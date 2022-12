Program Guide 08-27-2014

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:29:53 Lars-Erik Larsson Symphony No. 1 in D major Op 2

Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

00:34:00 00:35:29 Franz Schubert String Quartet No. 13 in A minor

Cleveland Quartet Telarc 80225

01:11:00 00:21:35 Eric Coates The Three Elizabeths Suite

Malcolm Nabarro Sinfonia ViVa ASV 2053

01:35:00 00:48:02 Antonín Dvorák Symphony No. 2 in B flat major Op 4

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8589

02:24:00 00:48:54 Igor Stravinsky The Firebird

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Philips 446715

03:15:00 00:24:03 Philip Glass Concerto for Harpsichord & Chamber

West Side Chamber Orchestra Kevin Mallon Christopher D. Lewis, hc Naxos 573146

03:41:00 00:31:43 Meredith Willson Symphony No. 2 in E minor

William Stromberg Moscow Symphony Orchestra Naxos 559006

04:15:00 00:27:02 Sergei Rachmaninoff Piano Concerto No. 4 in G minor Op 40

Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Simon Trpceski, piano Avie 2191

04:44:00 00:35:05 Johan Svendsen Symphony No. 1 in D major Op 4

Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 49769

05:21:00 00:18:06 Camille Saint-Saëns Cello Concerto No. 2 in D minor Op 119

North German Radio Symphony Christoph Eschenbach Steven Isserlis, cello RCA 63518

05:41:00 00:04:45 Isaac Albéniz Iberia: Eritaña

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80470

05:56:00 00:02:12 Anonymous Hark, I Hear the Harps Eternal

Karen P. Thomas Seattle Pro Musica SeattlePro 9806

06:00 BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:06:06 Peter Tchaikovsky Scherzo-fantaisie in E flat minor Op 72

Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4284

06:15:00 00:07:36 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 10 in G major

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Teldec 25914

06:26:00 00:10:12 Camille Saint-Saëns Havanaise Op 83 London Symphony Orchestra

Daniel Harding Nicola Benedetti, violin DeutGram 6154

06:40:00 00:07:05 Henry Purcell Abdelazer: Suite

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Reference 2101

06:51:00 00:03:38 Giovanni Palestrina Sanctus from Pope Marcellus Mass

King's Singers Naxos 572987

06:52:00 00:03:12 David Rose Holiday for Strings

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 67067

06:58:00 00:03:18 Eric Coates March "Calling All Workers"

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66868

07:05:00 00:04:21 Aaron Copland The Red Pony: Morning on the Ranch

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559240

07:10:00 00:06:30 Lars-Erik Larsson Scherzo from Symphony No. 1 Op 2

Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

07:17:00 00:05:13 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 28

Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 430082

07:25:00 00:01:44 Claude Debussy Danse bohemiènne

Burning River Brass BurnRiver 2013

07:30:00 00:04:58 Sir Edward Elgar Sospiri Op 70

English Chamber Orchestra Paul Goodwin Osian Ellis, harp Harm Mundi 907258

07:40:00 00:11:39 Aaron Copland El Salón México

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Argo 440639

07:55:00 00:02:35 Aram Khachaturian Masquerade: Mazurka

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

08:07:00 00:05:24 Charles-Marie Widor Toccata from Organ Symphony No. 5 Op 42

Todd Wilson, organ MAA 11009

08:15:00 00:11:51 Johann Strauss Jr Waltz "Tales from the Vienna Woods" Op 325

Zubin Mehta Vienna Philharmonic Sony 45808

08:30:00 00:06:07 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Divertimento for String Trio

Albers Trio Tre Sorell 2010

08:40:00 00:06:49 Josef Suk Scherzo from Symphony No. 1 Op 14

Václav Neumann Czech Philharmonic Orchestra Supraphon 111964

08:51:00 00:01:25 Lars-Erik Larsson A Winter's Tale: Intermezzo Op 18

Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

08:53:00 00:07:17 Bernard Herrmann Vertigo: Prelude & Love Scene

Richard Glazier, piano Centaur 3347

09:05:00 00:14:19 Eric Coates London Suite

Malcolm Nabarro Sinfonia ViVa ASV 2053

09:22:00 00:02:14 Giacomo Puccini Gianni Schicchi: O mio babbino caro

London Philharmonic Orchestra Sir Andrew Davis Nicole Cabell, soprano Decca 6590

09:25:00 00:05:38 John Williams Jurassic Park: Main Themes

Carl Davis Royal Liverpool Philharmonic Naxos 572111

09:35:00 00:09:06 Darius Milhaud Suite for 2 Pianos "Scaramouche"

Katia Labèque, piano; Marielle Labèque, piano Philips 426284

09:45:00 00:07:04 Franz Joseph Haydn Scherzando No. 5 in E major

Haydn Ensemble Berlin Emmanuel Pahud, flute EMI 56577

09:55:00 00:02:17 Gilbert & Sullivan The Mikado: Chorus of Nobles "If you

Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Men of; Welsh National Opera Chorus Telarc 80284

