Program Guide 06-10-2014

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:20:15 Mikhail Ippolitov-Ivanov Caucasian Sketches Suite No. 1 Op 10

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Telarc 80378

00:24:00 00:31:58 Antonín Dvorák Piano Trio No. 4 in E minor Op 90

Ahn Trio EMI 56674

00:58:00 00:24:03 Philip Glass Concerto for Harpsichord & Chamber

West Side Chamber Orchestra Kevin Mallon Christopher D. Lewis, hc Naxos 573146

01:24:00 00:43:14 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 15 in A minor Op 132

Cypress String Quartet Cypress 2012

02:09:00 01:07:08 Franz Liszt A "Faust" Symphony

Dresden State Orchestra Giuseppe Sinopoli Vinson Cole, tenor; Dresden State Opera Chorus DeutGram 4779525

03:18:00 00:43:13 Ludwig Thuille Piano Quintet in E flat major Op 20

Gigli Quartet Gianluca Luisi, piano Naxos 570790

04:03:00 00:22:27 Sergei Prokofiev Summer Night Suite Op 123

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 10538

04:27:00 00:28:12 Dmitri Shostakovich Piano Trio No. 2 in E minor Op 67

Ahn Trio EMI 56674

04:57:00 00:21:00 Saverio Mercadante Flute Concerto in E major

I Solisti Veneti Claudio Scimone Sir James Galway, flute RCA 7703

05:20:00 00:19:02 Claude Debussy Images: Ibéria

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80574

05:41:00 00:04:36 Tomaso Albinoni Concerto for Strings in B flat major Op 5

Simon Standage Collegium Musicum 90 Chandos 663

05:50:00 00:05:10 Antonín Dvorák Legend No. 6 in C sharp minor Op 59

Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Orchestra Supraphon 3533

05:57:00 00:01:14 Boris Pasternak Prelude in E flat minor

Lera Auerbach, piano Bis 1502

06:00 BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber - Music and information to get your morning going, including the Sousalarm at 6:55am, Composers Datebook at 9:05 and the Movie Quiz at

9:25

06:07:00 00:06:36 Peter Tchaikovsky Allegretto from String Sextet Op 70

Emerson String Quartet Paul Neubauer, viola; Colin Carr, cello Sony 547060

06:15:00 00:10:04 Nikolai Rimsky-Korsakov Trombone Concerto

Tapiola Sinfonietta Osmo Vänskä Christian Lindberg, trombone Bis 568

06:25:00 00:03:54 Claude Debussy Suite bergamasque: Menuet

Vassily Primakov, piano Bridge 9350

06:30:00 00:07:27 Johann Friedrich Fasch Finale from Concerto in D major

Tempesta di Mare Chandos 783

06:40:00 00:07:21 Luigi Cherubini Eliza: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields EMI 54438

06:51:00 00:02:15 Giuseppe Verdi Rigoletto: La donna è mobile

Orch del Teatro Regio di Parma Pier Giorgio Morandi Jonas Kaufmann, tenor Sony 549204

06:55:00 00:03:13 Johann Strauss Jr The Gypsy Baron: Entrance March

Daniel Barenboim Vienna Philharmonic Decca 12569

07:05:00 00:04:42 Gaetano Donizetti L'elisir d'amore: Una furtiva lagrima

SWR Symphony Orch Marco Armiliato Ramón Vargas, tenor DeutGram 4777177

07:10:00 00:08:55 Ludwig van Beethoven Minuet & Finale from Symphony No. 1 Op 21

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1032

07:20:00 00:03:59 Wolfgang Amadeus Mozart The Impresario: Overture

George Szell Cleveland Orchestra Sony 86793

07:25:00 00:02:21 Camargo Guàrnieri Brazilian Dance

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4778775

07:30:00 00:05:10 Sir Edward German Men of Harlech from "Welsh Rhapsody"

