Program Guide 08-29-2014

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:37:29 Alexander Glazunov The Seasons Op 67

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 61434

00:41:00 00:35:42 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 22 in E flat majo

Northern Sinfonia Imogen Cooper Imogen Cooper, piano Avie 2200

01:19:00 00:37:11 Franz Schubert Piano Sonata No. 17 in D major

Leif Ove Andsnes, piano EMI 16448

01:58:00 00:40:11 Ernest Chausson Concerto for Violin, Piano & Strings in D major Op 21

Cleveland Orch String Quartet Lorin Maazel, violin; Israela Margalit, piano Telarc 80046

02:40:00 00:41:37 Ottorino Respighi La boutique fantasque

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80396

03:24:00 00:25:26 Wolfgang Amadeus Mozart Mass in C major

Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Barbara Schlick, soprano; Elisabeth von Magnus, alto; Paul Agnew, tenor; Matthijs Mesdag, baritone; Amsterdam Baroque Choir Erato 10705

03:51:00 00:25:25 Johann Nepomuk Hummel String Quartet No. 2 in G major Op 30

Delmé String Quartet Hyperion 66568

04:18:00 00:40:46 Sergei Rachmaninoff Symphony No. 3 in A minor Op 44

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457598

05:01:00 00:19:04 Franz Liszt Gretchen from "A Faust Symphony"

Giuseppe Sinopoli Dresden State Orchestra DeutGram 4779525

05:22:00 00:17:11 François Devienne Flute Concerto No. 8 in G major

London Mozart Players Sir James Galway Sir James Galway, flute RCA 63701

05:41:00 00:04:04 Fritz Kreisler Berceuse Romantique Op 9

Caroline Goulding, violin; Christopher O'Riley, piano Telarc 80744

05:53:00 00:03:07 Manuel de Falla La Vida breve: Spanish Dance No. 1

Christopher Parkening, guitar; David Brandon, guitar EMI 49406

05:58:00 00:01:48 Leroy Anderson Melody on Two Notes

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

06:07:00 00:06:25 Johann Sebastian Bach St. Matthew Passion: Chorus "Wir setzen

Chicago Symphony Orchestra Sir Georg Solti Chicago Symphony Chorus Decca 425498

06:15:00 00:09:29 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Piano Concerto No. 22

Northern Sinfonia Imogen Cooper Imogen Cooper, piano Avie 2200

06:25:00 00:02:35 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 20 in E minor

Marin Alsop London Philharmonic Orchestra Naxos 557429

06:30:00 00:07:57 Antonín Dvorák Scherzo from String Quintet No. 2 Op 77

Chamber Music Soc Linc Center Delos 3152

06:40:00 00:05:51 Sergei Prokofiev War and Peace: Intermezzo "May Night"

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 10538

06:48:00 00:04:05 Jacob Gade Tango "Jealousy"

Oslo Philharmonic Orchestra Mariss Jansons Stig Nilsson, violin EMI 56576

06:55:00 00:02:51 Meredith Willson The Music Man: 76 Trombones

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

07:05:00 00:03:54 Frederick Loewe My Fair Lady: Main Title

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

07:10:00 00:08:55 Leos Janácek Moravian Dances

Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572695

07:20:00 00:02:47 Giuseppe Verdi Il Trovatore: Anvil Chorus "Vedi! le

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80333

07:25:00 00:02:13 Wilhelm Peterson-Berger Flowers from Frösön: Song of Summer

Okko Kamu Helsingborg Symphony Naxos 553115

07:28:00 00:05:50 Alfred Grünfeld Soirée de Vienne Op 56

Konstantin Scherbakov, piano EMI 69704

07:40:00 00:08:05 Hans Gál Scherzo from Symphony No. 4 Op 105

Kenneth Woods Orchestra of the Swan Avie 2231

07:51:00 00:02:18 Georges Bizet Carmen Suite No. 2: Toreador Song

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

07:55:00 00:02:51 Dmitri Shostakovich Ballet Suite No. 1: Music Box Waltz

Constantine Orbelian Moscow Chamber Orchestra Delos 3257

07:55:00 00:01:34 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Dance of the Little

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

07:56:00 00:01:45 Fred Cornell Carmen Ohio

Dr. Jon R. Woods Ohio State Marching Band Coronet 411

08:09:00 00:06:10 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite: Burial of Kijé Op 60

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80683

08:15:00 00:11:20 Franz Liszt Mephisto Waltz No. 1

Kazuki Yamada Orch de la Suisse Romande PentaTone 518

08:31:00 00:02:51 André Campra Idoménée: Rigaudon

Empire Brass Robert Woods Michael Murray, organ Telarc 80218

08:34:00 00:05:23 Ludwig van Beethoven Adagio from Sonata No. 8 Op 13

Daniel Barenboim, piano Decca 16871

08:44:00 00:07:01 Carl Reinecke Allegro from Flute Concerto Op 283

The Hague Philharmonic Neeme Järvi Sharon Bezaly, flute Bis 1679

08:51:00 00:02:25 Pablo de Sarasate Gavota de Mignon Op 16

Gil Shaham, violin; Akira Eguchi, piano Canary 7

08:55:00 00:06:18 John Williams Born on the Fourth of July: Theme

Boston Pops Orchestra John Williams Tim Morrison, trumpet Sony 64147

09:11:00 00:17:41 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 2 in B minor