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:04:31 Robert Schumann Vienna Carnival: Finale Op 26

Daniel Gortler, piano Roméo 7281

10:07:00 00:03:59 Volkmar Andreae Little Suite: Shrove Tuesday Carnival

Marc Andreae Bournemouth Symphony Guild 7377

10:12:00 00:07:43 Eduard Tubin Festive Prelude

Neeme Järvi Gothenburg Symphony Bis 286

10:21:00 00:06:58 Arvo Pärt Cantus in Memory of Benjamin Britten

Paavo Järvi Cincinnati Symphony CSOM 946

10:31:00 00:05:22 Nikolai Rimsky-Korsakov The Maid of Pskov: Overture

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572788

10:38:00 00:14:17 Sergei Rachmaninoff The Rock Op 7

Charles Dutoit Philadelphia Orchestra Decca 440604

10:55:00 00:31:43 Meredith Willson Symphony No. 2 in E minor

William Stromberg Moscow Symphony Orchestra Naxos 559006

11:29:00 00:08:37 Lars-Erik Larsson Lyric Fantasy Op 54

Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

11:39:00 00:09:07 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo in A minor

Alexander Schimpf, piano Genuin 10181

11:50:00 00:07:51 George Frideric Handel Samson: Act 1 Sinfonia

English Concert Trevor Pinnock Anthony Halstead, horn; Christian Rutherford, horn Archiv 419219

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN

12:10:00 00:06:15 Bedrich Smetana The Bartered Bride: Overture

George Szell Cleveland Orchestra Sony 63151

12:19:00 00:04:56 Eric Coates London Suite: Covent Garden

Malcolm Nabarro Sinfonia ViVa ASV 2053

12:25:00 00:07:20 Franz Waxman The Bride of Frankenstein: Creation of

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81265

12:35:00 00:09:10 Sir Malcolm Arnold English Dances Set 2 Op 33

Andrew Penny Queensland Symphony Naxos 553526

12:46:00 00:10:50 Johann Strauss Jr Waltz "You Millions, I Embrace You" Op 443

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 20604

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:28:39 George W. Chadwick Symphonic Sketches

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9334

13:32:00 00:28:14 Howard Hanson Symphony No. 2 Op 30

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 559701

14:00 WCLV MIDDAY

14:02:00 00:03:22 Dmitri Shostakovich Dolls' Dances: Lyric Waltz

Bavarian Radio Symphony Esa-Pekka Salonen Lisa Batiashvili, violin DeutGram 15203

14:06:00 00:03:28 Sergei Prokofiev Cinderella: Waltz

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

14:11:00 00:10:12 Franz Joseph Haydn Trio for 2 Flutes & Bassoon in C major

Jean-Pierre Rampal, flute; Wolfgang Schulz, flute; Gilbert Audin, bassoon Sony 48061

14:25:00 00:17:24 Franz Schubert Fantasy in F minor

NDR Radio Philharmonic Alun Francis Michael Korstick, piano CPO 777658

14:45:00 00:11:53 Johann Sebastian Bach Oboe Concerto in D minor

Chamber Orchestra of Europe Douglas Boyd Douglas Boyd, oboe DeutGram 429225

15:00 CLEVELAND ORCHESTRA PREVIEWS

15:05:00 00:16:01 Johannes Brahms Symphony No. 3 in F, Op. 90 - movements 2 and 3

Berlin Philharmonic Sir Simon Rattle EMI 67294

15:23:00 00:11:36 Johannes Brahms Symphony No. 1 in c, Op. 68 - movement 1

Cleveland Orchestra Franz Welser-Moest MAA 60803

15:39:00 00:09:59 Johannes Brahms Symphony No. 4 in e - movement 4

Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy London 433 853

15:51:00 00:06:30 Béla Bartók Game of Pairs from Concerto for

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 425694

16:00 WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:58:00 00:04:58 Josquin Desprez Ave Maria

Joe Miller Westminster Choir WCC 1009

16:07:00 00:04:39 Tomás Luis de Victoria Ave Maria

Ralph Allwood Rodolfus Choir BBC 326

16:15:00 00:10:09 Lars-Erik Larsson A Winter's Tale: Suite Op 18

Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

16:29:00 00:05:05 Max Steiner Johnny Belinda: Suite

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81270

16:37:00 00:03:26 Johann Nepomuk Hummel Rondo from Piano Trio No. 3 Op 35

Beaux Arts Trio Philips 446077

16:41:00 00:07:18 Antonio Vivaldi Flute Concerto in G major

Orpheus Chamber Orchestra Patrick Gallois, flute DeutGram 437839

16:52:00 00:02:38 Josquin Desprez Gaude Virgo, Mater Christi

Harry Christophers The Sixteen Decca 10836

16:57:00 00:01:28 Johann Sebastian Bach Cello Suite No. 1: Gigue

Massimo La Rosa, trombone MLR 2013

17:05:00 00:05:02 Scott Joplin The Entertainer

Joshua Rifkin, piano Nonesuch 79159

17:24:00 00:11:32 Sergei Prokofiev War and Peace: The Ball

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 10538

17:40:00 00:03:38 Lars-Erik Larsson Pastoral

Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

17:45:00 00:03:52 Lars-Erik Larsson Pastoral Suite: Scherzo Op 19

Dorrit Matson New York Scandia Symphony Centaur 2607

17:52:00 00:01:51 Tomás Luis de Victoria Jesu, dulcis memoria

John Rutter Cambridge Singers Collegium 134

17:56:00 00:02:30 Johann Sebastian Bach Finale from Keyboard Concerto No. 3

Australian Chamber Orchestra Richard Tognetti Angela Hewitt, piano Hyperion 67308

