Program Guide 08-01-2014

00:02:00 00:32:13 Herbert Howells Suite for Orchestra "The B's"

Richard Hickox London Symphony Orchestra Chandos 9557

00:36:00 00:35:10 Johannes Brahms Piano Quartet No. 3 in C minor Op 60

Emanuel Ax, piano; Isaac Stern, violin; Jaime Laredo, viola; Yo-Yo Ma, cello Sony 45846

01:13:00 00:35:28 Sir Arnold Bax Symphony No. 6

Vernon Handley BBC Philharmonic Chandos 10122

01:50:00 00:33:11 Aram Khachaturian Piano Concerto

Royal Scottish Nat'l Orch Neeme Järvi Constantine Orbelian, piano Chandos 8542

02:25:00 00:41:21 Johan Svendsen Octet for Strings in A Op 3

Kontra Quartet Lars Bjornkjaer, violin; Per Lund Madsen, violin; Bjarne Boie Rasmussen, viola; Lars Holm Johansen, cello Bis 753

03:08:00 00:33:10 Ralph Vaughan Williams Symphony No. 9 in E minor

Sir Andrew Davis BBC Symphony Orchestra BBC 333

03:43:00 00:39:21 Franz Schubert Piano Sonata No. 18 in G

Arcadi Volodos, piano Sony 89647

04:24:00 00:16:06 Johann Sebastian Bach Keyboard Concerto No. 3 in D major

Australian Chamber Orchestra Richard Tognetti Angela Hewitt, piano Hyperion 67308

04:42:00 00:37:10 Carl Nielsen Symphony No. 3 Op 27

New York Philharmonic Alan Gilbert Erin Morley, soprano; Joshua Hopkins, baritone DaCapo 220623

05:21:00 00:16:04 Franz Joseph Haydn Piano Sonata No. 48 in C major

Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10668

05:39:00 00:05:06 Sir Edward Elgar The Crown of India: March Op 66

BBC Philharmonic Sir Andrew Davis Sheffield Philharmonic Chorus Chandos 10570

05:51:00 00:04:19 Anthony Holborne Pavan No. 3

Jordi Savall Hespèrion XXI AliaVox 9813

05:56:00 00:02:50 Johann Sebastian Bach Allegro from Flute Sonata No. 6

Joshua Smith, flute; Jory Vinikour, harpsichord; Ann Marie Morgan, cello Delos 3408

06:07:00 00:06:03 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Oboe Concerto

English Chamber Orchestra Raymond Leppard Peter-Lukas Graf, flute Brilliant 93290

06:14:00 00:02:50 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 1: Gavotte

Monica Huggett Ensemble Sonnerie Avie 2171

06:20:00 00:10:25 Peter Tchaikovsky Finale from Violin Concerto Op 35

Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Hilary Hahn, violin DeutGram 14698

06:30:00 00:04:06 George Frideric Handel Aria from Concerto Grosso Op 6

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733

06:35:00 00:04:45 Pablo de Sarasate Jota aragonesa Op 27

Julia Fischer, violin; Milana Chernyavska, piano Decca 4785950

06:40:00 00:08:23 Franz Joseph Haydn First movement from Symphony No.102

Martin Pearlman Boston Baroque Linn 426

06:51:00 00:01:24 Michael Praetorius Terpsichore: Ballet des Coqs

Philip Pickett New London Consort l'Oiseau 4759101

06:55:00 00:02:49 Gustav Holst First Suite for Military Band: March Op 28

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80606

07:05:00 00:04:10 Carl Maria von Weber Finale from Piano Sonata No. 4 Op 70

Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6584

07:10:00 00:07:11 Felix Mendelssohn Finale from Cello Sonata No. 2 Op 58

Keith Robinson, cello; Donna Lee, piano Blue Griff 237

07:20:00 00:03:44 Manuel de Falla Homenaje "Le tombeau de Claude Debussy"