Andrew Penny National Symphony of Ireland MarcoPolo 223726

07:40:00 00:08:10 Frédéric Chopin Scherzo No. 1 in B minor Op 20

Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421

07:51:00 00:03:23 Giuseppe Verdi Introduction to Act 1 & Brindisi from

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80364

07:55:00 00:01:50 Anonymous Two Renaissance Lute Pieces

Christopher Parkening, guitar EMI 54853

07:58:00 00:01:25 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 18 in D major

Marin Alsop London Philharmonic Orchestra Naxos 557429

08:07:00 00:05:12 Jack Gallagher Intrada from Sinfonietta for Strings

JoAnn Falletta London Symphony Orchestra Naxos 559652

08:15:00 00:06:01 Emil von Reznícek Donna Diana: Overture

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80116

08:20:00 00:02:52 Johann Sebastian Bach Finale from Brandenburg Concerto No. 2

Apollo's Fire Jeannette Sorrell John Thiessen, trumpet; Michael Lynn, recorder; Gonzalo X. Ruiz, oboe; Cynthia Roberts, violin Avie 2207

08:25:00 00:09:14 Antonio Vivaldi Concerto for Oboe & Bassoon in G major

City of London Sinfonia Nicholas Kraemer Christopher Hooker, oboe; Joanna Graham, bassoon Naxos 553204

08:35:00 00:03:11 Leonard Bernstein West Side Story: I Feel Pretty

Canadian Brass RCA 68633

08:37:00 00:02:17 Gilbert & Sullivan The Mikado: Chorus of Nobles "If you want to know who we are"

Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Men of; Welsh National Opera Chorus Telarc 80284

08:40:00 00:07:16 Gustav Holst Walt Whitman Overture Op 7

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 572914

08:49:00 00:02:43 Gregorian Chant Salve Regina

Dominican Sisters of Mary Decca 18696

08:52:00 00:08:22 Ralph Vaughan Williams Coastal Command: Suite

Kenneth Alwyn Philharmonia Orchestra Silva 1094

09:10:00 00:17:36 Camille Saint-Saëns Septet in E flat major Op 65

Ensemble Vivant OpeningDay 9379

09:31:00 00:02:33 Harry Warren An Affair to Remember: Our Love Affair

Richard Glazier, piano Centaur 3347

09:35:00 00:07:01 Richard Rodgers Slaughter on 10th Avenue from "On Your Toes"

Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 63034

09:45:00 00:08:05 Richard Wagner Tristan und Isolde: Prelude & Liebestod

Christopher O'Riley, piano Oxingale 2020

09:53:00 00:05:53 Ludwig van Beethoven Scherzo from Symphony No. 3 Op 55

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1032

09:56:00 00:04:19 Sir Arnold Bax Mediterranean

Richard Hickox Northern Sinfonia EMI 49933

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:02:00 00:05:14 Frédéric Chopin Waltz No. 1 in E flat major Op 18

Alexandre Tharaud, piano Harm Mundi 2908375

10:08:00 00:02:39 Roland Forrest Seitz Grandioso March

Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7502

10:12:00 00:07:19 Claude Debussy Images: Gigues

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 435766

10:20:00 00:04:52 Frederick Delius Air and Dance for Strings

Northern Sinfonia Richard Hickox Bradley Creswick, violin EMI 65067

10:27:00 00:07:00 Manuel de Falla La vida breve: Interlude & Spanish Dance

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80149

10:37:00 00:13:17 Franz Liszt Rapsodie espagnole

Roberto Szidon, piano DeutGram 4779525

10:53:00 00:32:39 Ludwig van Beethoven Symphony No. 2 in D major Op 36

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1032

11:29:00 00:07:27 Carlos Chávez El Trópico

Alondra de la Parra Philharmonic Orch of Americas Sony 75555

11:37:00 00:07:23 Frédéric Chopin Ballade No. 3 in A flat Op 47

Van Cliburn, piano RCA 60358

11:47:00 00:07:40 Giuseppe Verdi La forza del destino: Overture

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 460506

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN - Lighter fare for your midday break

