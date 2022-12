Program Guide 06-24-2014

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:27:06 Ludwig van Beethoven Quintet for Piano & Winds in E flat major Op 16

Radu Lupu, piano; Han de Vries, oboe; George Pieterson, clarinet; Vicente Zarzo, horn; Brian Pollard, bassoon Decca 414291

00:31:00 00:40:31 Felix Mendelssohn String Symphony No. 11 in F major

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss Claves 9002

01:14:00 00:20:06 Richard Wagner Wesendonck Lieder

Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Measha Brueggergosman, soprano DeutGram 4778773

01:36:00 00:33:21 Carl Nielsen Symphony No. 1 in G minor Op 7

Theodore Kuchar Janácek Philharmonic Brilliant 92885

02:11:00 00:26:07 Vincent d'Indy Symphony on a French Mountain Air Op 25

National Symphony of Ireland Antonio de Almeida François-Joël Thiollier, piano Naxos 550754

02:39:00 00:52:09 Olivier Messiaen Quartet for the End of Time

Gil Shaham, violin; Paul Meyer, clarinet; Jian Wang, cello; Myung-Whun Chung, piano DeutGram 469052

03:33:00 00:27:10 Sir William Walton Symphony No. 2

George Szell Cleveland Orchestra Sony 46732

04:02:00 00:51:17 Johannes Brahms Piano Concerto No. 1 in D minor Op 15

Berlin Philharmonic Sir Simon Rattle Krystian Zimerman, piano DeutGram 6203

04:55:00 00:24:05 Franz Joseph Haydn Symphony No. 94 in G

George Szell Cleveland Orchestra Sony 768779

05:21:00 00:17:11 François Devienne Flute Concerto No. 8 in G major

London Mozart Players Sir James Galway Sir James Galway, flute RCA 63701

05:40:00 00:06:09 Johann Friedrich Fasch Concerto for Trumpet, 2 Oboes & Strings in D major

English Chamber Orchestra Raymond Leppard Wynton Marsalis, trumpet Sony 57497

05:52:00 00:04:01 Samuel Scheidt Canzona bergamasca

Paramount Brass Centaur 2355

05:57:00 00:02:16 Leroy Anderson The Syncopated Clock

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

06:00 BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:05:52 Peter Tchaikovsky Waltz from Symphony No. 5 Op 64

Daniel Barenboim West-Eastern Divan Orchestra Warner 62190

06:15:00 00:09:37 Max Richter Vivaldi's Spring Concerto Recomposed

Berlin Concert House Orch André de Ridder Daniel Hope, violin DeutGram 4792777

06:28:00 00:06:04 Frédéric Chopin Grand Valse Brillante from "Les Sylphides"

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

06:35:00 00:03:08 Johann Nepomuk Hummel Turkish Rondo from Piano Trio No. 2 Op 22

Trio Parnassus MD+G 3307

06:40:00 00:07:04 Franz Joseph Haydn Scherzando No. 5 in E major

Haydn Ensemble Berlin Emmanuel Pahud, flute EMI 56577

06:51:00 00:03:06 Wolfgang Amadeus Mozart Così fan tutte: Soave sia il vento

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30022

06:55:00 00:03:45 Robert Browne Hall The New Colonial March

Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

07:05:00 00:05:02 C. Monteverdi & T. Merula Two Ciacconas

Tafelmusik Baroque Orchestra Members of Tafelmusik 1001

07:10:00 00:08:29 Michel Pignolet de Montéclair Cinquiéme Suite "La Guerre"

Les Délices Debra Nagy, oboe Délices 2012

07:21:00 00:02:04 Leo Brouwer Danza caracteristica

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

07:25:00 00:02:17 Leopold Godowsky Alt Wien

Stephen Hough, piano Hyperion 67043

07:29:00 00:06:14 Franz von Suppé The Torments of Tantalus

Zubin Mehta Vienna Philharmonic CBS 44932

07:40:00 00:01:59 Bill Evans Waltz for Debby

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 455512

07:42:00 00:07:07 Antonín Dvorák Waltz from Serenade for Strings Op 22

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 433549

07:51:00 00:02:23 Ralph Vaughan Williams The Dark-Eyed Sailor

John Rutter Cambridge Singers Collegium 120

07:55:00 00:03:06 Léo Delibes Coppélia: Galop final

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

08:07:00 00:05:59 Johann Sebastian Bach Cantata No. 146: Duet "My Spirit Be Joyful"

Richard Kapp Philharmonia Virtuosi of NY CBS 44651

08:15:00 00:05:48 Jack Gallagher Rondo from Sinfonietta for Strings

JoAnn Falletta London Symphony Orchestra Naxos 559652

08:22:00 00:04:52 Guy Ropartz Croquis d'été: Danse sentimental

Douglas Bostock Chamber Philharmonic Bohemia Classico 168

08:27:00 00:09:18 Johannes Brahms Blessed Are They That Mourn from "A German Requiem"

