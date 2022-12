Program Guide 06-11-2014

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:15:07 Johann Sebastian Bach Concerto for 2 Violins in D minor

Curtis 20/21 Ensemble Vinay Parameswaran Jennifer Koh, violin; Jaime Laredo, violin Cedille 146

00:19:00 00:27:45 Richard Strauss Dance Suite after Couperin

Erich Leinsdorf Chamber Orchestra of Europe ASV 809

00:49:00 00:20:09 John Field Piano Concerto No. 1 in E flat

London Mozart Players Matthias Bamert Míceál O'Rourke, piano Chandos 9368

01:11:00 00:33:06 Charles Ives Symphony No. 4

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Chorus Decca 443172

01:46:00 00:19:11 Frank Bridge Dance Rhapsody

Richard Hickox BBC National Orch of Wales Chandos 10012

02:07:00 00:41:37 Ottorino Respighi La boutique fantasque

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80396

02:51:00 01:18:14 Johann Sebastian Bach Goldberg Variations

Simone Dinnerstein, piano Telarc 80692

04:11:00 00:16:01 Germaine Tailleferre Concertino for Harp & Orchestra

Women's Philharmonic JoAnn Falletta Gillian Benet, harp Koch Intl 7169

04:29:00 00:50:13 Richard Strauss An Alpine Symphony Op 64

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 425112

05:21:00 00:18:34 Franz Joseph Haydn Piano Trio No. 44 in E major

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Dorian 90164

05:42:00 00:05:07 Edvard Grieg Holberg Suite: Air Op 40

Domenico Boyagian Ohio Philharmonic Centaur 3311

05:55:00 00:03:00 Fritz Kreisler La Gitana

Caroline Goulding, violin; Christopher O'Riley, piano Telarc 80744

06:00 BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:06:12 Sir John Tavener Song for Athene

Norman Mackenzie Atlanta Symphony Chorus Telarc 80654

06:15:00 00:09:48 Jean-Baptiste Loeillet Trio Sonata No. 1 in F

Geminiani Ensemble Christoph 74590

06:25:00 00:09:09 Frédéric Chopin Polonaise No. 5 in F sharp minor Op 44

Rafal Blechacz, piano DeutGram 18883

06:35:00 00:03:06 George Frideric Handel Rinaldo: Battle & March

Philharmonia Orchestra Simon Wright John Wallace, trumpet; John Miller, trumpet Nimbus 5123

06:40:00 00:03:17 Giovanni Gabrieli Canzoni e Sonate: Canzon 16

Empire Brass Telarc 80204

06:45:00 00:04:43 Felix Mendelssohn Swiss Song from String Symphony No. 11

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss Claves 9002

06:52:00 00:01:14 Henry Purcell Amphitrion: Bourrée

Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 570149

06:55:00 00:02:46 John Philip Sousa March "The Thunderer"

Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559131

07:05:00 00:04:26 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Bassoon Concerto

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi David McGill, bassoon Decca 443176

07:10:00 00:07:11 Giacomo Puccini Chrysanthemums

Brodsky Quartet Chandos 10761

07:20:00 00:03:09 Béla Bartók Three Hungarian Folk Songs

Lara Downes, piano Steinway 30016

07:27:00 00:01:42 Tylman Susato The Danserye: La Mourisque

Philip Pickett New London Consort l'Oiseau 436131

07:29:00 00:06:07 Hans Gál Rondo from Symphony No. 1 Op 30

Thomas Zehetmair Northern Sinfonia Avie 2224

07:40:00 00:06:36 Ludwig van Beethoven King Stephan: Overture Op 117

Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 429762

07:46:00 00:03:22 Dmitri Shostakovich Dolls' Dances: Lyric Waltz

Bavarian Radio Symphony Esa-Pekka Salonen Lisa Batiashvili, violin DeutGram 15203

