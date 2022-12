Program Guide 07-11-2014

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:34:02 Nikolai Rimsky-Korsakov Symphony No. 3 in C major Op 32

André Anichanov St Petersburg State Symphony Naxos 550812

00:38:00 00:19:03 Richard Strauss Burleske in D minor Op 11

Leipzig Gewandhaus Orchestra Herbert Blomstedt Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 4645

00:59:00 00:33:17 David Diamond Violin Concerto No. 2

Seattle Symphony Gerard Schwarz Ilkka Talvi, violin Delos 3119

01:34:00 00:45:10 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 9 in D major

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Sony 372068

02:21:00 00:46:03 Richard Strauss Ein Heldenleben Op 40

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 436444

03:09:00 00:40:11 Ernest Chausson Concerto for Violin, Piano & Strings in D major Op 21

Cleveland Orch String Quartet Lorin Maazel, violin; Israela Margalit, piano Telarc 80046

03:51:00 00:24:10 Franz Joseph Haydn Symphony No. 87 in A major

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 66296

04:17:00 00:29:08 Ernö Dohnányi Piano Quintet No. 1 in C minor Op 1

Takács Quartet András Schiff, piano Decca 421423

04:48:00 00:18:27 Johann Sebastian Bach French Suite No. 5 in G major

Simone Dinnerstein, piano Telarc 80715

05:08:00 00:30:09 Jean Sibelius Symphony No. 6 in D minor Op 104

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60157

05:40:00 00:05:34 Charles Tomlinson Griffes The White Peacock Op 7

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559164

05:53:00 00:03:17 Traditional Glory in the Meeting House

Jeannette Sorrell Apollo'sFireCountrysidePlayers Avie 2205

05:57:00 00:02:26 Léo Delibes Coppélia: Swanilda's Waltz

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:05:42 Johann Sebastian Bach Violin Partita No. 1: Corrente & Double

Chris Thile, mandolin Nonesuch 535360

06:15:00 00:03:03 Giovanni Gabrieli Sacred Symphonies: Canzona on the 7th

Chicago Symphony Brass CSO Res 9011101

06:20:00 00:09:20 Gioacchino Rossini L'Italiana in Algeri: Overture

Thomas Fey Heidelberg Symphony Hänssler 98269

06:32:00 00:05:13 Camille Saint-Saëns Scherzo from Piano Quintet Op 14

Fine Arts Quartet Cristina Ortiz, piano Naxos 572904

06:40:00 00:07:58 Frederick Delius Dance Rhapsody No. 2

Sir Charles Mackerras Welsh National Opera Orchestra Argo 433704

06:51:00 00:02:27 Traditional The Cuckoo

John Rutter Cambridge Singers; Rachel Masters, harp Collegium 120

06:55:00 00:04:17 Leon Jessel Parade of the Wooden Soldiers

John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 1

07:05:00 00:05:12 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from String Quartet #24 Op 20

Daedalus Quartet Bridge 9326

07:10:00 00:08:55 Peter Tchaikovsky Andantino from Symphony No. 4 Op 36

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 70901

07:24:00 00:03:27 Augusta Gross Reflections on Air

Bruce Levingston, piano Sono Lumin 92148

07:30:00 00:05:50 Dmitri Shostakovich The Gadfly: Romance Op 97

Detroit Symphony Orchestra Neeme Järvi Emmanuelle Boisvert, violin Chandos 9227

07:40:00 00:10:02 Johann Sebastian Bach Concerto after Marcello in D minor

Alexandre Tharaud, piano Harm Mundi 901871

07:51:00 00:03:05 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 2: Polonaise

Ensemble Sonnerie Monica Huggett Gonzalo X. Ruiz, oboe Avie 2171

07:54:00 00:01:35 Wolfgang Amadeus Mozart Contradance "The Hero Coburg's

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429783

07:55:00 00:02:53 Jerome Moross The Big Country: Theme

José Serebrier Royal Philharmonic Orchestra Royal Phil 17

08:07:00 00:05:24 Ludwig August Lebrun Rondo from Oboe Concerto No. 1

English Concert Trevor Pinnock Paul Goodwin, oboe Archiv 431821

08:15:00 00:09:25 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Finale from Serenade No. 9

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Sony 372068

08:30:00 00:04:03 Manuel Ponce Chanson from Guitar Sonata No. 3

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000

08:33:00 00:06:34 Ludwig van Beethoven Scherzo & Rondo from Sonata No. 15 Op 28

HJ Lim, piano EMI 64952

08:40:00 00:07:39 Claude Debussy Images: Rondes de printemps

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 435766

08:52:00 00:04:29 Stephen Sondheim A Little Night Music: Send in the Clowns

Don Sebesky London Symphony Orchestra EMI 54285

08:55:00 00:05:40 John Williams Attack of the Clones: Across the Stars

Paul Bateman Royal Philharmonic Orchestra Royal Phil 33

09:10:00 00:17:55 Samuel Barber Souvenirs Suite Op 28

Leon McCawley, piano VirginClas 45270

09:30:00 00:02:33 Leigh Harline Pinocchio: When You Wish Upon a Star

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80196

09:35:00 00:04:20 Heinrich Schütz Psalm 100 "Jauchzet dem Herren"

