Favorite March

Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

07:11:00 00:05:38 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 11 in A minor

Gary Graffman, piano RCA 300350

07:26:00 00:03:58 Wolfgang Amadeus Mozart The Marriage of Figaro: Overture

Teodor Currentzis Musica Aeterna Sony 370926

07:40:00 00:06:01 Emil von Reznícek Donna Diana: Overture

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80116

08:13:00 00:04:15 Claude Bolling Suite No. 1 for Flute & Jazz Piano: Tiempo Libre

Sir James Galway, flute; Jorge Gomez, piano RCA 32164

08:26:00 00:06:14 George Frideric Handel Concerto Grosso in D major Op 3

Richard Egarr Academy of Ancient Music Harm Mundi 907415

08:40:00 00:05:20 Ludwig van Beethoven The Creatures of Prometheus: Overture Op 43

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra TCO 1024

09:03:00 00:09:27 Peter Tchaikovsky The Nutcracker: Act 1 excerpts

Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

09:21:00 00:08:14 Elmer Bernstein To Kill a Mockingbird: Suite

Elmer Bernstein Royal Philharmonic Pops Orch Denon 75288

09:40:00 00:06:13 Léo Delibes Lakmé: Flower Duet "Viens, Mallika..."

SWR Symphony Orch Marco Armiliato Anna Netrebko, soprano; Elina Garanca, mezzo DeutGram 4777177

09:50:00 00:02:28 Johann Sebastian Bach Orch Suite No. 2: Minuet & Badinerie

Ensemble Sonnerie Monica Huggett Gonzalo X. Ruiz, oboe Avie 2171

09:58:00 00:01:10 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 4: Norwegian Dance Op 47

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 2930

09:59:00 00:01:32 Dmitri Kabalevsky The Comedians: Galop Op 26

Kirill Kondrashin RCA Victor Symphony RCA 300350

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:02:03 Igor Stravinsky Pulcinella: Overture

Pierre Boulez Chicago Symphony Orchestra CSO Res 901918

10:04:00 00:11:42 Unico Willem van Wassenaer Concerto Armonico No. 2 in G major

Yuli Turovsky I Musici de Montréal Chandos 8481

10:22:00 00:09:54 Richard Wagner Die Meistersinger: Act 1 Prelude

Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

10:41:00 00:07:38 Maurice Ravel Miroirs: Alborada del gracioso

Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1002

11:02:00 00:11:36 Carl Philipp Emanuel Bach String Symphony in B flat major

John Hsu The Vivaldi Project Centaur 3176

11:20:00 00:09:56 Frédéric Chopin Scherzo No. 4 in E major Op 54

Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421

11:38:00 00:07:42 H. Balfour Gardiner Overture to a Comedy

Richard Hickox Northern Sinfonia EMI 49933

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN - Lighter fare for your midday break

12:12:00 00:04:34 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 3 in A flat major Op 46

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430171

12:26:00 00:07:32 Artie Shaw Clarinet Concerto London Symphony Orchestra

Gregor Bühl Sharon Kam, clarinet Teldec 88482

12:40:00 00:09:12 Gioacchino Rossini La gazza ladra: Overture

Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:23:32 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 7 in D major Op 10

Vladimir Horowitz, piano RCA 300350

13:40:00 00:13:10 Richard Wagner Götterdämmerung: Dawn & Siegfried's

Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

14:00 WCLV MIDDAY

14:02:00 00:12:11 Edvard Grieg Overture "In Autumn" Op 11

Petri Sakari Iceland Symphony Chandos 9028

14:12:00 00:10:15 Francesco Durante Concerto No. 8 for Strings in A major

Claudio Scimone I Solisti Veneti Erato 88172

14:22:00 00:07:35 Ernö Dohnányi Suite in f-Sharp: Rondo Op 19

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 572303

15:00 MONDAY MOZART

15:00:00 00:11:48 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 9 in C major

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus DHM 63970

15:11:00 00:10:19 André Grétry Céphale et Procris: Ballet Suite

Stefan Sanderling Orchestre de Bretagne ASV 1095

15:22:00 00:08:27 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 27

Odense Symphony Scott Yoo Vassily Primakov, piano Bridge 9328

16:00 WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell - Music and information for the afternoon commute, including Composers Datebook at 4:00pm and the Movie Quiz at 4:25.

16:11:00 00:10:10 Antonín Dvorák Finale from Symphony No. 6 Op 60

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572698

16:28:00 00:04:16 John Williams 1941: March

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80495

16:40:00 00:04:56 Franz Liszt Liebestraum No. 3 in A flat major

Gary Graffman, piano RCA 300350

17:11:00 00:05:26 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Waltz

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

17:26:00 00:06:21 Claude Debussy Festivals from "Three Nocturnes"

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80617

17:40:00 00:06:26 Igor Stravinsky The Firebird: Lullaby & Finale

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80587

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:19:00 00:05:21 Frédéric Chopin Nocturne No. 1 in B flat minor Op 9

Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

18:28:00 00:01:51 George Frideric Handel Acis and Galatea: Happy We!

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80333

18:40:00 00:07:51 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Balcony Scene

Yoel Levi Cleveland Orchestra Telarc 80089

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:05:41 Mikhail Glinka Ruslan and Ludmilla: Overture

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80657

19:10:00 00:43:50 Peter Tchaikovsky Symphony No. 5 in E minor Op 64

Pierre Monteux Boston Symphony Orchestra RCA 300350

19:56:00 00:02:38 Johann Sebastian Bach Siciliano from Violin Sonata No. 4

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572050

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:40:39 Antonín Dvorák Symphony No. 9 in E minor Op 95

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 414421

20:44:00 00:08:48 Carl Maria von Weber Invitation to the Dance Op 65

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Stephen Geber, cello Decca 430201

20:55:00 00:04:15 Antonín Dvorák Humoresque No. 6 Op 101

Orion Weiss, piano Bridge 9355

21:00 THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin

Nielsen: Maskarade Overture

Beethoven: Piano Concerto No. 3

Grieg: Selections from Peer Gynt

Liszt: Les Préludes, Symphonic Poem No. 3, after Lamartine

23:00 LATE PROGRAM

23:02:00 00:12:01 Johannes Brahms Andante from Piano Concerto No. 2 Op 83

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Garrick Ohlsson, piano MAA 1032

23:14:00 00:14:04 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio in B minor

Lars Vogt, piano EMI 36080

23:30:00 00:11:39 Antonín Dvorák Andante from Symphony No. 4 Op 13

Libor Pesek Czech Philharmonic Orchestra VirginClas 91144

23:43:00 00:05:44 Frederick Delius Irmelin Prelude

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

23:48:00 00:07:14 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from Clarinet Concerto

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Franklin Cohen, clarinet Decca 443176

23:57:00 00:02:02 Emmanuel Chabrier Feuillet d'album

Angela Hewitt, piano Hyperion 67515