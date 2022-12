Program Guide 08-20-2014

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:00:00 00:12:26 Franz Schreker Ein Tanzspiel

Kazuki Yamada Orch de la Suisse Romande PentaTone 518

00:16:00 00:29:23 Camille Saint-Saëns Violin Concerto No. 3 in B minor Op 61

Philharmonia Orchestra Antonio Pappano Maxim Vengerov, violin EMI 57593

00:47:00 00:51:34 Ludwig van Beethoven Variations on a Waltz by Diabelli Op 120

Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Uri Caine, piano TCO 922

01:41:00 00:37:33 Johannes Brahms String Sextet No. 1 in B flat major Op 18

Academy Chamber Ensemble Chandos 9151

02:21:00 00:38:26 Maurice Duruflé Requiem Op 9

St Cecilia Academy Orchestra Myung-Whun Chung Cecilia Bartoli, mezzo-soprano; Bryn Terfel, baritone; St Cecilia Academy Chorus DeutGram 459365

03:01:00 00:38:22 Peter Tchaikovsky Suite No. 2 in C major Op 53

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9454

03:41:00 00:37:59 Georges Bizet Symphony No. 1 in C major

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 131

04:21:00 00:38:05 Sergei Taneyev Piano Trio in D major Op 22

Mikhail Pletnev, piano; Vadim Repin, violin; Lynn Harrell, cello DeutGram 4775419

05:01:00 00:18:31 Jean Sibelius En Saga Op 9

George Szell Cleveland Orchestra MAA 97

05:21:00 00:17:02 Wolfgang Amadeus Mozart Horn Quintet in E flat major

Richard King, horn; Mari Sato, violin; Lynne Ramsey, viola; Stanley Konopka, viola; Julie Myers King, cello Albany 1325

05:40:00 00:05:30 Jean-Baptiste Lully Psyché: Suite

Les Délices Délices 2013

05:48:00 00:09:56 John Knowles Paine Adagio from Symphony No. 1 Op 23

Zubin Mehta New York Philharmonic New World 374

06:00 BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:06:43 Scott Joplin Solace

Joshua Rifkin, piano Nonesuch 79159

06:16:00 00:06:36 Antonín Dvorák Two Waltzes from Op 54

Chilingirian Quartet Duncan McTier, double bass Chandos 8874

06:25:00 00:12:40 Wolfgang Amadeus Mozart Horn Concerto No. 2 in E flat major

Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Eric Ruske, horn Telarc 80367

06:40:00 00:07:54 Franz Schubert Andante from Symphony No. 7

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 412176

06:50:00 00:03:50 Franz Liszt Two Concert Etudes: Waldesrauschen

Nelson Freire, piano Decca 4782728

06:56:00 00:03:08 John Philip Sousa March "The Gallant Seventh"

Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

07:05:00 00:04:49 Jean Roger-Ducasse Suite française: Ouverture

Leif Segerstam Rheinland-Pfalz Philharmonic MarcoPolo 223641

07:12:00 00:07:43 Peter Tchaikovsky Valse-Scherzo Op 34

Russian National Orchestra Yakov Kreizberg Julia Fischer, violin PentaTone 5186095

07:23:00 00:11:20 Franz Liszt Mephisto Waltz No. 1

Kazuki Yamada Orch de la Suisse Romande PentaTone 518

07:40:00 00:06:49 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo in G

Emerson String Quartet Carol Wincenc, flute DeutGram 431770

07:50:00 00:03:32 Léo Delibes Coppélia: Czárdás

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

07:56:00 00:03:17 Antonín Dvorák Humoresque No. 5 Op 101

Orion Weiss, piano Bridge 9355

08:07:00 00:07:08 Xaver Scharwenka

Scherzo from Piano Concerto No. 1 Op 32 BBC Scottish Symphony Michael Stern Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67508

08:17:00 00:08:31 Luigi Cherubini Anacréon: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields EMI 54438

