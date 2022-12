Program Guide 07-17-2014

WCLV ALL NIGHT WITH ROB GRIER



00:02:00 00:29:13 Felix Mendelssohn Piano Trio No. 1 in D minor Op 49

Emanuel Ax, piano; Itzhak Perlman, violin; Yo-Yo Ma, cello Sony 52192

00:33:00 00:32:11 Dmitri Kabalevsky Piano Concerto No. 1 in A minor Op 9

NDR Radio Philharmonic Alun Francis Michael Korstick, piano CPO 777658

01:07:00 00:28:12 Maria Schneider Winter Morning Walks

Australian Chamber Orchestra Dawn Upshaw, soprano; Frank Kimbrough, piano; Jay Anderson, double bass; Scott Robinson, clarinet; Members of ArtistShar 121

01:37:00 00:38:25 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 14 in C sharp minor Op 131

Cypress String Quartet Cypress 2012

02:17:00 00:32:06 Franz Schubert Four Impromptus

Simone Dinnerstein, piano Sony 798943

02:51:00 00:57:02 Gustav Mahler Symphony No. 4 in G major

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Dawn Upshaw, soprano; Daniel Majeske, violin Decca 440315

03:50:00 00:29:06 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 21 in C major

Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 17181

04:21:00 00:24:03 Peter Boyer Symphony No. 1

Peter Boyer London Philharmonic Orchestra Naxos 559769

04:47:00 00:16:00 Sir Arnold Bax Northern Ballad No. 2

Vernon Handley Royal Philharmonic Orchestra Chandos 8464

05:05:00 00:31:26 Franz Berwald Symphony No. 1 in G minor

Okko Kamu Helsingborg Symphony Naxos 553051

05:38:00 00:07:01 Johannes Brahms Rhapsody in G minor Op 79

Hélène Grimaud, piano DeutGram 6904

05:53:00 00:02:38 Igor Stravinsky Pétrouchka: Russian Dance

Alpin Hong, piano MSR 1107

05:56:00 00:02:54 Johannes Brahms Scherzo from String Sextet No. 1 Op 18

Academy Chamber Ensemble Chandos 9151

06:07:00 00:06:53 Richard Wagner Siegfried: Forest Murmurs

George Szell Cleveland Orchestra CBS 46286

06:15:00 00:07:18 Ludwig van Beethoven Allegro con brio from Symphony No. 5 Op 67

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 13458

06:25:00 00:09:49 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Piano Concerto No. 24

Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 13276

06:35:00 00:07:03 Jacques Offenbach Monsieur et Madame Denis: Overture

Antonio de Almeida Philharmonia Orchestra Philips 422057

06:44:00 00:05:10 Frédéric Chopin Nocturne No. 1 in B flat minor Op 9

Jenny Lin, piano Hänssler 98037

06:51:00 00:01:29 Richard Strauss Sunrise from "Also sprach Zarathustra" Op 30

Gustavo Dudamel Berlin Philharmonic DeutGram 4791041

06:55:00 00:03:27 John Philip Sousa March "The Pathfinder of Panama"

Timothy Foley Nonpareil Wind Band EMI 54130

07:05:00 00:03:52 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 2: Danza rustica

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

07:10:00 00:06:10 Antonín Dvorák Finale from Serenade for Strings Op 22

Conrad van Alphen Rotterdam Chamber Orchestra Telarc 80623

07:20:00 00:03:10 Maurice Ravel Mother Goose: The Fairy Garden

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80601

07:25:00 00:01:47 Jules Massenet Le Cid Ballet Suite: Aragonaise

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Capriccio 10569

07:27:00 00:04:54 Franz Waxman Taras Bulba: The Ride to Dubno

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81265

07:32:00 00:04:09 Ernest Bucalossi The Grasshopper's Dance

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66968

07:40:00 00:08:00 Irvin L. Wagner Variations on "Happy Birthday"

Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623

07:51:00 00:03:07 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Scène

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

07:55:00 00:02:35 "PDQ Bach" My Bonnie Lass She Smelleth

Musica Antiqua of Hoople Peter Schickele, vocal Vanguard 72015

08:07:00 00:05:03 Blonde Redhead Melody

Matt Haimovitz, cello; Christopher O'Riley, piano Oxingale 2019

08:15:00 00:08:45 "PDQ Bach" Safe Sextet

I Virtuosi di Hoople Telarc 80295

08:28:00 00:02:34 Lord Berners Polka

David Lloyd-Jones Royal Ballet Sinfonia MarcoPolo 223711

08:30:00 00:08:54 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 25 in G major Op 79

Peter Takács, piano Cambria 1175

08:44:00 00:07:27 Gioacchino Rossini Grand Overture

Alun Francis Haydn Orchestra CPO 999063

08:51:00 00:02:32 Eugène Bozza Scherzo for Winds Op 48

Members of Scandinavian Wind Quintet Paula 58

08:57:00 00:03:35 David Raksin The Bad and the Beautiful: Theme

Michael Tilson Thomas New World Symphony RCA 68798

09:05:00 00:17:07 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 13 in G major

