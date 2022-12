Program Guide 07-24-2014

00:02:00 MAD ABOUT MUSIC - RENEE FLEMING, GUEST

Satie: Gymnopedie No. 3

Massenet: Je marches sur tous le chemins…from Manon (Gavotte)

Crumb: Excerpt: Todas las tardes en Granada, todas las tardes se muere un niño from Ancient Voices of Children for Mezzo-soprano and Boy Soprano, Oboe, Mandolin, Harp, Electric Piano and Percussionists

Bellini: Excerpt: Ah!...se una volta sola and Ah! Non credea mirarti from La Sonnambula

Strauss: Beim Schlafengehn from Four Last Songs

Brad Mehldau: When it Rains

WCLV ALL NIGHT WITH ROB GRIER



01:02:00 00:23:10 Franz Joseph Haydn Symphony No. 90 in C major

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 66253

01:27:00 00:10:29 Aaron Copland Emblems

Gerard Schwarz United States Marine Band Naxos 573121

01:39:00 00:24:11 Johann Sebastian Bach Keyboard Concerto No. 1 in D minor

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Jeannette Sorrell, harpsichord Avie 2207

02:05:00 00:26:20 Peter Tchaikovsky Francesca da Rimini Op 32

Christoph Eschenbach Philadelphia Orchestra Ondine 1150

02:32:00 00:39:21 Ernest Bloch America Seattle Symphony

Gerard Schwarz Seattle Symphony Chorale Delos 3135

03:13:00 00:19:20 Alexander Glazunov Chopiniana Suite Op 46

Vladimir Ziva Moscow Symphony Orchestra Naxos 555048

03:34:00 00:37:06 Bohuslav Martinu Symphony No. 1

Claus Peter Flor Berlin Symphony Orchestra RCA 60154

04:13:00 00:32:12 John Field Piano Concerto No. 3 in E flat

Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras John O'Conor, piano Telarc 80370

04:47:00 00:25:13 Camille Saint-Saëns Symphony in A major

Jean Martinon Orchestre National de France Brilliant 94360

05:14:00 00:19:12 Georg Matthias Monn Cello Concerto in G minor

Camerata Salzburg Jian Wang, cello DeutGram 474236

05:35:00 00:06:13 Fernando Sor Variations on Theme by Mozart Op 9

Christopher Parkening, guitar EMI 56730

05:59:00 00:01:03 Johann Sebastian Bach Two-Part Invention No. 1 in C major

Angela Hewitt, piano Hyperion 66746

BBC NEWS; FIRST PROGRAM WITH JACQUELINE GERBER



06:07:00 00:05:36 Franz Schubert Polonaise in B flat major

Chamber Orchestra of Europe Gidon Kremer Gidon Kremer, violin DeutGram 437535

06:15:00 00:08:59 Carl Maria von Weber Euryanthe: Overture

Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5154

06:25:00 00:07:03 Ludwig van Beethoven Variations on the "Turkish March" Op 76

Emil Gilels, piano EMI 69509

06:33:00 00:05:47 Herbert L. Clarke The Debutante

Eastman Wind Ensemble Donald Hunsberger Wynton Marsalis, cornet CBS 42137

06:42:00 00:07:31 Antonio Vivaldi Concerto for Strings in A major

Thomas Hengelbrock Freiburg Baroque Orchestra DHM 77289

06:52:00 00:02:52 Johann Sebastian Bach Cello Suite No. 1: Prelude

Massimo La Rosa, trombone MLR 2013

06:55:00 00:02:55 John Philip Sousa March "A Century of Progress"

Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559092

07:04:00 00:03:55 Johann Strauss Jr Annen Polka Op 117

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 10406

07:10:00 00:07:53 Gustav Holst The Planets: Jupiter Op 32

Sir Adrian Boult London Philharmonic Orchestra EMI 28379

07:20:00 00:02:52 Deems Taylor Looking Glass Insects

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 92

07:23:00 00:02:02 Dmitri Shostakovich Michurin: Waltz Op 78

Constantine Orbelian Moscow Chamber Orchestra Delos 3257

07:28:00 00:06:20 Domenico Scarlatti Sonata in C major

Stephen Marchionda, guitar MD+G 9031587

07:39:00 00:06:18 Frédéric Chopin Finale from Piano Trio Op 8

Pamela Frank, violin; Yo-Yo Ma, cello; Emanuel Ax, piano Sony 53112

07:48:00 00:04:48 Johann Sebastian Bach Finale from Brandenburg Concerto No. 3

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2207

07:54:00 00:02:15 Gilbert & Sullivan The Pirates of Penzance: The Pirate King

King's Singers RCA 61885

07:57:00 00:01:45 Gabriel Pierné Ramuntcho: Fandango

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10633

BBC NEWS



08:08:00 00:05:24 Adolphe Adam O Holy Night

Cleveland Orchestra Robert Porco Robert Sullivan, trumpet; Jack Sutte, trumpet MAA 2005

08:17:00 00:08:20 Sir Edward German Henry VIII: Three Dances

Richard Hickox Northern Sinfonia EMI 49933

08:28:00 00:08:49 Gerard Schwarz Above and Beyond

Gerard Schwarz United States Marine Band Naxos 573121

08:37:00 00:01:24 Sven Einar Englund The Reindeer Race from "The White

Osmo Vänskä Lahti Symphony Orchestra Bis 575

08:49:00 00:04:01 Ludwig van Beethoven Christ on Mount of Olives: Hallelujah Op 85

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80119

08:55:00 00:06:47 Richard Rodgers Selections from "The Sound of Music"

Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra Azica 72216

09:07:00 00:16:36 Frederick Delius Brigg Fair: An English Rhapsody

Sir Andrew Davis BBC Symphony Orchestra Teldec 90845

09:25:00 00:03:21 Stephen Warbeck Shakespeare in Love: Main Title

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80551

09:36:00 00:03:22 Charles G. Vardell Joe Clark Steps Out

Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 434324

09:58:00 00:03:05 Keith Jarrett Dance from Violin Sonata

Michelle Makarski, violin; Keith Jarrett, piano ECM 1450

WCLV MIDDAY WITH JACQUELINE GERBER (10-11) AND ANGELA SCHMIDT (11-NOON)



10:02:00 00:04:03 Adolphe Adam Giselle: Grand Pas de Deux

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

10:07:00 00:04:57 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Blue Bird Pas de

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

10:13:00 00:08:41 George Frideric Handel Oboe Concerto No. 2 in B flat major

City of London Sinfonia Nicholas Ward Anthony Camden, oboe Naxos 553430

10:23:00 00:05:00 Brian Dykstra Curly Maple Rag

Barrick Stees, bassoon; Brian Dykstra, piano Centaur 3161

10:30:00 00:06:21 William Boyce Symphony No. 2 in A major Op 2

Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

10:38:00 00:12:00 John Field Piano Sonata No. 1 in E flat major Op 1

John O'Conor, piano Telarc 80290

10:54:00 00:22:19 Ernest Bloch Concerto Grosso No. 1 for Strings

Seattle Symphony Gerard Schwarz Patricia Michaelian, piano Delos 3135

11:12:00 00:08:32 Johann David Heinichen Concerto Grosso in F major

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 437549

11:20:00 00:08:58 Wolfgang Amadeus Mozart Theme & Variations from Clarinet Quintet

