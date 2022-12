Program Guide 07-22-2014

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:25:15 Ermanno Wolf-Ferrari Suite Concertino in F major Op 16

Rome Symphony Orchestra Francesco La Vecchia Giuseppe Giabocchi, bassoon Naxos 572921

00:29:00 00:45:10 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 9 in D major

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Sony 372068

01:16:00 00:25:14 Karol Szymanowski Symphony No. 4 Op 60

BBC Symphony Orchestra Edward Gardner Louis Lortie, piano Chandos 5115

01:43:00 01:06:05 Ludwig van Beethoven The Creatures of Prometheus Ballet Op 43

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 419608

02:51:00 00:31:09 Sergei Prokofiev Piano Concerto No. 2 in G minor Op 16

BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10802

03:24:00 00:24:04 Georg Philipp Telemann Orchestral Suite in C "Water Music"

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 413788

03:50:00 00:30:13 Felix Mendelssohn String Quartet No. 5 in E flat major Op 44

Pacifica Quartet Cedille 82

04:22:00 00:19:03 Emmanuel Chabrier Suite pastorale

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

04:43:00 00:36:34 Hans Gál Symphony No. 4 Op 105

Kenneth Woods Orchestra of the Swan Avie 2231

05:21:00 00:15:04 Michael Haydn Symphony No. 30 in D major

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999179

05:38:00 00:07:01 Peter Tchaikovsky Andante cantabile Op 11

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 99

05:56:00 00:02:22 Domenico Cimarosa Il maestro di cappella: Overture

Myung-Whun Chung St Cecilia Academy Orchestra DeutGram 471566

06:07:00 00:05:55 Giuseppe Verdi Il trovatore: Ballet Music

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572818

06:15:00 00:04:54 Nicolas Chédeville Allegro from Flute Sonata Op 13

Gary Schocker, flute; Jason Vieaux, guitar Azica 71230

06:20:00 00:03:03 George Frideric Handel Messiah: Pastoral Symphony

Karl Richter London Philharmonic Orchestra DeutGram 469376

06:25:00 00:09:25 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Finale from Serenade No. 9

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Sony 372068

06:35:00 00:02:22 Samuel Barber Sure on This Shining Night Op 13

Kyle Bielfield, tenor; Lachlen Glen, piano Delos 3445

06:40:00 00:08:07 Franz von Suppé Morning, Noon and Night in Vienna

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

06:53:00 00:02:00 Frédéric Chopin Etude No. 1 in C major Op 10

Irena Portenko, piano Blue Griff 213

06:55:00 00:03:52 Johannes Hanssen Valdres March

Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7502

07:05:00 00:04:59 Emmanuel Chabrier L'étoile: Overture

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

07:10:00 00:10:11 Johann Christian Bach Symphony in D major Op 18

Anthony Halstead Hanover Band CPO 999752

07:23:00 00:01:42 Henry Purcell The Fairy Queen: Rondeau

William Christie Les Arts Florissants Harm Mundi 901308

07:27:00 00:05:57 Friedrich Witt Rondo from Flute Concerto Op 8

Sinfonia Finlandia Patrick Gallois Patrick Gallois, flute Naxos 572089

07:40:00 00:05:00 Lili Boulanger Of a Spring Morning

JoAnn Falletta Women's Philharmonic Koch Intl 7169

07:47:00 00:04:50 Sergei Rachmaninoff Scherzo in D minor

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80670

07:51:00 00:02:44 Ottorino Respighi The Birds: Preludio

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533

07:55:00 00:02:29 Carlos Guastavino Arroz con leche

Anton Armstrong St. Olaf Choir St.Olaf 3215

08:07:00 00:05:52 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat: Final Dance

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10694

08:15:00 00:05:50 Alfredo Catalani Loreley: Dance of the Water Nymphs

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

08:25:00 00:07:47 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Finale from Symphony No. 35

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Sony 372068

08:38:00 00:03:28 Ludwig van Beethoven Entrata from Serenade Op 25

Michel Debost, flute; Takako Masame, violin; Lynne Ramsey, viola Skarbo 4094

08:44:00 00:07:12 Johann Nepomuk Hummel Allegro from Piano Trio No. 3 Op 35

Beaux Arts Trio Philips 446077

08:51:00 00:01:58 Traditional Willow Song

John Rutter Cambridge Singers Collegium 120

08:55:00 00:05:41 George Gershwin Girl Crazy: Overture

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic BBC 63

09:09:00 00:16:02 Claude Debussy Jeux

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 439896

09:30:00 00:08:36 Max Steiner Casablanca: Suite

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 422

09:45:00 00:09:59 Johannes Brahms Finale from String Quartet No. 3 Op 67

Chiara String Quartet Azica 71289

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:02:00 00:02:17 Percy Grainger The Hunter in his Career

Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884

10:06:00 00:03:32 Percy Grainger Early One Morning

Richard Hickox BBC Philharmonic Chandos 9584

10:11:00 00:07:39 George W. Chadwick Symphonic Sketches: Jubilee

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9334

10:22:00 00:04:30 Jean Sibelius Andante festivo

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9227

10:27:00 00:06:32 Franz Schubert Scherzo from Octet

Cleveland Octet Sony 62655

10:35:00 00:13:35 Howard Blake Serenade for Wind Octet Op 419

Academy St. Martin in Fields Members of PentaTone 5186506

10:54:00 00:29:56 Franz Liszt Piano Sonata in B minor

Yundi, piano DeutGram 851

11:27:00 00:07:20 Georg Muffat Concerto Grosso in F major

Combattimento Consort Olympia 342

11:36:00 00:07:06 Andrea Luchesi Piano Sonata in B-Flat [No. 1]

Roberto Plano, piano Concerto 2069

11:46:00 00:07:47 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Finale from Symphony No. 35

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Sony 372068

11:56:00 00:02:48 David Lang light moving

Hilary Hahn, violin; Cory Smythe, piano DeutGram 19103

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN - Lighter fare for your midday break

12:11:00 00:04:47 Jacques Offenbach Die Rheinnixen: Overture

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4776403

12:18:00 00:06:13 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No.5 in C major Op 39

James Judd New Zealand Symphony Naxos 557273

12:28:00 00:06:26 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 4 in F major Op 46

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 209

12:37:00 00:12:17 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat Suite No. 2

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10694

12:52:00 00:07:22 Michael Torke Blue Pacific

Hana Chu, piano Ecstatic 92209

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 01:01:04 Ralph Vaughan Williams Symphony No. 1 "A Sea Symphony"

Atlanta Symphony Orchestra Robert Spano Christine Goerke, soprano; Brett Polegato, baritone; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80588

14:00 WCLV MIDDAYwith Mark Satola

14:06:00 00:03:30 Yin Chengzong Prelude from "Yellow River" Concerto

China Philharmonic Long Yu Lang Lang, piano DeutGram 8233

14:10:00 00:02:51 Stephen Goss Blue Orchid from "The Chinese Garden"

Xuefei Yang, guitar EMI 6322

14:17:00 00:08:16 Sergei Prokofiev Cinderella: Cinderella at the Palace

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 550968

14:29:00 00:16:00 Carl Maria von Weber Konzertstück in F minor Op 79

Bavarian Radio Symphony Sir Colin Davis Gerhard Oppitz, piano RCA 68219

14:48:00 00:10:14 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 7

Daniel Barenboim Berlin State Orchestra DeutGram 4790320

15:00 WCLV ARTS PARTNERS with Mark Satola

15:02:00 00:14:39 Sir Edward Elgar mvt 1 Piano Quintet in A minor Op 84

Wu Han, piano; Ani Kavafian, Arnaud Sussman, violins; Paul Neubauer, viola; Fred Sherry, cello CMS Studio 82505

15:29:00 00:05:36 Lionel Bart (arr. Burt) "Oliver!" Suite

Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra Azica 71216

15:20:00 00:06:06 Johann Sebastian Bach mvt 2 Violin Concerto in D minor BWV 1052

Monica Huggett, violin Emilia Benjain, Claudia Coombs, violins; Louise Hogan, viola; Joseph Crouch, cello; Christine Sticher, double bass; Matthew Halls, harpsichord Gaudeamus 356

15:36:00 00:18:27 Frederick Loewe (arr. Bennett) "My Fair Lady" Suite

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80375

16:00 WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell - Music and information for the afternoon commute, including Composers Datebook at 4:00pm and the Movie Quiz at 4:25.