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:20:40 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 34 in C major Sir John Eliot Gardiner English Baroque Soloists Philips 420937

18:32:00 00:03:00 Rebecca Clarke Lullaby

Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

18:38:00 00:01:43 Johannes Brahms Lullaby Op 49

Angelika Kirchschlager, mezzo; Helmut Deutsch, piano Sony 64498

18:42:00 00:12:26 Franz Liszt Symphonic Poem No. 5 "Prometheus"

Sir Georg Solti London Philharmonic Orchestra DeutGram 4779525

18:55:00 00:03:13 George Gershwin Prelude No. 2 "Blue Lullaby"

John O'Conor, piano Telarc 80391

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:21:04 Carl Stamitz Cello Concerto No. 1 in G major

Prague Chamber Orchestra Christian Benda Christian Benda, cello Naxos 550865

19:25:00 00:29:53 Lars-Erik Larsson Symphony No. 1 in D major Op 2

Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

19:57:00 00:02:38 George Frideric Handel Water Music Suite No. 1: Minuet

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80594

20:00 MAD ABOUT MUSIC with Gilbert Kaplan: Author STUART WOODS on the power of Bernstein’s Mahler Nine – “One of the great musical experiences of my life was hearing Leonard Bernstein conduct Mahler’s Ninth at Lincoln Center. That was overwhelming. You would have thought that Bernstein was about to die when he finished it. He was dripping with sweat, he was exhausted, his arms were hanging limpet his sides, and he looked positively relieved, as if he had just gotten into heaven.”

Beethoven: Symphony No. 6, Op. 68 “Pastoral” - First movement [excerpt] Vienna Philharmonic/Claudio Abbado DeutGram 445542

Lehár: The Land of Smiles “My Whole Heart is Yours” - Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino & Orchestra del Teatro dell’ Opera di Roma/ Zubin Mehta; Plácido Domingo Decca 430433

George Gershwin: Prelude II - Dave Grusin, piano GRP Records IN02-GRD-2005

Thomas “Fats” Waller: “The Jitterbug Waltz” (arr Michel Legrand) Philips 830074

George Gershwin: Concerto in F for Piano & Orchestra - Third movement [excerpt]--New York Philharmonic/André Kostelanetz; Oscar Levant, piano CBS MK 42514

Mahler: Symphony No. 9: Third movement [excerpt]—Royal Concertgebouw Orchestra/Leonard Bernstein DeutGram 419208

Puccini: Tosca “Nessun dorma” Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino & Orchestra del Teatro dell’ Opera di Roma/Zubin Mehta; Luciano Pavarotti Decca 430433

21:00 MUSIC STUART’S MAD ABOUT

21:04:00 00:40:09 Ludwig van Beethoven Symphony No. 6 in F major Op 68

Douglas Boyd Manchester Camerata Avie 2242

21:45:00 00:13:41 George Gershwin Allegro from Piano Concerto in F major

Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Orion Weiss, piano Naxos 559705

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims:

recordings by saxophonist Branford Marsalis

23:00 LATE PROGRAM

23:02:00 00:09:10 Johannes Brahms Ballade No. 4 in B major Op 10

Alessio Bax, piano Signum 309

23:11:00 00:05:58 Eric Coates Ballad for Strings

Malcolm Nabarro Sinfonia ViVa ASV 2053

23:17:00 00:06:26 Jean Sibelius Karelia Suite: Ballade Op 11

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 7765

23:24:00 00:06:09 Grace Williams Calm Sea in Summer

David Atherton English Chamber Orchestra Lyrita 323

23:30:00 00:05:05 Henry Cowell Hymn for String Orchestra

David Amos City of London Sinfonia Harm Mundi 906011

23:35:00 00:03:15 Lars-Erik Larsson A Winter's Tale: Epilogue Op 18

Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

23:40:00 00:08:13 Eric Coates The Three Elizabeths Suite: Springtime

Sinfonia ViVa Malcolm Nabarro Gareth Hulse, oboe ASV 2053

23:48:00 00:04:02 William Grant Still Bayou Home

Alexa Still, flute; Susan DeWitt Smith, piano Koch Intl 7192

23:54:00 00:02:34 Federico Moreno Tórroba Burgalesa in F sharp minor

David Russell, guitar Telarc 80451