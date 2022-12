Program Guide 08-06-2014

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:36:38 Aram Khachaturian Violin Concerto in D minor

Russian National Orchestra Yakov Kreizberg Julia Fischer, violin PentaTone 5186059

00:41:00 00:41:54 Franz Schubert Piano Sonata in B flat major

Alexander Schimpf, piano Oehms 867

01:25:00 00:38:20 Gabriel Fauré Requiem Op 48

St Cecilia Academy Orchestra Myung-Whun Chung Cecilia Bartoli, mezzo-soprano; Bryn Terfel, baritone; St Cecilia Academy Chorus DeutGram 459365

02:05:00 00:25:05 Ludwig van Beethoven Cello Sonata No. 1 in F major Op 5

Zuill Bailey, cello; Simone Dinnerstein, piano Telarc 80740

02:32:00 00:46:27 Josef Suk Symphony No. 1 in E major Op 14

Václav Neumann Czech Philharmonic Orchestra Supraphon 111964

03:20:00 00:33:45 Robert Schumann Davidsbündlertänze Op 6

Stephen Hough, piano VirginClas 90770

03:56:00 00:35:07 Carl Nielsen Symphony No. 2 in B minor Op 16

Alan Gilbert New York Philharmonic DaCapo 220623

04:33:00 00:25:11 Ralph Vaughan Williams The Wasps: Aristophanic Suite

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

05:00:00 00:19:00 Camille Saint-Saëns Cello Concerto No. 1 in A minor Op 33

Cleveland Orchestra Sir Neville Marriner Lynn Harrell, cello Decca 410019

05:21:00 00:17:31 Richard Wagner A Siegfried Idyll

Daniel Barenboim Chicago Symphony Orchestra Teldec 24224

05:40:00 00:07:03 Robert Schumann Toccata in C Op 7

Howard Shelley, piano Chandos 8814

05:57:00 00:02:26 Sir Charles Hubert H. Parry

Jerusalem London Philharmonic Orchestra Sir Andrew Davis Royal Choral Society EMI 28379

06:00 BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:06:21 John Bull In Nomine IX

Alan Feinberg, piano Steinway 30019

06:15:00 00:09:34 Johannes Brahms Finale from Symphony No. 2 Op 73

Marin Alsop London Philharmonic Orchestra Naxos 557429

06:28:00 00:11:48 Maurice Ravel Daphnis et Chloé: Suite No. 1

Lorin Maazel Vienna Philharmonic RCA 68600

06:43:00 00:07:59 Sergei Prokofiev Two Pushkin Waltzes Op 120

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 553624

06:54:00 00:00:51 Ferruccio Busoni Little Moorish Dance Op 28

Per Enoksson, violin; Kathryn Stott, piano Bis 784

06:55:00 00:02:40 John Philip Sousa March "Who's Who in Navy Blue?"

Timothy Foley Nonpareil Wind Band EMI 54130

07:05:00 00:04:13 Wolfgang Amadeus Mozart The Marriage of Figaro: Overture

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2009

07:10:00 00:06:01 Antonín Dvorák Allegretto from Symphony No. 8 Op 88

Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 710

07:27:00 00:00:51 Franz Schubert Five Minuets: Minuet No. 2 in F major

Chamber Orchestra of Europe Gidon Kremer, violin DeutGram 437535

07:30:00 00:05:27 Sergei Prokofiev Gavotte & Finale from Symphony No. 1 Op 25

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624

07:40:00 00:07:51 Richard Wagner Christopher Columbus: Overture

Jeffrey Tate Bavarian Radio Symphony EMI 49196

07:40:00 00:06:08 Astor Piazzolla Four Seasons of Buenos Aires: Autumn

Almeda Trio Albany 1386

07:51:00 00:03:19 Franz Liszt Paraphrase on Chopin's "My Joys"

Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421

07:54:00 00:04:01 Igor Stravinsky The Firebird: Infernal Dance

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80587

08:07:00 00:06:05 Ludwig van Beethoven Scherzo from Symphony No. 3 Op 55

Daniel Barenboim West-Eastern Divan Orchestra Decca 16871

08:15:00 00:08:53 Felix Mendelssohn Finale from Piano Trio No. 1 Op 49

Emanuel Ax, piano; Itzhak Perlman, violin; Yo-Yo Ma, cello Sony 52192

08:26:00 00:05:58 Sergei Rachmaninoff Suite No. 2: Waltz Op 17

Yefim Bronfman, piano; Emanuel Ax, piano Sony 61767

08:36:00 00:03:52 Dmitry Bortnyansky Cherubic Hymn No. 7

Paul Hillier Estonian Phil. Chamber Choir Harm Mundi 2908304

08:42:00 00:06:53 Nicolò Paganini Rondo from Violin Concerto No. 1 Op 6

London Symphony Orchestra Leonard Slatkin Midori, violin Philips 420943

08:51:00 00:03:43 Jules Mouquet Suite for Winds: Aubade

Robert J. Ambrose Atlanta Chamber Winds Albany 1127

08:55:00 00:05:49 George Gershwin Funny Face: Overture

Michael Tilson Thomas Buffalo Philharmonic CBS 42240

09:05:00 00:18:21 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 5 in D major

Ensemble Caprice Matthias Maute Erin Helyard, harpsichord Analekta 9996

09:38:00 00:09:06 Bohuslav Martinu Variations on a Slovak Folksong

Matt Haimovitz, cello; Christopher O'Riley, piano Oxingale 2019

09:49:00 00:07:17 Robert Schumann Finale from Piano Quintet Op 44

Cleveland Quartet Emanuel Ax, piano RCA 6498

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:03:54 Ludwig Schwab Berceuse écossaise

Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

10:03:00 00:06:21 Claude Debussy Marche écossaise

Jean Martinon Orchestre National de France EMI 72667

10:13:00 00:07:13 Frédéric Chopin Boléro Op 19

Olga Kern, piano Harm Mundi 907402

10:20:00 00:04:04 William Sterndale Bennett Romance No. 2 in E flat Op 14

Ian Hobson, piano Arabesque 6596

10:26:00 00:03:35 Samuel Barber Dance from Serenade for Strings Op 1

Mikhail Gurewitsch do.gma chamber orchestra MD+G 9121717

10:30:00 00:13:01 Samuel Barber Medea's Dance of Vengeance Op 23

Leonard Slatkin St Louis Symphony EMI 49463

10:45:00 00:04:00 Emmanuel Chabrier Suite pastorale: Idyll

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

10:50:00 00:32:33 Johannes Brahms String Quintet No. 2 in G major Op 111

Cavani String Quartet Donald Weilerstein, viola Azica 71216

11:24:00 00:08:21 Nikolai Rimsky-Korsakov May Night: Overture

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572788

11:35:00 00:07:21 Norman Dello Joio Bagatelles

Yolanda Kondonassis, harp Azica 71281

11:44:00 00:10:06 Tomaso Albinoni Oboe Concerto in G minor Op 9

London Virtuosi John Georgiadis Anthony Camden, oboe Naxos 550739

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN

12:10:00 00:06:06 Nikolai Rimsky-Korsakov The Tsar's Bride: Overture

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572788

12:16:00 00:07:05 Isaac Albéniz Iberia: Fête-dieu à Séville

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

12:27:00 00:08:28 Joaquín Turina The Bullfighter's Prayer Op 34

Brodsky Quartet Chandos 10761

12:37:00 00:08:52 Johann Strauss Jr Waltz "Roses from the South" Op 388

Franz Welser-Möst London Philharmonic Orchestra Seraphim 73295

12:48:00 00:11:19 Samuel Coleridge-Taylor Hiawatha Overture Op 30

Adrian Leaper RTÉ Concert Orchestra Dublin MarcoPolo 223516

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:38:50 Antonín Dvorák Symphony No. 8 in G major Op 88

Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 710

13:41:00 00:18:25 Charles Gounod Petite Symphonie for Winds in B flat major

Gerard Oskamp Norwegian Winds Victoria 19095

14:00 WCLV MIDDAY

14:00:00 00:03:53 Ignace Jan Paderewski Minuet in G major Op 14

Daniell Revenaugh, piano Seraphim 73300

14:03:00 00:02:49 Moritz Moszkowski Etincelles Op 36

Stephen Hough, piano Hyperion 67043

14:09:00 00:11:53 Gioacchino Rossini String Sonata No. 3 in C major

Ensemble Explorations Harm Mundi 901847

14:22:00 00:14:07 Sir Hamilton Harty A Comedy Overture

Bryden Thomson Ulster Orchestra Chandos 8314

14:39:00 00:13:13 Franz Liszt Fantasy on Beethoven's "The Ruins of

Budapest Symphony Orchestra Karl Anton Rickenbacher Leslie Howard, piano Hyperion 67401

14:54:00 00:04:05 Pablo de Sarasate Spanish Dance No. 5 "Playera" Op 23

Julia Fischer, violin; Milana Chernyavska, piano Decca 4785950

15:00 CLEVELAND ORCHESTRA PREVIEWS:

A look at this weekend’s concerts at the Blossom Music Center

15:03:00 00:01:44 Peter Tchaikovsky Mozartiana Suite: Gigue Op 61

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8777

15:05:00 00:04:16 Peter Tchaikovsky Mozartiana Suite: Minuet Op 61

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8777

15:09:00 00:03:53 Peter Tchaikovsky Mozartiana Suite: Preghiera Op 61

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8777

15:15:00 00:13:19 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 36 in C, Linz - movements 2 and 3

Christoph von Dohnanyi Cleveland Orchestra Decca 436 421

15:32:00 00:10:12 Franz Joseph Haydn Violin Concerto No. 1 iln C - movement 1

Elizabeth Wallfisch, violin Orchestra of the Age of Enlightenment Virgin 59266

15:44:00 00:11:27 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream: Overture Op 21

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 485

16:00 WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:58:00 00:03:42 Antonio Salieri Cublai Overture Matthias Bamert London Mozart Players

Chandos 9877

16:06:00 00:03:42 Marie-Auguste Durand Waltz No. 1 in E flat Op 83

John O'Conor, piano Telarc 80391

16:13:00 00:09:53 Antonín Dvorák Allegro con brio from Symphony No. 8 Op 88

Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 710

16:26:00 00:07:09 John Williams Seven Years in Tibet: Main Theme

Symphony Orchestra John Williams Yo-Yo Ma, cello Sony 51333

16:33:00 00:01:11 Johann Sebastian Bach Two-Part Invention No. 14 in B flat

Angela Hewitt, piano Hyperion 66746

16:37:00 00:02:22 Sergei Rachmaninoff Etude-tableau in A minor Op 39

Valentina Lisitsa, piano Decca 17091

16:41:00 00:08:14 Mauro Giuliani Rondo from Guitar Concerto No. 1 Op 30

Australian Chamber Orchestra Richard Tognetti John Williams, guitar Sony 63385

16:52:00 00:02:57 Anton Bruckner Ave Maria in F major

Ralph Woodward Fairhaven Singers Guild 7380

16:56:00 00:02:10 Johann Sebastian Bach Cantata No.167: Chorale "Sei Lob und

Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Yo-Yo Ma, cello Sony 60680

17:05:00 00:04:55 Sir Edward Elgar March of the Mogul Emperors Op 66

Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 10570

17:21:00 00:09:59 Georg Philipp Telemann Suite in b for Flute, Oboe, Bassoon &

European Baroque Soloists Denon 9614

17:40:00 00:04:38 George Gershwin Tip-Toes: Overture

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Vox 3035

17:46:00 00:03:38 George Gershwin Nice Work If You Can Get It

London Symphony Orchestra John Williams Joshua Bell, violin Sony 60659

17:52:00 00:02:41 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Hungarian Dance

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

17:56:00 00:02:59 Charles Gounod Faust: Soldiers' Chorus "Gloire

London Symphony Orchestra Richard Hickox London Symphony Chorus MCA 25877

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:15:50 Zoltán Kodály Dances of Galánta

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra Philips 462824

18:27:00 00:07:06 Franz Liszt Years of Pilgrimage, Italy: Petrarch

Roberto Plano, piano Azica 71222

18:37:00 00:03:08 Andrea Luchesi Piano Sonata in C [No. 2]