08:28:00 00:11:33 Joaquín Rodrigo Zapateado & Finale from Concierto

London Symphony Orchestra Enrique Bátiz Alfonso Moreno, guitar; Deborah Mariotti, guitar EMI 67435

08:42:00 00:07:49 Sergei Rachmaninoff

Suite from Bach's Violin Partita No. 3 Olga Kern, piano Harm Mundi 907336

08:52:00 00:02:28 Dimitri Tiomkin The Guns of Navarone: Main Theme

José Serebrier Royal Philharmonic Orchestra Royal Phil 17

08:58:00 00:02:28 Anthony Holborne Almaine "The Choise"

Jordi Savall Hespèrion XXI AliaVox 9813

09:05:00 00:15:24 Felix Mendelssohn Allegro from the Octet for Strings Op 20

Charles Rosekrans Royal Philharmonic Orchestra Telarc 80562

09:25:00 00:04:34 John Williams The Empire Strikes Back: The Asteroid

John Williams Skywalker Symphony Orchestra Sony 45947

09:32:00 00:08:12 Carl Maria von Weber Preziosa: Overture

Gustav Kuhn Dresden State Orchestra Capriccio 10052

09:43:00 00:06:32 Jorge Martínez Zárate Tres Danzas del Ballet "Estancia"

Duo Amaral DuoAmaral 501592

09:52:00 00:02:12 Gilbert & Sullivan HMS Pinafore: A British tar

Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Michael Schade, tenor; Richard Van Allen, bass;

Men of; Welsh National Opera Chorus Telarc 80374

09:57:00 00:03:32 Ludwig van Beethoven Scherzo from Piano Trio No. 2 Op 1

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Koch Intl 7724

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:03:00 00:01:31 Adriano Banchieri Concerto No. 1 for Brass "La Battaglia"

Empire Brass Telarc 80204

10:05:00 00:03:06 George Frideric Handel Rinaldo: Battle & March

Philharmonia Orchestra Simon Wright John Wallace, trumpet; John Miller, trumpet Nimbus 5123

10:10:00 00:07:12 Erich Wolfgang Korngold Straussiana

Kazuki Yamada Orch de la Suisse Romande PentaTone 518

10:20:00 00:04:35 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 4 in E flat major

Roberto Szidon, piano DeutGram 4779525

10:27:00 00:04:10 Franz Joseph Haydn Overture to an English Opera

Sir Roger Norrington London Classical Players EMI 55192

10:33:00 00:12:39 Ludwig van Beethoven Leonore Overture No. 2 Op 72

Daniel Harding German Chamber Philharmonic VirginClas 45364

10:48:00 00:29:21 Peter Tchaikovsky String Quartet No. 1 in D major Op 11

Ying Quartet Telarc 80685

11:19:00 00:08:25 Johann Friedrich Fasch Ouverture from Suite in A minor

Tempesta di Mare Chandos 783

11:30:00 00:07:10 Josef Myslivecek Symphony in C

Werner Ehrhardt Concerto Cologne Archiv 4776418

11:41:00 00:07:45 Ralph Vaughan Williams Fantasia on "The Old 100th" Psalm

City of London Sinfonia Matthew Best Corydon Singers; Roger Judd, organ Hyperion 66569

11:50:00 00:08:15 Greg Anderson Over the Rainbow

The Five Browns, pianos E1 Music 2041

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN

12:11:00 00:03:37 Reinhold Glière The Red Poppy: Russian Sailor's Dance

Steven Smith Cleveland Orch Youth Orch MAA 10706

12:16:00 00:05:30 Erich Wolfgang Korngold The Sea Hawk: Suite

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80682

12:24:00 00:08:13 Isaac Albéniz Iberia: El Albaicín

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80470

12:34:00 00:07:47 Johann Strauss Jr Waltz "Farewell to America"

Johannes Wildner Slovak Radio Symphony MarcoPolo 223247

12:44:00 00:13:05 Stephen Sondheim Sweeney Todd: Suite

Don Sebesky London Symphony Orchestra EMI 54285

12:59:00 00:01:07 Gilbert & Sullivan HMS Pinafore: I am the monarch of the

Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Richard Suart, baritone; Valerie Seymour, alto; Welsh National Opera Chorus Telarc 80374

