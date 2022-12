Program Guide 07-08-2014

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:32:42 Robert Schumann Carnaval Op 9

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3177

00:37:00 00:18:31 Percy Grainger The Warriors

City of Birmingham Symphony Sir Simon Rattle Malcolm Wilson, piano; Roderick Elms, piano; Wayne Marshall, piano EMI 56412

00:58:00 00:42:21 Peter Tchaikovsky Symphony No. 4 in F minor Op 36

Valéry Gergiev Vienna Philharmonic Philips 4113

01:42:00 00:20:37 Maurice Ravel Gaspard de la nuit

Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421

02:05:00 01:00:04 Edvard Grieg Incidental Music for Ibsen's "Peer Gynt" Op 23

Estonian National Symphony Paavo Järvi Peter Mattei, baritone; Camilla Tilling, soprano; Charlotte Hellekant, mezzo; Estonian National Male Choir; Ellerhein Girls' Choir

VirginClas 45722

03:07:00 00:35:15 George W. Chadwick Symphony No. 3 in F

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9253

03:44:00 00:31:11 Jean-Philippe Rameau Dardanus: Suite

Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra Conifer 51313

04:17:00 00:23:12 Nikolai Miaskovsky Cello Sonata No.2 in A minor Op 81

Wendy Warner, cello; Irina Nuzova, piano Cedille 120

04:42:00 00:38:15 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat BBC Philharmonic

Juanjo Mena Raquel Lojendio, soprano Chandos 10694

05:22:00 00:19:11 Mario Castelnuovo-Tedesco Guitar Concerto No. 1 in D major Op 99

London Philharmonic Orchestra Leonard Slatkin Kazuhito Yamashita, guitar RCA 60355

05:43:00 00:03:45 Claude Debussy Petite Suite: En bateau

Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

05:58:00 00:01:34 César Cui Orientale Op 50

Midori, violin; Robert McDonald, piano Sony 52568

06:00 BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber - Music and information to get your morning going, including the Sousalarm at 6:55am, Composers Datebook at 9:05 and the Movie Quiz at 9:25

06:07:00 00:06:11 Franz Liszt Liebestraum No. 1 in A flat major

Jorge Bolet, piano DeutGram 4779525

06:15:00 00:07:10 Johann Strauss Jr The Gypsy Baron: Overture

Franz Welser-Möst London Philharmonic Orchestra Seraphim 73295

06:25:00 00:04:13 Johann Sebastian Bach Finale from Flute Sonata No. 3

Joshua Smith, flute; Jory Vinikour, harpsichord Delos 3402

06:30:00 00:08:31 Maurice Ravel Scarbo from "Gaspard de la nuit"

Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421

06:40:00 00:06:19 Franz Joseph Haydn Andante from Symphony No. 94

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

06:48:00 00:01:41 Jean-Marie Leclair Tambourin

Chamber Orchestra of Europe Daniel Hope, violin; Members of DeutGram 13993

06:51:00 00:02:20 Jean-Philippe Rameau Platée: Rigaudons

Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra Conifer 51313

06:55:00 00:03:12 John Philip Sousa March "The National Game"

Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559092

07:05:00 00:05:19 François Casadesus London Sketches

Robert J. Ambrose Atlanta Chamber Winds Albany 1127

07:10:00 00:07:56 Jacques Ibert Finale from Flute Concerto

Zurich Tonhalle Orchestra David Zinman Emmanuel Pahud, flute EMI 57563

07:20:00 00:03:49 Percy Grainger Irish Tune from County Derry

Sir John Eliot Gardiner Monteverdi Choir Philips 446657

07:25:00 00:01:47 Wolfgang Amadeus Mozart German Dance in D major

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429783

07:27:00 00:05:07 Isaac Albéniz Suite Española: Sevilla Op 47

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 15579

07:33:00 00:02:13 Alexander Glazunov Ballet Scenes: Marionettes Op 52

Edo de Waart Minnesota Orchestra Telarc 80347

07:40:00 00:06:56 Louis-Nicolas Clérambault Simphonia No. 2 "La Felicite"

Les Délices Debra Nagy, oboe Délices 2009

07:48:00 00:02:39 Richard Rodgers The King and I: Shall We Dance?

