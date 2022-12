Program Guide 09-06-2014

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:17:55 Johann Christian Bach Sinfonia Concertante for 2 Violins &

Hanover Band Anthony Halstead Graham Cracknell, violin; Anna McDonald, violin; Anthony Robson, oboe CPO 999348

00:22:00 00:44:04 Johannes Brahms Piano Concerto No. 1 in D minor Op 15

Boston Symphony Orchestra Charles Munch Gary Graffman, piano RCA 300350

01:08:00 00:39:55 Ludwig van Beethoven Septet in E flat major Op 20

Chamber Music Soc Linc Center Delos 3177

01:50:00 00:40:19 John Adams Harmonielehre

Sir Simon Rattle City of Birmingham Symphony EMI 55051

02:32:00 00:54:05 Franz Schubert String Quintet in C major

Cypress String Quartet Gary Hoffman, cello Avie 2307

03:28:00 00:32:19 Dmitri Shostakovich Symphony No. 6 in B minor Op 54

Vladimir Jurowski Russian National Orchestra PentaTone 5186068

04:02:00 00:28:38 Antonín Dvorák String Sextet in A major Op 48

Academy Chamber Ensemble Chandos 8771

04:33:00 00:25:15 Frédéric Chopin Piano Sonata No. 2 in B flat minor Op 35

Hélène Grimaud, piano DeutGram 4048

05:00:00 00:19:16 Charles Ives Three Places in New England

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 443776

05:21:00 00:17:19 Manuel Infante Andalusian Dances

Sandra Shapiro, piano; Thomas Hecht, piano Azica 1201

05:40:00 00:05:40 Joseph Hellmesberger Sr Ball Scene

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66998

05:58:00 00:01:15 Jules Massenet Le Cid Ballet Suite: Aubade

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Capriccio 10569

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:08:00 00:04:29 Gioacchino Rossini Il signor Bruschino: Overture

Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

06:19:00 00:08:39 Sir Malcolm Arnold Four Scottish Dances Op 59

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 68901

06:40:00 00:04:32 Franz Liszt Liebestraum No. 3 in A flat major

Valentina Lisitsa, piano Decca 17091

06:45:00 00:01:25 George Frideric Handel Music for the Royal Fireworks: Bourrée

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80594

06:57:00 00:01:26 Robert Planquette March "Sambre et Meuse"

Dr. Jon R. Woods Ohio State Marching Band Coronet 411

07:03:00 00:01:23 Sergei Prokofiev The Love for Three Oranges: March Op 33

Gil Shaham, violin; Akira Eguchi, piano DeutGram 447640

07:11:00 00:06:08 Emmanuel Chabrier España

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

07:12:00 00:21:42 Johannes Brahms Violin Sonata No. 2 in A major Op 100

Vladimir Spivakov, violin; Alexander Ghindin, piano Capriccio 71082

07:26:00 00:05:08 Mikhail Glinka Ruslan and Ludmilla: Overture

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 460506

07:35:00 00:21:23 Joaquín Rodrigo Concierto de Aranjuez

Monteverdi Orchestra Sir John Eliot Gardiner Julian Bream, guitar RCA 6525

07:40:00 00:05:57 Peter Tchaikovsky The Nutcracker: Waltz of the Flowers

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Telarc 80068

08:01:00 00:08:59 Leopold Mozart Trumpet Concerto in D major

English Chamber Orchestra Raymond Leppard Wynton Marsalis, trumpet Sony 57497

08:11:00 00:16:45 Candelario Huízar Imágenes

Alondra de la Parra Philharmonic Orch of Americas Sony 75555

08:13:00 00:05:58 Gioacchino Rossini La scala di seta: Overture

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570934

08:26:00 00:04:54 Franz Liszt Paganini Etude No. 6 in A minor

Gary Graffman, piano RCA 300350

08:30:00 00:29:48 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 32 in C minor Op 111

Garrick Ohlsson, piano Bridge 9201

08:40:00 00:05:24 Claude Debussy Tarantelle styrienne "Danse"

