Program Guide 06-13-2014

00:02:00 00:38:16 Jean Sibelius Symphony No. 1 in E minor Op 39

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 7765

00:40:00 00:25:48 Antonín Vranicky Violin Concerto in C major Op 11

Prague Chamber Orchestra Milan Lajcík Gabriela Demeterová, violin Supraphon 2

01:08:00 00:36:46 Franz Schubert Piano Quintet in A major

Cleveland Quartet John O'Conor, piano; James Vandemark, bass; Members of Telarc 80225

01:47:00 00:42:10 Peter Tchaikovsky Piano Concerto No. 2 in G major Op 44

Philharmonia Orchestra Leonard Slatkin Barry Douglas, piano RCA 61633

02:31:00 00:26:22 Franz Schubert Sonata in a "Arpeggione"

Sharon Robinson, cello; Joseph Kalichstein, piano Bridge 9376

02:59:00 00:38:26 Maurice Duruflé Requiem Op 9

St Cecilia Academy Orchestra Myung-Whun Chung Cecilia Bartoli, mezzo-soprano; Bryn Terfel, baritone; St Cecilia Academy Chorus DeutGram 459365

03:39:00 00:41:47 Richard Strauss Aus Italien Op 16

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 425941

04:23:00 00:32:38 Alexander Glazunov Symphony No. 5 in B flat major Op 55

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 61434

04:58:00 00:13:07 George Frideric Handel Organ Concerto No. 13 in F major

English Concert Trevor Pinnock Simon Preston, organ Archiv 413468

05:13:00 00:25:18 Franz Joseph Haydn Symphony No. 7 in C

Adam Fischer Austro-Hungarian Haydn Orch Nimbus 5240

05:40:00 00:04:44 Maurice Ravel Miroirs: Noctuelles

Pierre-Laurent Aimard, piano DeutGram 14764

05:57:00 00:02:00 Alexander Scriabin Etude in B Op 8

Garrick Ohlsson, piano Bridge 9287

06:07:00 00:05:46 Nicolò Paganini Rondo from Violin Concerto No. 2 Op 7

Philippe Quint, violin; Dmitriy Cogan, piano Naxos 570703

06:15:00 00:07:59 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 20 in G major Op 49

Peter Takács, piano Cambria 1175

06:25:00 00:08:31 Johann Sebastian Bach Motet "Fürchte dich nicht"

Chamber Ensemble Sir John Eliot Gardiner Monteverdi Choir Soli Deo 716

06:35:00 00:04:08 Alexander Glazunov Ballet Scenes: Waltz Op 52

Edo de Waart Minnesota Orchestra Telarc 80347

06:40:00 00:07:19 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 89

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 66253

06:51:00 00:02:31 Igor Stravinsky Pétrouchka: Russian Dance

Semyon Bychkov Orchestra of Paris Philips 432145

06:55:00 00:03:02 John Philip Sousa March "The Gladiator"

Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

07:05:00 00:04:29 Max Richter Vivaldi Recomposed: Winter 3

Berlin Concert House Orch André de Ridder Daniel Hope, violin DeutGram 4792777

07:10:00 00:10:05 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 7

Sir Georg Solti Chicago Symphony Orchestra Decca 417631

07:25:00 00:05:26 Giovanni Battista Sammartini Sonata Notturna Op 7

Ludwig Güttler Güttler Brass Ensemble BerlinClas 1090

07:28:00 00:01:39 Karen P. Thomas To Mistress Margaret Hussey

Karen P. Thomas Seattle Pro Musica SeattlePro 9806

07:31:00 00:04:17 Earle Hagen Harlem Nocturne

Quartet San Francisco ViolinJazz 105

07:40:00 00:06:06 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite: Burial of Kijé Op 60

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 10481

07:48:00 00:03:04 Claude Debussy Arabesque No. 2 in G major

Simon Trpceski, piano EMI 272

07:51:00 00:03:13 Anonymous Spiritual "Sometimes I Feel Like a

Eastman Wind Ensemble Donald Hunsberger Wynton Marsalis, cornet CBS 42137

07:55:00 00:02:30 Julius Fucik Entry of the Gladiators Op 68

Libor Pesek Royal Liverpool Philharmonic VirginClas 59285

08:07:00 00:06:21 Claude Debussy Marche écossaise

Jean Martinon Orchestre National de France EMI 72667

08:15:00 00:10:30 Max Richter Vivaldi's Autumn Concerto Recomposed

Berlin Concert House Orch André de Ridder Daniel Hope, violin DeutGram 4792777

08:30:00 00:08:28 Joaquín Turina The Bullfighter's Prayer Op 34

Brodsky Quartet Chandos 10761

08:40:00 00:08:23 Peter Tchaikovsky Finale from Symphony No. 4 Op 36

Daniele Gatti Royal Philharmonic Orchestra Harm Mundi 907393

08:51:00 00:01:29 Henry Purcell The Gordian Knot Untied: Aire

Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 570149

08:55:00 00:04:40 Gabriel Yared The English Patient: Convento di Sant'

