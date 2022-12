Program Guide 08-15-2014

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:38:50 Antonín Dvorák Symphony No. 8 in G major Op 88

Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 710

00:43:00 00:34:34 Ludwig Spohr Nonet in F major Op 31

Vienna-Berlin Ensemble Gerhart Hetzel, violin; Wolfram Christ, viola; Georg Faust, cello; Alois Posch, double bass DeutGram 427640

01:20:00 00:19:51 Jacques Ibert Flute Concerto

Zurich Tonhalle Orchestra David Zinman Emmanuel Pahud, flute EMI 57563

01:42:00 00:38:26 Sergei Rachmaninoff The Bells Op 35

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Renée Fleming, soprano; Karl Dent, tenor; Victor Ledbetter, baritone; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80365

02:22:00 00:28:04 Camille Saint-Saëns Piano Concerto No. 1 in D major Op 17

WDR Symphony Cologne Thomas Sanderling Anna Malikova, piano Audite 92509

02:52:00 00:32:02 Antonín Dvorák String Quartet No. 10 in E flat major Op 51

Emerson String Quartet DeutGram 4778765

03:30:00 00:32:17 Richard Strauss Also sprach Zarathustra Op 30

Cleveland Orchestra Sir Andrew Davis William Preucil, violin MAA 2001

04:04:00 00:39:49 Vasily Kalinnikov Symphony No. 2 in A major

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 553417

04:47:00 00:36:24 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 12 in E flat major Op 127

Cypress String Quartet Cypress 2012

05:25:00 00:18:31 Eugène d'Albert Piano Concerto No. 2 in E major Op 12

Barcelona Symphony Ronald Zollman Karl-Andreas Kolly, piano PanClas 510083

05:46:00 00:05:04 Johann Sebastian Bach Partita No. 2: Sinfonia

Simone Dinnerstein, piano Sony 798943

05:53:00 00:06:30 Joaquín Rodrigo Soleriana: Pastorale

Enrique Bátiz Royal Philharmonic Orchestra EMI 67435

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:06:15 Franz Liszt Schubert Song "Serenade"

Evgeny Kissin, piano RCA 58420

06:16:00 00:04:36 Jacques Ibert Homage to Mozart

Charles Dutoit Montreal Symphony Orchestra Decca 440332

06:22:00 00:02:24 George Frideric Handel Water Music Suite No. 1: Air

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80594

06:27:00 00:10:35 Samuel Coleridge-Taylor Othello Suite Op 79

Adrian Leaper RTÉ Concert Orchestra Dublin MarcoPolo 223516

06:40:00 00:08:20 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 13

CityMusic Cleveland Joel Smirnoff Alexander Schimpf, piano CityMusic 2013

06:51:00 00:02:47 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Mazurka

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

06:56:00 00:03:11 John Philip Sousa March "Sabre and Spurs"

Loras John Schissel Virginia Grand Military Band WalkFrog 430

07:05:00 00:05:06 Giuseppe Verdi Nabucco: Chorus of the Hebrew Slaves

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80152

07:13:00 00:09:53 Antonín Dvorák Allegro con brio from Symphony No. 8 Op 88

Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 710

07:26:00 00:08:15 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Balcony Scene

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony RCA 68288

07:40:00 00:05:26 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Waltz

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

07:48:00 00:04:49 Ottorino Respighi Prelude No. 1 on Gregorian Themes

Sergei Babayan, piano ProPiano 224517

07:56:00 00:02:26 Regino Sainz de la Maza Zapateado

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

08:07:00 00:05:22 Nikolai Rimsky-Korsakov The Maid of Pskov: Overture

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572788

08:15:00 00:07:29 William Boyce Symphony No. 5 in D major Op 2

Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

08:25:00 00:13:53 Dmitri Kabalevsky The Comedians Suite Op 26

Wolfgang Sawallisch Bavarian State Orchestra EMI 63893

08:41:00 00:08:20 Richard Wagner Das Liebesverbot: Overture

Wolfgang Sawallisch Philadelphia Orchestra EMI 56165

08:52:00 00:02:43 George Gershwin Strike Up the Band: Strike Up the Band

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 46747

08:56:00 00:04:31 Eric Coates London Suite: Knightsbridge March

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66968

09:05:00 00:14:34 Johann Nepomuk Hummel Piano Trio No. 3 in G Op 35

Beaux Arts Trio Philips 446077

09:25:00 00:05:40 Bernard Herrmann The Day the Earth Stood Still: Suite

Nic Raine City of Prague Philharmonic Silva 1093

09:35:00 00:08:45 Anton Rubinstein Finale from Piano Concerto No. 4 Op 70

BBC Scottish Symphony Michael Stern Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67508