Chamber Players of Canada Atma 2532

09:28:00 00:05:32 Jules Massenet Thaïs: Méditation

London Symphony Orchestra Daniel Harding Nicola Benedetti, violin DeutGram 6154

09:35:00 00:07:59 Johannes Brahms Andante from Horn Trio Op 40

Richard King, horn; Amy Lee, violin; Orli Shaham, piano Albany 1325

09:45:00 00:09:03 Antonín Dvorák Carnival Overture Op 92

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 433548

09:55:00 00:02:28 Claude Debussy Les Soirs illuminés par l'ardeur du

Jenny Lin, piano Hänssler 98037

10:03:00 00:03:16 Mikhail Glinka Nocturne in F minor

Jenny Lin, piano Hänssler 98037

10:06:00 00:03:55 Peter Tchaikovsky Nocturne Op 10

Jenny Lin, piano Hänssler 98037

10:12:00 00:07:15 Franz Joseph Haydn Scherzando No. 2 in C major

Haydn Ensemble Berlin Emmanuel Pahud, flute EMI 56577

10:20:00 00:03:10 Wolfgang Amadeus Mozart Les Petits riens: Overture

Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

10:26:00 00:05:57 George Frideric Handel Coronation Anthem "Zadok the Priest"

London Philharmonic Orchestra Sir Andrew Davis London Chorus EMI 28379

10:34:00 00:10:08 Sir Edward Elgar Coronation March Op 65

Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 10570

10:45:00 00:03:55 Dmitri Shostakovich Prelude & Fugue No. 21 in B flat major Op 87

Keith Jarrett, piano ECM 1469

10:50:00 00:28:37 Felix Mendelssohn String Quartet No. 3 in D major Op 44

Pacifica Quartet Cedille 82

11:21:00 00:08:47 Camille Saint-Saëns Fantaisie for Harp Op 95

Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273

11:33:00 00:06:11 Wilhelm Stenhammar Overture from Serenade in F major Op 31

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 445857

11:40:00 00:08:15 Ludwig van Beethoven Scherzo from Symphony No. 7 Op 92

Joshua Bell Academy St. Martin in Fields Sony 549176

11:50:00 00:07:36 Enrique Granados Goyescas: Los Requiebros

Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732

12:10:00 00:07:08 George Gershwin Strike Up the Band: Overture

Michael Tilson Thomas Buffalo Philharmonic CBS 42240

12:20:00 00:04:36 Peter Tchaikovsky The Snow Maiden: Dance of the Tumblers

Vassily Sinaisky BBC Philharmonic BBC 248

12:28:00 00:07:38 Giuseppe Verdi Aïda: Grand March "Gloria all' Egitto!"

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80595

12:37:00 00:08:43 Dimitri Tiomkin The Great Waltz: Suite

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

12:47:00 00:09:58 Franz von Suppé Poet and Peasant: Overture

Zubin Mehta Vienna Philharmonic CBS 44932

13:00:00 00:36:21 Peter Tchaikovsky Suite No. 1 in D minor Op 43

Sir Neville Marriner Stuttgart Radio Symphony Capriccio 10227

13:36:00 00:20:10 Franz Liszt Symphonic Poem No. 7 "Festive Sounds"

Sir Georg Solti London Philharmonic Orchestra DeutGram 4779525

14:00:00 00:01:59 Charles Tomlinson GriffesThe Night Winds Op 5 Jenny Lin, piano Hänssler 98037

14:05:00 00:04:21 Arthur Lourié A Phoenix Park Nocturne

Jenny Lin, piano Hänssler 98037

14:11:00 00:10:38 Gustav Holst The Perfect Fool: Ballet Music Op 39

André Previn London Symphony Orchestra EMI 66934

14:25:00 00:13:40 Georg Philipp Telemann Tafelmusik II: Concerto for 3 Violins in F

Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Reinhard Goebel, violin; Manfred Kraemer, violin; Florian Deuter, violin Archiv 427619

14:42:00 00:14:52 Ernö Dohnányi Symphonic Minutes Op 36

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 572303

15:00:00 00:10:29 Aaron Copland Emblems

Gerard Schwarz United States Marine Band Naxos 573121

15:14:00 00:04:36 Joaquín Turina Silueta nocturna Op 65

Jenny Lin, piano Hänssler 98037

15:20:00 00:04:14 Leonard Bernstein West Side Story: One Hand, One Heart

BBC Symphony Orchestra Patrick Summers Ailyn Pérez, soprano; Stephen Costello, tenor Warner 633485

15:27:00 00:18:44 George Gershwin An American in Paris

Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1003

15:48:00 00:09:25 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Finale from Serenade No. 9

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Sony 372068

15:58:00 00:05:46 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Quintet for Piano & Winds

Radu Lupu, piano; Han de Vries, oboe; George Pieterson, clarinet; Vicente Zarzo, horn; Brian Pollard, bassoon Decca 414291

16:08:00 00:01:26 Wolfgang Amadeus Mozart Don Giovanni: Champagne Aria "Finch'