Hugh Wolff St Paul Chamber Orchestra Teldec 74006

09:04:00 00:07:47 Richard Rodgers Carousel: Waltz

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 63835

09:20:00 00:04:30 Max Steiner Gone with the Wind: Tara Theme

José Serebrier Royal Philharmonic Orchestra Royal Phil 17

09:37:00 00:05:17 Richard Wagner Die Walküre: Ride of the Valkyries

Donald Runnicles Dresden State Orchestra Teldec 17109

09:50:00 00:01:25 George Frideric Handel Music for the Royal Fireworks: Bourrée

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80594

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:11:50 Georges Bizet Allegro from Symphony No. 1

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 131

10:20:00 00:09:13 Gioacchino Rossini La gazza ladra: Overture

Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 60387

10:21:00 00:08:38 Peter Tchaikovsky Scherzo from Symphony No. 6 Op 74

Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

11:00:00 00:12:25 Antonín Dvorák Hussite Overture Op 67

Theodore Kuchar Janácek Philharmonic Brilliant 92297

11:12:00 00:10:36 Felix Mendelssohn String Symphony No. 2 in D major

Nicholas Ward Northern Chamber Orchestra Naxos 553161

11:23:00 00:08:47 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Concerto No. 1 Op 15

Symphony of the Air Josef Krips Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

BBC NEWS; MERIDIAN

12:10:00 00:03:24 Pierre Leemans March "Belgian Paratroopers"

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

12:13:00 00:07:39 Jacques Offenbach Voyage dans la lune: Overture

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5303

12:21:00 00:07:36 Gioacchino Rossini L'Italiana in Algeri: Overture

James Gaffigan CityMusic Cleveland CityMusic 3

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:23:09 Mauro Giuliani Guitar Concerto No. 1 in A major Op 30

Melos Ensemble Julian Bream, guitar RCA 300350

13:00:00 01:51:04 Giacomo Puccini Tosca

Rome Opera Orchestra Erich Leinsdorf Zinka Milanov, soprano; Jussi Björling, tenor; Leonard Warren, baritone; Fernando Corena, bass; Rome Opera Chorus RCA 300350

13:23:00 00:13:05 Giacomo Puccini Capriccio sinfonico

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 63025

WCLV MIDDAY

14:00:00 00:12:37 Alexander Glazunov Slavonic Festival Op 26

Konstantin Krimets Moscow Symphony Orchestra Naxos 553538

14:12:00 00:10:37 Franz Schubert Scherzo from Symphony No. 9

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Telarc 80110

14:23:00 00:08:45 Carl Friedrich Abel Symphony in F major Op 7

Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8648

SEPTEMBER CHOICE CD

15:00:00 00:10:02 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Concerto No. 4 Op 58

Symphony of the Air Josef Krips Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

15:10:00 00:09:12 Gioacchino Rossini La gazza ladra: Overture

Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

15:19:00 00:07:05 Modest Mussorgsky Pictures at an Exhibition: Baba Yaga &

Byron Janis, piano RCA 300350

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

16:11:00 00:04:56 Marc-André Hamelin Etude No. 3 in B minor

Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67789

16:15:00 00:03:44 Jean-Philippe Rameau Les Fêtes d'Hébé: Gavottes

Raymond Leppard English Chamber Orchestra EMI 65732

16:28:00 00:03:19 Henry Mancini Hatari: Theme

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80183

16:40:00 00:06:31 Andrew Pryce Jackman Fantasy on Verdi's "Anvil Chorus"

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner John Leach, cimbalom EMI 49552

16:48:00 00:01:47 Georges Bizet Carmen Suite No. 1: Seguidilla

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

17:04:00 00:14:45 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 14 in C sharp minor Op 27

Richard Goode, piano Nonesuch 79328

17:11:00 00:06:44 Johann Christian Bach Adriano in Siria: Overture

Simon Standage Academy of Ancient Music Chandos 540

17:18:00 00:01:48 Frédéric Chopin Etude No. 5 in G flat major Op 10

Irena Portenko, piano Blue Griff 213

17:26:00 00:07:07 George Gershwin Oh, Kay!: Overture

Michael Tilson Thomas Buffalo Philharmonic CBS 42240

17:40:00 00:06:28 Mario Castelnuovo-Tedesco Fiesta from Guitar Concerto No. 2 Op 160