12:10:00 00:07:37 Franz von Suppé Beautiful Galatea: Overture

Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 61830

12:17:00 00:08:56 George Gershwin Variations on "I Got Rhythm"

Baltimore Symphony Orchestra Marin Alsop Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 14091

12:31:00 00:05:03 Henry Mancini March with Mancini

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80183

12:37:00 00:11:01 Benjamin Britten Soirées musicales Op 9

Okko Kamu Helsingborg Symphony Ondine 825

12:49:00 00:08:50 Marvin Hamlisch A Chorus Line: Medley

Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 62

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:31:18 Deems Taylor Through the Looking Glass

Seattle Symphony Gerard Schwarz Ilkka Talvi, violin; Raymond Davis, cello; Victoria Bogdashevskaya, piano Delos 3099

13:31:00 00:24:05 William Grant Still Symphony No. 1 "Afro-American"

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9154

14:00 WCLV MIDDAY

14:00:00 00:03:20 Gabriel Fauré Après un rêve Op 7

Janine Jansen, violin; Itamar Golan, piano Decca 15249

14:03:00 00:04:32 Franz Liszt Liebestraum No. 3 in A flat major

Valentina Lisitsa, piano Decca 17091

14:12:00 00:07:00 Ludwig van Beethoven Coriolan Overture Op 62

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1032

14:21:00 00:07:28 Peter Tchaikovsky Scherzo from Symphony No. 1 Op 13

Claudio Abbado Chicago Symphony Orchestra Sony 48056

14:42:00 00:16:25 Zoltán Kodály Summer Evening

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447109

15:00 WCLV ARTS PARTNERS

15:01:00 00:14:04 Ludwig van Beethoven Leonore Overture No. 3 Op 72

Carl Topilow CIM Orchestra CIM 2003

15:19:00 00:32:48 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 25 in C major

Oberlin Symphony Orchestra Robert Spano Pedja Muzijevic, piano Oberlin 8

15:52:00 00:05:26 Antonín Dvorák Finale from String Quartet No. 12 Op 96

Cavani String Quartet Azica 71203

16:00 WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell - Music and information for the afternoon commute, including Composers Datebook at 4:00pm and the Movie Quiz at 4:25.

15:58:00 00:05:01 Ludwig van Beethoven The Creatures of Prometheus: Overture Op 43

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1032

16:07:00 00:02:21 Ralph Vaughan Williams Just as the Tide was Flowing

John Rutter Cambridge Singers Collegium 120

16:12:00 00:11:26 Richard Wagner Tristan und Isolde: Act 1 Prelude

George Szell Cleveland Orchestra MAA 97

16:27:00 00:06:03 Frederick Loewe Gigi: Suite

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

16:41:00 00:07:06 Ludwig van Beethoven Andante from Symphony No. 1 Op 21

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1032

16:49:00 00:06:34 Eric Fenby Overture "Rossini on Ilkla Moor"

Gavin Sutherland Royal Ballet Sinfonia ASV 2126

16:52:00 00:02:51 André Campra Idoménée: Rigaudon

Empire Brass Robert Woods Michael Murray, organ Telarc 80218

17:05:00 00:05:24 Remo Giazotto Albinoni's Adagio for Strings & Organ in G minor

Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9848

17:12:00 00:10:02 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 4 for Orchestra

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra DeutGram 4779525

17:24:00 00:12:01 Ron Nelson Courtly Airs and Dances

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 76

17:40:00 00:04:37 Claude Debussy Images, Book 1: Reflets dans l'eau

Simon Trpceski, piano EMI 272

17:46:00 00:02:58 Franz Schubert Auf dem Wasser zu singen

Daniel Hope, violin; Sebastian Knauer, piano DeutGram 15312

17:52:00 00:02:30 Carl Orff Carmina burana: O Fortuna

Bavarian Radio Symphony Daniel Harding Bavarian Radio Chorus DeutGram 4778778

17:55:00 00:03:31 Florent Schmitt La tragédie de Salomé: Dance of the Pearls

Yannick Nézet-Séguin Orchestre Métropolitaine Atma 2647

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:25:00 Ludwig van Beethoven Symphony No. 1 in C major Op 21

