Program Guide 06-09-2014

12:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:20:38 Victor Herbert Cello Concerto No. 2 in E minor Op 30

New York Philharmonic Kurt Masur Yo-Yo Ma, cello Sony 67173

00:25:00 00:26:46 Carl Nielsen Wind Quintet Op 43

Reykjavik Wind Quintet Chandos 9849

00:54:00 01:46:00 Gustav Mahler Symphony No. 3 in D minor

San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas Michelle DeYoung, mezzo; Pacific Boychoir; San Francisco Girls' Chorus; Women of the; San Francisco Sym Chorus SF Sym 3

02:42:00 00:20:42 Johann Sebastian Bach Partita No. 1 in B flat major

Simone Dinnerstein, piano Sony 798943

03:05:00 00:25:11 Ralph Vaughan Williams The Wasps: Aristophanic Suite

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

03:32:00 00:25:13 Camille Saint-Saëns Symphony in A major

Jean Martinon Orchestre National de France Brilliant 94360

03:59:00 00:21:04 Wolfgang Amadeus Mozart Trio in E flat major

Emanuel Ax, piano; Richard Stoltzman, clarinet; Yo-Yo Ma, cello Sony 57499

04:22:00 00:21:16 Joaquín Rodrigo Concierto de Aranjuez

Naples Philharmonic Erich Kunzel David Russell, guitar Telarc 80459

04:45:00 00:35:07 Carl Nielsen Symphony No. 2 in B minor Op 16

Alan Gilbert New York Philharmonic DaCapo 220623

05:22:00 00:18:05 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 1 in F minor Op 2

Peter Takács, piano Cambria 1175

05:42:00 00:04:45 Manuel de Falla El amor brujo: Pantomime

Rafael Frühbeck de Burgos London Symphony Orchestra MCA 25887

05:50:00 00:05:24 Johann Sebastian Bach Cantata No. 156: Sinfonia "Arioso"

Gary Schocker, flute; Jason Vieaux, guitar Azica 71230

05:58:00 00:01:16 Wolfgang Amadeus Mozart Contradance in B flat major

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2159

06:00 BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber - Music and information to get your morning going, including the Sousalarm at 6:55am, Composers Datebook at 9:05 and the Movie Quiz at 9:25

06:07:00 00:07:03 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 46

Ilan Volkov BBC Scottish Symphony BBC 225

06:18:00 00:07:41 Anton Arensky Allegro from String Quartet No. 1 Op 11

Ying Quartet Sono Lumin 92143

06:27:00 00:05:52 Antonio Vivaldi Trumpet Concerto in A flat

Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Maurice André, trumpet EMI 56260

06:34:00 00:07:15 Maurice Ravel Menuet antique

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 2121

06:40:00 00:08:28 Alexander Glazunov Allegro from Symphony No. 7 Op 77

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 63236

06:51:00 00:03:48 Michael Praetorius Terpsichore: Four Voltes

Philip Pickett New London Consort l'Oiseau 4759101

06:58:00 00:04:52 Carl Teike March "Old Comrades"

Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7502

07:05:00 00:04:52 Franz Joseph Haydn Allegretto from Symphony No. 100

Sir Charles Mackerras Orchestra of St Luke's Telarc 80282

07:14:00 00:08:43 Robert Schumann Allegro brillante from Piano Quintet Op 44

Maria João Pires, piano; Augustin Dumay, violin; Renaud Capuçon, violin; Gérard Caussé, viola; Jian Wang, cello DeutGram 463179

07:25:00 00:02:29 Richard Rodgers Babes in Arms: Where or When

Richard Glazier, piano Centaur 3347

07:30:00 00:05:45 Carl Nielsen Humoresque-Bagatelles Op 11

Leif Ove Andsnes, piano VirginClas 45129

07:40:00 00:07:17 Carlos Chávez Chapultepec

Keri-Lynn Wilson Simón Bolívar Symphony Dorian 90254

07:51:00 00:02:06 Hugh Martin Meet Me in St.Louis: The Boy Next Door

Richard Glazier, piano Centaur 3347

07:55:00 00:03:33 John Rutter Suite Antique: A Jazz Waltz

West Side Chamber Orchestra Kevin Mallon John McMurtery, flute; Christopher D. Lewis, hc Naxos 573146

