Program Guide 09-01-2014

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:21:51 Franz Liszt Piano Concerto No. 2 in A major

Boston Symphony Orchestra Seiji Ozawa Krystian Zimerman, piano DeutGram 4779525

00:26:00 00:42:28 Aaron Copland Symphony No. 3

Leonard Slatkin St Louis Symphony RCA 60149

01:10:00 00:40:11 Charles Ives Symphony No. 1 in D minor

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9053

01:52:00 00:33:31 Modest Mussorgsky Pictures at an Exhibition

Nashville Symphony Leonard Slatkin Nashville Symphony Chorus Naxos 570716

02:26:00 00:35:00 George W. Chadwick Symphony No. 2 in B flat Op 21

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9334

03:03:00 00:43:41 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream Incidental Music

Boston Symphony Orchestra Seiji Ozawa Judi Dench, narrator; Kathleen Battle, soprano; Frederica von Stade, mezzo; Tanglewood Festival Chorus DeutGram 439897

03:49:00 00:18:09 Duke Ellington Three Black Kings

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559737

04:09:00 00:38:44 Meredith Willson Symphony No. 1 in F minor

William Stromberg Moscow Symphony Orchestra Naxos 559006

04:50:00 00:26:41 Jack Gallagher Sinfonietta for String Orchestra

JoAnn Falletta London Symphony Orchestra Naxos 559652

05:19:00 00:19:11 Samuel Barber Souvenirs Suite Op 28

Yoel Levi Atlanta Symphony Orchestra Telarc 80441

05:40:00 00:05:03 Henry Mancini March with Mancini

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80183

05:53:00 00:06:05 Wolfgang Amadeus Mozart Rondeau from Concerto for 2 Pianos

Württemberg Chamber Orch Jörg Faerber Alexandre Rabinovitch, piano; Martha Argerich, piano Teldec 98407

06:00 SUMMER OF MUSIC 2014: A LABOR DAY MARATHON: CHAMBERFEST CLEVELAND: recorded June 29th in CIM’s Mixon Hall “3X”

Osvaldo Golijov: Last Round (1996)--Yehonatan Berick (violin), Jinjoo Cho (violin), Noah Bendix-Balgley (violin), Diana Cohen (violin), Yura Lee (viola 1), Yu Jin (viola 2), Gabriel Cabezas (cello 1), Robert deMaine (cello 2), Nathan Farrington (bass)

06:00:00 00:30:57 Ludwig van Beethoven: Piano Trio No. 5 in D Op 70/1 "Ghost" (1808)

Orion Weiss (piano), Diana Cohen (violin),Gabriel Cabezas (cello)

06:30:00 00:33:47 Peter Tchaikovsky: String Sextet in d Op 70 "Souvenir of Florence" (1890)

Yura Lee (1st violin), Noah Bendix-Balgley (2nd violin), Yehonatan Berick (1st viola), Dimitri Murrath (2nd viola), Julie Albers (1st cello), Robert deMaine (2nd cello)

07:35 SUMMER OF MUSIC 2014: CLEVELAND ORCHESTRA LAKEWOOD RESIDENCY CONCERT: The Cleveland Orchestra, Franz Welser-Möst; Massimo La Rosa, trombone - recorded May 24th in Lakewood Civic Auditorium

07:39:00 00:16:48 Richard Strauss: Don Juan Op 20 (1888)

07:55:00 00:16:32 Ferdinand David: Trombone Concertino in E-Flat Op 4 (1837)

08:12:00 00:12:45 Johann Strauss Jr: Waltz "From the Mountains" Op 292 (1864)

08:25:00 00:04:49 Johann Strauss Jr: Ritter Pázmán: Csárdás Op 441 (1892)

08:29:00 00:08:11 Johann Strauss Jr: Die Fledermaus: Overture (1874)

08:55 SUMMER OF MUSIC 2014: CLEVELAND INTERNATIONAL PIANO COMPETITION presents Stanislav Khristenko in Recital - recorded May 11th at Kulas Hall at the Cleveland Institute of Music

08:57:00 00:12:00 Béla Bartók: Piano Sonata (1926)