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 63835

07:51:00 00:02:09 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 1: Bourrée

Paramount Brass Centaur 2355

07:55:00 00:03:35 Emmanuel Chabrier Joyeuse Marche

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

08:07:00 00:06:06 Sir William Walton Coronation March "Crown Imperial"

Chicago Symphony Brass CSO Res 9011101

08:15:00 00:10:12 Claude Debussy Danses sacrée et profane

Oberlin 21 Bridget Reischl Yolanda Kondonassis, harp Telarc 80694

08:30:00 00:04:07 Edvard Grieg Lyric Suite: Shepherd Boy Op 54

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 437524

08:33:00 00:03:16 Mikhail Glinka Nocturne in F minor

Jenny Lin, piano Hänssler 98037

08:35:00 00:03:44 George Gershwin Love is Here to Stay

London Symphony Orchestra John Williams Joshua Bell, violin Sony 60659

08:40:00 00:07:06 Antonín Dvorák Finale from String Quartet No. 10 Op 51

Emerson String Quartet DeutGram 4778765

08:49:00 00:02:36 Claude Debussy Preludes Book 2: "General Lavine" -

Spencer Myer, piano Harm Mundi 907477

08:52:00 00:06:14 John Barry Dances With Wolves: Theme

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80319

09:05:00 00:16:17 Nikolai Rimsky-Korsakov Capriccio espagnol Op 34

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572788

09:23:00 00:02:02 Ambroise Thomas Mignon: Gavotte

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9765

09:28:00 00:04:46 John Williams Harry Potter and the Sorcerer's Stone:

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80600

09:35:00 00:09:31 Josef Myslivecek Overture No. 2 in A major

Werner Ehrhardt Concerto Cologne Archiv 4776418

09:45:00 00:06:30 George Frideric Handel Judas Maccabaeus: Two Choruses & a March

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Catherine Denley, mezzo; Anthony Rolfe Johnson, tenor; ASMF Chorus Philips 412733

09:57:00 00:01:59 Charles Tomlinson Griffes The Night Winds Op 5

Jenny Lin, piano Hänssler 98037

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:02:00 00:03:40 Percy Grainger Handel in the Strand

City of London Sinfonia Richard Hickox Geoffrey Tozer, piano Chandos 9554

10:07:00 00:03:12 Percy Grainger Molly on the Shore

Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884

10:11:00 00:07:32 Franz Schubert Theme & Variations from "Trout" Quintet Cleveland Quartet

John O'Conor, piano; James Vandemark, bass; Members of Telarc 80225

10:20:00 00:03:27 Gustav Mahler Des Knaben Wunderhorn: Des Antonius von Padua Fischpredigt

Cleveland Orchestra Pierre Boulez Christian Gerhaher, baritone DeutGram 4779060

10:26:00 00:02:57 Arcangelo Corelli Gigue from Violin Sonata in A major Op 5

Andrew Manze, violin; David Watkin, cello Harm Mundi 907261

10:30:00 00:12:35 Jean-Marie Leclair Violin Concerto in B flat Op 10

Arion Baroque Orchestra Monica Huggett Monica Huggett, violin Atma 2143

10:44:00 00:05:16 Giuseppe Verdi Un giorno di regno: Overture

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 62373

10:50:00 00:27:59 Felix Mendelssohn Symphony No. 5 in D minor Op 107

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 459156

11:22:00 00:07:23 Ludwig van Beethoven Variations on "God Save the King"

Olli Mustonen, piano Decca 436834

11:31:00 00:06:54 Percy Grainger Scotch Strathspey & Reel

English Country Gardiner Orch Sir John Eliot Gardiner Monteverdi Choir Philips 446657

11:39:00 00:08:35 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Piano Quartet No. 2