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 20039

07:25:00 00:01:35 Arthur Benjamin Jamaican Rumba from "Six Caribbean

Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 63034

07:28:00 00:06:14 Johannes Brahms Ballade No. 2 in D major Op 10

Alessio Bax, piano Signum 309

07:40:00 00:07:15 Maurice Ravel Menuet antique

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 2121

07:51:00 00:01:51 Carl Nielsen The Mother: The Fog is Lifting

Judith Hall, flute; Elinor Bennett, harp Nimbus 5247

07:52:00 00:03:09 Roman Hoffstetter Serenade from String Quartet in F major Op 3

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782

07:56:00 00:02:16 Anonymous Spiritual "The Battle of Jericho"

Karen P. Thomas Seattle Pro Musica SeattlePro 9806

08:07:00 00:05:58 Gioacchino Rossini La scala di seta: Overture

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570934

08:15:00 00:03:26 Dmitri Shostakovich Moscow Cheryomushki: A Spin through

Riccardo Chailly Philadelphia Orchestra Decca 452597

08:20:00 00:08:47 Franz Schubert Thirteen Ländler

Vassily Primakov, piano Bridge 9327

08:30:00 00:03:12 Mason Bates Ford's Farm

Hilary Hahn, violin; Cory Smythe, piano DeutGram 19103

08:35:00 00:04:48 Joaquín Rodrigo Canario from "Fantasía para un

London Philharmonic Orchestra Yannick Nézet-Séguin Milos Karadaglic, guitar DeutGram 20039

08:40:00 00:08:21 Joseph Bodin de Boismortier Trio Sonata No. 5 in F

Geminiani Ensemble Christoph 74590

08:50:00 00:02:27 Edvard Grieg Norwegian Dance No. 2 Op 35

Petri Sakari Iceland Symphony Chandos 9028

08:54:00 00:04:51 Richard M & Robert B Sherman Mary Poppins: Medley

Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra Azica 72216

09:05:00 00:20:29 Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras No. 4

Kenneth Schermerhorn Nashville Symphony Naxos 557460

09:27:00 00:02:56 Rev. Robert Lowry Beautiful River

Dale Warland Dale Warland Singers Gothic 49243

09:35:00 00:07:14 Camille Saint-Saëns Finale from Symphony No. 1 Op 2

Eliahu Inbal Frankfurt Radio Symphony PentaTone 5186157

09:45:00 00:10:07 Carl Nielsen Allegro collerico from Symphony No. 2 Op 16

Alan Gilbert New York Philharmonic DaCapo 220623

10:00:00 00:04:37 Alexander Glazunov Ballet Scenes: Pas d'action Op 52

Edo de Waart Minnesota Orchestra Telarc 80347

10:04:00 00:01:15 Modest Mussorgsky Pictures at an Exhibition: Ballet of the

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Teldec 244920

10:05:00 00:08:29 Nicolò Paganini Sonata No. 4 for Violin & Guitar in A major

Gil Shaham, violin; Göran Söllscher, guitar DeutGram 437837

10:17:00 00:06:18 Camille Saint-Saëns Tarantelle in A minor Op 6

Tapiola Sinfonietta Jean Jacques Kantorow Sharon Bezaly, flute; Harri Mäki, clarinet Bis 1359

10:26:00 00:04:06 Morton Gould Blues from "Interplay"

Albany Symphony Orchestra David Alan Miller Findlay Cockrell, piano Albany 1174

10:31:00 00:14:16 Jerome Moross Variations on a Waltz

JoAnn Falletta London Symphony Orchestra Albany 1403

10:47:00 00:02:26 François Couperin Suite No. 25: The Victorious Muse

Angela Hewitt, piano Hyperion 67480

10:50:00 00:31:08 Robert Schumann Fantasie in C major Op 17

Stanislav Khristenko, piano Steinway 30032

11:24:00 00:07:08 Georg Philipp Telemann Wind Quartet No. 1 in D

European Baroque Soloists Denon 9613

11:34:00 00:07:18 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Violin Concerto No. 4