07:58:00 00:01:25 Henry Purcell The Gordian Knot Untied: Jigg

Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 570149

08:05:00 00:05:04 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Waltz

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

08:15:00 00:08:45 Carl Friedrich Abel Symphony in F major Op 7

Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8648

08:24:00 00:10:54 Ludwig van Beethoven Rondo in B flat major

Orch Révolutiona et Romantique Sir John Eliot Gardiner Robert Levin, fortepiano Archiv 453438

08:36:00 00:03:16 Jacques Offenbach The Tales of Hoffmann: Barcarolle

BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier Liverpool Philharmonic Choir Chandos 9765

08:40:00 00:06:13 Jacques Offenbach Master Péronilla: Overture

Antonio de Almeida Philharmonia Orchestra Philips 422057

08:47:00 00:03:07 Giacomo Puccini Tosca: E lucevan le stelle

Orch del Teatro Regio di Parma Pier Giorgio Morandi Vittorio Grigolo, tenor Sony 775257

08:52:00 00:03:38 Leroy Anderson Horse and Buggy

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559356

08:55:00 00:03:59 Elmer Bernstein The Magnificent Seven: Theme

José Serebrier Royal Philharmonic Orchestra Royal Phil 17

09:05:00 00:18:10 Wolfgang Amadeus Mozart Ballet Suite "Les Petits riens"

Anton Steck Concerto Cologne Archiv 4775800

09:27:00 00:05:25 Franz Joseph Haydn Affettuoso from String Quartet No. 28 Op 20

Daedalus Quartet Bridge 9326

09:35:00 00:07:23 Zoltán Kodály Finale from Symphony in C major

Antal Doráti Philharmonia Hungarica Decca 443006

09:45:00 00:06:21 Johannes Brahms Allegro giocoso from Symphony No. 4 Op 98

Sir Simon Rattle Berlin Philharmonic EMI 67254

09:55:00 00:03:38 Harold Arlen The Sky's the Limit: One for My Baby

Richard Glazier, piano Centaur 3347

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:04:32 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin: Menuet

Carlton Woods Blue Water Chamber Orchestra Blue Water 2010

10:04:00 00:03:05 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 1: Menuetto

Olga Kern, piano Harm Mundi 907336

10:11:00 00:06:52 Felix Mendelssohn The Marriage of Camacho: Overture Op 10

Klauspeter Seibel Nuremberg Symphony Orchestra Colosseum 9007

10:19:00 00:02:57 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite: Kijé's Wedding Op 60

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 10481

10:24:00 00:04:15 Carl Nielsen Maskarade: Overture

Herbert Blomstedt San Francisco Symphony Decca 425857

10:29:00 00:16:16 Carl Nielsen Flute Concerto The Hague Philharmonic

Neeme Järvi Sharon Bezaly, flute Bis 1679

10:47:00 00:02:05 Johann Sebastian Bach Anna Magdalena Notebook: 2 Minuets

Aulos Ensemble Centaur 3068

10:50:00 00:31:41 Frédéric Chopin Piano Concerto No. 2 in F minor Op 21

Orch of Age of Enlightenment Sir Charles Mackerras Emanuel Ax, piano Sony 63371

11:24:00 00:06:14 George Frideric Handel Concerto Grosso in D major Op 3

Richard Egarr Academy of Ancient Music Harm Mundi 907415

11:35:00 00:07:41 Isaac Albéniz Barcarola "Mallorca" Op 202

Jason Vieaux, guitar Azica 71224

11:42:00 00:07:17 Bernard Herrmann Vertigo: Prelude & Love Scene

Richard Glazier, piano Centaur 3347

11:51:00 00:07:05 Henry Purcell Abdelazer: Suite

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Reference 2101

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN - Lighter fare for your midday break