Fauré Quartet DeutGram 6609

11:49:00 00:08:44 Antonín Dvorák Rondo in G minor Op 94

St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Han-Na Chang, cello EMI 82390

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN - Lighter fare for your midday break

12:13:00 00:04:05 Percy Grainger Molly on the Shore

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

12:19:00 00:06:42 Emmanuel Chabrier Bourrée fantasque

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

12:28:00 00:07:44 Franz Waxman Sunset Boulevard: Suite

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81265

12:38:00 00:08:55 Josef Strauss Waltz "Path of Hesperus" Op 279

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

12:49:00 00:08:13 Pablo de Sarasate Zigeunerweisen Op 20

Orchestra of Castille & Leon Alejandro Posada Gil Shaham, violin Canary 7

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:46:23 Peter Tchaikovsky Symphony No. 3 in D major Op 29 "Polish"

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 449967

13:50:00 00:10:18 Hector Berlioz Waverley Overture Op 1

Sir Colin Davi s Dresden State Orchestra RCA 68790

14:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

14:00:00 00:03:23 Percy Grainger Ye Banks and Braes o' Bonnie Doon

Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 62

14:06:00 00:03:27 Percy Grainger Colleen Dhas

Richard Hickox City of London Sinfonia Chandos 9554

14:11:00 00:09:13 Leopold Mozart Symphony in D major

Georg Mais Lithuanian Chamber Orchestra ArteNova 897710

14:26:00 00:15:05 Franz Liszt Symphonic Poem No. 11 "Battle of the Huns"

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10490

14:43:00 00:14:02 Sergei Rachmaninoff Symphonic Dance No. 3 Op 45

Vasily Petrenko Royal Liverpool Philharmonic Avie 2188

15:00 WCLV ARTS PARTNERS with Mark Satola

15:01:00 00:06:50 Johan Halvorsen Sarabande after Handel

Amy Lee, violin; Joanna Patterson Zakany, viola S&W 1

15:10:00 00:11:32 Gioacchino Rossini William Tell Overture

Prague Sinfonietta Jiri Benda Naxos 570 943

15:25:00 00:02:41 Franz Joseph Haydn The Creation: In the beginning... And there was light!

Atlanta Symphony Orchestra and Chorus Robert Shaw Telarc 80298

15:28:00 00:04:06 Franz Joseph Haydn The Creation: The heavens are telling

Atlanta Symphony Orchestra and Chorus Robert Shaw Telarc 80119

15:35:00 00:06:16 Frederick Loewe My Fair Lady: Suite

Richard Glazier, piano Centaur 3347

15:43:00 00:05:10 Frédéric Chopin Nocturne No. 1 in B flat minor Op 9

Jenny Lin, piano Hänssler 98037

15:49:00 00:03:48 Ignace Jan Paderewski Nocturne in B flat major Op 16

Jenny Lin, piano Hänssler 98037

15:54:00 00:03:28 Sergei Prokofiev Cinderella: Waltz

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

15:58:00 00:03:37 Percy Grainger Mock Morris

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

16:00 WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell - Music and information for the afternoon commute, including Composers Datebook at 4:00pm and the Movie Quiz at 4:25.

16:06:00 00:03:21 John Williams NBC "Mission" Theme

John Williams Boston Pops Orchestra Philips 420178

16:13:00 00:09:56 Frédéric Chopin Scherzo No. 4 in E major Op 54

Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421

16:27:00 00:06:57 James Horner The Rocketeer: To the Rescue & End Title

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80342

16:36:00 00:03:59 James Horner Willow: Main Themes

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80342

16:41:00 00:08:28 Claude Debussy Preludes Book 1: La cathédral engloutie

Wolfgang Sawallisch Philadelphia Orchestra EMI 55592

16:52:00 00:02:28 Claude Debussy Les Soirs illuminés par l'ardeur du

Jenny Lin, piano Hänssler 98037

16:58:00 00:01:18 George Gershwin Of Thee I Sing: Wintergreen for President

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

17:05:00 00:05:39 Randall Thompson Alleluia

Timothy Seelig Turtle Creek Chorale Reference 49

17:24:00 00:10:53 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 6 for Orchestra

