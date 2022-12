Program Guide 08-08-2014

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:33:18 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento No. 10 in F major

Vienna Chamber Ensemble Denon 9883

01:06:00 00:27:12 Maurice Ravel Mother Goose Ballet

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 20604

01:06:00 00:27:00 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 32 in C minor Op 111

Peter Takács, piano Cambria 1175

01:35:00 00:25:20 Sir Thomas Beecham The Faithful Shepherd: Suite

Yehudi Menuhin Royal Philharmonic Orchestra MCA 6231

02:02:00 00:47:56 Franz Joseph Haydn Mass No. 3 in C major

Musicians of the Louvre Marc Minkowski Lucy Crowe, soprano; Nathalie Stutzmann, alto; Richard Croft, tenor; Luca Tittolo, bass; Louvre Musicians Chorus Naïve 5183

02:52:00 00:26:07 Vincent d'Indy Symphony on a French Mountain Air Op 25

National Symphony of Ireland Antonio de Almeida François-Joël Thiollier, piano Naxos 550754

03:20:00 00:39:57 Ralph Vaughan Williams Symphony No. 5 in D major

Robert Spano Atlanta Symphony Orchestra Telarc 80676

04:02:00 00:50:13 Richard Strauss An Alpine Symphony Op 64

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 425112

04:54:00 00:25:16 Édouard Lalo Cello Concerto in D minor

St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Han-Na Chang, cello EMI 82390

05:21:00 00:17:33 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 4 in D major

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80619

05:41:00 00:04:45 Frederick Delius Two Aquarelles

Sir Charles Mackerras Welsh National Opera Orchestra Argo 433704

05:53:00 00:03:11 Leonard Bernstein West Side Story: I Feel Pretty

Canadian Brass RCA 68633

05:58:00 00:02:33 Leroy Anderson The Penny Whistle Song

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:05:50 Antonín Dvorák Polonaise in E flat major

Václav Neumann Czech Philharmonic Orchestra Orfeo 180891

06:15:00 00:09:04 Samuel Barber Andante from Violin Concerto Op 14

St Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Hilary Hahn, violin Sony 89029

06:30:00 00:05:09 Carl Orff Carmina burana: Fortune Empress of the

London Philharmonic Orchestra Franz Welser-Möst London Philharmonic Choir EMI 54054

06:35:00 00:02:50 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 1: Balletto

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

06:36:00 00:01:43 Mario Castelnuovo-Tedesco Sea Murmurs Op 24

Julian Lloyd Webber, cello; John Lenehan, piano Philips 434917

06:40:00 00:06:29 Georg Philipp Telemann Suite for Recorder & Strings: Italian

Philomel Baroque Orchestra Elissa Berardi, recorder Centaur 2366

06:48:00 00:03:47 Robert Schumann Scherzo from String Quartet No. 1 Op 41

Cavani String Quartet Azica 71203

06:53:00 00:01:45 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 2: Bourrée

Boston Baroque Martin Pearlman Christopher Krueger, flute Telarc 80619

06:55:00 00:04:05 Pascual Marquina March "España Cañí"

Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7505

07:05:00 00:04:06 Frédéric Chopin Berceuse in D flat major Op 57

Jon Nakamatsu, piano Harm Mundi 907244

07:13:00 00:11:34 Johann Christian Bach Symphony in D Op 18

Anthony Halstead Hanover Band CPO 999752

07:25:00 00:02:55 Leroy Anderson Sleigh Ride

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 126

07:27:00 00:05:52 Antonio Vivaldi Trumpet Concerto in A flat

Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Maurice André, trumpet EMI 56260

07:43:00 00:06:24 Alexander Scriabin Waltz in A flat Op 38

Sean Chen, piano Steinway 30029

07:51:00 00:03:59 Johann Sebastian Bach Cello Suite No. 6: Gavotte

Andrés Díaz, cello Azica 71252

07:59:00 00:00:52 George Gershwin Gershwin Song-book: Nobody but You

Peter Donohoe, piano EMI 54280

08:07:00 00:05:27 Isaac Albéniz Suite Española: Aragón Op 47

Enrique Bátiz State of Mexico Symphony ASV 888

08:15:00 00:10:25 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 2 in C sharp minor

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra DeutGram 4779525

08:26:00 00:08:47 William Alwyn Seven Irish Tunes

David Lloyd-Jones Royal Liverpool Philharmonic Naxos 570145

08:37:00 00:04:19 George Frideric Handel Jephtha: When his loud voice in thunder

Academy Ancient Music Berlin Marcus Creed RIAS Chamber Chorus BerlinClas 1057

08:40:00 00:08:38 Muzio Clementi Overture No. 2 in D major

Francesco La Vecchia Rome Symphony Orchestra Naxos 573071

08:54:00 00:02:50 Jay Ungar A Time for Farewell

Thomas Hampson, baritone; Wolfram Rieger, piano THM 5432

08:58:00 00:08:43 Dimitri Tiomkin The Great Waltz: Suite

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

09:13:00 00:13:15 Maurice Ravel La valse

Sean Chen, piano Steinway 30029

09:27:00 00:00:52 George Gershwin Gershwin Song-book: Nobody but You

Peter Donohoe, piano EMI 54280

09:41:00 00:03:11 Claude Debussy Preludes Book 1: The girl with the

Geoffrey Simon Philharmonia Orchestra Cala 1025

09:46:00 00:09:03 Michael Torke Bright Blue Music

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Ecstatic 92201

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:02:22 Jean Sibelius Belshazzar's Feast: Oriental Procession Op 51

