Program Guide 07-02-2014

00:02:00 00:16:49 Christoph Willibald Gluck Orfée et Eurydice: Ballet General

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 471582

00:21:00 00:41:18 Paul Dukas Symphony in C major

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80515

01:04:00 00:32:32 Jean Sibelius Violin Concerto in D minor Op 47

Gothenburg Symphony Neeme Järvi Ilya Gringolts, violin DeutGram 2249

01:39:00 00:41:50 Alfredo Casella Symphony No. 3 Op 63

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10768

02:23:00 00:39:45 Ludwig van Beethoven Piano Trio No. 7 in B flat major Op 97

Mitsuko Uchida, piano; Soovin Kim, violin; David Soyer, cello Marlboro 80001

03:05:00 00:19:11 Morton Gould Symphony No. 4 "West Point"

Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Kosei 3311

03:26:00 00:40:20 Franz Schubert Piano Sonata in A major

Wu Han, piano ArtistLed 10401

04:08:00 00:42:20 Karl Goldmark Rustic Wedding Symphony in E flat major Op 26

Stephen Gunzenhauser National Symphony of Ireland Naxos 550745

04:52:00 00:16:02 Ernest Chausson Poème Op 25

Monte Carlo Philharmonic Yakov Kreizberg Julia Fischer, violin Decca 15535

05:10:00 00:27:08 Niels Gade Symphony No. 8 in B minor Op 47

Christopher Hogwood Danish National Radio Sym Chandos 9862

05:39:00 00:07:31 Jean Sibelius Suite champêtre Op 98

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5169

05:58:00 00:01:09 Jacques Offenbach La vie Parisienne: Galop

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

06:07:00 00:05:47 Robert Fuchs Menuetto from Serenade No. 3 Op 21

Christian Ludwig Cologne Chamber Orchestra Naxos 572607

06:15:00 00:09:25 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Finale from Serenade No. 9

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Sony 372068

06:27:00 00:02:40 George Frideric Handel Alceste: Grand Entrée

Trevor Pinnock English Concert Archiv 419219

06:30:00 00:07:20 Calvin Custer The American Frontier

Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra Azica 72216

06:41:00 00:05:58 Hector Berlioz The Damnation of Faust: Minuet of the

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

06:47:00 00:02:43 Johann Strauss Jr Polka "Forward with Valor!" Op 432

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

06:51:00 00:02:44 Peter Tchaikovsky The Nutcracker: Mother Ginger

Seiji Ozawa Boston Symphony Orchestra DeutGram 435619

06:55:00 00:03:40 John Philip Sousa March "The Stars and Stripes Forever"

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

07:05:00 00:04:13 Alexander Glazunov Ballet Scenes: Mazurka Op 52

Edo de Waart Minnesota Orchestra Telarc 80347

07:10:00 00:04:10 Reinhard Keiser The Ridiculous Prince Jodelet: Sinfonia

Academy Ancient Music Berlin Harm Mundi 901852

07:15:00 00:03:52 Claude Debussy Pour le piano: Toccata

Barry Douglas, piano RCA 68127

07:23:00 00:02:19 Giovanni Gabrieli Sonata on the 9th tone for 8 parts

Vittorio Negri Edward Tarr Brass Ensemble CBS 42645

07:30:00 00:05:09 Gioacchino Rossini La cambiale di matrimonio: Overture

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415363

07:40:00 00:06:09 John Rutter Distant Land

John Rutter Royal Philharmonic Orchestra Decca 1821

07:49:00 00:04:32 Jacques Offenbach Le Papillon: Valse des rayons

Richard Bonynge London Symphony Orchestra Decca 444827

07:56:00 00:02:19 Sir Malcolm Arnold Solitaire: Polka

Bryden Thomson Philharmonia Orchestra Chandos 8867

08:07:00 00:05:56 Sergei Taneyev Scherzo from Piano Quintet Op 30

Mikhail Pletnev, piano; Vadim Repin, violin; Ilya Gringolts, violin; Nobuko Imai, viola; Lynn Harrell, cello DeutGram 4775419

08:15:00 00:06:32 Georg Philipp Telemann Concerto for Flute, Oboe d'amore &

European Baroque Soloists Denon 9614

08:25:00 00:03:07 Tylman Susato The Danserye: Bergerette "Sans roch"

Philip Pickett New London Consort l'Oiseau 436131

08:30:00 00:08:43 Wolfgang Amadeus Mozart Allegro from Serenade No. 9

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Sony 372068

08:40:00 00:06:05 Aaron Copland Prelude for Chamber Orchestra

Oliver Knussen London Sinfonietta Argo 443203

08:50:00 00:06:58 Sir William Walton Prelude & Fugue "The Spitfire"

