Program Guide 07-16-2014

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:33:54 Franz Joseph Haydn Symphony No. 31 in D major

Sir Charles Mackerras Orchestra of St Luke's Telarc 80156

00:38:00 00:43:19 Alexander Glazunov Symphony No. 2 in F sharp minor Op 16

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 68904

01:23:00 00:37:28 Ernest Bloch Violin Concerto

Royal Philharmonic Orchestra José Serebrier Michael Guttman, violin ASV 785

02:02:00 00:33:45 Jean-Philippe Rameau Castor and Pollux: Instrumental Suite

Frans Brüggen Orchestra of the 18th Century Philips 426714

02:38:00 00:37:34 Wolfgang Amadeus Mozart String Quintet No. 3 in C major

Tokyo String Quartet Pinchas Zukerman, viola RCA 60940

03:18:00 00:25:05 Carl Philipp Emanuel Bach Flute Concerto in G major

CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier Patrick Gallois, flute DeutGram 439895

03:45:00 00:29:14 Ernest Schelling Suite Fantastique Op 7

BBC Scottish Symphony Martyn Brabbins Ian Hobson, piano Hyperion 66949

04:16:00 00:29:01 Paul Creston Choreografic Suite Op 86

Gerard Schwarz New York Chamber Symphony Delos 3127

04:47:00 00:31:47 Antonín Dvorák String Quartet No. 14 in A flat major Op 105

Emerson String Quartet DeutGram 4778765

05:20:00 00:19:05 Johann Friedrich Fasch Concerto for 2 Horns, Winds & Strings in D major

Tempesta di Mare Chandos 783

05:41:00 00:05:50 Dmitri Shostakovich Festive Overture Op 96

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 13458

05:54:00 00:02:43 Gregorian Chant Salve Regina

Dominican Sisters of Mary Decca 18696

06:07:00 00:06:11 Étienne Méhul Finale from Symphony No. 3

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5185

06:15:00 00:09:05 Tomaso Albinoni Oboe Concerto in C major Op 9

American Classical Orchestra Thomas Crawford Marc Schachman, oboe Centaur 3108

06:30:00 00:08:07 Richard Strauss Neapolitan Folk Life from "Aus Italien" Op 16

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 425941

06:40:00 00:05:16 Wolfgang Amadeus Mozart The Abduction from the Seraglio:

Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

06:45:00 00:03:11 Clive Richardson Beachcomber

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66968

06:51:00 00:03:16 Jean-Philippe Rameau Les Fêtes d'Hébé: Musette et Tambourin

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4478

06:55:00 00:02:17 John Philip Sousa March "Ancient and Honorable Artillery

Timothy Foley Nonpareil Wind Band EMI 54130

07:05:00 00:05:05 Sir Arthur Sullivan The Yeoman of the Guard: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

07:10:00 00:09:19 Emmanuel Chabrier Gwendoline: Overture

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

07:20:00 00:03:19 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat: Neighbors' Dance

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10694

07:29:00 00:06:25 Claude Debussy Festivals from "Three Nocturnes"

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 439896

07:43:00 00:06:41 Franz von Suppé Light Cavalry: Overture

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 10406

07:51:00 00:03:40 George Gershwin Porgy and Bess: Bess, You is My Woman

New Century Chamber Orch Nadja Salerno-Sonnenberg, vn NSS Music 8

07:58:00 00:01:37 Vince Guaraldi Skating

Canadian Brass Steinway 30027

08:07:00 00:05:54 Henry Purcell Trumpet Sonata No. 2 in D major

Chamber Ensemble Genevieve Leclair Josh Rzepka, trumpet Rzepka 2010

08:15:00 00:07:30 Thomas Frost Little Suite from "The Notebook for

Eugene Ormandy Philadelphia Orchestra CBS 39431

08:23:00 00:03:54 Robert Wright & George Forrest Kismet: And This is My Beloved

BBC Symphony Orchestra Patrick Summers Ailyn Pérez, soprano; Stephen Costello, tenor Warner 633485

