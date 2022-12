Program Guide 08-19-2014

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:14:15 Alberto Ginastera Estancia: Suite Op 8

Gisèle Ben-Dor London Symphony Orchestra Naxos 570999

00:20:00 00:47:44 Antonín Dvorák Symphony No. 6 in D major Op 60

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572698

01:12:00 00:40:03 Johannes Brahms String Sextet No. 2 in G major Op 36

Academy Chamber Ensemble Chandos 9151

01:54:00 00:21:39 George Enescu Dixtuor for Winds Op 14

Gerard Oskamp Norwegian Winds Victoria 19095

02:18:00 00:40:20 Léo Delibes Sylvia: Suite

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

03:00:00 00:33:17 David Diamond Violin Concerto No. 2

Seattle Symphony Gerard Schwarz Ilkka Talvi, violin Delos 3119

03:37:00 00:40:31 Felix Mendelssohn String Symphony No. 11 in F major

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss Claves 9002

04:20:00 00:32:39 George Gershwin Piano Concerto in F major

Rochester Philharmonic Jeff Tyzik Jon Nakamatsu, piano Harm Mundi 807441

04:55:00 00:31:22 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 16 in F major Op 135

Leonard Bernstein Vienna Philharmonic DeutGram 435779

05:28:00 00:15:03 Hugo Wolf Scherzo & Finale

Daniel Barenboim Orchestra of Paris Erato 45416

05:46:00 00:07:00 Ludwig van Beethoven Coriolan Overture Op 62

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1032

05:54:00 00:04:17 Edvard Grieg Peer Gynt: Act 4 Prelude "Morning Mood"

Herbert Blomstedt San Francisco Symphony Decca 425857

06:00 BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber - Music and information to get your morning going, including the Sousalarm at 6:55am, Composers Datebook at 9:05 and the Movie Quiz at 9:25

06:07:00 00:06:50 Alexander Borodin Scherzo from Symphony No. 1

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572786

06:17:00 00:05:55 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 8: Wedding Day at

Jerzy Maksymiuk BBC Scottish Symphony Naxos 550864

06:27:00 00:11:33 George Enescu Roumanian Rhapsody No. 1 in A major Op 11

Leopold Stokowski RCA Victor Symphony Orch RCA 70931

06:41:00 00:07:40 Robert Volkmann Serenade No. 1 for Strings in C Op 62

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999159

06:51:00 00:03:20 Gabriel Fauré Barcarolle No. 6 in E flat Op 70

Charles Owen, piano Avie 2240

06:55:00 00:01:49 John Dowland My Lady Hunsdon's Puffe

Nigel North, lute Naxos 557586

06:57:00 00:02:16 John Philip Sousa March "The Belle of Chicago"

Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559092

07:05:00 00:05:18 Frédéric Chopin Fantaisie-Impromptu in C sharp minor Op 66

Jon Nakamatsu, piano Harm Mundi 907244

07:13:00 00:09:13 Aaron Copland An Outdoor Overture

Gerard Schwarz Seattle Symphony Delos 3140

07:25:00 00:10:00 Giovanni Battista Sammartini Symphony in A major

Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 557298

07:40:00 00:06:24 Clóvis Pereira Rondo agalopado Northern Sinfonia

Antonio Meneses Antonio Meneses, cello Avie 2176

07:50:00 00:03:21 Alberto Ginastera Estancia: Malambo

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4777457

07:57:00 00:01:44 Jean-Philippe Rameau Hippolyte et Aricie: Ritournelle

Les Délices Délices 2013

08:07:00 00:07:06 Felix Mendelssohn Die Heimkehr aus der Fremde: Overture Op 89

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572770

08:17:00 00:06:52 Emmanuel Chabrier The King in Spite of Himself: Fête polonaise

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

08:27:00 00:12:44 Frank Bennett West Side Variants

London Symphony Orchestra Eric Stern Richard Stoltzman, clarinet RCA 61790

08:42:00 00:07:48 Franz Schubert Overture in the Italian Style in D major

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570329

08:52:00 00:02:55 Brian Dykstra Mixon Hall Rag

Katherine DeJongh, flute; Brian Dykstra, piano Centaur 3161

08:57:00 00:03:38 Franz Joseph Haydn Finale from String Quartet No. 28 Op 20

Daedalus Quartet Bridge 9326

09:05:00 00:16:02 Maurice Ravel Valses nobles et sentimentales

Sean Chen, piano Steinway 30029

09:25:00 00:03:36 James Newton Howard Snow White and the Huntsman: Snow

City of Prague Philharmonic Silva 1398

09:32:00 00:10:10 Antonín Dvorák Finale from Symphony No. 6 Op 60

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572698

09:45:00 00:05:53 Franz Lehár The Merry Widow: Vilja-Lied

English Chamber Orchestra Jeffrey Tate Renée Fleming, soprano; London Voices Decca 458858