09:46:00 00:04:44 Leroy Anderson Harvard Sketches

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

09:53:00 00:02:38 Gilbert & Sullivan HMS Pinafore: When I was a lad

Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Richard Suart, baritone; Welsh National Opera Chorus Telarc 80374

09:55:00 00:04:23 Kurt Weill Lost in the Stars

Lara Downes, piano Steinway 30016

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:02:00 00:03:11 Sir Malcolm Arnold The Padstow Lifeboat Op 94

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 66

10:06:00 00:04:35 Percy Grainger Scotch Strathspey & Reel

Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884

10:12:00 00:06:45 Jacques Ibert Trois pièces brèves

Reykjavik Wind Quintet Chandos 9362

10:23:00 00:08:47 Johann Christian Bach Symphony in B flat major Op 18

Anthony Halstead Hanover Band CPO 999752

10:33:00 00:16:01 Samuel Coleridge-Taylor Petite Suite de Concert Op 77

Adrian Leaper RTÉ Concert Orchestra Dublin MarcoPolo 223516

10:53:00 00:31:36 Jean Sibelius Symphony No. 5 in E flat major Op 82

Sir Simon Rattle Philharmonia Orchestra EMI 64737

11:27:00 00:07:00 George Frideric Handel Keyboard Suite in D minor

David Greilsammer, piano Sony 792969

11:36:00 00:08:28 Bedrich Smetana Libuse: Overture

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 444867

11:47:00 00:07:56 Jacques Ibert Finale from Flute Concerto

Zurich Tonhalle Orchestra David Zinman Emmanuel Pahud, flute EMI 57563

11:58:00 00:01:01 Nikolai Rimsky-Korsakov The Tale of Tsar Saltan: Flight of the

The Hague Philharmonic Neeme Järvi Sharon Bezaly, flute Bis 1679

BBC NEWS; MERIDIAN

12:11:00 00:09:24 Johann Strauss Jr Waldmeister: Overture

Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 431628

12:24:00 00:06:09 Richard Hayman March Medley

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80122

12:32:00 00:06:34 Cole Porter The Snake in the Grass Ballet

John McGlinn London Sinfonietta EMI 54300

12:41:00 00:06:13 Edvard Grieg Norwegian Dance No. 1 Op 35

Petri Sakari Iceland Symphony Chandos 9028

12:49:00 00:08:48 Franz Lehár Waltz "Gold and Silver" Op 79

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:34:10 Zdenek Fibich Symphony No. 1 in F major Op 17

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9230

13:38:00 00:22:49 Leos Janácek Jenufa: Symphonic Suite

Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 710

14:00 LIVE FROM THE KEYBANK STUDIO: Opera per Tutti with WCLV’s Angela Mitchell – Singers from the local opera troupe preview their upcoming season

Andrea Anelli, sop; Rebecca Freshwater, sop; John David Nevergall, tenor; Benjamin Czarnota, baritone; Jeanette Davis, piano

14:04:00 00:04:00 Sempre libera - La Traviata Giuseppe Verdi

14:08:00 00:03:20 Questo amor - .Le Villi Giacomo Puccini

14:11:00 00:03:20 Nessun dorma - Turandot Giacomo Puccini

14:17:00 00:04:40 Senza Mamma - Suor Angelica Giacomo Puccini

14:22:00 00:02:40 Rinuccio’s aria - Gianni Schicchi Puccini

14:24:00 00:02:40 O mio babbino caro - Gianni Schicchi Puccini

14:33:00 00:04:30 Comme autrefois - The Pearl Fishers Georges Bizet

14:37:00 00:04:00 Avant de quitter - Faust Charles Gounod

14:44:00 00:04:20 That’s All I Ask of You - Phantom of the Opera Andrew Lloyd Webber

14:48:00 00:03:20 If Ever I Would Leave You - Camelot Lerner & Loewe

14:51:00 00:03:20 Lily’s Eyes - The Secret Garden Lucy Simon

14:54:00 00:03:20 Vanilla Ice Cream - She Loves Me Jerry Bock

AUGUST CHOICE CDs

15:04:00 00:22:47 Lars-Erik Larsson Music for Orchestra Op 40

Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

15:29:00 00:08:18 Alexander Scriabin Piano Sonata No. 4 in F sharp major Op 30

Sean Chen, piano Steinway 30029

15:39:00 00:10:58 Antonín Dvorák Finale from Symphony No. 8 Op 88

Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 710

15:53:00 00:03:44 Manuel de Falla Homenaje "Le tombeau de Claude Debussy"

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 20039

15:58:00 00:04:17 Brian Dykstra Cordova Rag

Katherine DeJongh, flute; Brian Dykstra, piano Centaur 3161

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

16:07:00 00:02:25 May Aufderheide The Thriller!