La Nuova Musica John Rutter Cambridge Singers Collegium 134

09:50:00 00:04:20 Carl Philipp Emanuel Bach Finale from String Symphony

John Hsu The Vivaldi Project Centaur 3176

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:03:25 Edvard Grieg Norwegian Dance No. 3 Op 35

Petri Sakari Iceland Symphony Chandos 9028

10:03:00 00:00:51 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 1: Norwegian

Leif Ove Andsnes, piano EMI 57296

10:08:00 00:09:29 Jean-Philippe Rameau Gavotte et Six Doubles

David Greilsammer, piano Sony 792969

10:19:00 00:04:41 Marin Marais The Bells of St. Genevieve "La Sonnerie"

Guildhall Strings RCA 61275

10:26:00 00:04:20 Ludwig van Beethoven Congratulations Minuet

John Storgards Tapiola Sinfonietta Ondine 1001

10:31:00 00:13:51 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 10 in G major Op 14

HJ Lim, piano EMI 64952

10:47:00 00:02:28 Georg Philipp Telemann Two Pieces from "Heroic Music"

Empire Brass Michael Murray, organ Telarc 80218

10:50:00 00:29:39 Joaquín Rodrigo Concierto para una fiesta

Naples Philharmonic Erich Kunzel David Russell, guitar Telarc 80459

11:22:00 00:08:04 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Symphony No. 35

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Sony 372068

11:32:00 00:07:04 Andrei Schulz-Evler Arabesques on Strauss's "The Beautiful

Byron Janis, piano RCA 548440

11:41:00 00:08:52 William Boyce Symphony No. 7 in B flat major Op 2

Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

11:52:00 00:05:08 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 2: Bergamasca

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

BBC NEWS; MERIDIAN

12:10:00 00:04:15 Carl Nielsen Maskarade: Overture

Herbert Blomstedt San Francisco Symphony Decca 425857

12:17:00 00:06:12 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 1: Prelude

José Serebrier Barcelona Symphony Bis 1305

12:26:00 00:08:06 Charles Wildman Gypsy Fury: Swedish Rhapsody

Fairfax Symphony Orchestra William Hudson Santiago Rodriguez, piano Elan 82268

12:36:00 00:09:10 Robert Wright & George Forrest Borodin's Music from "Kismet" Suite

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

12:47:00 00:10:25 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 2 in C sharp minor

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra DeutGram 4779525

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:37:29 Alexander Glazunov The Seasons Op 67

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 61434

13:40:00 00:19:18 Peter Tchaikovsky Suite No. 3: Theme and Variations Op 55

Vladimir Jurowski Russian National Orchestra PentaTone 5186061

WCLV MIDDAY

14:00:00 00:03:58 Wolfgang Amadeus Mozart March in D

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Sony 372068

14:06:00 00:02:13 Carl Maria von Weber Turandot: March

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8766

14:11:00 00:08:32 Ron Nelson Savannah River Holiday

Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 434324

14:22:00 00:07:12 Reinhold Glière Scherzo from Symphony No. 2 Op 25

Zdenek Mácal New Jersey Symphony Delos 3178

14:40:00 00:13:36 Johann Sebastian Bach Keyboard Concerto No. 4 in A major

Australian Chamber Orchestra Richard Tognetti Angela Hewitt, piano Hyperion 67308

14:54:00 00:03:29 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 17 in F sharp minor

Marin Alsop London Philharmonic Orchestra Naxos 557429

JULY CHOICE CDs

15:00:00 00:08:12 José de Nebra Five Seguidillas & Canción

Pablo Heras-Casado Concerto Cologne Archiv 4792050

15:11:00 00:08:43 Wolfgang Amadeus Mozart Allegro from Serenade No. 9

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Sony 372068

15:22:00 00:08:48 Franz Schubert String Quartet No. 12 in C minor

Cypress String Quartet Gary Hoffman, cello Avie 2307

15:33:00 00:05:43 Frédéric Chopin Nocturne No. 13 in C minor Op 48

Jenny Lin, piano Hänssler 98037

15:42:00 00:07:51 Paul Creston Celebration Overture Op 61

Gerard Schwarz United States Marine Band Naxos 573121

15:51:00 00:05:12 Emil Darzins Valse mélancolique

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9227

15:58:00 00:03:34 Samuel Barber Commando March

Gerard Schwarz United States Marine Band Naxos 573121

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

16:06:00 00:02:32 Edward MacDowell Hexentanz Op 17 Alan Feinberg, piano Argo 436121