12:10:00 00:08:31 Otto Nicolai The Merry Wives of Windsor: Overture

Karl Anton Rickenbacher Bamberg Symphony VirginClas 91079

12:21:00 00:06:16 Frederick Loewe My Fair Lady: Suite

Richard Glazier, piano Centaur 3347

12:28:00 00:06:10 Cole Porter Kiss Me, Kate: Overture

John McGlinn London Sinfonietta EMI 54300

12:36:00 00:09:47 Johann Strauss Jr Waltz "Where the Lemons Blossom" Op 364

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

12:47:00 00:09:58 Franz von Suppé Poet and Peasant: Overture

Zubin Mehta Vienna Philharmonic CBS 44932

1:00 THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:36:10 Carl Nielsen Symphony No. 4 Op 29

Esa-Pekka Salonen Swedish Radio Symphony CBS 42093

13:39:00 00:19:18 Einojuhani Rautavaara Concerto for Birds & Orchestra "Cantus Arcticus"

Leif Segerstam Helsinki Philharmonic Ondine 1041

2:00 WCLV MIDDAY

14:00:00 00:03:42 Cole Porter DuBarry Was a Lady: Gavotte

John McGlinn London Sinfonietta EMI 54300

14:03:00 00:03:39 Cole Porter Kiss Me, Kate: So in Love

Richard Glazier, piano Centaur 3347

14:10:00 00:09:46 Franz Schubert Scherzo from String Quintet

Tokyo String Quartet David Watkin, cello Harm Mundi 807427

14:23:00 00:17:27 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 2 in B minor

Boston Baroque Martin Pearlman Christopher Krueger, flute Telarc 80619

14:42:00 00:12:39 Ludwig van Beethoven Leonore Overture No. 2 Op 72

Daniel Harding German Chamber Philharmonic VirginClas 45364

14:55:00 00:04:34 Sir Hamilton Harty A John Field Suite: Rondo

Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 3303

3:00 MONDAY MOZART

15:00:00 00:04:11 Johann Christian Bach La clemenza di Scipione: Overture

Anthony Halstead Hanover Band CPO 999488

15:08:00 00:14:22 Franz Joseph Haydn Piano Sonata No. 20 in B flat

Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10668

15:25:00 00:18:56 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 33 in B flat major

George Szell Cleveland Orchestra Sony 86793

15:44:00 00:08:38 Christoph Willibald Gluck Alessandro: Chaconne

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 445824

15:54:00 00:03:46 Wolfgang Amadeus Mozart Motet "Ave verum corpus"

Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Amsterdam Baroque Choir Erato 10705

4:00 WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell - Music and information for the afternoon commute, including Composers Datebook at 4:00pm and the Movie Quiz at 4:25.

15:58:00 00:04:42 Carl Nielsen Menuett from Wind Quintet Op 43

Reykjavik Wind Quintet Chandos 9849

16:07:00 00:01:51 Carl Nielsen The Mother: The Fog is Lifting

Judith Hall, flute; Elinor Bennett, harp Nimbus 5247

16:12:00 00:12:04 Bedrich Smetana Má vlast: From Bohemia's Woods

Sir Colin Davis London Symphony Orchestra LSO Live 516

16:28:00 00:03:52 Dick Hyman Berlin's "I Love a Piano" & "They Say it's Wonderful"

Richard Glazier, piano Centaur 3347

16:35:00 00:03:38 Harold Arlen The Sky's the Limit: One for My Baby

Richard Glazier, piano Centaur 3347

16:41:00 00:07:25 Carl Nielsen Allegro sanguineo from Symphony No. 2 Op 16

Alan Gilbert New York Philharmonic DaCapo 220623

16:52:00 00:03:30 Cole Porter DuBarry Was a Lady: Overture

John McGlinn London Sinfonietta EMI 54300

17:05:00 00:04:40 Traditional Dances from New England & Ireland

Apollo's Fire Countryside Players Jeannette Sorrell Jeannette Sorrell, harpsichord Avie 2205