15:55:00 00:03:56 Samuel Barber Souvenirs Suite: Waltz Op 28

Yoel Levi Atlanta Symphony Orchestra Telarc 80441

15:56:00 00:02:08 Gabriel Fauré Dolly Suite: Kitty Waltz Op 56

Kathryn Stott, piano; Martin Roscoe, piano Hyperion 66911

16:06:00 00:02:21 Sir Charles Hubert H. Parry An English Suite: Pastoral

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

16:10:00 00:12:31 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento for Strings in F major

Cuarteto Casals Harm Mundi 987060

16:38:00 00:04:31 Robert Schumann Vienna Carnival: Finale Op 26

Daniel Gortler, piano Roméo 7281

16:40:00 00:07:53 Sergei Rachmaninoff Finale from Piano Concerto No. 1 Op 1

Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Simon Trpceski, piano Avie 2191

16:52:00 00:02:32 Richard Wagner The Flying Dutchman: Sailors' Chorus

Dresden State Orchestra Silvio Varviso Men of; Leipzig Radio Chorus Philips 422410

17:05:00 00:04:14 Sir Edward Elgar The Wand of Youth Suite No. 2: March

Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 1014

17:14:00 00:06:51 Béla Bartók Finale from Music for Strings,

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 443173

17:24:00 00:11:59 Carl Philipp Emanuel Bach String Symphony in A major

John Hsu The Vivaldi Project Centaur 3176

17:40:00 00:08:22 George Frideric Handel Harp Concerto in F major Op 4

Seattle Baroque Orchestra Stephen Stubbs Maxine Eilander, harp Atma 2541

17:52:00 00:02:28 Johann Sebastian Bach Orch Suite No. 2: Minuet & Badinerie

Ensemble Sonnerie Monica Huggett Gonzalo X. Ruiz, oboe Avie 2171

17:56:00 00:02:27 John C. Heed March "In Storm and Sunshine"

Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7504

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:08:00 00:12:35 Antonín Dvorák Scherzo capriccioso Op 66

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 414422

18:20:00 00:03:17 Dmitri Shostakovich Prelude & Fugue No. 11 in B major Op 87

Keith Jarrett, piano ECM 1469

18:23:00 00:03:33 Fritz Kreisler La Précieuse

James Ehnes, violin; Eduard Laurel, piano Analekta 3159

18:27:00 00:14:32 Leopold Mozart Symphony in D major

Georg Mais Lithuanian Chamber Orchestra ArteNova 897710

18:50:00 00:09:49 Max Bruch Swedish Dances Op 63

Kurt Masur Leipzig Gewandhaus Orchestra Philips 420932

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:22:01 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 35 in D major

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Sony 372068

19:26:00 00:28:23 Alexander Glazunov Ballet Scenes Op 52

Edo de Waart Minnesota Orchestra Telarc 80347

19:57:00 00:01:34 Max Reger Wiegenlied Op 79

Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:12:11 Georges Bizet Carmen Suite No. 1

Charles Dutoit Montreal Symphony Orchestra Decca 417839

20:16:00 00:38:15 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat BBC Philharmonic

Juanjo Mena Raquel Lojendio, soprano Chandos 10694

20:56:00 00:03:36 Johannes Brahms Capriccio in F sharp minor Op 76

Alessio Bax, piano Signum 309

21:00 CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone - Riccardo Muti, conductor; Mitsuko Uchida, piano

21:05:00 00:30:25 Robert Schumann Piano Concerto in A Minor, Op. 54

21:39:00 00:50:15 Franz Schubert Symphony No. 9 in C Major, D. 944 (the Great)

22:35:00 00:21:40 Franz Schubert Symphony No. 3 in D Major, D. 200

23:00 LATE PROGRAM

23:02:00 00:09:43 Ludwig van Beethoven Adagio from String Quartet No. 14 Op 131

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra TCO 821

23:11:00 00:07:57 Gabriel Fauré Adagio from Piano Quartet No. 1 Op 15

Emanuel Ax, piano; Isaac Stern, violin; Jaime Laredo, viola; Yo-Yo Ma, cello Sony 48066

23:22:00 00:08:04 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Symphony No. 35

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Sony 372068

23:30:00 00:10:52 Franz Schubert Andante in B minor

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 75

23:43:00 00:03:36 Gaetano Donizetti Andante sostenuto in F minor

Heinz Holliger, oboe; Ursula Holliger, harp Philips 426288

23:46:00 00:07:24 Franz Liszt Die Zelle in Nonnenwerth

Leif Ove Andsnes, piano EMI 57002

23:55:00 00:03:35 Erik Satie Gnossienne No. 4

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290

23:57:00 00:01:46 Gregorian Chant Felix namque

Anonymous 4 Harm Mundi 2907546