09:53:00 00:02:23 Leonard Bernstein West Side Story: Mambo

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4777457

09:57:00 00:02:44 Johann Sebastian Bach WTC-1: Prelude & Fugue No. 21 in B flat major

Till Fellner, piano ECM 1853

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:02:00 00:03:15 Fritz Kreisler Miniature Viennese March

Gidon Kremer, violin; Oleg Maisenberg, piano DeutGram 453440

10:06:00 00:02:12 Mohammed Fairouz Piano Miniature No. 6 "Addio"

Lara Downes, piano Steinway 30016

10:10:00 00:07:55 Albert Lortzing Hans Sachs: Overture

A. F. Guhl Berlin Radio Symphony MarcoPolo 220310

10:20:00 00:02:37 Richard Wagner Die Meistersinger: Entry of Hans Sachs

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80333

10:25:00 00:04:04 Ernö Dohnányi Suite in f-Sharp: Scherzo Op 19

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 572303

10:31:00 00:12:08 Kurt Atterberg Suite No. 3 for Violin, Viola & Strings Op 19

Swedish Chamber Orchestra Petter Sundkvist Sara Tröback, violin; Johanna Persson, viola Naxos 553715

10:47:00 00:33:21 Ferde Grofé Grand Canyon Suite Seattle Symphony

Gerard Schwarz Ilkka Talvi, violin Delos 3104

11:23:00 00:06:24 Alexander Scriabin Waltz in A flat Op 38

Sean Chen, piano Steinway 30029

11:32:00 00:06:53 George Frideric Handel Water Music Suite No. 1: Allegro

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80594

11:40:00 00:10:50 William Alwyn Serenade

David Lloyd-Jones Royal Liverpool Philharmonic Naxos 570145

11:54:00 00:05:02 Sérgio Assad Gypsy Slopes from "Interchange"

Delaware Symphony David Amado William Kanengiser, guitar; Scott Tennant, guitar; John Dearman, guitar; Matthew Greif, guitar Telarc 31754

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN - Lighter fare for your midday break

12:12:00 00:05:31 Michael Easton Overture to an Italianate Comedy

Brett Kelly State Orchestra of Victoria Naxos 554368

12:19:00 00:07:16 Ferde Grofé Grand Canyon Suite: On the Trail

Seattle Symphony Gerard Schwarz Ilkka Talvi, violin Delos 3104

12:29:00 00:05:11 Eric Coates The Three Elizabeths Suite: Youth of Britain March

Malcolm Nabarro Sinfonia ViVa ASV 2053

12:37:00 00:11:26 George Enescu Roumanian Rhapsody No. 1 in A major Op 11

La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin; Louise-Andrée Baril, piano Analekta 8724

12:51:00 00:09:20 Johann Strauss Jr Waltz "Cries of Farewell" Op 179

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:45:45 Reinhold Glière Symphony No. 2 in C minor Op 25

Zdenek Mácal New Jersey Symphony Delos 3178

13:49:00 00:11:02 George Enescu Roumanian Rhapsody No. 2 in D major Op 11

Lawrence Foster Monte Carlo Philharmonic Erato 75179

14:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

14:00:00 00:03:14 Sergei Prokofiev The Stone Flower: Wedding Dance Op 118

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 10481

14:03:00 00:01:49 Edvard Grieg Peer Gynt: Dance of the Mountain King's

Paavo Järvi Estonian National Symphony VirginClas 45722

14:09:00 00:12:28 Alexander Scriabin Piano Sonata No. 5 Op 53

Sean Chen, piano Steinway 30029

14:17:00 00:21:39 George Enescu Dixtuor for Winds Op 14

Gerard Oskamp Norwegian Winds Victoria 19095

15:00 WCLV ARTS PARTNERS

15:02:00 00:04:27 Claude Debussy Preludes Book 1: Voiles

Robert Cassidy, piano Albany 1348

15:07:00 00:06:34 Claude Debussy Preludes Book 1: La cathédral engloutie

Robert Cassidy, piano Albany 1348

15:14:00 00:03:26 Claude Debussy Preludes Book 1: Les collines d'Anacapri

Robert Cassidy, piano Albany 1348

15:20:00 00:26:51 Ludwig van Beethoven Symphony No. 1 in C major Op 21

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 4776409

15:50:00 00:07:10 Franz Schubert Scherzo from Piano Trio No. 1

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Bridge 9376

15:58:00 00:03:44 Nikolai Rimsky-Korsakov Dubinushka Op 62

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572788

16:00 WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell - Music and information for the afternoon commute, including Composers Datebook at 4:00pm and the Movie Quiz at 4:25.