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:52:23 Hector Berlioz Symphonie fantastique Op 14

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 453432

13:52:00 00:04:25 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 1 in C major Op 46

Bridget Reischl Oberlin Symphony Orchestra Oberlin 61

14:00 WCLV MIDDAY

14:00:00 00:03:07 Jorge Morel Danza Brasileira

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000

14:03:00 00:02:04 Leo Brouwer Danza caracteristica

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

14:09:00 00:11:54 Ferruccio Busoni Tanzwalzer Op 53

Kazuki Yamada Orch de la Suisse Romande PentaTone 518

14:25:00 00:16:00 Robert Schumann Konzertstück in G major Op 92

Cleveland Orchestra George Szell Rudolf Serkin, piano MAA 75

14:44:00 00:12:33 Johann Sebastian Bach Prelude & Fugue in D

Nikolai Demidenko, piano Hyperion 67324

15:00 CLEVELAND ORCHESTRA PREVIEWS

15:01:00 00:08:54 Johann Sebastian Bach Toccata & Fugue in D minor

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572050

15:25:00 00:02:30 Carl Orff Carmina burana: O fortuna

Bavarian Radio Symphony Daniel Harding Bavarian Radio Chorus DeutGram 4778778

15:29:00 00:18:10 Carl Orff Carmina burana: Court of Love

Cleveland Orchestra Michael Tilson Thomas Judith Blegen, soprano; Peter Binder, baritone; Cleve Orch Children's Chorus; Cleveland Orchestra Chorus CBS 33172

15:49:00 00:07:00 Aldemaro Romero Fuga con Pajarillo

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4777457

16:00 WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:58:00 00:03:44 Carl Maria von Weber Turandot: Overture

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8766

16:06:00 00:03:06 Franz Schreker Ein Tanzspiel: Menuett

Kazuki Yamada Orch de la Suisse Romande PentaTone 518

16:12:00 00:12:39 Michi Wiancko La Follia Variations after Geminiani

East Coast Chamber Orch E1 Music 7784

16:32:00 00:04:45 Miklós Rózsa The Thief of Baghdad: The Love of the

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81269

16:41:00 00:07:32 Giacomo Puccini Madama Butterfly: Act 2 Intermezzo

Kent Nagano Lyon Opera Orchestra Erato 17071

16:51:00 00:03:26 Franz Liszt Paraphrase on Schumann's "Widmung"

Daniil Trifonov, piano Mariinsky 530

16:56:00 00:02:36 Johannes Brahms Scherzo from Serenade No. 2 Op 16

Sir Charles Mackerras Scottish Chamber Orchestra Telarc 80522

17:05:00 00:04:56 Ruggiero Leoncavallo Pagliacci: Stridono lassù

London Philharmonic Orchestra Sir Charles Mackerras Renée Fleming, soprano Decca 467049

17:25:00 00:09:28 Georg Philipp Telemann Water Music Suite: Overture

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 413788

17:33:00 00:02:12 Bedrich Smetana March of the Student's Legion

Václav Neumann Czech Philharmonic Orchestra Orfeo 180891

17:43:00 00:03:49 Ferruccio Busoni Giga, Bolero and Variations after Mozart

Geoffrey Tozer, piano Chandos 9394

17:48:00 00:02:32 Thomas Campion Never Weather-Beaten Sail

Stile Antico Harm Mundi 807544

17:53:00 00:04:09 Ludwig van Beethoven Variations on Arne's "Rule Britannia"

Olli Mustonen, piano Decca 436834

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:19:09 Aaron Copland Rodeo: Four Dance Episodes