07:51:00 00:01:52 Giuseppe Verdi Rigoletto: Conspirators' Chorus

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80333

07:55:00 00:03:20 Luigi Boccherini Minuet from String Quintet in E major Op 13

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782

07:58:00 00:01:41 Gustav Holst Japanese Suite: Dance of the Wolves Op 33

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 572914

08:07:00 00:05:43 Nikolai Rimsky-Korsakov The Golden Cockerel: Marriage Feast

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572787

08:15:00 00:08:09 Johannes Brahms Rondo from Piano Quartet No. 1 Op 25

Martha Argerich, piano; Gidon Kremer, violin; Yuri Bashmet, viola; Mischa Maisky, cello DeutGram 463700

08:25:00 00:02:30 George Frideric Handel Allegro from Concerto Grosso Op 3

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Erato 94354

08:30:00 00:08:55 Antonio Vivaldi Concerto for 2 Violins in A minor

Venice Baroque Orchestra Andrea Marcon Viktoria Mullova, violin; Giuliano Carmignola, violin Archiv 4777466

08:40:00 00:09:19 Gustav Holst A Somerset Rhapsody Op 21

Richard Hickox London Symphony Orchestra Chandos 9420

08:51:00 00:03:30 Franz Joseph Haydn Finale from Symphony No. 12

Roy Goodman Hanover Band Hyperion 66529

08:55:00 00:03:36 Marius Constant Twilight Zone: Theme & Variations

John Williams Boston Pops Orchestra Philips 411185

09:05:00 00:15:04 Richard Strauss Till Eulenspiegel's Merry Pranks Op 28

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 436444

09:27:00 00:02:53 Frederick Hollander Sabrina: Main Title

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 422

09:35:00 00:04:11 Harry Warren 42nd Street: 42nd Street

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

09:55:00 00:03:11 David Ludwig Seasons Lost: Spring

Curtis 20/21 Ensemble Vinay Parameswaran Jennifer Koh, violin; Jaime Laredo, violin Cedille 146

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:03:23 Frédéric Chopin Scherzo from Sonata No. 3 Op 58

Lang Lang, piano DeutGram 5827

10:03:00 00:03:19 Giuseppe Verdi Scherzo from String Quartet

American String Project MSR 1386

10:06:00 00:07:38 Padre Antonio Soler Sonata No. 11 in B major

Martina Filjak, piano Naxos 572515

10:14:00 00:04:09 Franz Joseph Haydn Rondo from Piano Sonata No. 58

András Schiff, piano Teldec 17141

10:22:00 00:06:45 Alexander Glazunov Novelette No. 1 for Strings Op 15

St. Petersburg String Quartet Delos 3262

10:29:00 00:12:24 Robert Volkmann Serenade No. 2 for Strings in F major Op 63

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999159

10:44:00 00:04:36 Girolamo Frescobaldi Toccata

Camerata Salzburg Jian Wang, cello DeutGram 474236

10:50:00 00:28:59 Franz Berwald Symphony No. 3 in C major

Okko Kamu Helsingborg Symphony Naxos 553052

11:23:00 00:07:03 Sir Edward Elgar Dream Children Op 43

Paul Goodwin English Chamber Orchestra Harm Mundi 907258

11:33:00 00:08:18 Carl Friedrich Abel Symphony in B flat major Op 7

Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8648

11:43:00 00:07:21 Petronio Franceschini Sonata for 2 Trumpets & Strings in D major

Philharmonia Orchestra Christopher Warren-Green John Wallace, trumpet; John Miller, trumpet Nimbus 5017