La Pietà Angèle Dubeau Rosalie Asselin, piano; Angèle Dubeau, violin Analekta 8733

09:05:00 00:18:15 Miklós Rózsa Quo Vadis: Choral Suite Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Mormon Tabernacle Choir Telarc 80631

09:27:00 00:03:25 Dmitri Shostakovich Tahiti Trot "Tea for Two" Op 16

Mariss Jansons Philadelphia Orchestra EMI 55601

09:35:00 00:08:22 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 32 in G major

Jane Glover London Mozart Players ASV 762

09:45:00 00:09:01 Johannes Brahms Finale from Symphony No. 2 Op 73

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 433549

10:00:00 00:03:00 Fritz Kreisler La Gitana

Caroline Goulding, violin; Christopher O'Riley, piano Telarc 80744

10:03:00 00:03:04 Franz Joseph Haydn Gypsy Rondo from Piano Trio No. 39

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Dorian 90164

10:10:00 00:07:30 Camille Saint-Saëns Omphale's Spinning Wheel Op 31

Charles Munch Boston Symphony Orchestra RCA 68978

10:18:00 00:07:21 Isaac Albéniz Iberia: Rondeña

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80470

10:27:00 00:02:38 Darius Milhaud Divertissement from Suite Op 157

Emanuel Hurwitz, violin; Gervase de Peyer, clarinet; Lamar Crowson, piano EMI 72646

10:30:00 00:13:15 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento No. 9 for Winds in B flat major

Amadeus Winds l'Oiseau 425819

10:45:00 00:04:01 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Russian Dance

Royal Philharmonic Orchestra Barry Wordsworth Janine Jansen, violin Decca 475011

10:50:00 00:31:22 Sir Alexander Mackenzie Violin Concerto in C sharp minor Op 32

Royal Scottish Nat'l Orch Vernon Handley Malcolm Stewart, violin Hyperion 66975

11:21:00 00:09:37 Max Richter Vivaldi's Spring Concerto Recomposed

Berlin Concert House Orch André de Ridder Daniel Hope, violin DeutGram 4792777

11:35:00 00:07:22 John Field Rondeau in A flat major

London Mozart Players Matthias Bamert Míceál O'Rourke, piano Chandos 9534

11:45:00 00:08:00 Johannes Brahms Finale from Violin Concerto Op 77

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Joshua Bell, violin Decca 444811

11:54:00 00:04:18 Ralph Vaughan Williams Five Tudor Portraits: Jolly Rutterkin

New Philharmonia Orchestra David Willcocks John Carol Case, baritone; Bach Choir EMI 64722

12:10:00 00:04:48 Felix Mendelssohn War March of the Priests

Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 61843

12:17:00 00:07:45 Franz Waxman Rebecca: Suite

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81265

12:27:00 00:10:24 Johann Strauss Jr Emperor Waltz Op 437

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 20081

12:39:00 00:09:32 Peter Tchaikovsky Marche slav Op 31

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80541

12:49:00 00:06:44 George Gershwin Three Preludes

Leila Josefowicz, violin; John Novacek, piano Philips 462948

12:56:00 00:02:25 Jaime Teixidor Pasodoble "Amparita Roca"

Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7504

13:00:00 00:34:55 Igor Stravinsky Pétrouchka

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 435769

13:37:00 00:22:12 Manuel de Falla Nights In the Gardens of Spain

BBC Philharmonic Juanjo Mena Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10694

LIVE FROM THE KEYBANK STUDIO: A preview of “Glory on the Mountain” with Jeannette Sorrell of Apollo’s Fire and WCLV’s Bill O’Connell

Ross Hauck, tenor; Susanna Gilmore, fiddle; Kathie Stewart, flute; Tina Bergmann, hammered dulcimer; Brian Kay, guitar, lute, banjo, long-neck dulcimer

14:03:00 From the opening set of the concert, - Crossing to the New World Mountains of Rhùm; Farewell to Ireland (Highlander's Farewell, Appalachian version)

14:16:00 From the set, Dark Mountain Home - Flute set – instrumental; Nottamun Town - Brian Kay sings and plays long-neck dulcimer

14:31:00 From the set Cornshuck Party - Froggie Went a-Courtin'

14:43:00 From the set Love and Loss - Just Before the Battle, Mother; Ways of the World - dulcimer solo with cello, guitar, fiddle

14:51:00 From the set, Glory on the Mountain - Glory in the Meeting House – instrumental