James Judd Florida Philharmonic Harm Mundi 907070

08:58:00 00:02:21 Traditional Appalachian Barn Dance

Jeannette Sorrell Apollo'sFireCountrysidePlayers Avie 2205

09:05:00 00:17:36 Ralph Vaughan Williams Three Portraits from "The England of

André Previn London Symphony Orchestra RCA 60586

09:29:00 00:05:05 Claude Debussy Suite bergamasque: Clair de lune

Hot Club of San Francisco Azica 72241

09:35:00 00:09:05 Paul Turok Variations on an American Song Op 20

Leonard Slatkin Nashville Symphony Naxos 559373

09:45:00 00:04:24 Morton Gould American Salute

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 559005

09:53:00 00:04:34 Benjamin Britten Peter Grimes: Sea Interlude No. 4

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 120

10:00:00 00:04:00 Sergei Prokofiev The Stone Flower: Maidens' Dance Op 118

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 10481

10:04:00 00:02:15 Alexander Borodin Prince Igor: Dance of the Polovetsian

Geoffrey Simon Philharmonia Orchestra Cala 1029

10:10:00 00:08:20 Robert Schumann Overture to "Scenes from Goethe's

Philippe Herreweghe Orchestre des Champs-Élysées Harm Mundi 901661

10:19:00 00:04:20 Hector Berlioz The Damnation of Faust: Rákóczy March

George Szell Cleveland Orchestra MAA 10603

10:26:00 00:04:12 Antonio Salieri Falstaff: Overture

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9877

10:31:00 00:12:55 Franz Joseph Haydn Piano Sonata No. 35 in A flat

Emanuel Ax, piano Sony 89363

10:45:00 00:03:16 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 11 in D minor

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572770

10:50:00 00:24:17 Francis Poulenc Gloria

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Sylvia McNair, soprano; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80105

11:14:00 00:06:37 Sergei Rachmaninoff Scherzo from Cello Sonata Op 19

Wendy Warner, cello; Irina Nuzova, piano Cedille 120

11:25:00 00:07:00 George Frideric Handel Keyboard Suite in D minor

David Greilsammer, piano Sony 792969

11:34:00 00:09:42 Felix Mendelssohn Hebrides Overture "Fingal's Cave" Op 26

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 68901

11:45:00 00:09:14 Ludwig van Beethoven Shepherd's Song from Symphony No. 6 Op 68

Daniel Barenboim West-Eastern Divan Orchestra Decca 16871

11:55:00 00:03:14 Carl Maria von Weber Momento capriccioso Op 12

Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6584

12:10:00 00:07:48 Johann Strauss Jr A Night in Venice: Overture

Daniel Barenboim Vienna Philharmonic Decca 12569

12:17:00 00:06:52 Emmanuel Chabrier The King in Spite of Himself: Fête

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

12:29:00 00:07:05 Isaac Albéniz Iberia: Fête-dieu à Séville

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

12:38:00 00:09:57 Aram Khachaturian Gayaneh: Three Dances

John Williams Boston Pops Orchestra Philips 426247

12:49:00 00:08:48 Franz Lehár Waltz "Gold and Silver" Op 79

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

13:00:00 00:45:10 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 9 in D major

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Sony 372068

13:48:00 00:11:22 Václav Pichl Symphony in C major

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9740

14:00:00 00:04:02 Gabriel Fauré [and André Messager]: Souvenirs de

Kathryn Stott, piano; Martin Roscoe, piano Hyperion 66911

14:04:00 00:02:51 Claude Debussy Children's Corner: Golliwog's Cakewalk

Yoav Talmi Quebec Symphony Orchestra Atma 2377

14:11:00 00:09:15 George W. Chadwick Suite Symphonique: Romanza

José Serebrier Czech State Philharmonic Brno Reference 2104

14:23:00 00:18:04 Leonard Bernstein Candide: Suite

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 87

14:43:00 00:14:18 Wolfgang Amadeus Mozart Variations on a Theme by Gluck

András Schiff, piano Decca 421369

15:00 CLEVELAND ORCHESTRA PREVIEWS: Two concerts on two different nights this week:

the Star-Spangled Spectacular on Public Square under Loras John Schissel tonight,

and on Saturday night, the opening of the Blossom season with guest conductor Hans Graf

15:02:00 00:14:45 Peter Tchaikovsky Capriccio italien Op 45

George Szell Cleveland Orchestra Sony 78744

15:20:00 00:07:19 Jean Sibelius Finale from Violin Concerto Op 47

Los Angeles Philharmonic Esa-Pekka Salonen Joshua Bell, violin Sony 65949

15:31:00 00:19:36 Antonin Dvorak Symphony No. 9 in e, New World - movements 3 and 4