Orch of Valencian Community Riccardo Frizza Erwin Schrott, baritone Decca 11838

16:12:00 00:11:53 "PDQ Bach" Oratorio "Oedipus Tex" Pt. 1

Hoople Off-Season Philharmonic Newton Wayland Peter Schickele, vocal; Okay Chorale Telarc 80239

16:27:00 00:04:37 Ralph Vaughan Williams The Running Set

George Hurst Bournemouth Sinfonietta Chandos 2419

16:38:00 00:03:32 Johann Nepomuk Hummel Rondo from Trumpet Concerto in E flat major

English Chamber Orchestra Raymond Leppard Wynton Marsalis, trumpet Sony 60804

16:42:00 00:06:27 August Soederman Swedish Festival Music

Okko Kamu Helsingborg Symphony Naxos 553115

16:52:00 00:03:20 Peter Schickele Variations on a Theme by PDQ Bach from

Verdehr Trio Crystal 745

16:58:00 00:01:30 Gilbert & Sullivan The Mikado: Three little maids from

Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Marie McLaughlin, soprano; Anne Howells, mezzo-soprano; Janice Watson, soprano Telarc 80284

17:05:00 00:04:30 Franz Liszt Liebestraum No. 3 in A flat major

Jenny Lin, piano Hänssler 98037

17:25:00 00:04:06 Franz Joseph Haydn The Creation: The Heavens Are Telling

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80119

17:30:00 00:04:07 Alexander Glazunov Etude in E major Op 31

Jenny Lin, piano Hänssler 98037

17:40:00 00:03:49 Maria Schneider Walking by Flashlight

Australian Chamber Orchestra Dawn Upshaw, soprano; Frank Kimbrough, piano; Jay Anderson, double bass; Scott Robinson, clarinet; Members of ArtistShar 121

17:45:00 00:04:11 Percy Grainger Walking Tune

Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884

17:52:00 00:02:58 Elmer Bernstein To Kill a Mockingbird: Main Title

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80708

17:56:00 00:03:01 Sir Thomas Beecham The Gods Go a'Begging: Gavotte

Yehudi Menuhin Royal Philharmonic Orchestra MCA 6231

18:09:00 00:17:34 Alexander Borodin Symphony No. 3 in A minor

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572786

18:29:00 00:05:01 Claude Debussy Suite bergamasque: Clair de lune

Jenny Lin, piano Hänssler 98037

18:37:00 00:03:43 Gabriel Fauré Nocturne No. 3 in A flat major Op 33

Jenny Lin, piano Hänssler 98037

18:43:00 00:10:17 Franz Schubert Rosamunde: Overture

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570329

18:54:00 00:03:59 Robert Schumann Fantasy Pieces: In the Night Op 12

Jenny Lin, piano Hänssler 98037

19:02:00 00:09:21 Johann Adolph Hasse Sinfonia Op 5

Pablo Heras-Casado Concerto Cologne Archiv 4792050

19:13:00 00:41:30 Johannes Brahms Symphony No. 4 in E minor Op 98

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 436853

19:57:00 00:01:58 Frédéric Chopin Prelude No. 4 in E minor Op 28

Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9848

CLEVELAND INTERNATIONAL PIANO COMPETITION presents Stanislav Khristenko in Recital at Kulas Hall at the Cleveland Institute of Music, recorded 5/11/2014

20:04:00 00:11:53 Béla Bartók Piano Sonata

20:16:00 00:12:00 Alexander Zemlinsky Fantasies on Poetry of Richard Dehmel Op 9

20:30:00 00:06:00 Ernst Krenek Adagio from Piano Sonata No. 3 Op 92

20:38:00 00:13:38 Franz Liszt Rapsodie espagnole

20:53:00 00:12:25 Frédéric Chopin Fantaisie in F minor Op 49

21:08:00 00:19:32 Sergei Prokofiev Piano Sonata No. 7 in B flat major Op 83

21:31:00 00:29:33 Sergei Prokofiev Cinderella Suite No. 1 Op 107

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 550968



22:04:00 00:16:16 Wolfgang Amadeus Mozart Idomeneo: Ballet Music

Los Angeles Chamber Orchestra Matthew Halls

22:22:00 00:22:39 Franz Joseph Haydn Sinfonia Concertante in B flat major

Los Angeles Chamber Orchestra Matthew Halls Margaret Batjer, violin; Andrew Shulman, cello; Allan Vogel, oboe; Kenneth Munday, bassoon

22:46:00 00:10:57 Aaron Jay Kernis Musica Celestis

Los Angeles Chamber Orchestra Matthew Halls

22:59:00 00:27:21 Ludwig van Beethoven Symphony No. 1 in C major Op 21

Los Angeles Chamber Orchestra Matthew Halls

23:28:00 00:09:45 Antonio Vivaldi Four Seasons: "Spring" Concerto in E major Op 8

Los Angeles Chamber Orchestra Gerard Schwarz Elmar Oliveira, violin

23:40:00 00:16:32 Ottorino Respighi Ancient Airs and Dances Suite No. 1

Los Angeles Chamber Orchestra Sir Neville Marriner (EMI 86549)