Schleswig-Holstein Festival Christoph Eschenbach Ray Chen, violin Sony 544775

11:44:00 00:08:02 Franz Schubert Finale from Symphony No. 2

Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68545

12:10:00 00:04:56 Eric Coates London Suite: Covent Garden

Malcolm Nabarro Sinfonia ViVa ASV 2053

12:17:00 00:06:32 Percy Fletcher Bal masqué

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66968

12:25:00 00:06:32 Emile Waldteufel Waltz after Chabrier's "España" Op 263

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5264

12:34:00 00:15:19 Jules Massenet Suite No. 4 "Picturesque Scenes"

Jean-Yves Ossonce New Zealand Symphony Naxos 553125

12:51:00 00:07:30 Jean-Baptiste Arban Variations on "The Carnival of Venice"

Eastman Wind Ensemble Donald Hunsberger Wynton Marsalis, trumpet Sony 60804

13:02:00 00:35:44 Aaron Copland Appalachian Spring

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony RCA 63511

13:38:00 00:20:07 Jerome Moross Symphony No. 1

JoAnn Falletta London Symphony Orchestra Albany 1403

LIVE FROM THE KEYBANK STUDIO with WCLV’s Angela Schmidt - Music Settlement faculty member Sonja Molloy, who plays in the Cleveland Orchestra, performs on a precious violin, the Amati “ ex-Hepton,” with pianist Alicja Basinska;

the instrument was recently donated to the Music Settlement, and President and CEO Charlie Lawrence will also be on hand

14:00:03 Igor Stravinsky: Suite Italienne

14:28:00 Antonin Dvorak (arr Fritz Kreisler): Slavonic Dance No. 3 in G

14:37:00 William Bolcom: Graceful Ghost (7 Minutes)

14:48:00 Eugene Ysaÿe: Sonate No. 2 in a “Obsession” – Prelude and Malinconia

14:56:00 Drdla: Souvenir

15:04:00 00:21:25 Joaquín Rodrigo Concierto de Aranjuez

London Philharmonic Orchestra Yannick Nézet-Séguin Milos Karadaglic, guitar DeutGram 20039

15:29:00 00:10:55 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream: Overture Op 21

Riccardo Chailly Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 4810778

15:42:00 00:09:03 Joaquín Rodrigo Invocación y danza "Homage to Manuel

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 20039

15:53:00 00:04:01 Samuel Scheidt Canzona bergamasca

Paramount Brass Centaur 2355

15:58:00 00:04:21 Jerome Moross Theme & Variations from Symphony No. 1

JoAnn Falletta London Symphony Orchestra Albany 1403

16:07:00 00:02:19 Francis Poulenc Improvisation No. 12 "Homage to

Paul Crossley, piano CBS 44921

16:13:00 00:10:44 Bedrich Smetana Má vlast: The Moldau

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2013

16:27:00 00:05:20 Jerome Moross The Jayhawkers!: Main titles

Paul Bateman City of Prague Philharmonic Silva 6030

16:37:00 00:02:45 Benjamin Britten Fugue from "Young Person's Guide" Op 34

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 120

16:41:00 00:07:41 Franz Liszt Transcendental Etude No. 4 in D minor

Alice Sara Ott, piano DeutGram 4778362

16:52:00 00:02:34 William Bolcom Lime Jell-O Marshmallow Cottage Cheese

Joan Morris, mezzo-soprano; William Bolcom, piano RCA 5830

16:57:00 00:02:06 Vincenzo Tommasini The Good-Humored Ladies: Presto

Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 60311

17:05:00 00:04:29 Stephen Sondheim A Little Night Music: Send in the Clowns

Don Sebesky London Symphony Orchestra EMI 54285

17:25:00 00:08:35 Stephen Sondheim Into the Woods: Suite

Don Sebesky London Symphony Orchestra EMI 54285

17:40:00 00:02:52 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat: Miller's Dance