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony RCA 63511

18:31:00 00:02:45 Ottokar Novácek Perpetual Motion Op 5

Virtuosi Maxim Vengerov, violin; Vag Papian, piano EMI 57164

18:36:00 00:03:07 Johann Strauss Jr Perpetual Motion Op 257

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80314

18:42:00 00:12:34 Johann Sebastian Bach Passacaglia & Fugue in C minor

Yannick Nézet-Séguin Philadelphia Orchestra DeutGram 19032

18:55:00 00:04:40 Peter Tchaikovsky Coronation March in D major

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80541

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:22:17 Franz Joseph Haydn Symphony No. 93 in D

Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 4778117

19:26:00 00:29:23 Camille Saint-Saëns Violin Concerto No. 3 in B minor Op 61

Philharmonia Orchestra Antonio Pappano Maxim Vengerov, violin EMI 57593

19:57:00 00:02:09 Edvard Grieg Lyric Suite: Rustic March Op 54

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 437524

20:00 MAD ABOUT MUSIC with Gilbert Kaplan:

Astrophysicist MARTIN REES on broadcasting music into outer-space

– “There may be people far away on planets orbiting other stars. I guess they can’t hear this music. When Voyager was developed, there was this idea to include a compilation of music. I don’t remember what was on it but there was certainly a Beethoven quartet and some Chuck Berry.”

Mendelssohn: Octet for Strings in E flat major, Op. 20 – Scherzo - Emerson String Quartet

Chopin: Polonaise No. 3 in A “Military” - Arthur Rubinstein

Paulus: “Hymn to the Eternal Flame” - Choir of Trinity College, Cambridge/Stephen Layton

Fauré: Requiem “In Paradisum” - New Philharmonia Orchestra; Choir of King’s College, Cambridge/Sir David Willcocks; John Wells, organ

Elgar: Sea Pictures Op 37 “Sabbath Morning at Sea” [Excerpt] - London Philharmonic Orchestra/Vernon Handley; Janet Baker, contralto

Vangelis: Chariots of Fire

Strauss: Four Last Songs “Beim Schlafengehn” - Houston Symphony Orchestra/Christoph Eschenbach; Renée Fleming, soprano

21:00 MUSIC MARTIN’S MAD ABOUT

21:03:00 00:30:50 Felix Mendelssohn Octet for Strings in E flat major Op 20

Academy Chamber Ensemble Chandos 8790

21:35:00 00:23:38 Sir Edward Elgar Sea Pictures Op 37

London Philharmonic Orchestra Vernon Handley Dame Janet Baker, mezzo LPO 46

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims:

featuring the music of composer Alvin Singleton

Alvin Singleton After Fallen Crumbs

Atlanta Symphony Orchestra Louis Lane Nonesuch 79231

Alvin Singleton Shadows

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Nonesuch 79231

Alvin Singleton A Yellow Rose Petal

Atlanta Symphony Orchestra Loouis Lane Nonesuch 79231

Alvin Singleton Argoru III

Sara Vargas-Barritt, flute ALgany 902

23:00 LATE PROGRAM

23:02:00 00:05:47 Ottorino Respighi Aria for Strings

Salvatore Di Vittorio Respighi Chamber Orchestra Naxos 572332

23:07:00 00:14:41 Keith Jarrett Elegy for Violin & Strings

Fairfield Orchestra Thomas Crawford Michelle Makarski, violin ECM 1450

23:24:00 00:08:48 Camille Saint-Saëns Andantino from Violin Concerto No. 3 Op 61

Philharmonia Orchestra Antonio Pappano Maxim Vengerov, violin EMI 57593

23:32:00 00:07:01 Ludwig van Beethoven Andante from Piano Quartet Op 16

Wu Han, piano; Arnaud Sussmann, violin; Beth Guterman, viola; David Finckel, cello CMS Studio 82503

23:42:00 00:11:10 César Franck Allegretto from Symphony in D minor

Yannick Nézet-Séguin Orchestre Métropolitaine Atma 2647

23:54:00 00:04:02 Reynaldo Hahn À Chloris Academy St. Martin in Fields

Mathias Mönius Albrecht Mayer, English horn Decca 4782564

23:57:00 00:01:51 Jules Massenet Musique pour bercer les petits enfants

Aldo Ciccolini, piano EMI 64277