11:52:00 00:06:16 John Williams Summon the Heroes

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 62592

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN

12:13:00 00:07:48 Johann Strauss Jr A Night in Venice: Overture

Daniel Barenboim Vienna Philharmonic Decca 12569

12:22:00 00:06:48 Modest Mussorgsky Khovanshchina: Dance of the Persian

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 71

12:31:00 00:06:03 Frederick Loewe Gigi: Suite

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

12:38:00 00:08:20 Sir Edward German Henry VIII: Three Dances

Richard Hickox Northern Sinfonia EMI 49933

12:48:00 00:06:26 Gerónimo Giménez La boda de Luis Alonso: Malagueña y

Los Romeros, guitars Philips 442781

12:55:00 00:05:08 Claude Debussy Suite bergamasque: Clair de lune

Academy St. Martin in Fields Mathias Mönius Albrecht Mayer, oboe Decca 4782564

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:46:03 Richard Strauss Ein Heldenleben Op 40

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 436444

13:49:00 00:10:06 Peter Tchaikovsky Souvenir of a Beloved Place: Méditation Op 42

Bavarian Radio Symphony Mariss Jansons Nikolaj Znaider, violin RCA 87454

14:00 WCLV MIDDAY

14:00:00 00:02:55 Sergei Prokofiev War and Peace: Fanfare & Polonaise Op 96

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 10538

14:02:00 00:03:28 Modest Mussorgsky Boris Godunov: Polonaise

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80657

14:10:00 00:09:34 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 24 in F sharp major Op 78

Peter Takács, piano Cambria 1175

14:23:00 00:15:07 Johann Sebastian Bach Concerto for 2 Violins in D minor

Curtis 20/21 Ensemble Vinay Parameswaran Jennifer Koh, violin; Jaime Laredo, violin Cedille 146

14:41:00 00:10:48 Aaron Copland Prairie Journal "Music for Radio"

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559240

14:53:00 00:04:01 Friedrich Kuhlau The Robber's Castle: Overture

Michael Schonwandt Danish National Radio Sym Chandos 9648

15:00 CLEVELAND ORCHESTRA SHOWCASE

15:00:00 00:09:00 Richard Strauss Salome: Dance of the Seven Veils

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 417184

15:12:00 00:32:17 Richard Strauss Also sprach Zarathustra Op 30

Cleveland Orchestra Sir Andrew Davis William Preucil, violin MAA 2001

15:47:00 00:09:11 Hector Berlioz Roman Carnival Overture Op 9

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 460506

16:00 WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:58:00 00:04:38 Richard Strauss Der Rosenkavalier: Act 2 Finale

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

16:06:00 00:02:48 Richard Strauss Scherzo from Piano Sonata in B minor Op 5

David Golub, piano Arabesque 6664

16:12:00 00:12:20 Francesco Bonporti Violin Concerto in F major Op 11

Collegium Musicum 90 Simon Standage Simon Standage, violin Chandos 530

16:28:00 00:05:19 Richard Strauss Four Last Songs: Beim Schlafengehn

Berlin Radio Symphony George Szell Elisabeth Schwarzkopf, soprano EMI 56241

16:38:00 00:02:30 Francis Poulenc Pastourelle

Paul Crossley, piano CBS 44921

16:41:00 00:07:07 Philip Glass Echorus

Curtis 20/21 Ensemble Vinay Parameswaran Jennifer Koh, violin; Jaime Laredo, violin Cedille 146

16:52:00 00:03:43 Richard Strauss Wiegenlied Op 41

Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

17:05:00 00:05:12 Erich Wolfgang Korngold Die tote Stadt: Marietta's Lied "Glück,

Philadelphia Orchestra Franz Welser-Möst Barbara Hendricks, soprano EMI 56169

17:24:00 00:10:41 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 9 in E flat major

Roberto Szidon, piano DeutGram 4779525

17:40:00 00:06:48 Johann Sebastian Bach Largo from Concerto for 2 Violins

Curtis 20/21 Ensemble Vinay Parameswaran Jennifer Koh, violin; Jaime Laredo, violin Cedille 146

17:47:00 00:02:53 Johann Sebastian Bach Largo from Keyboard Concerto No. 5 in F minor