16:12:00 00:12:44 Harold Arlen Concert Suite "Free and Easy"

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 446404

16:28:00 00:05:38 Richard Rodgers Flower Drum Song: Overture

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 434932

16:37:00 00:02:05 Richard Rodgers The Sound of Music: Edelweiss

Angelika Kirchschlager, mezzo; John Williams, guitar Sony 64498

16:41:00 00:07:54 Richard Strauss Second Waltz Sequence from "Der

Herbert Blomstedt Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 4645

16:52:00 00:03:08 Johann Strauss Jr The Gypsy Baron: Als flotter Geist

London Philharmonic Orchestra Franz Welser-Möst Thomas Hampson, baritone; London Voices EMI 56758

16:56:00 00:02:58 José Padilla El relicario

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66998

17:05:00 00:05:16 Luther Henderson Tuba Tiger Rag

Canadian Brass Steinway 30008

17:13:00 00:07:47 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Finale from Symphony No. 35

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Sony 372068

17:24:00 00:09:11 John Williams E.T.: Adventures on Earth

John Williams Boston Pops Orchestra Philips 411185

17:40:00 00:05:43 Franz Lehár The Merry Widow: Waltz

Arthur Fiedler Boston Pops Orchestra RCA 68793

17:47:00 00:02:50 Richard M & Robert B Sherman Mary Poppins: Chim Chim Cheree

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

17:52:00 00:03:00 Traditional O'Sullivan's March from "Rob Roy"

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 68901

17:57:00 00:01:59 Traditional Scotland the Brave

Boston Pops Orchestra Keith Lockhart Boston Pipers Society RCA 68901

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:14:48 Percy Grainger Lincolnshire Posy

Gerard Schwarz United States Marine Band Naxos 573121

18:26:00 00:05:52 Antônio Carlos Gomes Grande Valsa de Bravura

Massimo La Rosa, trombone; Elizabeth DeMio, piano MLR 2013

18:34:00 00:04:47 Miklós Rózsa Madame Bovary: Waltz

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

18:41:00 00:12:44 Johannes Brahms Nänie Op 82

San Francisco Symphony Herbert Blomstedt San Francisco Sym Chorus Decca 430281

18:55:00 00:02:51 Dmitri Shostakovich Ballet Suite No. 1: Music Box Waltz

Constantine Orbelian Moscow Chamber Orchestra Delos 3257

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:22:01 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 35 in D major

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Sony 372068

19:26:00 00:28:30 Max Bruch Symphony No. 1 in E flat major Op 28

Kurt Masur Leipzig Gewandhaus Orchestra Philips 420932

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:17:21 George Frideric Handel Music for the Royal Fireworks

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80594

20:19:00 00:15:41 Edvard Grieg Peer Gynt Suite No. 1 Op 46

Herbert Blomstedt San Francisco Symphony Decca 425857

20:22:00 00:16:59 Edvard Grieg Peer Gynt Suite No. 2 Op 55

Herbert Blomstedt San Francisco Symphony Decca 425857

20:55:00 00:04:02 Benjamin Britten Peter Grimes: Sea Interlude No. 1

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 120

CLEVELAND ORCHESTRA ARCHIVES

21:02:00 00:17:30 Richard Strauss Don Juan Op 20

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 425941

21:22:00 00:41:47 Richard Strauss Aus Italien Op 16

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 425941

CITY CLUB FORUM – recorded today at The City Club of Cleveland, a citadel of free speech

22:00 Chris Korleski, Director, Great Lakes National Program Office “State of the Lake”

LATE PROGRAM

23:02:00 00:06:58 Franz Joseph Haydn Adagio from Piano Sonata No. 62

Rafal Blechacz, piano DeutGram 11952

23:08:00 00:06:24 Wolfgang Amadeus Mozart Andantino from Serenade No. 9

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Sony 372068

23:15:00 00:07:35 Carl Philipp Emanuel Bach Largo from Cello Concerto in A major

English Chamber Orchestra Sir Andrew Davis Matt Haimovitz, cello DeutGram 429219

23:25:00 00:11:45 Richard Strauss Sextet for Strings from "Capriccio" Op 85

Herbert Blomstedt Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 4645

23:47:00 00:07:35 Ludwig van Beethoven Adagio from Serenade for String Trio Op 8

Leopold String Trio Hyperion 67253

23:56:00 00:02:24 Frédéric Chopin Mazurka No. 51 in F minor Op 68

Vassily Primakov, piano Bridge 9289

23:58:00 00:01:25 Maurice Ravel Mother Goose: Pavane of Sleeping Beauty

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80601