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra DeutGram 4779525

17:40:00 00:03:55 Peter Tchaikovsky Nocturne Op 10

Jenny Lin, piano Hänssler 98037

17:46:00 00:03:54 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 5: Nocturne Op 54

Jenny Lin, piano Hänssler 98037

17:52:00 00:02:39 Traditional Shaker Hymn "Not One Sparrow is Forgotten"

Dale Warland Dale Warland Singers Gothic 49243

17:56:00 00:02:16 Ernesto Halffter Danza de la gitana

Christopher Parkening, guitar; David Brandon, guitar EMI 49406

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:19:37 Ottorino Respighi Three Botticelli Pictures

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533

18:31:00 00:05:43 Frédéric Chopin Nocturne No. 13 in C minor Op 48

Jenny Lin, piano Hänssler 98037

18:39:00 00:04:30 Franz Liszt Liebestraum No. 3 in A flat major

Jenny Lin, piano Hänssler 98037

18:46:00 00:07:00 Percy Grainger Children's March "Over the Hills and Far Away"

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

18:54:00 00:03:59 Robert Schumann Fantasy Pieces: In the Night Op 12

Jenny Lin, piano Hänssler 98037

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:14:39 Gabriel Pierné Ramuntcho: Suite No. 2

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10633

19:19:00 00:36:57 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 38 in D

Claudio Abbado Orchestra Mozart Archiv 4777598

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:43:32 Ludwig van Beethoven Violin Concerto in D major Op 61

German Chamber Philharmonic Lisa Batiashvili Lisa Batiashvili, violin Sony 733400

20:45:00 00:07:39 Ludwig van Beethoven Egmont: Overture Op 84

Daniel Harding German Chamber Philharmonic VirginClas 45364

20:56:00 00:03:30 Peter Tchaikovsky Impromptu in E minor Op 72

Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4284

21:00 CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone - Leonard Slatkin, conductor; Anne Akiko Meyers, violin

21:04:00 00:08:10 Samuel Barber Overture to "The School for Scandal" Op 5

21:14:00 00:28:00 William Schuman Symphony No. 6

21:43:00 00:25:00 Mason Bates Violin Concerto Pittsburgh Symphony

22:10:00 00:18:03 George Gershwin An American in Paris

22:30:00 00:06:07 Charles Ives The Unanswered Question

22:38:00 00:19:40 Charles Ives Three Places in New England

22:56:00 00:01:31 Adriano Banchieri Concerto No. 1 for Brass "La Battaglia"

Empire Brass Telarc 80204

23:00 LATE PROGRAM

23:02:00 00:07:20 Giuseppe Martucci Notturno in G flat major Op 70

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 53280

23:09:00 00:07:22 Howard Hanson Andante from Symphony No. 2 Op 30

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 559701

23:19:00 00:09:01 Wolfgang Amadeus Mozart Romance from Piano Concerto No. 20

Orchestra Mozart Claudio Abbado Martha Argerich, piano DeutGram 4791033

23:28:00 00:05:32 Erich Wolfgang Korngold Much Ado About Nothing: Garden Scene Op 11

Gil Shaham, violin; André Previn, piano DeutGram 439886

23:36:00 00:09:29 Antonín Dvorák Lento from Piano Quartet Op 87

Wu Han, piano; Erin Keefe, violin; Beth Guterman, viola; David Finckel, cello CMS Studio 82503

23:45:00 00:09:07 Gérard Pesson Kein deutscher Himmel

Laurence Equilbey Accentus Chamber Choir Naïve 4947

23:56:00 00:03:33 Sergei Rachmaninoff Prelude in G major Op 32

Vassily Primakov, piano Bridge 9348

23:57:00 00:02:48 Alberto Ginastera Estancia: Twilight Idyll

Gisèle Ben-Dor London Symphony Orchestra Naxos 570999