08:25:00 00:05:24 Remo Giazotto Albinoni's Adagio for Strings & Organ in G minor

Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9848

08:30:00 00:06:26 Franz Schreker Intermezzo for String Orchestra Op 8

James Conlon Gürzenich Orchestra Cologne EMI 56784

08:40:00 00:06:14 George Frideric Handel Concerto Grosso in D major Op 3

Richard Egarr Academy of Ancient Music Harm Mundi 907415

08:54:00 00:02:08 Hildegard von Bingen Caritas habundat in omnia

Barbara Thornton Sequentia DHM 77320

08:55:00 00:03:24 Nino Rota Romeo and Juliet: A Renaissance

Desirae Brown, piano; Deondra Brown, piano E1 Music 2041

09:05:00 00:16:41 Paul Schoenfield Café Music

Almeda Trio Albany 1386

09:30:00 00:05:10 John Williams Hook: Main Themes

Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra ClevPops 2008

09:35:00 00:05:50 Charles Gounod Faust: O nuit d'amour

BBC Symphony Orchestra Patrick Summers Ailyn Pérez, soprano; Stephen Costello, tenor Warner 633485

09:55:00 00:03:23 W.C. Handy Beale Street Blues

Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:03:00 00:04:06 Giacomo Puccini La bohème: O soave fanciulla

BBC Symphony Orchestra Patrick Summers Ailyn Pérez, soprano; Stephen Costello, tenor Warner 633485

10:07:00 00:02:53 Gaetano Donizetti L'elisir d'amore: La ra, la ra...

BBC Symphony Orchestra Patrick Summers Ailyn Pérez, soprano; Stephen Costello, tenor Warner 633485

10:12:00 00:06:08 Johann Sebastian Bach Partita No. 2: Allemande

Simone Dinnerstein, piano Sony 798943

10:18:00 00:03:52 Ludwig van Beethoven German Dance from String Quartet No. 13 Op 130

Cypress String Quartet Cypress 2012

10:25:00 00:04:38 Claude Debussy Preludes Book 2: Feux d'artifice

Spencer Myer, piano Harm Mundi 907477

10:31:00 00:13:57 Francis Poulenc Concerto for 2 Pianos in D minor

Baldwin Wallace Symphony Dwight Oltman Mary Dobrea-Grindahl, piano; Robert Mayerovitch, piano BaldwinWal 2011

10:47:00 00:03:05 Gabriel Fauré Masques et bergamasques: Gavotte Op 112

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 449186

10:50:00 00:31:49 Antonín Dvorák Eight Slavonic Dances Op 46

Katia Labèque, piano; Marielle Labèque, piano Philips 426264

11:25:00 00:06:56 Gioacchino Rossini Il viaggio a Reims: Overture

George Szell Cleveland Orchestra Sony 62653

11:33:00 00:06:49 Antonio Vivaldi Flute Concerto in F major

Orpheus Chamber Orchestra Patrick Gallois, flute DeutGram 437839

11:43:00 00:07:08 Sir William Walton Coronation March "Orb and Sceptre"

André Previn Royal Philharmonic Orchestra Telarc 80125

12:10:00 00:05:08 Mikhail Glinka Ruslan and Ludmilla: Overture

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 460506

12:18:00 00:07:00 Manuel de Falla La vida breve: Interlude & Spanish Dance

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80149

12:26:00 00:07:09 Johann Strauss Jr Waltz "Voices of Spring" Op 410

Nikolaus Harnoncourt Berlin Philharmonic Teldec 24489

12:36:00 00:10:02 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 4 for Orchestra

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra DeutGram 4779525

12:47:00 00:10:50 Lars-Erik Larsson Little Serenade Op 12

Petter Sundkvist Swedish Chamber Orchestra Naxos 553715

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:29:13 Sergei Rachmaninoff Piano Concerto No. 1 in F sharp minor Op 1