Emerson String Quartet David Shifrin, clarinet DeutGram 459641

11:29:00 00:11:17 César Franck Finale from Symphony in d

Yannick Nézet-Séguin Orchestre Métropolitaine Atma 2647

11:55:00 00:03:19 Bedrich Smetana The Two Widows: Polka

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 444867

BBC NEWS; MERIDIAN WITH ANGELA MITCHELL



12:10:00 00:07:13 Adolphe Adam If I Were King: Overture

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9765

12:17:00 00:07:27 Camille Saint-Saëns Samson et Dalila: Bacchanale

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80595

12:24:00 00:07:01 Richard Rodgers Slaughter on 10th Avenue from "On Your

Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 63034

12:31:00 00:07:39 Jacques Offenbach Voyage dans la lune: Overture

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5303

12:50:00 00:09:07 John Ireland Epic March

Richard Hickox London Symphony Orchestra Chandos 8879

BIG WORK AT ONE WITH MARK SATOLA



13:00:00 00:39:21 Ernest Bloch America Seattle Symphony

Gerard Schwarz Seattle Symphony Chorale Delos 3135

13:39:00 00:17:10 Roy Harris Symphony No. 3

Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 60594

WCLV MIDDAY WITH MARK SATOLA



14:03:00 00:02:30 Johann Strauss Jr Polka "Express" Op 311

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2003

14:06:00 00:06:15 Billy Strayhorn Take the 'A' Train

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559737

14:14:00 00:10:28 Adolphe Adam Giselle: Danse des vignerons & Peasant

Richard Bonynge London Symphony Orchestra Decca 433861

14:27:00 00:21:58 Antonín Dvorák Symphonic Variations Op 78

Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Orchestra Supraphon 3533

14:51:00 00:08:01 Richard Wagner Das Rheingold: Entry of the Gods into

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 570293

15:00:00 00:09:21 Johann Adolph Hasse Sinfonia Op 5

Pablo Heras-Casado Concerto Cologne Archiv 4792050

15:14:00 00:08:43 Wolfgang Amadeus Mozart Allegro from Serenade No. 9

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Sony 372068

15:25:00 00:14:48 Percy Grainger Lincolnshire Posy

Gerard Schwarz United States Marine Band Naxos 573121

15:43:00 00:10:12 Charles Ives Finale from Symphony No. 2

Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1003

15:54:00 00:03:07 Louis Moreau Gottschalk Pasquinade Op 59

Cecile Licad, piano Naxos 559145

15:55:00 00:03:24 Edvard Grieg Holberg Suite: Gavotte & Musette Op 40

Domenico Boyagian Ohio Philharmonic Centaur 3311

WCLV DRIVE TIME WITH MARK SATOLA



16:06:00 00:02:15 Dmitri Shostakovich The Golden Age: Polka

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

16:10:00 00:10:52 Paul Dukas The Sorcerer's Apprentice

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80515

16:28:00 00:03:23 Jerry Goldsmith "The Omen" theme

Hollywood Bowl Orch & Cho/John Mauceri Philips 442 425

16:33:00 00:07:14 Antonio Vivaldi Flute Concerto in G major

Orpheus Chamber Orchestra Patrick Gallois, flute DeutGram 437839

16:43:00 00:03:34 Samuel Barber Commando March

Gerard Schwarz United States Marine Band Naxos 573121

16:47:00 00:02:38 Peter Tchaikovsky The Seasons: April Op 37

Wu Han, piano ArtistLed 10701

16:52:00 00:06:01 Emil von Reznícek Donna Diana: Overture

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80116

17:05:00 00:03:57 Reinhold Glière The Red Poppy: Heroic Coolie Dance

Zdenek Mácal New Jersey Symphony Delos 3178

17:25:00 00:07:35 Paul Taffanel Finale from Wind Quintet in G minor

Vienna-Berlin Ensemble Sony 45996

17:32:00 00:02:26 Giacomo Puccini Prelude for Orchestra

Riccardo Chailly Verdi Symphony Milan Decca 2141

17:40:00 00:06:10 Peter Tchaikovsky Suite No. 2: Waltz Op 53

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9454

17:52:00 00:02:27 John Dowland Clear or cloudy La Nef

Michael Slattery, tenor Atma 2650

17:55:00 00:02:48 George Gershwin Promenade "Walking the Dog"