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 20039

17:44:00 00:04:45 Manuel de Falla El amor brujo: Pantomime

Rafael Frühbeck de Burgos London Symphony Orchestra MCA 25887

17:52:00 00:03:15 Scott Joplin Maple Leaf Rag

Joshua Rifkin, piano Nonesuch 79159

17:56:00 00:03:01 Ralph Vaughan Williams Five Tudor Portraits: My Pretty Bess

New Philharmonia Orchestra David Willcocks John Carol Case, baritone; Bach Choir EMI 64722

18:09:00 00:22:17 Joaquín Rodrigo Fantasía para un gentilhombre

London Philharmonic Orchestra Yannick Nézet-Séguin Milos Karadaglic, guitar DeutGram 20039

18:34:00 00:03:01 Joaquín Rodrigo Soleriana: Passepied

Enrique Bátiz Royal Philharmonic Orchestra EMI 67435

18:40:00 00:02:01 Joaquín Rodrigo I come from the poplars, Mother

Christopher Parkening, guitar; David Brandon, guitar EMI 49406

18:45:00 00:10:48 Joaquín Rodrigo Adagio from Concierto de Aranjuez

London Philharmonic Orchestra Yannick Nézet-Séguin Milos Karadaglic, guitar DeutGram 20039

18:55:00 00:03:11 Isaac Albéniz Tango from "España" Op 165

Jason Vieaux, guitar Azica 71224

19:02:00 00:17:45 Antonio Salieri Variations on "La Folia di Spagna"

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9877

19:22:00 00:32:38 Alexander Glazunov Symphony No. 5 in B flat major Op 55

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 61434

19:57:00 00:03:14 Antonín Dvorák Humoresque No. 8 in G flat major Op 101

Orion Weiss, piano Bridge 9355

20:02:00 00:10:05 Antonio Vivaldi Four Seasons: "Summer" Concerto in G minor Op 8

English Chamber Orchestra David Lockington Anne Akiko Meyers, violin E1 Music 7790

20:14:00 00:42:16 Ludwig van Beethoven Symphony No. 6 in F major Op 68

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Telarc 80145

21:02:00 00:17:24 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 13 in G major

George Szell Cleveland Orchestra Sony 86793

21:21:00 00:32:43 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 24 in C minor

Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 13276

21:56:00 00:04:10 Domenico Scarlatti Sonata in B flat major

András Schiff, piano Decca 421422

22:00 CITY CLUB FORUM – recorded today at The City Club of Cleveland, a citadel of free speech, Mickey Edwards, Vice President, The Aspen Institute

“The Parties vs. The People: How to Turn Republicans and Democrats into Americans”

23:02:00 00:05:52 Robert Schumann Adagio from String Quartet No. 1 Op 41

Melos Quartet DeutGram 423670

23:07:00 00:09:34 Johannes Brahms Andante from String Quartet No. 2 Op 51

Chiara String Quartet Azica 71289

23:17:00 00:04:56 Antonín Dvorák Czech Suite: Romance Op 39

Sir John Eliot Gardiner North German Radio Symphony DeutGram 437506

23:24:00 00:09:47 Antonio Vivaldi Flute Concerto in G minor

Orpheus Chamber Orchestra Patrick Gallois, flute DeutGram 437839

23:33:00 00:07:47 Johann Sebastian Bach Largo from Trio Sonata No. 5

Arcadi Volodos, piano Sony 62691

23:44:00 00:10:25 Ludwig van Beethoven Largo from Piano Concerto No. 1 Op 15

Vienna Philharmonic Rudolf Buchbinder Rudolf Buchbinder, piano Sony 374521

23:53:00 00:05:03 Johann Strauss Jr Spanish March Op 433

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

23:56:00 00:02:31 Antonín Dvorák Cypress No. 9

Cypress String Quartet Avie 2275