17:24:00 00:10:51 Otto Nicolai Christmas Overture

Bamberg Symphony Karl Anton Rickenbacher Bamberg Symphony Chorus VirginClas 91079

17:40:00 00:06:43 Alfred Newman How to Marry a Millionaire: Overture

Richard Glazier, piano Centaur 3347

17:47:00 00:01:50 Kurt Weill Lady in the Dark: My Ship

Richard Glazier, piano Centaur 3347

17:52:00 00:03:26 Alberto Ginastera Estancia: Malambo

Gisèle Ben-Dor London Symphony Orchestra Naxos 570999

17:57:00 00:02:12 Earl Wild Virtuoso Etude on "I Got Rhythm"

Jenny Lin, piano Steinway 30011

6:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:25:21 Robert Schumann Cello Concerto in A minor Op 129

Bamberg Symphony Dennis Russell Davies János Starker, cello RCA 68027

18:37:00 00:03:46 Bronislaw Kaper Auntie Mame: Drifting

Richard Glazier, piano Centaur 3347

18:43:00 00:02:33 Harry Warren An Affair to Remember: Our Love Affair

Richard Glazier, piano Centaur 3347

18:48:00 00:06:23 Franz Schubert Rosamunde: Ballet Music No. 2 in G major

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782

18:53:00 00:01:37 George Gershwin Strike Up the Band: Soon

Richard Glazier, piano Centaur 3347

18:55:00 00:02:38 Richard Rodgers Babes in Arms: My Funny Valentine

Richard Glazier, piano Centaur 3347

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:21:27 Luigi Boccherini Symphony No. 3 in D Op 12

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999172

19:25:00 00:30:27 Max Bruch Scottish Fantasy Op 46

Israel Philharmonic Orchestra Zubin Mehta Midori, violin Sony 58967

8:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:19:39 Franz Liszt Piano Concerto No. 1 in E flat major

Nashville Symphony Leonard Slatkin Peng-Peng Gong, piano Naxos 570716

20:24:00 00:31:14 Sir Edward Elgar Enigma Variations Op 36

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

20:55:00 00:04:05 Robert Schumann Novelette No. 6 in A major Op 21

Kotaro Fukuma, piano Naxos 557668

9:00 THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin

Bernard Haitink, conductor

Leonidas Kavakos, violin

21:04:00 00:14:43 Anton Webern Im Sommerwind

21:24:00 00:27:43 Alban Berg Violin Concerto "To the memory of an angel"

21:58:00 00:52:04 Ludwig van Beethoven Symphony No. 3 in E flat major Op 55

11:00 LATE PROGRAM

23:02:00 00:04:06 Maurice Ravel Miroirs: Oiseaux tristes

Pierre-Laurent Aimard, piano DeutGram 14764

23:06:00 00:06:03 Dave Brubeck Regret

Brodsky Quartet Chandos 10801

23:12:00 00:10:09 Franz Liszt Transcendental Etude No. 9 in A flat major

Alice Sara Ott, piano DeutGram 4778362

23:24:00 00:12:17 Ernö Dohnányi Adagio pastorale from Symphony No. 2 Op 40

Matthias Bamert BBC Philharmonic Chandos 9455

23:38:00 00:06:30 Victor Herbert Andante from Cello Concerto No. 2

New York Philharmonic Kurt Masur Yo-Yo Ma, cello Sony 67173

23:44:00 00:08:40 Samuel Barber Adagio for Strings Op 11

Brodsky Quartet Chandos 10801

23:55:00 00:03:20 Robert Schumann Aria from Piano Sonata No. 1 Op 11

Leif Ove Andsnes, piano EMI 56414

23:57:00 00:02:29 Claude Debussy Syrinx

Joshua Smith, flute Telarc 80694