Fazil Say, piano Teldec 26202

BBC NEWS; DINNER CLASSICS WITH MARK SATOLA



18:10:00 00:12:51 Nicolò Paganini Sonata per la Gran Viola in C minor Op 35

Helsinki Philharmonic Vladimir Ashkenazy David Aaron Carpenter, viola Ondine 1188

18:22:00 00:03:36 Johann Sebastian Bach WTC-1: Prelude & Fugue No. 17 in A flat major

Till Fellner, piano ECM 1853

18:26:00 00:03:28 Wolfgang Amadeus Mozart Presto from String Quartet No. 3

Cuarteto Casals Harm Mundi 987060

18:29:00 00:13:33 Carl Philipp Emanuel Bach Trio Sonata in G major

Aulos Ensemble Centaur 3068

18:51:00 00:08:54 Antonín Dvorák Prague Waltzes

Antal Doráti Detroit Symphony Orchestra Decca 414370

SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA



19:02:00 00:20:00 Carl Philipp Emanuel Bach Flute Concerto in A major

Württemberg Chamber Orch Jörg Faerber Sir James Galway, flute RCA 60244

19:24:00 00:31:43 Max Bruch Symphony No. 3 in E major Op 51

Kurt Masur Leipzig Gewandhaus Orchestra Philips 420932

19:58:00 00:01:08 Johann Sebastian Bach Two-Part Invention No. 13 in A minor

Angela Hewitt, piano Hyperion 66746

ESSENTIAL CLASSICS WITH JOHN SIMNA



20:02:00 00:40:27 Johannes Brahms Violin Concerto in D major Op 77

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Hilary Hahn, violin Sony 89649

20:44:00 00:10:55 Johannes Brahms Academic Festival Overture Op 80

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 203

20:57:00 00:01:35 Manuel de Falla El amor brujo: Song of the Will-o'-the-

Christopher Parkening, guitar; David Brandon, guitar EMI 49406

21:00 SYMPHONYCAST with Alison Young: Los Angeles Chamber Orchestra/James Feddeck; Jaime Laredo, violin; Jennifer Koh, violin

MENDELSSOHN: “The Fair Melusina” Overture

ANNA CLYNE: Prince of Clouds

BACH: Concerto in d for 2 Violins BWV 1043

SCHUBERT: Symphony No. 3 in D

Bonus: BUSONI: Violin Concerto in D Op 35a –BBC Symphony Orchestra/Daniel Barenboim; Jaime Laredo, violin (Classical Society 124)

VIVALDI: Summer from the Four Seasons –Los Angeles Chamber Orchestra, Gerard Schwarz, conductor (Delos 3704)

LATE PROGRAM WITH JOHN SIMNA



23:02:00 00:04:40 Ernest Bloch From Jewish Life: Prayer

Brian Thornton, cello; Spencer Myer, piano Thornton 2013

23:06:00 00:05:37 Alan Hovhaness Prayer of Saint Gregory Op 62

I Fiamminghi Rudolf Werthen Benny Wiame, trumpet Telarc 80392

23:12:00 00:06:50 Dmitry Bortnyansky Choral Concerto No. 2 "Let my Prayer

Paul Hillier Estonian Phil. Chamber Choir Harm Mundi 2908304

23:21:00 00:06:39 Emmanuel Chabrier Prélude pastorale

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 447751

23:27:00 00:11:24 Gabriel Fauré Adagio from Piano Quartet No. 2 Op 45

Emanuel Ax, piano; Isaac Stern, violin; Jaime Laredo, viola; Yo-Yo Ma, cello Sony 48066

23:41:00 00:12:52 Ernest Bloch Suite Modale New Zealand Chamber Orch

Nicholas Braithwaite Alexa Still, flute Koch Intl 7063

23:55:00 00:02:41 Nikolai Rimsky-Korsakov Sadko: Song of India

Gil Shaham, violin; Akira Eguchi, piano DeutGram 447640

23:55:00 00:03:31 Johannes Brahms Lerchengesang Op 70

Zuill Bailey, cello; Awadagin Pratt, piano Telarc 32664