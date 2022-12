Program Guide 06-12-2014

WCLV ALL NIGHT WITH ROB GRIER



00:02:00 00:35:42 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 22 in E flat major

Northern Sinfonia Imogen Cooper Imogen Cooper, piano Avie 2200

00:40:00 00:34:55 Igor Stravinsky Pétrouchka

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 435769

01:17:00 00:41:21 Johan Svendsen Octet for Strings in A Op 3

Kontra Quartet Lars Bjornkjaer, violin; Per Lund Madsen, violin; Bjarne Boie Rasmussen, viola; Lars Holm Johansen, cello Bis 753

02:00:00 00:07:31 Hans Pfitzner Palestrina: Act 1 Prelude

Christian Thielemann Berlin German Opera Orchestra DeutGram 449571

02:10:00 00:31:57 Giovanni Palestrina Mass "Pope Marcellus"

Simon Preston Westminster Abbey Choir Archiv 415517

02:44:00 00:42:20 Peter Tchaikovsky Symphony No. 6 in B minor Op 74

Lorin Maazel Cleveland Orchestra CBS 37834

03:28:00 00:31:08 Robert Schumann Fantasie in C major Op 17

Stanislav Khristenko, piano Steinway 30032

04:01:00 00:49:36 Dmitri Shostakovich Symphony No. 5 in D minor Op 47

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 70904

04:52:00 00:27:14 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 4 in E flat major Op 7

Peter Takács, piano Cambria 1175

05:21:00 00:17:02 Wolfgang Amadeus Mozart Horn Quintet in E flat major

Richard King, horn; Mari Sato, violin; Lynne Ramsey, viola; Stanley Konopka, viola; Julie Myers King, cello Albany 1325

05:38:00 00:06:03 Jean-Philippe Rameau Castor and Pollux: Chaconne

Frans Brüggen Orchestra of the 18th Century Philips 426714

05:54:00 00:04:06 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 14 in B flat major Op 72

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 209

BBC NEWS; FIRST PROGRAM WITH JACQUELINE GERBER



06:07:00 00:05:07 Edvard Grieg Cow-Call & Peasant Dance from "Nordic

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 437520

06:15:00 00:08:32 Johann David Heinichen Concerto Grosso in F major

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 437549

06:25:00 00:07:06 Wolfgang Amadeus Mozart Rondeau from Violin Concerto No. 4

English Concert Andrew Manze Andrew Manze, violin Harm Mundi 907385

06:35:00 00:03:15 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin: Rigaudon

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 2121

06:40:00 00:06:10 Isaac Albéniz Suite Española: Granada Op 47

Rafael Frühbeck de Burgos London Symphony Orchestra MCA 25887

06:51:00 00:03:29 Johannes Brahms Intermezzo in E major Op 116

Stanislav Khristenko, piano Steinway 30032

06:55:00 00:03:17 Josef Franz Wagner March "Under the Double Eagle"