Helsinki Philharmonic Vladimir Ashkenazy Alexander Ghindin, piano Ondine 977

13:29:00 00:25:54 Aram Khachaturian Spartacus: Suite No. 1

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8927

14:00 WCLV MIDDAY

14:00:00 00:02:59 Richard Rodgers Carousel: If I Loved You

BBC Symphony Orchestra Patrick Summers Ailyn Pérez, soprano; Stephen Costello, tenor Warner 633485

14:02:00 00:03:32 Frank Loesser Guys and Dolls: I'll Know

BBC Symphony Orchestra Patrick Summers Ailyn Pérez, soprano; Stephen Costello, tenor Warner 633485

14:09:00 00:10:18 John Stanley Concerto Grosso in D major Op 2

Simon Standage Collegium Musicum 90 Chandos 638

14:24:00 00:05:50 Franz Schubert Scherzo from Symphony No. 6

Thomas Zehetmair Northern Sinfonia Avie 2224

14:31:00 00:15:43 Franz Liszt Hungarian Fantasy

Budapest Symphony Orchestra Karl Anton Rickenbacher Leslie Howard, piano Hyperion 67403

14:48:00 00:09:58 Peter Tchaikovsky

Elegy from Serenade for Strings Op 48 East Coast Chamber Orch E1 Music 7784

15:00 CLEVELAND ORCHESTRA PREVIEWS:

A look at the Cleveland Orchestra’s appearances at the Blossom Music Festival this weekend

15:04:00 00:08:48 Camille Saint-Saëns Andantino from Violin Concerto No. 3 Op 61

Philharmonia Orchestra Antonio Pappano Maxim Vengerov, violin EMI 57593

15:15:00 00:12:17 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat Suite No. 2

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10694

15:30:00 00:09:29 Carl Maria von Weber Der Freischütz: Overture

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8766

15:42:00 00:10:40 Dmitri Shostakovich Finale from Symphony No. 5 Op 47

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 70904

15:56:00 00:02:21 Wilhelm Friedemann Bach Minuet from String Symphony in F major

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 62720

16:00 WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:58:00 00:03:54 Frédéric Chopin Etude No. 23 in A minor Op 25

Irena Portenko, piano Blue Griff 213

16:07:00 00:02:12 Eugène Ysaÿe Obsession from Solo Violin Sonata No. 2

Gil Shaham, violin DeutGram 463483

16:13:00 00:12:01 Alexander Borodin Prince Igor: Polovetsian Dances

Sir Simon Rattle Berlin Philharmonic EMI 273

16:25:00 00:02:57 Geoffrey Burgon Nunc dimittis

Richard Marlow Trinity College Choir; Philip Rushforth, organ; Silas Standage, organ Conifer 16851

16:34:00 00:04:11 Wolfgang Amadeus Mozart Menuetto from Symphony No. 40

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2159

16:41:00 00:08:09 Eugène Ysaÿe Caprice after Saint-Saëns's "Etude in

Royal Philharmonic Orchestra Andrew Litton Joshua Bell, violin Decca 433519

16:52:00 00:03:17 Giuseppe Verdi La traviata: Un dì felice

BBC Symphony Orchestra Patrick Summers Ailyn Pérez, soprano; Stephen Costello, tenor Warner 633485

16:55:00 00:03:41 Gabriel Fauré Sicilienne Op 78

Academy St. Martin in Fields Mathias Mönius Albrecht Mayer, oboe d'amore Decca 4782564

17:05:00 00:04:21 John Williams Olympic Fanfare & Theme

John Williams Boston Pops Orchestra Philips 420178

17:12:00 00:08:30 Antonio Vivaldi Trio Sonata in D minor Op 1

I Furiosi Baroque Ensemble Dorian 90802

17:23:00 00:11:33 George Enescu Roumanian Rhapsody No. 1 in A major Op 11

Leopold Stokowski RCA Victor Symphony Orch RCA 70931

17:40:00 00:04:14 Leonard Bernstein West Side Story: One Hand, One Heart

BBC Symphony Orchestra Patrick Summers Ailyn Pérez, soprano; Stephen Costello, tenor Warner 633485