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1032

18:37:00 00:02:38 Domenico Scarlatti Sonata in F major

Sergei Babayan, piano ProPiano 224506

18:42:00 00:01:39 Domenico Scarlatti Sonata in G major

Yuja Wang, piano DeutGram 16606

18:46:00 00:08:21 Gustav Holst The Planets: Jupiter Op 32

Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 5086

18:54:00 00:07:42 Gabriel Fauré Elégie in C minor Op 24

BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier Peter Dixon, cello Chandos 9416

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:13:00 Ralph Vaughan Williams Five Variants of "Dives & Lazarus"

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Iona Brown, violin; Kenneth Heath, cello; Skaila Kanga, harp Decca 414595

19:17:00 00:37:59 Georges Bizet Symphony No. 1 in C major

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 131

19:56:00 00:02:07 Felix Mendelssohn Song without Words No. 3 in A major Op 19

Daniel Barenboim, piano DeutGram 469376

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:18:15 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 2

José Serebrier Barcelona Symphony Bis 1305

20:22:00 00:32:04 Ludwig van Beethoven Symphony No. 4 in B flat major Op 60

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1032

20:56:00 00:02:59 Johannes Brahms Capriccio in C sharp minor Op 76

Alessio Bax, piano Signum 309

21:00 CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone - Marcelo Lehninger & Matthew Aucion, conductors; J’nai Bridges, mezzo-soprano

21:04:00 00:22:49 Igor Stravinsky Symphony in Three Movements

21:28:00 00:08:11 Igor Stravinsky Eight Instrumental Miniatures

21:38:00 00:13:33 Maurice Ravel Chansons madécasses

21:53:00 00:06:31 Igor Stravinsky Concertino for 12 Instruments

22:01:00 00:04:16 Igor Stravinsky Pribaoutki: Chansons Plaisantes

22:07:00 00:06:14 Igor Stravinsky Suite No. 2 for Small Orchestra

22:15:00 00:07:55 Maurice Ravel Miroirs: Une barque sur l'océan

22:24:00 00:07:20 Maurice Ravel Miroirs: Alborada del gracioso

22:31:00 00:33:11 Claude Debussy Images for Orchestra

23:00 LATE PROGRAM

23:02:00 00:06:48 Josef Suk Elegy in D flat major Op 23

Ahn Trio EMI 56674

23:08:00 00:11:45 Antonín Dvorák Romance in F minor Op 11

Berlin Radio Symphony Marek Janowski Arabella Steinbacher, violin PentaTone 5186353

23:23:00 00:13:04 Ralph Vaughan Williams Five Variants of "Dives & Lazarus"

Barry Wordsworth New Queen's Hall Orchestra Argo 440116

23:38:00 00:06:43 Astor Piazzolla Milonga Prelude "Flora's Game"

Joel Fan, piano Reference 119

23:44:00 00:04:06 Morton Gould Blues from "Interplay"

Albany Symphony Orchestra David Alan Miller Findlay Cockrell, piano Albany 1174

23:48:00 00:05:30 William Bolcom New York Lights

Bruce Levingston, piano Sono Lumin 92148

23:55:00 00:03:00 Lars-Erik Larsson A Winter's Tale: Epilogue Op 18

Dorrit Matson New York Scandia Symphony Centaur 2607

23:56:00 00:03:18 Johann Sebastian Bach Siciliana from Flute Sonata No. 6

Joshua Smith, flute; Jory Vinikour, harpsichord; Ann Marie Morgan, cello Delos 3408