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 46747

07:05:00 00:03:55 Igor Stravinsky Scherzo à la russe

Michael Tilson Thomas London Symphony Orchestra RCA 68865

07:10:00 00:08:12 Gabriel Pierné Ramuntcho: Overture

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10633

07:20:00 00:04:22 Modest Mussorgsky Khovanshchina: Act 4 Entr'acte

Oliver Knussen Cleveland Orchestra DeutGram 2123

07:25:00 00:02:16 Johann Sebastian Bach The Art of Fugue: Canon at the Octave

Pierre-Laurent Aimard, piano DeutGram 10765

07:30:00 00:05:51 Johann Christian Bach Zanaida: Overture

Anthony Halstead Hanover Band CPO 999488

07:40:00 00:02:23 Antonín Dvorák Cypress No. 11

Cypress String Quartet Avie 2275

07:45:00 00:06:53 George Frideric Handel Water Music Suite No. 1: Allegro

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80594

07:55:00 00:03:06 Claude Debussy Petite Suite: Ballet

Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

07:58:00 00:01:43 George Gershwin Porgy and Bess: Oh, I Can't Sit Down

New York Philharmonic Zubin Mehta New York Choral Artists Teldec 46318

BBC NEWS



08:07:00 00:04:10 Manuel de Falla El amor brujo: Ritual Fire Dance

Rafael Frühbeck de Burgos London Symphony Orchestra MCA 25887

08:13:00 00:03:00 Jan Dismas Zelenka Canarie from Capriccio No. 2 in D

Daniel Abraham Bach Sinfonia Sono Lumin 92163

08:18:00 00:09:07 John Ireland Epic March

Richard Hickox London Symphony Orchestra Chandos 8879

08:30:00 00:09:16 Hershy Kay Cakewalk: Three Dances

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80144

08:40:00 00:08:21 Tomaso Albinoni Oboe Concerto in D major Op 7

London Virtuosi John Georgiadis Anthony Camden, oboe Naxos 553035

08:50:00 00:08:57 Franz Waxman Hotel Berlin: Cafe Waltzes

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

09:05:00 00:17:38 Ottorino Respighi The Fountains of Rome

Daniele Gatti St Cecilia Academy Orchestra Conifer 51292

09:28:00 00:05:52 Wolfgang Amadeus Mozart Don Giovanni: Overture

Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

09:35:00 00:02:37 Johannes Brahms Capriccio in D minor Op 116

Stanislav Khristenko, piano Steinway 30032

09:37:00 00:02:33 Johannes Brahms Capriccio in D minor Op 116

Stanislav Khristenko, piano Steinway 30032

09:40:00 00:04:01 Johannes Brahms Intermezzo in E minor Op 116

Stanislav Khristenko, piano Steinway 30032

09:49:00 00:09:14 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento No. 8 for Winds in F major

Quintett.Wien Nimbus 5479

WCLV MIDDAY WITH MARK SATOLA



10:00:00 00:03:22 Anton Bruckner Fantasie in G major

Stanislav Khristenko, piano Steinway 30032

10:03:00 00:02:13 Franz Schubert Die Forelle

Chamber Orchestra of Europe Claudio Abbado Anne Sofie von Otter, mezzo DeutGram 4770832

10:08:00 00:07:16 George W. Chadwick Symphonic Sketches: A Vagrom Ballad

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9334

10:16:00 00:04:29 Arthur Foote Suite for Strings: Finale Op 63

Mikhail Gurewitsch do.gma chamber orchestra MD+G 9121717

10:22:00 00:04:12 Sir William Walton Scherzo from Viola Concerto

London Symphony Orchestra André Previn Yuri Bashmet, viola RCA 63292

10:27:00 00:13:22 William Alwyn Concerto Grosso No. 2 in G major

David Lloyd-Jones Royal Liverpool Philharmonic Naxos 570145

10:43:00 00:07:01 William Boyce Symphony No. 4 in F major Op 2

Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

10:50:00 00:32:02 John Field Piano Concerto No. 2 in A flAT

Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras John O'Conor, piano Telarc 80370

11:26:00 00:08:16 Robert Schumann Genoveva: Overture Op 81

Thomas Dausgaard Swedish Chamber Orchestra Bis 1569

11:37:00 00:06:22 Anatoly Liadov Polonaise No. 1 in C major Op 49

Enrique Bátiz Mexico City Philharmonic ASV 657

11:46:00 00:08:07 George Frideric Handel Organ Concerto No. 5 in F major Op 4

Ensemble Sonnerie Monica Huggett Matthew Halls, organ Avie 2055

11:55:00 00:03:00 Johann Strauss Jr Cavalry March Op 428

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

BBC NEWS; MERIDIAN WITH MARK SATOLA



12:10:00 00:05:29 Hugo Alfvén Festival Overture Op 25

Niklas Willén Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 553962

12:15:00 00:07:18 Louis Moreau Gottschalk Grand Tarantelle Op 67

Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel William Tritt, piano Telarc 80112