15:00:00 00:10:18 Robert Schumann First movement from Symphony No. 4 Op 120

Yannick Nézet-Séguin Chamber Orchestra of Europe DeutGram 4792437

15:10:00 00:13:08 Max Richter Vivaldi's Summer Concerto Recomposed

Berlin Concert House Orch André de Ridder Daniel Hope, violin DeutGram 4792777

15:23:00 00:07:23 Robert Schumann March from Fantasie in C major Op 17

Stanislav Khristenko, piano Steinway 30032

15:30:00 00:11:03 Ludwig van Beethoven Finale from Symphony No. 3 Op 55

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1032

15:50:00 00:06:03 Dave Brubeck Regret

Brodsky Quartet Chandos 10801

15:57:00 00:01:34 Michael Praetorius Terpsichore: Courante à 4 Philip Pickett New London Consort l'Oiseau 4759101

15:58:00 00:04:17 Edvard Grieg Peer Gynt: Act 4 Prelude "Morning Mood

" Herbert Blomstedt San Francisco Symphony Decca 425857

16:07:00 00:02:38 Igor Stravinsky Pétrouchka: Russian Dance

Alpin Hong, piano MSR 1107

16:13:00 00:08:57 Giuseppe Verdi I vespri siciliani: Overture

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 68468

16:26:00 00:05:08 John Debney Cutthroat Island: End Credits

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80682

16:36:00 00:03:42 Marc-André Hamelin Etude No. 9 in F minor

Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67789

16:41:00 00:07:17 Carlos Chávez Chapultepec

Keri-Lynn Wilson Simón Bolívar Symphony Dorian 90254

16:52:00 00:03:17 Max Richter Vivaldi Recomposed: Spring 2

Berlin Concert House Orch André de Ridder Daniel Hope, violin DeutGram 4792777

16:58:00 00:01:46 Franz Schubert Heidenröslein

Bryn Terfel, baritone; Malcolm Martineau, piano DeutGram 445294

17:05:00 00:04:15 John Adams Short Ride in a Fast Machine

Sir Simon Rattle City of Birmingham Symphony EMI 55051

17:12:00 00:07:10 Tylman Susato The Danserye: Renaissance Dances

Ludwig Güttler Güttler Brass Ensemble BerlinClas 1090

17:22:00 00:11:45 Peter Schickele Eine kleine Nichtmusik

New York Pick-Up Ensemble Peter Schickele Peter Schickele, narrator Vanguard 72015

17:40:00 00:04:57 Max Richter Vivaldi Recomposed: Summer 3

Berlin Concert House Orch André de Ridder Daniel Hope, violin DeutGram 4792777

17:46:00 00:02:43 Sergei Prokofiev Summer Night Suite: Minuet Op 123

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 10538

17:52:00 00:02:39 Leroy Anderson Promenade

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

17:55:00 00:03:55 Harold Arlen Medley from "The Wizard of Oz"

Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra Azica 72216

18:09:00 00:15:14 Claude Debussy Printemps

Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

18:27:00 00:07:32 Jean Sibelius Suite for Violin & Strings Op 117

Danish National Symphony Thomas Dausgaard Christian Tetzlaff, violin VirginClas 45534

18:37:00 00:05:05 Nicolas Chédeville Saisons Amusantes: Allegro from "Autumn"

Les Délices Délices 2013

18:45:00 00:10:21 Max Richter Vivaldi's Winter Concerto Recomposed

Berlin Concert House Orch André de Ridder Daniel Hope, violin DeutGram 4792777

18:55:00 00:02:51 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 3: To Spring Op 43

Per Tengstrand, piano Azica 71207

19:02:00 00:23:06 Ignaz Pleyel Symphony in C Op 66

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9525

19:27:00 00:29:20 Wolfgang Amadeus Mozart Clarinet Concerto in A major

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Franklin Cohen, clarinet Decca 443176

19:57:00 00:01:53 Felix Mendelssohn Song without Words No. 26 in B flat Op 62

Daniel Gortler, piano Jerusalem 2006

SPRING FOR MUSIC 2014: Pittsburgh Symphony Orchestra/Manfred Honeck;

Sunhae Im, soprano; Benjamin Bruns, tenor; Liang Li, bass; Mendelssohn Choir of Pittsburgh, Betsy Burleigh, Director (season finale)

20:00:00 Anton Bruckner: Ave Maria

Francis Poulenc: Final Scene from ‘Dialogues of the Carmelites’ (1956)

James MacMillan: Women of the Apocalypse (2012)

Wolfgang Amadeus Mozart: Requiem and ‘Death in Words and Music’

22:27:00 00:01:14 Thomas Morley Joyne Hands Los Angeles Guitar Quartet Delos 3132

22:30:00 00:26:03 Ludwig van Beethoven Symphony No. 8 in F major Op 93 Rafael Kubelik Cleveland Orchestra DeutGram 459463

22:58:00 00:01:17 Georg Philipp Telemann Water Music Suite: Harlequinade Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 413788