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnanyi

15:54:00 00:02:31 Johann Strauss Jr Polka "Tritsch-Tratsch" Op 214

Nikolaus Harnoncourt Berlin Philharmonic Teldec 24489

15:58:00 00:02:55 Christoph Willibald Gluck

Orfeo ed Euridice: Overture Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 471582

16:05:00 00:04:16 Christoph Willibald Gluck Orfeo ed Euridice: Che farò senza

Orch of Age of Enlightenment Harry Bicket Susan Graham, mezzo-soprano Erato 85768

16:12:00 00:11:27 Christoph Willibald Gluck Iphigénie en Aulide: Overture

Otto Klemperer Philharmonia Orchestra EMI 64143

16:27:00 00:06:05 Christoph Willibald Gluck Orfeo ed Euridice: Dance of the Blessed

Orpheus Chamber Orchestra Susan Palma-Nidel, flute DeutGram 437782

16:36:00 00:03:43 John Philip Sousa Welch Fusilier March L

oras John Schissel Virginia Grand Military Band WalkFrog 430

16:41:00 00:08:38 Christoph Willibald Gluck Alessandro: Chaconne

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 445824

16:51:00 00:03:57 Christoph Willibald Gluck Orfeo ed Euridice: Dance of the Furies

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782

16:59:00 00:01:07 Howard Hanson Fanfare for the Signal Corps

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80649

17:05:00 00:04:21 Gustav Holst Second Suite for Military Band: March Op 28

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80038

17:12:00 00:08:25 Jean Sibelius Finlandia Op 26

Osmo Vänskä Lahti Symphony Orchestra Bis 575

17:23:00 00:10:37 Franz Schubert Scherzo from Symphony No. 9

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Telarc 80110

17:40:00 00:04:05 Claudio Grafulla March "Washington Grays"

Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7504

17:46:00 00:03:16 Alfredo Javaloyes Pasodoble "El Abanico"

Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

17:52:00 00:03:24 Leonard Bernstein Slava! [A Political Overture]

Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 62

17:56:00 00:02:53 Earl McCoy March "Lights Out"

Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7503

18:09:00 00:15:55 George Frideric Handel Music for the Royal Fireworks

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80344

18:27:00 00:06:08 Gioacchino Rossini William Tell: Dance for Six

Frederick Fennell London Pops Orchestra Mercury 434356

18:36:00 00:03:21 Leo Arnaud Three Fanfares: Olympic Theme, La Chasse

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

18:42:00 00:11:28 Gustav Holst Second Suite for Military Band Op 28

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80038

18:53:00 00:04:52 Carl Teike March "Old Comrades"

Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7502

19:02:00 00:17:03 Muzio Clementi Symphony in B flat Op 18

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9234

19:21:00 00:31:40 Camille Saint-Saëns Symphony No. 1 in E flat major Op 2

Eliahu Inbal Frankfurt Radio Symphony PentaTone 5186157

Sex Therapist DR. RUTH WESTHEIMER on sex and music:

“I don’t like music background—not during sex or not during talking about sex. I want everybody

to concentrate on the lovemaking. It also permits fantasies to be developed if you don’t have background music.”

Brahms: Wiegenlied (Lullaby) Op 49/4

Mozart: 1st mvt from Serenade in G K 525 “Eine kleine Nachtmusik”

Haydn: Excerpt from String Quartet for Strings in C Op 76/3 “Emperor”

Das Lied der Deutschen

John Williams: Hatikvah (The Hope)

Excerpt from Rejoice Ye with Jerusalem

Beethoven: Excerpt from Symphony No. 9 in d Op 125 “Choral”

Andrew Lloyd Webber: Music of the Night from The Phantom of the Opera

The Cleveland Orchestra, Loras John Schissel, conductor

JOHN STAFFORD SMITH Star-Spangled Banner (1750-1836)

JERRY GOLDSMITH The Generals March (1929-2004)

WILLIAM SCHUMAN Chester (1910-1992)

TRADITIONAL The Wide Missouri (Oh Shenandoah) (arr. Carmen Dragon)

JOHN WILLIAMS Superman March from Superman (b. 1932)

TRADITIONAL Armed Forces Salute (arr. Loras John Schissel)

GEORGE GERSHWIN Prelude No. 2 (arranged for orchestra by Ferde Grofé) (1898-1937)

JACQUE PRESS “Wedding Dance” from the Hassaneh Suite (1903-1985)

RICHARD RODGERS Symphonic Portrait: Victory at Sea (arr Robert Russell Bennett) (1902-1979)

PIOTR ILYICH TCHAIKOVSKY “1812” Overture Op 49 (1840-1893)

JOHN PHILIP SOUSA March, The Stars and Stripes Forever (1854-1932)