09:12:00 00:11:00 Alexander Zemlinsky: Fantasies on Poetry of Richard Dehmel Op 9 (1898)

09:25:00 00:05:00 Ernst Krenek: Adagio from Piano Sonata No. 3 Op 92/4 (1943)

09:31:00 00:12:00 Franz Liszt: Rapsodie espagnole S 254 (1863)

09:45:00 00:14:00 Frédéric Chopin: Fantaisie in f Op 49 (1841)

10:05:00 00:19:00 Sergei Prokofiev: Piano Sonata No. 7 in B-Flat Op 83 (1942)

10:25 SUMMER OF MUSIC 2014: CHAMBERFEST CLEVELAND: recorded June 20th at Harkness Chapel “Mélange à Trois”

10:30:00 00:16:00 Franz Joseph Haydn: Piano Trio No. 39 in G "Gypsy" (1795)

Amy Schwartz Moretti, violin; Gabriel Cabezas, cello; Orion Weiss, piano

10:50:00 00:21:00 Zoltán Kodály: Serenade for 2 Violins & Viola Op 12 (1920)

Diana Cohen, 1st violin; David Bowlin, 2nd violin; Yura Lee, viola

11:15:00 00:17:00 Jan Dismas Zelenka: Trio Sonata No. 5 in F ZWV 181 (1722)

Alex Klein, 1st oboe; Xiomara Mass, 2nd oboe; Fernando Traba, bassoon; Julie Albers, cello; Carolyn Warner, harpsichord

11:35:00 00:18:00 Paul Schoenfield: Trio for Clarinet, Violin & Piano (1990)

Diana Cohen, violin; Franklin Cohen, clarinet; Roman Rabinovich, piano

12:00pm SUMMER OF MUSIC 2014: BLOSSOM FESTIVAL BAND/Loras John Schissel - recorded July 3rd at Blossom Music Center

12:02:00 00:03:00 JOHN STAFFORD SMITH The Star-Spangled Banner (1750-1836) Performed in celebration of the bicentennial of Francis Scott Key’s poem “The Defense of Fort McHenry”

12:06:00 00:10:00 ANTONIO CARLOS GOMES Overture: Il Guarany (1836-1896)

12:15:00 00:10:00 JOHN PHILIP SOUSA March: The Federal (1854-1932)

12:25:00 00:10:00 AARON COPLAND Variations on a Shaker Melody (1900-1990)

12:35:00 00:10:00 ANTHONY O'TOOLE Setting: George F. Root's “The Battle Cry of Freedom” (1988- )

12:45:00 00:10:00 MORTON GOULD Pavanne from American Symphonette No. 2

12:55:00 00:05:00 JOHN PHILIP SOUSA March: Jack Tar (1854-1932)

13:00:00 00:05:00 RICHARD ROGERS Symphonic Synthesis: Victory at Sea (1902-1979) “In honor of our D-Day Veterans”

13:05:00 00:05:00 EDWIN FRANKO GOLDMAN March: On the Mall

13:10:00 00:05:00 JOHN PHILIP SOUSA March: Semper Fidelis (1854-1932)

13:15:00 00:05:00 JOHN PHILIP SOUSA Humoresque on Jerome Kern's “Look for the Silver Lining” (1854-1932)

13:20:00 00:05:00 LORAS JOHN SCHISSEL: November 25, 1963

13:25:00 00:05:00 SAMUEL A. WARD America, the Beautiful (arr Carmen Dragon)

13:30:00 00:10:00 TRADITIONAL March-Past of the United States Armed Forces

13:40:00 00:10:00 PYOTR ILYICH TCHAIKOVSKY Festival Overture: The Year 1812

13:50:00 00:05:00 IRVING BERLIN God Bless America

13:55:00 00:05:00 JOHN PHILIP SOUSA March: Stars and Stripes Forever (1854-1932)

14:10 SUMMER OF MUSIC 2014: CHAMBERFEST CLEVELAND: recorded June 22nd at Dunham Tavern "Revolving Thirds: From Darkness to Light"