London Philharmonic Orchestra Leonard Slatkin Kazuhito Yamashita, guitar RCA 60355

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:08:00 00:05:30 Johan Halvorsen Mascarade: Holberg Overture

Neeme Järvi Bergen Philharmonic Chandos 10584

18:19:00 00:07:24 Frédéric Chopin Ballade No. 3 in A flat Op 47

Van Cliburn, piano RCA 300350

18:28:00 00:01:29 Heitor Villa-Lobos The Baby's Family Suite No. 1: Punch

Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

18:39:00 00:09:16 Amy Beach Finale from "Gaelic" Symphony Op 32

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 8958

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:16:28 Johann Christian Bach Piano Concerto in E flat major Op 7

Hamburg Camerata Ralf Gothóni Anastasia Injushina, piano Ondine 1224

19:21:00 00:33:54 Franz Joseph Haydn Symphony No. 31 in D major

Sir Charles Mackerras Orchestra of St Luke's Telarc 80156

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:25:23 Aaron Copland Appalachian Spring: Suite

Aaron Copland Boston Symphony Orchestra RCA 300350

20:29:00 00:24:34 Max Bruch Violin Concerto No. 1 in G minor Op 26

Czech Philharmonic Orchestra Jakub Hrusa Nicola Benedetti, violin DeutGram 4764092

MAD ABOUT MUSIC with Gilbert Kaplan: Film Director WILLIAM FRIEDKIN on discovering classical music – “There was something very strange emanating from the radio that I had never heard before. It sounded otherworldly.

It sounded like it was coming from the planets or somewhere else. And it was a performance of Stravinsky’s The Rite of Spring. And it just completely captivated me. I stopped driving, I pulled over to the side and listened to this, and it was an absolutely life-changing experience.”

21:00:00 Stravinsky: Le Sacre du printemps (Excerpt – concluding minutes) - London Philharmonic, Kent Nagano

Shostakovich: Symphony No. 11 in G minor, Op. 103 ‘The Year 1905’ (Excerpt from Second Movement) London Symphony Orchestra, Mstislav Rostropovich

Prokofiev: Toccata, op. 11 Martha Argerich, piano

Bach: Cantata No. 147, “Herz und Mund und Tat und Leben,” BWV 147. (Choral: “Jesu Bleibet Meine Freude” ["Jesu, Joy of Man’s Desiring"]) Dinu Lipatti, piano

Beethoven: Symphony No. 5 in C minor, Op. 67 (Fourth Movement) Vienna Philharmonic, Carlos Kleiber

CITY CLUB FORUM – recorded today at The City Club of Cleveland, a citadel of free speech,

22:00:00 Karen Alderman Harbert, President and CEO of Institute for 21st Century Energy: America’s New Energy Paradigm

LATE PROGRAM

23:02:00 00:06:43 Percy Grainger Ramble on the Last Love Duet in Strauss

Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884

23:08:00 00:06:03 Alexander Voormolen Arioso from Concerto for 2 Oboes

The Hague Philharmonic Matthias Bamert Pauline Oostenrijk, oboe; Hans Roerade, oboe Chandos 9815

23:14:00 00:06:10 George Walker Lyric for Strings

Edwin London Cleveland Chamber Symphony Albany 270

23:23:00 00:06:06 Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras No. 5: Aria

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Karita Mattila, soprano Philips 420155

23:29:00 00:10:50 William Alwyn Autumn Legend

Royal Liverpool Philharmonic David Lloyd-Jones Rachael Pankhurst, Eng. horn Naxos 570704

23:42:00 00:06:23 Amy Beach Dreaming Op 15

Alan Feinberg, piano Argo 430330

23:48:00 00:06:29 Percy Grainger Dreamery

Richard Hickox BBC Philharmonic Chandos 9584

23:55:00 00:04:11 Percy Grainger Walking Tune

Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884