Boston Symphony Orchestra James Levine Tanglewood Festival Chorus BSO Clas 901

08:40:00 00:07:09 Ludwig van Beethoven Scherzo & Finale from Serenade Op 25

Joshua Smith, flute; Amy Lee, violin; Joanna Patterson Zakany, viola S&W 1

08:48:00 00:05:39 Max Richter Vivaldi Recomposed: Autumn 1 Berlin Concert House Orch

André de Ridder Daniel Hope, violin DeutGram 4792777

08:55:00 00:03:19 Bernard Herrmann Vertigo: Prelude

Matt Haimovitz, cello; Christopher O'Riley, piano Oxingale 2019

09:05:00 00:16:17 Wolfgang Amadeus Mozart String Quartet No. 4 in C major

Jerusalem Quartet Harm Mundi 902076

09:27:00 00:05:29 Walter Gross & Joseph Kosma Tenderly & Autumn Leaves

Anne Akiko Meyers, violin; Reiko Uchida, piano E1 Music 7780

09:35:00 00:08:38 Hector Berlioz Overture "Le corsaire" Op 21

Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68790

09:45:00 00:08:41 Franz Schubert Rondo from Piano Trio No. 1

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Bridge 9376

09:55:00 00:03:53 Anthony Collins Vanity Fair

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66868

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:03:18 Maurice Ravel Mother Goose: Laideronnette, Empress of the Pagodas

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80601

10:03:00 00:03:59 Stephen Goss Jasmine Flower from "The Chinese Garden"

Xuefei Yang, guitar EMI 6322

10:11:00 00:06:01 Gustav Mahler Rückert Lieder: Ich bin der Welt abhanden gekommen

Laurence Equilbey Accentus Chamber Choir Naïve 4947

10:18:00 00:04:28 Alexander Zemlinsky Humoreske for Winds

Berlin Philharmonic Wind Qnt Bis 612

10:24:00 00:03:44 Nikolai Medtner Fairy Tale in E flat major Op 26

Donna Lee, piano Azica 71220

10:29:00 00:12:55 Sergei Rachmaninoff The Rock Op 7

Vasily Petrenko Royal Liverpool Philharmonic Avie 2188

10:43:00 00:06:30 Antonio Vivaldi Violin Concerto in G major

English Concert Trevor Pinnock Simon Standage, violin Archiv 423094

10:50:00 00:28:48 Wolfgang Amadeus Mozart Violin Concerto No. 5 in A major

CityMusic Cleveland Andrea Raffanini Kyung Sun Lee, violin CityMusic 1

11:21:00 00:07:06 Franz Schubert Rosamunde: Entr'acte No. 3 in B flat major

Daniel Barenboim Berlin Philharmonic CBS 42489

11:31:00 00:10:21 Max Richter Vivaldi's Winter Concerto Recomposed

Berlin Concert House Orch André de Ridder Daniel Hope, violin DeutGram 4792777

11:44:00 00:06:53 Jean Sibelius Lemminkäinen's Return Op 22

Mikko Franck Swedish Radio Symphony Ondine 953

11:53:00 00:04:56 Ferde Grofé Mississippi Suite: Mardi Gras

Steven Richman Harmonie Ensemble New York Bridge 9212

12:00pm BBC NEWS; NOSH AT NOON: Live from the Smith Studio in the Idea Center, WCLV's Robert Conrad welcomes Franklin and Diana Cohen and colleagues of ChamberFest Cleveland for live music

and conversation

12:13:00 00:11:00 Robert Schumann mvts 2-4 Fairy Tales Op 132

Franklin Cohen, clarinet; Yura Lee viola; Orion Weiss piano

12:30:00 00:06:00 Gao Hung Flying Dragon

Gao Hung, pipa

12:37:00 00:05:00 Kenji Bunch Three Gs for Viola

Dmitri Murrath, viola

12:50:00 00:16:00 Antonín Dvorák mvts 1 & 3 Piano Quartet in E flat major Op 87

Roman Rabinovich, piano; Noah Bendix-Balgley, violin; Dimitri Murrath viola; Julie Albers, cello

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:11:00 00:40:27 Johannes Brahms Violin Concerto in D major Op 77

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Hilary Hahn, violin Sony 89649

13:54:00 00:16:13 Arthur Foote Suite for Strings in E major Op 63

Mikhail Gurewitsch do.gma chamber orchestra MD+G 9121717

14:00 WCLV MIDDAY

14:11:00 00:02:45 Ottokar Novácek Perpetual Motion Op 5 Virtuosi

Maxim Vengerov, violin; Vag Papian, piano EMI 57164

14:15:00 00:03:19 Clarice Assad Impressions: Perpetual Motion

New Century Chamber Orch Nadja Salerno-Sonnenberg, vn NSS Music 8

14:20:00 00:08:47 Johann Christian Bach Symphony in B flat major Op 18

Anthony Halstead Hanover Band CPO 999752

14:33:00 00:15:29 Victor Herbert Five Pieces for Cello & Strings

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Lynn Harrell, cello Decca 417672

14:51:00 00:07:30 Thomas Frost Little Suite from "The Notebook for Anna Magdelena Bach"