16:06:00 00:04:14 Leonard Bernstein West Side Story: One Hand, One Heart

BBC Symphony Orchestra Patrick Summers Ailyn Pérez, soprano; Stephen Costello, tenor Warner 633485

16:13:00 00:12:31 George Gershwin Adagio from Piano Concerto in F major

Rochester Philharmonic Jeff Tyzik Jon Nakamatsu, piano Harm Mundi 807441

16:29:00 00:04:28 Sir Malcolm Arnold David Copperfield: Main titles

Rumon Gamba BBC Philharmonic Chandos 9851

16:41:00 00:06:41 Maurice Ravel Menuet antique

Sean Chen, piano Steinway 30029

16:48:00 00:03:21 Gabriel Fauré Barcarolle No. 4 in A flat Op 44

Charles Owen, piano Avie 2240

16:52:00 00:03:11 Leos Janácek Idyll for Strings: Scherzo & Trio

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572698

17:05:00 00:05:12 Frédéric Chopin Impromptu No. 3 in G flat major Op 51

Jon Nakamatsu, piano Harm Mundi 907244

17:13:00 00:07:54 Antonín Dvorák Scherzo from Symphony No. 6 Op 60

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572698

17:24:00 00:10:42 Alexander Glazunov Solemn Overture Op 73

Igor Golovschin Moscow Symphony Orchestra Naxos 553839

17:40:00 00:04:34 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Polonaise

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

17:46:00 00:04:22 Nikolai Rimsky-Korsakov Christmas Eve: Polonaise

Eugene Ormandy Philadelphia Orchestra Sony 62647

17:53:00 00:02:11 Joseph Brackett Simple Gifts

Dale Warland Dale Warland Singers; Linda Chatterton, flute; Jeffrey Van, guitar Gothic 49243

17:56:00 00:02:55 Louis Moreau Gottschalk La jota aragonesa Op 14

Cecile Licad, piano Naxos 559145

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:22:09 Leonard Bernstein West Side Story: Symphonic Dances

Keith Lockhart Utah Symphony Reference 105

18:34:00 00:04:29 Agustín Barrios Waltz No. 3 in D minor Op 8

Kristo Käo, guitar Kitarrikoo 2008

18:41:00 00:02:40 Franz Liszt Valse oubliée No. 1 in F sharp major

Nelson Freire, piano Decca 4782728

18:46:00 00:08:36 Jean Joseph Mouret First Suite of Symphonies

Paris Orchestral Ensemble Jean-Pierre Wallez Maurice André, trumpet; Bernard Soustrot, trumpet; Guy Touvron, trumpet; Jean-Pierre Leroy, trumpet EMI 64100

18:53:00 00:06:30 Felix Mendelssohn Rondo capriccioso in E major Op 14

Murray Perahia, piano CBS 42401

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:05:03 Ludwig van Beethoven The Creatures of Prometheus: Overture Op 43

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 460506

19:09:00 00:47:44 Antonín Dvorák Symphony No. 6 in D major Op 60

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572698

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:13:15 Maurice Ravel La valse

Sean Chen, piano Steinway 30029

20:17:00 00:36:45 Johannes Brahms Symphony No. 3 in F major Op 90

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Teldec 43711

21:00 CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone – Esa-Pekka Salonen, conductor

<< 21:13:00 00:19:00 Béla Bartók The Miraculous Mandarin: Suite 21:34:00 00:53:47 Jean Sibelius Four Kalevala Legends Op 22 22:27:00 00:22:52 Jean Sibelius Symphony No. 7 in C major Op 105 22:50:00 00:07:30 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio & Fugue in C minor 23:00 LATE PROGRAM 23:02:00 00:07:22 Howard Hanson Andante from Symphony No. 2 Op 30

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 559701 23:09:00 00:11:04 Jean Sibelius Rakastava Op 14

Mario Bernardi CBC Radio Orchestra CBC 5157 23:22:00 00:11:23 Johan Svendsen Andante from Octet for Strings Op 3

Kontra Quartet Lars Bjornkjaer, violin; Per Lund Madsen, violin; Bjarne Boie Rasmussen, viola; Lars Holm Johansen, cello Bis 753 23:33:00 00:07:49 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from Clarinet Concerto

Seattle Symphony Gerard Schwarz Jon Manasse, clarinet Harm Mundi 907516 23:43:00 00:03:41 Alberto Ginastera Estancia: Wheat Dance

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4777457 23:46:00 00:07:11 Paul Creston Choreografic Suite: Cantilena

New York Chamber Symphony Gerard Schwarz Judith Mendenhall, flute Delos 3127 23:56:00 00:02:46 Claude Debussy Preludes Book 2: Bruyères

Spencer Myer, piano Harm Mundi 907477



21:04:00 00:07:00 Anna Clyne <