Brian Dykstra, piano Centaur 3340

16:12:00 00:14:35 Jacques Ibert Escales "Ports of Call"

Charles Dutoit Montreal Symphony Orchestra Decca 440332

16:30:00 00:05:08 Miklós Rózsa Spellbound: Dream Sequence & Mountain

John Williams London Symphony Orchestra Sony 62788

16:41:00 00:07:33 Lukas Foss Salomon Rossi Suite

Lukas Foss Brooklyn Philharmonic New World 375

16:52:00 00:02:52 Fernando Bustamante Misionera

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

16:56:00 00:03:00 Jan Dismas Zelenka Canarie from Capriccio No. 2 in D

Daniel Abraham Bach Sinfonia Sono Lumin 92163

17:05:00 00:04:40 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 1: Villanesca

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

17:12:00 00:08:32 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 32 in G major

Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 45714

17:23:00 00:11:18 Charles Ives Finale from Symphony No. 1

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9053

17:40:00 00:04:13 Peter Tchaikovsky Mazeppa: Gopak

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 554845

17:46:00 00:03:58 Peter Tchaikovsky Souvenir of a Beloved Place: Scherzo Op 42

Russian National Orchestra Mikhail Pletnev Gil Shaham, violin DeutGram 457064

17:52:00 00:03:12 David Rose Holiday for Strings

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 67067

17:57:00 00:02:19 Ralph Vaughan Williams Linden Lea

Brian Kay Huddersfield Choral Society Chandos 2419

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:15:56 Jacques Ibert Divertissement

Paavo Järvi Tapiola Sinfonietta Bis 630

18:27:00 00:06:01 Antonín Dvorák Allegretto from Symphony No. 8 Op 88

Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 710

18:36:00 00:05:17 Dmitri Shostakovich Allegretto from Symphony No. 5 Op 47

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 70904

18:44:00 00:09:28 Johann Strauss Jr Waltz "On the Beautiful Blue Danube" Op 314

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

18:52:00 00:08:20 Karl Goldmark Dance from "Rustic Wedding" Symphony Op 26

Stephen Gunzenhauser National Symphony of Ireland Naxos 550745

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:18:02 Antonio Rosetti Symphony in B flat

Concerto Cologne Teldec 98420

19:22:00 00:33:27 Johannes Brahms Concerto for Violin & Cello in A minor Op 102

Cleveland Orchestra George Szell David Oistrakh, violin; Mstislav Rostropovich, cello EMI 65701

19:58:00 00:01:00 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 10: Puck Op 71

Per Tengstrand, piano Azica 71207

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:04:29 Leonard Bernstein Candide: Overture

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 87

20:18:00 00:47:52 Dmitri Shostakovich Symphony No. 5 in D minor Op 47

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Philips 2487

CLEVELAND ORCHESTRA ARCHIVES: George Szell

21:02:00 00:25:31 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento No. 2 in D major

Cleveland Orchestra George Szell Maurice Sharp, flute; Marc Lifschey, oboe; George Goslee, bassoon; Myron Bloom, horn Sony 86793

21:30:00 00:25:38 Franz Joseph Haydn Symphony No. 97 in C major

George Szell Cleveland Orchestra Sony 768779

21:56:00 00:03:15 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin: Rigaudon

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 2121

22:00 CITY CLUB FORUM – recorded today at The City Club of Cleveland, a citadel of free speech, Jim Rokakis, Vice President, Western Reserve Land Conservancy; Director, Thriving Communities Institute

LATE PROGRAM

23:02:00 00:08:50 Maurice Ravel Très lent from String Quartet in F major

Jupiter String Quartet OberlinMus 1304

23:10:00 00:09:47 Keith Jarrett Adagio for Oboe & Strings

Fairfield Orchestra Thomas Crawford Marcia Butler, oboe ECM 1450

23:23:00 00:07:13 Claude Debussy Nocturne in D flat

Aldo Ciccolini, piano EMI 54451

23:30:00 00:09:14 Arthur Foote A Night Piece for Flute & Strings

New Zealand Chamber Orch Nicholas Braithwaite Alexa Still, flute Koch Intl 7063

23:41:00 00:12:17 Jean Roger-Ducasse Interlude from "Au jardin de Marguerite"

Leif Segerstam Rheinland-Pfalz Philharmonic MarcoPolo 223641

23:55:00 00:04:00 Richard Strauss Wiegenlied Op 41

Academy St. Martin in Fields Edward Gardner Kate Royal, soprano EMI 94419