Ensemble Sonnerie Monica Huggett Gonzalo X. Ruiz, oboe Avie 2171

09:44:00 00:09:19 Gustav Holst A Somerset Rhapsody Op 21

Richard Hickox London Symphony Orchestra Chandos 9420

10:00:00 00:02:17 Aram Khachaturian Gayaneh: Dance of the Rose Maidens

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

10:02:00 00:02:05 Edward MacDowell Woodland Sketches: To a Wild Rose Op 51

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 67067

10:07:00 00:07:54 Franz Berwald Estrella de Soria: Overture

Okko Kamu Helsingborg Symphony Naxos 553051

10:16:00 00:04:45 Wilhelm Stenhammar Scherzo from Piano Concerto No. 1

Royal Stockholm Philharmonic Gennady Rozhdestvensky Mats Widlund, piano Chandos 9074

10:24:00 00:06:10 Michael Daugherty Mount Rushmore: Thomas Jefferson

Pacific Symphony Carl St. Clair Pacific Chorale Naxos 559749

10:32:00 00:13:25 Ferde Grofé Mississippi Suite

Steven Richman Harmonie Ensemble New York Bridge 9212

10:47:00 00:03:01 Sir Thomas Beecham The Gods Go a'Begging: Gavotte

Yehudi Menuhin Royal Philharmonic Orchestra MCA 6231

10:52:00 00:31:11 Jean-Philippe Rameau Dardanus: Suite

Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra Conifer 51313

11:26:00 00:07:12 Erich Wolfgang Korngold Straussiana

Kazuki Yamada Orch de la Suisse Romande PentaTone 518

11:35:00 00:08:21 Franz Liszt Legend No. 2 "St. Francis of Paolo

Roberto Plano, piano Azica 71222

11:45:00 00:07:25 Joseph Eybler Minuet & Finale from Symphony No. 1

Michael Hofstetter Geneva Chamber Orchestra CPO 777104

11:56:00 00:03:01 Georg Philipp Telemann Bourrée alla Polacca

John Williams, guitar CBS 44518

12:10:00 00:07:10 Johann Strauss Jr The Gypsy Baron: Overture

Franz Welser-Möst London Philharmonic Orchestra Seraphim 73295

12:20:00 00:06:48 Modest Mussorgsky Khovanshchina: Dance of the Persian

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 71

12:29:00 00:07:45 Elmer Bernstein The Ten Commandments: Suite

Elmer Bernstein Royal Philharmonic Pops Orch Denon 75288

12:39:00 00:08:44 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 15 in A minor

Willi Boskovsky Philharmonia Hungarica EMI 64627

12:49:00 00:09:31 Jacques Offenbach La Périchole: Medley

Arthur Fiedler Boston Pops Orchestra RCA 61429

13:02:00 00:35:45 Béla Bartók Violin Concerto No. 2

Swedish Radio Symphony Daniel Harding Isabelle Faust, violin Harm Mundi 902146

13:40:00 00:20:57 Sergei Rachmaninoff The Isle of the Dead Op 29

Vasily Petrenko Royal Liverpool Philharmonic Avie 2188

14:02:00 00:03:19 Miklós Rózsa El Cid: Overture

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80708

14:06:00 00:04:29 Jules Massenet Le Cid Ballet Suite: Madrilène

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Capriccio 10569

14:13:00 00:09:38 Richard Strauss Salome: Dance of the Seven Veils

Kazuki Yamada Orch de la Suisse Romande PentaTone 518

14:26:00 00:17:25 Luigi Boccherini Cello Concerto No. 7 in G major

Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Yo-Yo Ma, cello Sony 60680

14:46:00 00:11:23 Felix Mendelssohn String Symphony No. 6 in E flat major

Nicholas Ward Northern Chamber Orchestra Naxos 553161

15:00:00 00:12:26 Franz Schreker Ein Tanzspiel

Kazuki Yamada Orch de la Suisse Romande PentaTone 518

15:12:00 00:08:37 Lars-Erik Larsson Lyric Fantasy Op 54

Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

15:27:00 00:22:49 Leos Janácek Jenufa: Symphonic Suite

Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 710

15:52:00 00:05:54 Felix Mendelssohn Finale from Piano Concerto No. 1 Op 25

Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Saleem Ashkar, piano Decca 4810778