12:27:00 00:07:07 Franz Lehár The Merry Widow: Sirens of the Ball

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

12:36:00 00:06:58 Johan Svendsen Norwegian Artists' Carnival Op 14

Ole Kristian Ruud Trondheim Symphony Orchestra VirginClas 45128

12:44:00 00:14:16 Frederick Loewe Brigadoon: Suite

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80375

WCLV BIG WORK AT ONE WITH MARK SATOLA



13:00:00 00:29:54 Nicolò Paganini Violin Concerto No. 2 in B minor Op 7

German Radio Philharmonic Marcello Viotti Alexander Markov, violin Erato 45788

13:33:00 00:27:13 Louis Théodore Gouvy Symphony No. 4 in D minor Op 25

Jacques Mercier German Radio Philharmonic CPO 777382

WCLV MIDDAY WITH MARK SATOLA



14:00:00 00:03:59 Johannes Brahms Capriccio in G minor Op 116

Stanislav Khristenko, piano Steinway 30032

14:06:00 00:03:46 Heinrich von Herzogenberg Scherzo from Trio Op 61

Albrecht Mayer, oboe; Marie-Luise Neunecker, horn; Markus Becker, piano Decca 4783498

14:13:00 00:10:55 Carl Philipp Emanuel Bach Symphony in E minor

Academy Ancient Music Berlin Harm Mundi 901711

14:28:00 00:19:10 Paul Dukas Variations, Interlude & Finale on a

Margaret Fingerhut, piano Chandos 8765

14:51:00 00:07:07 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 4: Ouverture

Monica Huggett Ensemble Sonnerie Avie 2171

15:00:00 00:07:00 Ludwig van Beethoven Coriolan Overture Op 62

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1032

15:10:00 00:13:28 Anna Clyne Prince of Clouds

Curtis 20/21 Ensemble Vinay Parameswaran Jennifer Koh, violin; Jaime Laredo, violin Cedille 146

15:27:00 00:12:00 Alexander Zemlinsky Fantasies on Poetry of Richard Dehmel Op 9

Stanislav Khristenko, piano Steinway 30032

15:41:00 00:08:15 Antonín Dvorák Lento from String Quartet No. 12 Op 96

Brodsky Quartet Chandos 10801

15:50:00 00:06:43 Alfred Newman How to Marry a Millionaire: Overture

Richard Glazier, piano Centaur 3347

15:58:00 00:03:37 Johannes Brahms Ballade No. 3 in B minor Op 10

Alessio Bax, piano Signum 309

WCLV DRIVE TIME WITH BILL O'CONNELL



16:05:00 00:03:09 Alexandre Tansman Foxtrot from "Sonatine Transatlantique"

Daniel Blumenthal, piano Cybelia 849

16:13:00 00:10:08 Florent Schmitt La tragédie de Salomé: Prélude Op 50

Yannick Nézet-Séguin Orchestre Métropolitaine Atma 2647

16:28:00 00:05:37 Franz Waxman Captains Courageous: Suite

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80682

16:36:00 00:02:54 Johannes Brahms Scherzo from String Sextet No. 1 Op 18

Academy Chamber Ensemble Chandos 9151

16:41:00 00:09:07 Modest Mussorgsky A Night on Bald Mountain

Oliver Knussen Cleveland Orchestra DeutGram 2123

16:52:00 00:02:39 Viktor Ullmann Menuett [Totentanz]

Jeanne Golan, piano Steinway 30014

16:56:00 00:03:21 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Divertimento for Strings

Cuarteto Casals Harm Mundi 987060

17:05:00 00:05:03 Hans Gál Burlesque from Symphony No. 1 Op 30

Thomas Zehetmair Northern Sinfonia Avie 2224

17:13:00 00:08:28 Joh. Christoph Friedrich Bach Symphony No. 4 in E

Dennis Russell Davies Orchestra of St Luke's MusicMast 7062

17:24:00 00:09:32 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Black Swan Pas de deux