Academy St. Martin in Fields Murray Perahia Murray Perahia, piano Sony 89690

17:53:00 00:02:15 Alexander Borodin Prince Igor: Dance of the Polovetsian

Geoffrey Simon Philharmonia Orchestra Cala 1029

17:56:00 00:02:54 Antonín Dvorák Scherzo from Sonatina Op 100

Gil Shaham, violin; Orli Shaham, piano DeutGram 449820

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:19:54 Richard Strauss Der Rosenkavalier: Suite Op 59

Lorin Maazel New York Philharmonic DeutGram 7890

18:31:00 00:02:53 Frédéric Chopin Waltz No. 9 in A flat major Op 69

Alexandre Tharaud, piano Harm Mundi 2908375

18:36:00 00:03:50 Frédéric Chopin Waltz No.10 in B minor Op 69

Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6669

18:43:00 00:11:11 George Frederick McKay A Lincoln Tribute "To a Liberator"

Nashville Symphony Leonard Slatkin Nashville Symphony Chorus Naxos 559373

18:54:00 00:04:36 Frédéric Chopin Waltz No. 3 in A minor Op 34

Maurizio Pollini, piano DeutGram 14190

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:16:37 Gabriel Fauré Dolly Suite Op 56

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9416

19:21:00 00:35:07 Felix Draeseke Symphony No. 1 in G major Op 12

Jörg-Peter Weigle North German Radio Symphony CPO 999746

20:00 MAD ABOUT MUSIC with Gilbert Kaplan: Actor & director ALAN ALDA

on discovering Gershwin’s Rhapsody in Blue: “Nobody said to me, ‘Listen to this, it’ll do you good.’

It wasn’t like eating your vegetables – to me it was ice cream. I loved hearing it and I can still smell the rug as I lay on the floor.

I can still smell the electronics in the big cabinet and see the vinyl record going around and that glissando that comes out at the beginning.”

Wolfgang Amadeus Mozart: 1st mvt from Clarinet Quintet in A K 581

Ludwig van Beethoven: 4th mvt from String Quartet in B-Flat Op 130

Antonio Vivaldi: Winter from The Four Seasons

Frédéric Chopin: Mazurka in a Op 17/4

George Gershwin: Rhapsody in Blue

21:00 MUSIC ALAN ALDA’S MAD ABOUT

21:03:00 00:08:58 Wolfgang Amadeus Mozart Theme & Variations from Clarinet Quintet

Emerson String Quartet David Shifrin, clarinet DeutGram 459641

21:13:00 00:45:04 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 13 in B flat major Op 130

Cypress String Quartet Cypress 2012

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims:

a memorial tribute to trumpeter Joe Wilder

22:57:00 00:01:32 Francis Poulenc Intermezzo No. 1 in C major

Pascal Rogé, piano Decca 425862

23:00 LATE PROGRAM

23:02:00 00:08:28 Richard Strauss Improvisation from Violin Sonata Op 18

Midori, violin; Robert McDonald, piano Sony 46742

23:10:00 00:09:04 Samuel Barber Andante from Violin Concerto Op 14

St Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Hilary Hahn, violin Sony 89029

23:20:00 00:11:45 Richard Strauss Sextet for Strings from "Capriccio" Op 85

Herbert Blomstedt Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 4645

23:31:00 00:07:43 Frederick Delius Caprice & Elegy

Philharmonia Orchestra Leonard Slatkin János Starker, cello RCA 63665

23:41:00 00:07:20 Richard Strauss Intermezzo: Interlude No. 2 "Dreaming by

Marc Albrecht Strasbourg Philharmonic PentaTone 5186310

23:48:00 00:05:32 Duke Ellington Day Dream

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460811

23:54:00 00:01:21 Maurice Duruflé Notre Père Op 14

King's Singers Naxos 572987

23:57:00 00:02:32 Frédéric Chopin Prelude No. 4 in E minor Op 28

Wolfgang Sawallisch Philadelphia Orchestra EMI 55592