Roberto Plano, piano Concerto 2069

18:43:00 00:10:58 Antonín Dvorák Finale from Symphony No. 8 Op 88

Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 710

18:54:00 00:04:18 Andrea Luchesi Piano Sonata in D [No. 1]

Roberto Plano, piano Concerto 2069

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:19:51 Georges Bizet Carmen Suite

Myung-Whun Chung Opera Bastille Orchestra DeutGram 431778

19:24:00 00:37:32 John Knowles Paine Symphony No. 1 in C minor Op 23

Zubin Mehta New York Philharmonic New World 374

19:57:00 00:01:17 Georg Philipp Telemann Water Music Suite: Harlequinade

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 413788

20:00 MAD ABOUT MUSIC with Gilbert Kaplan:

Supreme Court Justice ANTONIN SCALIA on music to play while writing opinions

R. Strauss: Is halt vorbei from Act III of Der Rosenkavalier

Fritz Kreisler: Liebesleid

Handel: Il Trionfo del Temp e del Disinganno (The Triumph of Time and Disillusionment) / Lascia la spina, cogli la rosa (Leave the Thorn, Pluck the Rose)

William Boyce: 3rd mvt from Symphony No. 1

Brahms: Excerpt from Ein Deutsches Requiem

The Chords: Sh-Boom (James Edwards, James Keyes, Claude Feaster, Carl Feaster, Floyd McRae, vocalists)

21:00 MUSIC JUDGE SCALIA’S MAD ABOUT

21:03:00 00:07:07 William Boyce Symphony No. 1 in B flat major Op 2

Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

21:12:00 00:09:18 Johannes Brahms Blessed Are They That Mourn from "A

Boston Symphony Orchestra James Levine Tanglewood Festival Chorus BSO Clas 901

21:21:00 00:16:22 Johannes Brahms Then All Flesh is as Grass from "A

Boston Symphony Orchestra James Levine Tanglewood Festival Chorus BSO Clas 901

21:37:00 00:05:33 Johannes Brahms How Lovely is Thy Dwelling Place from "A

Boston Symphony Orchestra James Levine Tanglewood Festival Chorus BSO Clas 901

21:45:00 00:12:43 Richard Strauss First Waltz Sequence from "Der

Herbert Blomstedt Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 4645

21:57:00 00:02:16 Volkmar Andreae Little Suite: Fun at the Carnival

Marc Andreae Bournemouth Symphony Guild 7377

22:58:00 00:01:16 Jean-Baptiste Lully Phaëton: Air for the Followers of Saturn

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1001

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims:

recordings by soprano Kathleen Battle

23:00 LATE PROGRAM

23:02:00 00:05:03 Volkmar Andreae Little Suite: Love Scene of Pierrot &

Marc Andreae Bournemouth Symphony Guild 7377

23:07:00 00:12:32 Wilhelm Stenhammar Andante from Piano Concerto No. 1

Royal Stockholm Philharmonic Gennady Rozhdestvensky Mats Widlund, piano Chandos 9074

23:22:00 00:05:36 Johannes Brahms Intermezzo in E major Op 116

Stanislav Khristenko, piano Steinway 30032

23:27:00 00:11:47 Antonín Dvorák Largo from Symphony No. 9 Op 95

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 414421

23:41:00 00:06:04 Franz Joseph Haydn Adagio from Violin Concerto No. 1

Orchestra of Paris Semyon Bychkov Mischa Maisky, cello DeutGram 435781

23:47:00 00:06:44 Rupert Ignaz Mayr Passacaglia-Grave in B flat

Cologne Musica Antiqua Members of Archiv 453418

23:55:00 00:03:00 Lars-Erik Larsson A Winter's Tale: Epilogue Op 18

Dorrit Matson New York Scandia Symphony Centaur 2607

23:55:00 00:02:56 Sergei Rachmaninoff Prelude in E major Op 32

Vassily Primakov, piano Bridge 9348

23:57:00 00:02:28 Johannes Brahms Waldesnacht Op 62

Robert Shaw Robert Shaw Festival Singers Telarc 80326