15:58:00 00:04:48 Harold Arlen Get Happy

Jenny Lin, piano Steinway 30011

16:07:00 00:01:58 Igor Stravinsky Valse

Jenny Lin, piano Steinway 30028

16:11:00 00:12:02 Richard Strauss First Waltz Sequence from "Der

Kazuki Yamada Orch de la Suisse Romande PentaTone 518

16:27:00 00:04:50 Burt Bacharach South American Getaway

Berlin Philharmonic Cellists EMI 56981

16:37:00 00:03:38 Dmitri Kabalevsky Finale from Piano Concerto No. 4 Op 99

NDR Radio Philharmonic Alun Francis Michael Korstick, piano CPO 777658

16:40:00 00:07:40 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 18

Northern Sinfonia Imogen Cooper Imogen Cooper, piano Avie 2200

16:51:00 00:04:14 "PDQ Bach" Chorale & Finale from "Oedipus Tex"

Hoople Off-Season Philharmonic Newton Wayland Frank Kelley, tenor; Pamela South, soprano; Karen Krueger, mezzo-soprano; Peter Schickele, vocal; Okay Chorale Telarc 80239

16:58:00 00:01:21 Maurice Ravel Waltz "in the style of Borodin"

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 433515

17:05:00 00:05:25 Alexander Glazunov Ballet Scenes: Polonaise Op 52

Edo de Waart Minnesota Orchestra Telarc 80347

17:25:00 00:09:57 Aram Khachaturian Gayaneh: Three Dances

John Williams Boston Pops Orchestra Philips 426247

17:40:00 00:03:35 Emmanuel Chabrier Joyeuse Marche

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

17:45:00 00:03:06 Franz Schreker Ein Tanzspiel: Menuett

Kazuki Yamada Orch de la Suisse Romande PentaTone 518

17:52:00 00:03:46 Leroy Anderson Serenata

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

17:56:00 00:03:14 Ari Pulkkinen Angry Birds: Main Theme

Andrew Skeet London Philharmonic Orchestra X5 Group 2011

18:09:00 00:15:58 Morton Gould A Symphonic Portrait of "Carousel"

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 446404

18:27:00 00:04:20 Léo Delibes Sylvia: The Huntresses

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

18:34:00 00:05:23 Léo Delibes Lakmé: Flower Duet "Viens, Mallika..

. Christopher O'Riley, piano CPI 3294112

18:43:00 00:12:18 Antonín Dvorák Slavonic Rhapsody No. 3 in A flat major Op 45

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8589

18:54:00 00:03:46 Léo Delibes Naïla: Intermezzo

Richard Bonynge London Symphony Orchestra Decca 433863

19:02:00 00:21:40 Louis Théodore Gouvy Fantaisie symphonique in G minor Op 59

Jacques Mercier German Radio Philharmonic CPO 777382

19:26:00 00:30:10 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 18 in B flat major

Northern Sinfonia Imogen Cooper Imogen Cooper, piano Avie 2200

19:57:00 00:02:00 Aaron Copland Midsummer Nocturne

Leo Smit, piano Sony 82849

20:02:00 00:40:30 Ludwig van Beethoven Violin Concerto in D major Op 61

German Chamber Philharmonic Paavo Järvi Janine Jansen, violin Decca 13281

20:44:00 00:10:14 Ludwig van Beethoven Consecration of the House Overture Op 124

Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 429762

20:56:00 00:02:34 Lord Berners Polka

David Lloyd-Jones Royal Ballet Sinfonia MarcoPolo 223711

21:02:00 00:23:36 Leos Janácek Sinfonietta Op 60

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

21:28:00 00:27:34 Robert Schumann Violin Concerto in D minor

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Joshua Bell, violin Decca 444811

21:57:00 00:02:39 Gabriel Fauré Dolly Suite: Kitty Waltz Op 56

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9416

23:02:00 00:09:03 Erik Satie Deux préludes posthumes et une

Douglas Bostock Chamber Philharmonic Bohemia Classico 168

23:11:00 00:08:32 Jacques Offenbach Andante from Grand Concerto for Cello

Musicians of the Louvre Marc Minkowski Jérôme Pernoo, cello Archiv 4776403

23:22:00 00:08:08 Carl Philipp Emanuel Bach Largo from Flute Concerto

CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier Patrick Gallois, flute DeutGram 439895

23:30:00 00:10:12 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Piano Concerto No. 18

Northern Sinfonia Imogen Cooper Imogen Cooper, piano Avie 2200

23:42:00 00:05:29 Maurice Ravel Miroirs: La vallée des cloches

Yakov Kreizberg Netherlands Philharmonic PentaTone 5186058

23:47:00 00:07:13 Franz Liszt Years of Pilgrimage, 1st Year: Les

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3280

23:56:00 00:02:35 Richard Strauss Träumerei Op 9

John O'Conor, piano Telarc 80391

23:58:00 00:01:08 Gustav Holst Soft and gently

Paul Spicer Finzi Singers Chandos 9425