14:15:00 00:15:00 Wolfgang Amadeus Mozart: Oboe Quartet in F K 370 (1781)

Alex Klein (oboe), Amy Schwartz Moretti (violin), Dimitri Murrath (viola), Julie Albers (cello)

14:40:00 00:15:00 Krzysztof Penderecki: Clarinet Quartet (1993)

Franklin Cohen (clarinet), Amy Schwartz Moretti (violin), Dimitri Murrath (viola), Gabriel Cabezas (cello)

14:55:00 00:50:00 Franz Schubert: String Quartet No. 15 in G D 887 (1826)

Yura Lee (violin), David Bowlin (violin), Dimitri Murrath (viola), Julie Albers (cello)

15:45 SUMMER OF MUSIC 2014: COOPER INTERNATIONAL PIANO COMPETITION: Concerto Finalss, recorded July 25th in Severance Hall – The Cleveland Orchestra/Jahja Ling

15:50:00 00:40:00 Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 5 "Emperor"

18-year-old Sae Yoon Chon of Korea

16:40:00 00:35:00 Sergei Prokofiev: Piano Concerto No. 3

15-year-old Zitong Wang of China

17:20:00 00:35:00 Peter Tchaikovsky: Piano Concerto No. 1

5-year-old Tony Yike Yang of Toronto

18:05 SUMMER OF MUSIC 2014: CHAMBERFEST CLEVELAND: recorded June 27th at Fairmount Presbyterian Church “Three Bouncing Czechs”

18:08:00 00:15:00 Leos Janácek: Violin Sonata in A-Flat (1904)

Noah Bendix-Balgley (violin), Orion Weiss (piano)

18:30:00 00:30:00 Erwin Schulhoff: String Sextet (1924)

Yehonatan Berick (1st violin), Amy Schwartz Moretti (2nd violin), Dimitri Murrath (1st viola), Yura Lee (2nd viola), Julie Albers (1st cello), Robert deMaine (2nd cello)

19:00:00 00:35:00 Antonín Dvorák: Piano Quartet No. 2 in E-Flat Op 87 (1889)

Roman Rabinovich (piano), Noah Bendix-Balgley (violin), Dimitri Murrath (viola), Julie Albers (cello)

19:35 SUMMER OF MUSIC 2014: THE CLEVELAND ORCHESTRA ON THE RADIO: recorded at the Blossom Music Center July 28th, 2012 – The Cleveland Orchestra, Jahja Ling, conductor; Gail Shaham, violin

19:38:00 00:07:43 Ludwig van Beethoven: Coriolan Overture

19:45:00 00:44:33 Ludwig van Beethoven: Violin Concerto

20:30:00 00:36:44 Ludwig van Beethoven: Symphony No. 5

21:15 SUMMER OF MUSIC 2014: CHAMBERFEST CLEVELAND: recorded June 28th at CIM’s Kulas Hall

21:15:00 00:11:00 John Cage: Amores: Trio (Seven woodblocks, not Chinese) (1943)

21:25:00 00:05:00 Nebojsa Jovan Zivovic: Trio per uno (1995)

21:30:00 00:07:00 Alexandre Lunsqui: Shi (2008)

Alexander Cohen (percussion), Luke Rinderknecht (percussion), Scott Christian (percussion)

21:37:00 00:23:00 Dmitri Shostakovich: Piano Trio No. 2 in e Op 67 (1944--Yohanatan Berick (violin), Robert deMaine (cello), Roman Rabinovich (piano)

22:00 THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin - Alan Gilbert, conductor; Glenn Dicterow, violin

22:04:00 00:08:57 Antonín Dvorák: Carnival Overture Op 92 (1892)

22:16:00 00:21:53 Béla Bartók: Violin Concerto No. 1 (1908)

22:41:00 00:43:16 Peter Tchaikovsky: Symphony No. 4 in f Op 36 (1878)

23:28:00 00:21:16 Bonus: Peter Tchaikovsky: The Nutcracker: Suite (1892)

23:53:00 00:04:38 Peter Tchaikovsky: Eugene Onegin: Polonaise (1878)