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60434

10:02:00 00:04:14 Kara Karayev Seven Beauties: Procession

Rauf Abdullayev Moscow Radio & TV Symphony Delos 2009

10:08:00 00:08:18 Alexander Scriabin Piano Sonata No. 4 in F sharp major Op 30

Sean Chen, piano Steinway 30029

10:17:00 00:04:43 Sergei Rachmaninoff Prelude in C sharp minor Op 3

Wolfgang Sawallisch Philadelphia Orchestra EMI 55592

10:23:00 00:04:56 Franz Joseph Haydn Armida: Overture

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437783

10:29:00 00:12:44 Johann Nepomuk Hummel Piano Trio No. 2 in F Op 22

Trio Parnassus MD+G 3307

10:43:00 00:04:43 Zoltán Kodály Háry János: Intermezzo

Cleveland Orchestra George Szell Toni Koves-Steiner, cimbalom CBS/Sony 218

10:50:00 00:31:11 Anton Rubinstein Piano Concerto No. 4 in D minor Op 70

BBC Scottish Symphony Michael Stern Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67508

11:23:00 00:09:36 Felix Mendelssohn String Symphony No. 10 in B minor

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437528

11:35:00 00:07:56 Ludwig van Beethoven Fidelio: Prisoners' Chorus

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Karl Dent, tenor; Kevin Maynor, bass; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80333

11:44:00 00:08:30 Thomas Arne Symphony No. 1 in C major

Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8403

11:54:00 00:05:09 Erik Satie Je te veux

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290

BBC NEWS; MERIDIAN

12:10:00 00:06:57 Camille Saint-Saëns La princesse jaune: Overture Op 30

José Serebrier BBC Concert Orchestra BBC 63

12:16:00 00:05:45 Bedrich Smetana The Bartered Bride: Dance of the

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 444867

12:25:00 00:08:48 Ralph Vaughan Williams The Wasps: Overture

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

12:36:00 00:07:19 Joseph Lanner Waltz "The Suitors" Op 103

Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 431628

12:45:00 00:11:51 Johann Strauss Jr Waltz "Tales from the Vienna Woods" Op 325

Zubin Mehta Vienna Philharmonic Sony 45808

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 01:10:07 Jean Sibelius Kullervo Op 7

Los Angeles Philharmonic Esa-Pekka Salonen Marianne Rorholm, mezzo; Jorma Hynninen, baritone; Men of; Helsinki University Chorus Sony 52563

WCLV MIDDAY

14:13:00 00:01:33 Maurice Ravel Prelude in A minor

Sean Chen, piano Steinway 30029

14:15:00 00:02:21 Maurice Ravel Minuet on the Name "Haydn"

Sean Chen, piano Steinway 30029

14:20:00 00:08:46 David Popper Hungarian Rhapsody Op 68

Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Matthew Allen, cello Telarc 80745

14:31:00 00:13:23 Jan Václav Vorísek Introduction & Rondo Brilliant Op 22

Prague Chamber Orchestra Ivan Parík Boris Krajný, piano Supraphon 3868

14:46:00 00:12:29 Nikolai Rimsky-Korsakov The Snow Maiden: Suite

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572787

AUGUST CHOICE CDs

15:00:00 00:16:02 Maurice Ravel Valses nobles et sentimentales

Sean Chen, piano Steinway 30029

15:19:00 00:08:37 Lars-Erik Larsson Lyric Fantasy Op 54

Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

15:24:00 00:22:17 Joaquín Rodrigo Fantasía para un gentilhombre

London Philharmonic Orchestra Yannick Nézet-Séguin Milos Karadaglic, guitar DeutGram 20039

15:55:00 00:02:52 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat: Miller's Dance

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 20039

15:58:00 00:03:51 Hugo Alfvén The Mountain King: Dance of the

Esa-Pekka Salonen Swedish Radio Symphony Sony 46668

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

16:06:00 00:02:44 Gaspar Sanz Canarios

Academy St. Martin in Fields Kenneth Sillito Alexandre Lagoya, guitar Philips 446002