17:46:00 00:03:10 Leonard Bernstein West Side Story: America

Canadian Brass RCA 68633

17:52:00 00:02:43 Percy Grainger The Lost Lady Found

City of London Sinfonia Richard Hickox Joyful Company of Singers Chandos 9554

17:55:00 00:03:10 Johann Sebastian Bach Finale from Solo Violin Sonata No. 1

Chris Thile, mandolin Nonesuch 535360

18:09:00 00:21:40 Franz Joseph Haydn Symphony No. 73 in D major

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 439779

18:33:00 00:03:43 Frédéric Chopin Waltz No. 7 in C sharp minor Op 64

Yuja Wang, piano DeutGram 16606

18:39:00 00:03:55 Frédéric Chopin Waltz No. 5 in A flat major Op 42

Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6669

18:45:00 00:08:44 Aram Khachaturian Spartacus: Adagio

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Philips 442011

18:56:00 00:01:49 Frédéric Chopin Waltz No. 6 in D flat major Op 64

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 466357

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:18:19 Nikolai Rimsky-Korsakov Mlada: Suite

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572787

19:22:00 00:32:51 Franz Schubert Symphony No. 4 in C minor

Pablo Heras-Casado Freiburg Baroque Orchestra Harm Mundi 902154

19:56:00 00:02:25 Jean Sibelius Berceuse Op 79

Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

20:00 MAD ABOUT MUSIC with Gilbert Kaplan:

NBC News personality TOM BROKAW on music for his funeral

J.S. Bach: Cantata, Nun ist das Heil und die Kraft, BWV 50

Joseph Haydn: 3rd mvt from Horn Concerto No. 1 in D Major

Handel: Let the Bright Seraphim from Samson

Mozart: 2nd mvt from Piano Concerto No. 21 in, KV 467

Mozart: Recordare from Requiem in D Minor, K. 626

Copland: Fanfare for the Common Man

American Folk Song: Shenandoah

21:00 MUSIC TOM’S MAD ABOUT

21:03:00 00:27:20 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 21 in C major

Orpheus Chamber Orchestra Jonathan Biss, piano EMI 17270

21:32:00 00:02:43 Traditional Oh, Shenandoah

Thomas Hampson, baritone; Wolfram Rieger, piano THM 5432

21:37:00 00:16:41 Franz Joseph Haydn Horn Concerto No. 1 in D

Hanover Band Roy Goodman Anthony Halstead, horn Nimbus 5190

21:54:00 00:04:40 Emmanuel Chabrier Suite pastorale: Danse villageoise

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims

recordings by child prodigy pianist Daniel Clarke Bouchard

23:00 LATE PROGRAM

23:02:00 00:08:57 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from String Quintet No. 4

Pinchas Zukerman, violin; Jessica Linnebach, violin; Jethro Marks, viola; Donnie Deacon, viola; Amanda Forsyth, cello CBC 5230

23:10:00 00:11:06 Johannes Brahms Adagio from Clarinet Quintet Op 115

Emerson String Quartet David Shifrin, clarinet DeutGram 459641

23:24:00 00:03:49 Eugène Ysaÿe Rêve d'enfant Op 14

Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

23:27:00 00:07:18 William Grant Still Mother and Child

Richard Auldon Clark Manhattan Chamber Orchestra Newport 85596

23:37:00 00:09:55 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from String Quintet No. 3

Tokyo String Quartet Pinchas Zukerman, viola RCA 60940

23:46:00 00:07:00 Joachim Raff Andante from Octet for Strings Op 176

Academy Chamber Ensemble Chandos 8790

23:56:00 00:02:41 Johann Sebastian Bach Anna Magdalena Notebook: Bist du bei mir

Alison Balsom, trumpet; Alastair Ross, organ; Mark Caudle, viola da gamba EMI 58047

23:57:00 00:02:35 Emmanuel Chabrier Dix pièces pittoresques: Mélancolie

Angela Hewitt, piano Hyperion 67515