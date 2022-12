Program Guide 08-21-2014

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

Aram Khachaturian (arr Jean-Pierre Rampal): Flute Concerto (1940)

Carl Maria von Weber: Symphony No. 1 in C Op 19 (1807)

Sir Edward Elgar: Sea Pictures Op 37 (1899)

Peter Tchaikovsky: Piano Trio in a Op 50 (1882)

Wilhelm Stenhammar: Piano Concerto No. 1 in b-Flat (1894)

Joaquín Rodrigo: Concierto de Aranjuez (1939)

Richard Strauss: Death and Transfiguration Op 24 (1889)

06:00 BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber - Music and information to get your morning going, including the Sousalarm at 6:55am, Composers Datebook at 9:05 and the Movie Quiz at 9:25

Johann Sebastian Bach (arr Stokowski): Cantata No. 208: Sheep May Safely Graze (1713)

Zoltán Kodály: Hungarian Rondo (1918)

Gioacchino Rossini: Sigismondo: Overture (1814)

Henry Fillmore: March "His Excellency" (1909)

Antonín Dvorák: Overture "My Home" Op 62 (1882)

Arturo Márquez: Danzon No. 2 (1994)

John Williams: Hook: The Banquet (1991)

Jean Sibelius: Lemminkäinen's Return Op 22/4 (1897)

Frédéric Chopin: Nocturne No. 5 in F-Sharp Op 15/2 (1833)

Modest Mussorgsky: Intermezzo "in modo classico" in b (1867)

Claudio Monteverdi: Vespers of the Blessed Virgin: Deus in adjutorium (1610)

Franz Joseph Haydn: Trumpet Concerto in E-Flat (1796)

Joaquín Rodrigo: Invocación y danza "Homage to Manuel de Falla" (1961)

Peter Boyer: Festivities (2011)

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

Lili Boulanger: Nocturne (1911)

Francis Poulenc: Nocturne No. 2 in F "Bal de jeunes filles" (1933)

Ernest Bloch: Poems of the Sea (1922)

Nicolò Paganini: Violin Concerto No. 2 in b Op 7 "La Campanella" (1826)

Joaquín Rodrigo: Adagio from Concierto de Aranjuez (1939)

Richard Strauss: Second Waltz Sequence from "Der Rosenkavalier" (1934)

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN - Lighter fare for your midday break

Richard Heuberger: The Opera Ball: Overture (1898)

Emmerich Kálmán: Countess Maritza: Csárdás "Komm, Zigány" (1924)

Miklós Rózsa: Spellbound: Suite (1945)

13:00 THE BIG WORK AT ONE

Wolfgang Amadeus Mozart: Sinfonia Concertante in E-Flat K 364 (1778)

Muzio Clementi (arr Alfredo Casella): Symphony No. 2 in D (1819)

14:00 WCLV MIDDAY

Luigi Boccherini: Symphony No. 15 in D Op 35/1 (1782)

Giuseppe Tartini: Violin Concerto in A D 96 (1740)

15:00 AUGUST CHOICE CDs

Richard Strauss: First Waltz Sequence from "Der Rosenkavalier" (1944)

Joaquín Rodrigo: Fantasía para un gentilhombre (1954)

16:00 WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell - Music and information for the afternoon commute, including Composers Datebook at 4:00pm and the Movie Quiz at 4:25.

John Adams: Short Ride in a Fast Machine (1986)

Carl Philipp Emanuel Bach: Sinfonia in G Wq 183/4 (1778)

Ralph Vaughan Williams: Scherzo: The Waves from "A Sea Symphony" (1910)

Lili Boulanger: Of a Spring Morning (1918)

Tomaso Albinoni: Oboe Concerto in D Op 7/6 (1716)

Enrique Granados: Spanish Dance No. 5 in e Op 5/5 "Andaluza" (1900)

Miklós Rózsa: Ben-Hur: Parade of the Charioteers (1959)

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

Luigi Boccherini: Cello Concerto No. 9 in B-Flat G 482 (1785)

Giacomo Puccini: Three Minuets in A (1892)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Joseph Martin Kraus: Symphony in e VB 141 (1783)

Felix Mendelssohn: Symphony No. 3 in a Op 56 "Scottish" (1842)

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

Johann Sebastian Bach: Concerto for 2 Violins in d BWV 1043 (1723)

Camille Saint-Saëns: Symphony No. 3 in c Op 78 "Organ" (1886)

21:00 SYMPHONYCAST with Alison Young: BBC Scottish Symphony Orchestra/Donald Runnicles - From the 2014 BBC Proms

Ralph Vaughan Williams: Fantasia on a Theme by Thomas Tallis (1910)

Gustav Mahler: Symphony No. 9 in D (1910)

Bonus: Hector Berlioz: Overture "Rob Roy" (1832)–Jerzy Maksymiuk, conductor (Schwann 367022)

23:00 LATE PROGRAM

Charles Koechlin: Evening Peace from "The Persian Hours" Op 65 (1913)

Lili Boulanger: Nocturne (1911)

Aaron Copland: Music for a Great City: Night Thoughts (1961)

Johannes Brahms: Adagio from Piano Trio No. 1 Op 8 (1854)