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

17:40:00 00:04:39 Johannes Brahms Intermezzo in A minor Op 116

Stanislav Khristenko, piano Steinway 30032

17:46:00 00:03:22 Anton Bruckner Fantasie in G major

Stanislav Khristenko, piano Steinway 30032

17:52:00 00:03:03 William Grant Still Afro-American Symphony: Humor

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9154

17:56:00 00:02:41 Reynaldo Hahn Danse from Piano Concerto

BBC Scottish Symphony Jean-Yves Ossonce Stephen Coombs, piano Hyperion 66897

DINNER CLASSICS WITH BILL O'CONNELL



18:09:00 00:19:52 Edvard Grieg Holberg Suite Op 40

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423060

18:31:00 00:04:57 Paulo Bellinati Jongo

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

18:38:00 00:04:27 Agustín Barrios Vals Op 8

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

18:46:00 00:07:23 Robert Schumann March from Fantasie in C major Op 17

Stanislav Khristenko, piano Steinway 30032

18:53:00 00:04:55 Antônio Carlos Jobim A Felicidade

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA



19:02:00 00:22:35 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 30 in D major

Sir Charles Mackerras Prague Chamber Orchestra Telarc 80186

19:27:00 00:28:21 Modest Mussorgsky Pictures at an Exhibition

Oliver Knussen Cleveland Orchestra DeutGram 2123

19:57:00 00:02:22 Domenico Cimarosa Il maestro di cappella: Overture

Myung-Whun Chung St Cecilia Academy Orchestra DeutGram 471566

20:00 GREAT LAKES TROMBONE ENSEMBLE: Concert recorded Monday June 9 in Drinko Hall at Cleveland State University

Václav Nelhybel: Tower Music

Derek Bourgeois: Scherzo Funèbre

Morten Lauridsen (arr Slutter): O magnum mysterium

John Williams (arr James Nova): Yoda’s Theme from “Star Wars - The Empire Strikes Back”

Giuseppe Verdi (arr Carlson): Sanctus from the Requiem Mass

Gabriel Fauré (arr Bollinger): Pavane Op 50

Andrew Skaggs: Lake Effects

John Williams (arr James Nova): Imperial March from “Star Wars - The Empire Strikes Back”

John Williams (arr James Nova): Superman March

20:57:00 00:03:19 Franz Liszt Consolation No. 6 in E major

Lazar Berman, piano DeutGram 4779525

SYMPHONYCAST



21:04:00 00:18:11 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 28 in C major

Franz Welser-Möst Vienna Philharomonic

21:24:00 00:53:59 Anton Bruckner Symphony No. 6 in A major

Franz Welser-Möst Vienna Philharomonic

22:23:00 00:35:10 Johannes Brahms Concerto for Violin & Cello in A minor Op 102

Leonard Bernstein Vienna Philharmonic Gidon Kremer, violin; Mischa Maisky, cello DeutGram 410031

LATE PROGRAM WITH JOHN SIMNA



23:02:00 00:05:00 Claude Debussy Images, Book 2: Et la lune descend sur

Simon Trpceski, piano EMI 272

23:07:00 00:07:58 Hans Pfitzner Palestrina: Act 3 Prelude

Christian Thielemann Berlin German Opera Orchestra DeutGram 449571

23:17:00 00:05:36 Johannes Brahms Intermezzo in E major Op 116

Stanislav Khristenko, piano Steinway 30032

23:22:00 00:14:24 Johannes Brahms Adagio from Serenade No. 1 in D major Op 11

Sir Charles Mackerras Scottish Chamber Orchestra Telarc 80522

23:39:00 00:06:46 Franz Joseph Haydn Largo from String Quartet No. 64 Op 76

Carmina Quartet Denon 78963

23:45:00 00:08:14 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Piano Concerto No. 13

CityMusic Cleveland Joel Smirnoff Alexander Schimpf, piano CityMusic 2013

23:56:00 00:03:10 Richard Dubugnon La Minute exquise

Janine Jansen, violin; Itamar Golan, piano Decca 15249

23:57:00 00:02:56 Alexander Scriabin Poème in F sharp major Op 32

Valentina Lisitsa, piano Decca 17091