16:11:00 00:12:19 George Gershwin Second Rhapsody

Harmonie Ensemble New York Steven Richman Lincoln Mayorga, piano Bridge 9212

16:27:00 00:03:40 Victor Young Around the World in 80 Days: Theme

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80319

16:36:00 00:05:18 Bill Evans Turn Out the Stars

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 455512

16:42:00 00:06:41 Maurice Ravel Menuet antique

Sean Chen, piano Steinway 30029

16:52:00 00:03:37 Florence Foster Jenkins Aria from Mozart's "The Magic Flute"

Florence Foster Jenkins, s; Cosme McMoon, piano RCA 61175

16:58:00 00:01:04 George Gershwin Gershwin Song-book: Oh, Lady Be Good

Peter Donohoe, piano EMI 54280

17:04:00 00:07:04 Cécile Chaminade Concertino for Flute & Orchestra Op 107

The Hague Philharmonic Neeme Järvi Sharon Bezaly, flute Bis 1679

17:26:00 00:07:47 Margi Griebling-Haigh Rondes from "Romans des Rois"

Panorámicos Danna Sundet, oboe; Richard King, horn; Randall Fusco, piano Panorámico 2009

17:33:00 00:01:50 Maria Schneider When I Switched On a Light

Australian Chamber Orchestra Dawn Upshaw, soprano; Frank Kimbrough, piano; Jay Anderson, double bass; Scott Robinson, clarinet; Members of ArtistShar 121

17:40:00 00:04:43 Wolfgang Amadeus Mozart La clemenza di Tito: Overture

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 31827

17:46:00 00:04:11 Johann Christian Bach La clemenza di Scipione: Overture

Anthony Halstead Hanover Band CPO 999488

17:52:00 00:02:32 Leroy Anderson The Waltzing Cat

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559356

17:56:00 00:02:41 Ermanno Wolf-Ferrari The Secret of Susanna: Overture

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10511

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:15:51 Sir Edward Elgar Cockaigne Overture Op 40

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Telarc 80192

18:27:00 00:04:24 Emmanuel Chabrier Dix pièces pittoresques: Sous-bois

Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

18:34:00 00:04:21 Emmanuel Chabrier Dix pièces pittoresques: Scherzo-valse

Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

18:41:00 00:13:15 Maurice Ravel La valse

Sean Chen, piano Steinway 30029

18:54:00 00:04:09 Emmanuel Chabrier Habanera

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:23:31 Étienne Méhul Symphony No. 3 in C major

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5185

19:28:00 00:28:17 Giovanni Battista Viotti Violin Concerto No. 22 in A minor

Brandenburg Orchestra Roy Goodman Elizabeth Wallfisch, violin Hyperion 66840

19:56:00 00:01:21 Johannes Brahms Waltz No. 15 in A flat major Op 39

Yaara Tal, piano; Andreas Groethuysen, piano Sony 53285

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:16:17 Nikolai Rimsky-Korsakov Capriccio espagnol Op 34

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572788

20:20:00 00:34:01 Modest Mussorgsky Pictures at an Exhibition

Sir Simon Rattle Berlin Philharmonic EMI 273

20:56:00 00:02:30 Giovanni Gabrieli Canzoni e Sonate: Canzon 13

Empire Brass Telarc 80204

CLEVELAND ORCHESTRA ARCHIVES: Pierre Boulez

21:02:00 00:16:41 Claude Debussy Printemps

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 435766

21:21:00 00:34:55 Igor Stravinsky Pétrouchka

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 435769

21:57:00 00:02:53 Johann Sebastian Bach English Suite No. 3: Prelude

Margarita Shevchenko, piano CIPC 96523

CITY CLUB FORUM

22:00 recorded today at The City Club of Cleveland, a citadel of free speech, Sari Feldman, President-Elect, American Library Association “Why Libraries Are More Important than Ever”

LATE PROGRAM

23:02:00 00:06:57 Anatoly Liadov The Enchanted Lake Op 62

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 447084

23:08:00 00:09:57 Robert Farnon Lake of the Woods

Douglas Gamley Royal Philharmonic Orchestra Reference 47

23:21:00 00:06:59 Claude Debussy Pastorale from Sonata for Flute, Viola

Joshua Smith, flute; Cynthia Phelps, viola; Yolanda Kondonassis, harp Telarc 80694

23:27:00 00:03:37 André Jolivet Allant from Petite Suite

Maarika Järvi, flute; Paul Cortese, viola; Marie-Pierre Langlamet, harp Chandos 9395

23:31:00 00:06:18 Francis Poulenc Intermezzo from Violin Sonata

Midori, violin; Robert McDonald, piano Sony 89699

23:40:00 00:05:34 Sergei Rachmaninoff Vocalise Op 34

English Chamber Orchestra Jeffrey Tate Renée Fleming, soprano Decca 458858

23:45:00 00:08:03 Alexander Borodin Nocturne from String Quartet No. 2

Cleveland Quartet Telarc 80178

23:55:00 00:03:30 Traditional Afton Water

City of London Sinfonia John Rutter Cambridge Singers Collegium 120