Eugene Ormandy Philadelphia Orchestra CBS 39431

15:00 WCLV ARTS PARTNERS

15:02:00 00:13:44 Peter Tchaikovsky mvts 3 & 4 String Sextet in D minor Op 70

Emerson String Quartet; Paul Neubauer, viola; Colin Carr, cello Sony 547 060

15:19:00 00:14:10 Felix Mendelssohn mvts 1 & 2 String Quartet in E minor Op. 44 #2

Pacifica Quartet Cedille 82

15:37:00 00:08:11 Johann Strauss Jr Die Fledermaus: Overture

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 70901

15:47:00 00:11:19 Jenö Takács Serenade on Country Dances from Old Graz Op 83

Quintett.Wien Nimbus 5479

16:00 WCLV DRIVE TIME with Bill O'Connell

15:58:00 00:04:29 Max Richter Vivaldi Recomposed: Winter 3

Berlin Concert House Orch André de Ridder Daniel Hope, violin DeutGram 4792777

16:07:00 00:02:19 Ralph Vaughan Williams Linden Lea

Brian Kay Huddersfield Choral Society Chandos 2419

16:15:00 00:11:53 Ralph Vaughan Williams Romanza from Symphony No. 5

Robert Spano Atlanta Symphony Orchestra Telarc 80676

16:28:00 00:03:56 Miklós Rózsa Plymouth Adventure: The Mayflower

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80682

16:37:00 00:02:07 Bronislaw Kaper Mutiny on the Bounty: Theme

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80682

16:41:00 00:07:40 Robert Volkmann Serenade No. 1 for Strings in C Op 62

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999159

16:52:00 00:03:12 Anonymous Verbum caro factus est

Ross Duffin Quire Cleveland Quire 102

16:57:00 00:02:29 Ludwig van Beethoven Scherzo from Piano Sonata No. 29 Op 106

Igor Levit, piano Sony 370387

17:05:00 00:04:56 Ruggiero Leoncavallo Pagliacci: Stridono lassù

London Philharmonic Orchestra Sir Charles Mackerras Renée Fleming, soprano Decca 467049

17:22:00 00:12:36 Johann Sebastian Bach Italian Concerto in F major

Angela Hewitt, piano Hyperion 67306

17:40:00 00:04:57 Max Richter Vivaldi Recomposed: Summer 3

Berlin Concert House Orch André de Ridder Daniel Hope, violin DeutGram 4792777

17:46:00 00:04:11 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream: Scherzo Op 61

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 485

17:52:00 00:02:11 Frédéric Chopin Mazurka No. 23 in D major Op 33

Vassily Primakov, piano Bridge 9289

17:56:00 00:02:36 Bernard Herrmann The Devil and Daniel Webster: Swing Your Partner

James Sedares New Zealand Symphony Koch Intl 7224

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:18:19 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 31 in D major

Jane Glover London Mozart Players ASV 647

18:30:00 00:04:16 Felix Mendelssohn Scherzo from Octet for Strings Op 20

Academy Chamber Ensemble Chandos 8790

18:37:00 00:03:38 Adolph von Henselt Scherzo in B minor Op 9

Rüdiger Steinfatt, piano Schwann 310023

18:43:00 00:13:08 Max Richter Vivaldi's Summer Concerto Recomposed

Berlin Concert House Orch André de Ridder Daniel Hope, violin DeutGram 4792777

18:56:00 00:01:58 Samuel Barber Scherzo from Piano Sonata Op 26

Joel Fan, piano Reference 119

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:15:02 Joseph Martin Kraus Symphony in E minor

Petter Sundkvist Swedish Chamber Orchestra Naxos 554777

19:19:00 00:35:21 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 3 in C minor Op 37

Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano Sony 542058

19:57:00 00:01:47 Darius Milhaud Romance Op 78

Lara Downes, piano Steinway 30016

20:00 CHAMBER FEST CLEVELAND: recorded Sunday, June 22 at Dunham Tavern “Revolving Thirds: From Darkness to Light”

20:04:00 00:15:13 Wolfgang Amadeus Mozart Oboe Quartet in F major

Alex Klein, oboe; Amy Schwartz Moretti, violin; Dimitri Murrath, viola; Julie Albers, cello

20:24:00 00:15:55 Krzysztof Penderecki Clarinet Quartet

Franklin Cohen, clarinet; Amy Schwartz Moretti, violin; Dimitri Murrath, viola; Gabriel Cabezas, cello

20:45:00 00:46:26 Franz Schubert String Quartet No. 15 in G major

Yura Lee, violin; David Bowlin, violin; Dimitri Murrath, viola; Julie Albers cello

21:33:00 00:26:22 Franz Schubert Sonata in a "Arpeggione"

Sharon Robinson, cello; Joseph Kalichstein, piano Bridge 9376

22:00 CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone - Riccardo Muti, conductor; Rudolf Buchbinder, piano

22:04:00 00:08:25 Richard Wagner Götterdämmerung: Dawn & Siegfried's Rhine Journey

22:12:00 00:12:03 Richard Wagner Götterdämmerung: Siegfried's Funeral Music

22:27:00 00:36:37 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 4 in G major Op 58

23:06:00 00:49:39 Anton Bruckner Symphony No. 1 in C minor